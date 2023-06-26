Военное обозрение
Войти Регистрация

Уголовное дело по обвинению куратора ЧВК «Вагнер» Пригожина в организации мятежа не прекращено

81
Уголовное дело по обвинению куратора ЧВК «Вагнер» Пригожина в организации мятежа не прекращено

Уголовное дело, возбужденное в отношении куратора ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, подозреваемого в организации вооруженного мятежа, не прекращено. На утро 26 июня 2023 года Следственное управление ФСБ продолжает расследование. Об этом сообщили сразу несколько российских центральных СМИ со ссылкой на собственные источники.


Уголовное дело по статье 279 Уголовного кодекса РФ, возбужденное в отношении Евгения Пригожина еще 23 июня 2023 года, продолжает находиться в производстве следственного управления ФСБ. Как утверждают в Генпрокуратуре, расследование по делу продолжается.

Уголовное дело в отношении Пригожина не прекращалось. Расследование продолжается

- приводит ТАСС слова неназванного источника в Генпрокуратуре.

Подтверждает эту информацию и "Коммерсант", ссылаясь на собственный источник, по словам которого никакого решения о прекращении дела не принималось, поскольку прошло слишком мало времени с момента его возбуждения.

Напомним, что 25 июня ряд российских ресурсов сообщил о прошедших переговорах президента Белоруссии Александра Лукашенко с Евгением Пригожиным, результатом чего стало сворачивание операции ЧВК "Вагнер" и возвращение отрядов компании в свои полевые лагеря. Кроме того утверждалось, что сам Пригожин убудет в Белоруссию, а уголовное дело в отношении его будет прекращено. Подтвердил это и пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Переговоры с куратором ЧВК "Вагнер" велись 24 июня, Пригожин требовал выдать ему министра обороны Сергея Шойгу и главу Генштаба ВС России Валерия Герасимова, которые, по его мнению, виновны в полном развале армии, а также в происходящем на фронте.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
81 комментарий
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. гильза
    гильза Сегодня, 12:19
    -10
    Ну скоро прекратят... Договора Президент соблюдает.
    1. кредо
      кредо Сегодня, 12:32
      +2
      Всем интересно узнать, кто подставил Пригожина и ЧВК, но это явно выходит за рамки всеобщей информации для неограниченного круга лиц, поэтому нам только остаётся гадать и надеется на лучшее.
      1. 1976AG
        1976AG Сегодня, 12:43
        +14
        "Всем интересно узнать, кто подставил Пригожина и ЧВК, "

        Что значит подставил ? Он что, малолетка и не осознавал то, что делал ? Какие бы проблемы не возникали, но ТАКИМ образом их решать нельзя. А вот когда личные амбиции перевешивают, тогда такие поступки и совершаются.
        1. zloybond
          zloybond Сегодня, 12:59
          0
          Мне вот например интересна роль Мезинцева в разработке этого броска на Столицу. Без знания системы обороны государства, распределения ролей, задач так мгновенно захватить штаб группировки, аэродром, провести колонны почти к подступам к Столицы без потерь под барабаны .... это серьезная задача.
          Но то, что бросок на столицу показал что Пригожин добился главного:
          -выявил отсутствие рубежей обороны и достаточных сил для оперативной организации новых рубежей в глубине страны - тем более в условиях войны.
          - Отсутствие планов на случай прорывов, полнейшая неразбериха в системе организации.
          Паникеров кто то учитывал, которые рванули из страны???? Или эти испуганные патриоты сейчас снова вернутся к своим чиновничьим обязанностям???
          Удар банков, воспользовавшихся ситуацией, по курсу национальной валюты - почему монетарные власти бездействуют???
          Ни одной попытки противостоять - или все командиры на местах отказались подчинятся и организовывать оборону на рубежах????
          У МО и начальника ГШ так невзначай захватили штаб группировки, аэродром, можно сказать миллионный город и беспрепятственно прошли по тылам несколькими колоннами почти к столице -и что??????
          1. 1976AG
            1976AG Сегодня, 13:07
            -3
            "У МО и начальника ГШ так невзначай захватили штаб группировки, аэродром, можно сказать миллионный город и прошли несколькими колоннами почти к столице -и что??????"

            Да, и что ??? Столько всего сделали, дошли почти до Москвы и что ??? Развернулись и ушли !!!) А знаете почему ? Потому что и Пригожину и всем остальным жить еще не надоело. До этого пытались избежать кровопролития и договориться, а под Москвой никто бы уже с ними разговаривать не стал. И это даже амбициозный Пригожин очень хорошо понял. Или ему дали понять.
        2. кредо
          кредо Сегодня, 13:05
          -1
          Цитата: 1976AG
          "Всем интересно узнать, кто подставил Пригожина и ЧВК, "

          Что значит подставил ? Он что, малолетка и не осознавал то, что делал ? Какие бы проблемы не возникали, но ТАКИМ образом их решать нельзя. А вот когда личные амбиции перевешивают, тогда такие поступки и совершаются.

          Вот и я думаю, что Пригожин не малолетка и для того, что бы его поднять таким образом, кто-то действительно постарался очень серьёзным образом и в тёмную для него.
          Мы вообще не располагаем никакой информацией о прошедших событиях и то, что предшествовало им, поэтому не стоит сбрасывать со счетов ни одно предположение.

          Кстати, не большой ракурс в недавнюю историю - Турция 2016 года, Белоруссия 2020 года и Казахстан 2022 года - уже достаточно однозначна даёт понять, что во всех этих странах имеются скрытые силы, которые действуют в интересах англосаксов, имеют на это ресурсы и действуют в тёмную, в том числе через силовиков.

          Так что я бы не стал так безапелляционно обвинять во всех грехах исключительно ЧВК и его руководителя.
          1. 1976AG
            1976AG Сегодня, 13:14
            +1
            "Кстати, не большой ракурс в недавнюю историю - Турция 2016 года, Белоруссия 2020 года и Казахстан 2022 года - уже достаточно однозначна даёт понять, что во всех этих странах имеются скрытые силы, которые действуют в интересах англосаксов, имеют на это ресурсы и действуют в тёмную, в том числе через силовиков.

            Так что я бы не стал так безапелляционно обвинять во всех грехах исключительно ЧВК и его руководителя."

            Скрытые силы давно всем известны, это Запад. Но своя голова у каждого должна быть на плечах. И не только для того, чтобы в нее кушать. Он прекрасно понимал, что он делал, но надеялся, что большая часть силовиков встанет на его сторону, но его авторитет испарился как только он стал играть на руку врагам. Этого он просто не ожидал. Точнее, не ожидал, что это произойдет так быстро. Вот и вся история.
        3. Сабуров_Александр53
          Сабуров_Александр53 Сегодня, 13:09
          -1
          Если верить нашим СМИ или Пригожину, толчком к мятежу была атака на полевой лагерь "Вагнера". Но МО РФ сразу опровергло свою причастность, назвав кадры "постановочными"... Ну и?
          По всем правилам должна быть создана независимая, возможно парламентская комиссия с выездом на место события. Вижу, никто не собирается это расследовать.
          Слабо верится, что налёт был. Ещё меньше верится, что даже если прилетело от кого-то, то нужно было сразу брать Ростов. Допускаю, что разведка узнала о готовящимся мятеже и МО пыталось пресечь его на корню, подняв авиацию... получилось скверно.
          Но на что рассчитывал Пригожин, что армия сходу поддержит его мятеж? Кто напел ему в уши такие мечты?
        4. Mitos
          Mitos Сегодня, 13:18
          0
          Думается мне пройдет время и история все расставит на свои места. Все совсем не просто в этой ситуации.
      2. Alister Kroulegg
        Alister Kroulegg Сегодня, 12:45
        +8
        Никто его не подставлял. Выплаты всегда вовремя шли из бюджета, по крайней мере жалоб от Вагнера не было на недостаток финансирования. Белочку словил Женя или реально госпереворот намечался некими силами в Кремле, но их подавили и "бросок на Москву" потерял смысл
        1. кредо
          кредо Сегодня, 13:19
          0
          Цитата: Alister Kroulegg
          Никто его не подставлял. Выплаты всегда вовремя шли из бюджета, по крайней мере жалоб от Вагнера не было на недостаток финансирования. Белочку словил Женя или реально госпереворот намечался некими силами в Кремле, но их подавили и "бросок на Москву" потерял смысл

          Своим утверждением Вы сильно подмочили репутацию разведсообществу англосаксов.
          Они то утверждают, что знали о событиях 24.6 давно и загодя, а по Вашей логике во всём виноват алкоголь и некие неумехи в Москве, которым не хватило силёнок захватить Кремль и дождаться частей ЧВК с юга России, отбиваясь от Кремлёвского полка и частей Москвы вилками и ложками из местной столовой, пока не подошла подмога.

          Может быть Ваша теория и верна, но она только теория и пока не имеет веских подтверждений.
      3. Egeny
        Egeny Сегодня, 12:46
        +8
        Вчера (25 июня) Песков целый день заверял, что дело прекращено, сегодня опять мусолят тему, что нет. Верить никому нельзя - все лгут!
        Вчера мы считали, что Темнейший начал "многоходовочку" на зло врагу, а сегодня об этом уже и речи нет. Грустно всё это.
        1. Aleksandr21
          Aleksandr21 Сегодня, 12:57
          +4
          Цитата: Egeny
          Вчера мы считали, что Темнейший начал "многоходовочку" на зло врагу, а сегодня об этом уже и речи нет. Грустно всё это.


          Как там в известной поговорке, "мы думали что достигли дна, но тут снизу постучали" и похоже это только начало, таких "многоходовок".... всё идет к переговорам с Украиной, внешние игроки давят на Россию, и боюсь что результат "денацификации" и "демилитаризации" народу совсем не понравится.... СМИ под контролем, военкоры или любые несогласные сразу попадут под пресс официальной позиции, и тогда будет ещё грустнее....

          Печально, что наша страна пришла к этому, просвета не видно.... злодеи становятся героями, а герои злодеями, белое - черным и т.д.
          1. Egeny
            Egeny Сегодня, 13:07
            +1
            Алекс, разве Вы не в курсах, что свет в конце тоннеля есть всегда... вот только идущему на тот свет уже пофиг.
            Извините за каламбур.)
            Насчёт "переговоров", так это западный бред, Ну что там Блин... как его там с Микроном и Шольцем могут решить. Ну собрались в строгом секрете, попили пивка... ну и всё. Минска-3 не будет... надеюсь.)
            1. Aleksandr21
              Aleksandr21 Сегодня, 13:16
              0
              Цитата: Egeny
              Минска-3 не будет... надеюсь.)


              А к чему мы идём ? Президент, правительство - четко дали понять, что этот конфликт завершится переговорами, и мы готовы на компромиссы.... (тот же Лукашенко, приоткрыл как хотели завершится более ранние переговоры), из речи президента практически пропали цели "демилитаризация" и "денацификация" Украины, Песков вон вообще заявил, что мы уже достигли целей по "демилитаризации" :(.... правительство так и не признало Киевский режим - террористическим, мосты/инфраструктура/порт в Одессе относительно целы.... западные поставки как шли так и идут). К тому же идут закулисные переговоры, об этом говорят все внешние участники...

              И всё это, как то не похоже на победу. На ту которую ожидает народ.
        2. barclay
          barclay Сегодня, 12:59
          +2
          Вчера (25 июня) Песков целый день заверял, что дело прекращено, сегодня опять
          Уважаемый, Песков сказал что уголовное дело не закрыто, а БУДЕТ закрыто. А когда и с какими итогами не уточняется.
          Скажите, как быть со сбитыми самолётами, вертушками и погибшими пилотами? На это можно закрыть глаза?
        3. Степан S
          Степан S Сегодня, 12:59
          -1
          Песков никого ни в чем не заверял. Вам нужно слушать речь а не сплетни. Песков сказал, что будет прекращено. БУДЕТ!
          1. Любитель_чтения
            Любитель_чтения Сегодня, 13:12
            0
            Главное, чтобы не было вот так...
        4. Горный стрелок
          Горный стрелок Сегодня, 13:00
          0
          Цитата: Egeny
          Вчера (25 июня) Песков целый день заверял, что дело прекращено, сегодня опять мусолят

          А откуда вообще инфа, что дело продолжается? Пескова я слышал. А кто сказал, что дело не прекращено? Может, не будем слухами питаться?
      4. Piramidon
        Piramidon Сегодня, 12:48
        +1
        Цитата: кредо
        Всем интересно узнать, кто подставил Пригожина и ЧВК

        В чем подстава? Он сам выбрал этот путь.
      5. Василенко Владимир
        Василенко Владимир Сегодня, 12:50
        -1
        Цитата: кредо
        Всем интересно узнать, кто подставил Пригожина и ЧВК

        им пакетик с дурье подкинули?!!
      6. Вежливый Лось
        Вежливый Лось Сегодня, 13:16
        +2
        Цитата: кредо
        Всем интересно узнать, кто подставил Пригожина и ЧВК

        А почему Вы считаете, что их подставили? По-моему, события развиваются естественным образом. Вагнеровцы и Пригожин, недовольные руководством СВО, отправились в штаб ЮВО в Ростове после неоднократных попыток официально "достучаться до небес". А, поскольку и Ростов ничего не изменил, отправились в "Московский марш". Подробности и причины недовольства, вероятно, скоро станут известны, т.к. Пригожин вряд ли станет молчать, (разве что если это не является обязательным условием договоренностей). К свержению существующего строя и государственности они не призывали. Вопрос к руководству РФ у них был чисто зоологического характера: "Как сделать так, чтобы армию львов возглавил лев?". На попытки применения по отношению к себе силы ответили силой, т.к. они далеко не "бараны". И, к сожалению, не обошлось без жертв. После того, как пол-Москвы абздалось, с ними соизволили поговорить. И оказывается, договориться вполне можно было. Не знаю, каких конкретно договоренностей достигли, но очень надеюсь, что этот марш расшевелил кремлевское болото и тот, кто надо, теневые кадровые перестановки сделает, пусть даже с сохранением статуса у "свадебных генералов". А, может, я и ошибаюсь. hi
      7. ABC-schütze
        ABC-schütze Сегодня, 13:20
        0
        А мне вот, другое интересно...

        На ветке "под Лукашенко", я с одним из форумчан "мудрость путинских решений", в контексте произошедшего мятежа декларироваший, в дискуссию вступил... Он из неё "вышел"...

        Я не графоман, но один из моих вопоросов, в его адрес, по части этих "решений" (да и вообще, "обяснений" власти, которые сейчас, как "под копирку" посыпались) здесь повторю... В контексте Пригожина, в частности...

        "Тем более, что главарь вооруженного мятежа, семьям убитых мятежниками российских военных некие "компенсации" обещал "выплатить"... Ну, прям, как Эрдоган, в 2015-м наш Су-24 на Сирией сбивший...

        Только вот Эрдоган, в отличие от Путина, НИ ОДНОГО ТУРЕЦКОГО мятежника не "амнистировал". Да ещё и в режиме "онлайн"...

        Хотя они, мятеж не просто в "миллионном городе", а В САМОЙ СТОЛИЦЕ подняли... И УДАРНАЯ АВИАЦИЯ, а не частник - "музыканты" на ИХ стороне были... И ДЕНЬГИ штатовские, а не "пригожинские", значит более серьезные на турецких мятежников работали...

        Да и руководство министерства обороны и Генштаба за ними стояло. И ведь "получилось" у него!... И никакие "посредники" типа Лукашенко ему не понадобились...

        Причём, весьма быстро. А Вы, ведь сторонник именно "быстрых" решений Президента...

        Короче, это правильно, что Вы решили дискуссии не "продолжать". Все "продолжения" для России и её народа от этой пригожинской "патриотического" истерики ещё впереди... И от "быстрых" путинских "решений" в отношении ушедших с победой, без раскаяния и С ОРУЖИЕМ мятежников, тоже..."

        Вот как-то так, в принципе, дело на мой взгляд выглядит...
      8. Хорон
        Хорон Сегодня, 13:27
        0
        кто подставил Пригожина

        Лучше бы он лично набил р...лицо шойгу и путину за одно, чем то что он натворил, меньше бы вреда государству нанёс, да и подчинённых бы не подставил.
    2. мордвин 3
      мордвин 3 Сегодня, 12:40
      +3
      Цитата: гильза
      Договора Президент соблюдает.

      А он что то подписывал и бумажку через Лукашенко Пригожину передали? Сомневаюсь.
      1. faiver
        faiver Сегодня, 12:43
        +4
        думаете снова развернет все на 180 градусов? bully
        1. мордвин 3
          мордвин 3 Сегодня, 12:48
          +5
          Цитата: faiver
          думаете снова развернет все на 180 градусов?

          Вполне возможно. Про прекращение уголовного дела Песков пургу прогнал.
    3. al3x
      al3x Сегодня, 12:44
      +12
      Никакого договора не было. Как Песков сказал - президент дал слово. Слово он как даёт, так и обратно забирает, по джентельменски. Своё слово он до конца держит или держал только перед партнёрами иностранными, тк боялся их расположение утратить.
      1. Таймень
        Таймень Сегодня, 13:00
        +1
        Чубайса с баблом из страны выпустили,как уехал какое-то дело возбудили,но выпустили,т.к. товарищ хоть и бывший нашего всего.Так и с Пригожиным.Но как Алиса с Базилио кричали:-"Ищи его,свищи его!".Позорище всемирное.Перед неграми не стыдно ли? Может опять пожалуемся? Своих то граждан давно кое на чём повертели.
    4. Жгучая_Крапива
      Жгучая_Крапива Сегодня, 12:57
      +8
      Президент всегда держит слово. Мобилизации не будет, повышения пенсионного возраста не будет, ну и так далее.
      Извинений и объяснений в случае нарушения слова тоже не будет.
      1. tun5t
        tun5t Сегодня, 13:19
        0
        В итоге Лукашенко поставим президентом всея Руси? Ведь это он спас Русь от развала (и конечно с помощью людей России). Александр Григорьевич может на выборах с 90% вероятночтью победит, если Белоруссия присоеденится и назначат выборы. От сюда главный итог - СТРАХ КРЕМЛЯ не даёт обьеденится теперь , народ России видит, кто держит своё слово и последовательно поддерживает свой народ.
        Вот таков Батька, поэтому ВООБЩЕ не увидим - не интервью Лукашенко, не подробности его участия в "усмирении" быковатого Пригожина. Боится за свою власть наш дорогой Кремль, даже от друзей защищается, упрут тёплые кресла, а народ.... да не смешите кремлёвские подковы!
    5. Alien From
      Alien From Сегодня, 13:04
      -1
      А разве при заведенном уголовном деле можно разгуливать???
    6. Silver99
      Silver99 Сегодня, 13:08
      0
      так и Пригожин не далеко отъехал, если его "кинут" вполне может вернуться и тогда уж всерьез.
      1. nik-mazur
        nik-mazur Сегодня, 13:19
        0
        Цитата: Silver99
        вполне может вернуться и тогда уж всерьез
        Тогда его всерьёз или посадят лет на двадцать, или просто грохнут...
    7. Маз
      Маз Сегодня, 13:11
      +1
      А придется выбирать - или иметь самую боеспособную армию мира и преобразовать Мо РФ из Министрества обороны в министерство грамотного ведения войны ...Или продлить СВО ещё на 487 дней сразу и минусануть ещё тысяч сто мужчин которые будут либо убиты, либо покалечены из-за некомпетентности, коррупции, и нежелания и главное не умения выполнять на совесть свои должностные обязанности. вот поэтому Пригожина надо держать на поводке, вот поэтому и не закрывают уголовку на него. Судя по явлению-появлению Шойгу из его норы в штабе западной группировки - нас ждет продление СВО и неоправлданная гибель личного состава вооруженных сил и добровольцев. Ждем неизменный спутник сопуствующий сему безобразию и системному безумию: массовый героизм простых солдат и офицеров на фронте. шо ждём то - уже.
  2. Million
    Million Сегодня, 12:19
    +12
    Интересная ситуация,еще раз ударила по имиджу нынешней власти.
    1. Пауль Зиберт
      Пауль Зиберт Сегодня, 12:32
      +26
      У ростовских бабушек тоже есть сегодня вопросы к руководству страны:
      1. Borik
        Borik Сегодня, 12:38
        +4
        Я сегодня с утра позвонил дочке и поздравляю её с незапланированным выходным. Это у ссыкунов в "москве" выходной а я на работе.
    2. Egorovich
      Egorovich Сегодня, 12:38
      +8
      Это сама власть ударяет по своему имиджу. Выходит слово президента - мыльная вода, так что ли!? Хотя пенсионная реформа всем хорошо знакома, там тоже было СЛОВО.
      1. 1976AG
        1976AG Сегодня, 12:49
        +3
        " Выходит слово президента - мыльная вода, так что ли!?"

        Не торопитесь с выводами. Никто не говорил, что уголовное дело будет прекращено в течение 2-х или 3-х дней. В рамках уголовного дела обычно выясняются все детали произошедшего и устанавливается круг лиц, причастных к этому. Или этого делать не надо ? Вот когда все детали будут установлены, тогда и можно ожидать закрытия уголовного дела.
      2. Piramidon
        Piramidon Сегодня, 12:53
        +3
        Цитата: Egorovich
        Это сама власть ударяет по своему имиджу. Выходит слово президента - мыльная вода, так что ли!?

        Подождите возмущаться. Обратите внимание на источник Я таким источникам мало доверяю
        приводит ТАСС слова неназванного источника в Генпрокуратуре

        Может это какой нибудь дядя Вася-сантехник, который тоже работает в здании прокуратуры. laughing
    3. кредо
      кредо Сегодня, 12:38
      0
      Цитата: Million
      Интересная ситуация,еще раз ударила по имиджу нынешней власти.

      Что мы не знали и не видели такого, что могло бы кардинально изменить имидж нашей власти?
      Все всё прекрасно понимают и видят что есть как внутренние так и внешние заинтересованные лица в развале России или просто её подчинении англосаксам, вот в этом направлении и нужно расследования вести, а не сводить всё к тому, что навешивать ярлыки на Пригожина.
      1. Lis_Domino
        Lis_Domino Сегодня, 12:58
        +3
        Ооооо как у нас любят слуги народа стращать этот самый народ страшилками типа "меня не станет и пропадет развалится страна". А при малейшем шухере тут же хватают чемоданы и "забугор в страну НАТО". А простая мысль в голову не приходила - что следующий Президент РФ может быть более достойным? Более мудрым, более разборчивым в кадрах и назначить главой МО не любителя "молоденьких генеральш" а действительно достойного руководителя который и приведет к Победе в этой войне с коллективным Западом?
        я бы лично был благодарен ВВП если бы он в 2024 году передал власть ДОСТОЙНОМУ приемнику тихо мирно без кровопролитий и потрясений.
  3. kakvastam
    kakvastam Сегодня, 12:20
    +6
    Некрасиво.
    За слова надо отвечать.
    1. Lis_Domino
      Lis_Domino Сегодня, 12:23
      +20
      а вам про повышение пенсионного возраста переобувания не хватило?
    2. hhurik
      hhurik Сегодня, 12:24
      +1
      Разговоры к делу не пришьешь (с)
      Народное.
    3. MainJet88
      MainJet88 Сегодня, 12:44
      +4
      А вот интересно, на каком основании должно быть прекращено дело?
      Отсутствие состава преступления?
      Недостаточно улик? Смерть подозреваемого?
      1. nik-mazur
        nik-mazur Сегодня, 13:03
        0
        Цитата: MainJet88
        на каком основании должно быть прекращено дело?
        Вот, кстати, да. Последний вариант вполне вероятен...
    4. paul3390
      paul3390 Сегодня, 12:44
      +8
      За слова надо отвечать.

      А когда это наша нонешняя власть за свои слова-то отвечала?? belay Достаточно почитать подборку предвыборной брехни за четверть века.. sad
      1. nik-mazur
        nik-mazur Сегодня, 13:05
        0
        Цитата: paul3390
        А когда это наша нонешняя власть за свои слова-то отвечала
        Вы с таким понтом выступили, как будто где-то есть или когда-то были власти, которые отвечают за свои предвыборные обещания...
  4. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 12:22
    +4
    Я не исключаю,того что дело это будет вестись.Надо было срочно гасить назревающий пожар путем обещаний и прочее.Поживем-увидим.Но думаю,Что Пригожину надо срочно уезжать в Африку,Сирию,куда то еще.Ему не простит власть.
    1. BlackMokona
      BlackMokona Сегодня, 12:24
      +5
      Цитата: dmi.pris1
      Я не исключаю,того что дело это будет вестись.Надо было срочно гасить назревающий пожар путем обещаний и прочее.Поживем-увидим.Но думаю,Что Пригожину надо срочно уезжать в Африку,Сирию,куда то еще.Ему не простит власть.

      Просто сначала власть показала что можно взять толпу вооружённых мужиков и пройтись до Москвы маршем.
      А потом показывает что верить ей нельзя, поэтому если уж пошёл то не останавливайся на пол пути. Все обещания которые тебе дадут, не будут дороже использованной туалетной бумаги.
      1. Лт. запаса ВВС
        Лт. запаса ВВС Сегодня, 12:31
        +6
        Цитата: BlackMokona
        Просто сначала власть показала что можно взять толпу вооружённых мужиков и пройтись до Москвы маршем.
        А потом показывает что верить ей нельзя, поэтому если уж пошёл то не останавливайся на пол пути. Все обещания которые тебе дадут, не будут дороже использованной туалетной бумаги.

        Цель была бескровно донести своё недовольство ведением дел на передовой Шойгу и Герасимовым из слов Пригожина. Если бы уничтожили колонны это могло спровоцировать массовые волнения в стране.
        1. BlackMokona
          BlackMokona Сегодня, 12:38
          +2
          Цитата: Лт. запаса ВВС
          Цитата: BlackMokona
          Просто сначала власть показала что можно взять толпу вооружённых мужиков и пройтись до Москвы маршем.
          А потом показывает что верить ей нельзя, поэтому если уж пошёл то не останавливайся на пол пути. Все обещания которые тебе дадут, не будут дороже использованной туалетной бумаги.

          Цель была бескровно донести своё недовольство ведением дел на передовой Шойгу и Герасимовым из слов Пригожина. Если бы уничтожили колонны это могло спровоцировать массовые волнения в стране.

          А не важно какая цель, главное что обещания дали, обещания не выполнили.
        2. Константин Шевченко
          Константин Шевченко Сегодня, 12:44
          +2
          В том и дело из слов Пригожина. Все эти слова в оправдание своих действий, создав ширму для своих скрытных амбиции. Пригожин затаил обиду на Путина. Расследование обязательно должно быть. Расследование и преследование, это разные вещи.
          1. paul3390
            paul3390 Сегодня, 12:48
            +6
            Расследование обязательно должно быть

            А вы уверенны, что расследование обязательно должно быть исключительно в отношении действий Пригожина? what Может - у нас в верхах и другие достойные кандидатуры найдутся, чьи деяния очень бы хотелось немножечко порасследовать? what
            1. Константин Шевченко
              Константин Шевченко Сегодня, 13:06
              +1
              Я такого не говорил про исключительность. Но без дала по Пригожину, расследование провести невозможно по мятежу.
      2. paul3390
        paul3390 Сегодня, 12:36
        +8
        Просто сначала власть показала

        Главное что показала власть - это то, что похоже защищать её в случае чего как-то никто особо не рвётся..
    2. Комментарий был удален.
    3. astepanov
      astepanov Сегодня, 12:42
      -2
      Цитата: dmi.pris1
      Я не исключаю,того что дело это будет вестись.Надо было срочно гасить назревающий пожар путем обещаний и прочее.
      Намекаете на то, что "обещайте что угодно, а вешать будем потом (С)"? Не нужно сразу верить любым вбросам. Вполне может оказаться, что заявления о непрекращении дела идут из Украины. Не нужно раскачивать лодку - это опасное занятие. Давайте подождем, когда всё устаканится и точки с запятыми будут расставлены. В конце концов, дождемся официальных заявлений.
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 12:51
        0
        Я и говорю-увидим.Просто прожив достаточно долго и при генсеках и при президентах ,убедился-слово власти не стоит ломанного гроша.В статье кстати указано откуда эта "новость"взята.
    4. nik-mazur
      nik-mazur Сегодня, 13:05
      +1
      Цитата: dmi.pris1
      Ему не простит власть
      И правильно сделает.
  5. советник 2 уровня
    советник 2 уровня Сегодня, 12:26
    +9
    оно не могло так быстро прекратиться- просто процессуально.. и ВСЁ.. новость из пальца.. прекратится на неделе..
    1. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 12:33
      +1
      Прекратится, но сначала расследуется, так или иначе причину необходимо установить
  6. Ив762
    Ив762 Сегодня, 12:26
    -2
    Уголовное дело в отношении Пригожина не прекращалось. Расследование продолжается...

    Цитата: гильза
    Ну скоро прекратят... Договора Президент соблюдает.

    Скорее это будете "одно из тех самых мест" за которое Пригожина держать будут, чтоб он снова не сорвался, пока не нивелируют (и/или съедят) прочий "Вагнер"...
  7. Комментарий был удален.
  8. Ulan.1812
    Ulan.1812 Сегодня, 12:28
    +7
    Это как понимать? На всю страну было заявлено, что уголовное дело в отношении Пригожина ПРЕКРАЩЕНО.
    Что преследовать вагнеровцев не будут. Вся страна слышала.
    Выходит обещания власти не стоят и ломаного гроша?
    Или глава Следкома не подчиняется президенту?
    Это так всё прогнило?
    Впрочем мы помним- пока я президент, повышения пенсионного возраста не будет.
    1. Андрей из Челябинска
      Андрей из Челябинска Сегодня, 12:39
      +4
      Цитата: Ulan.1812
      Выходит обещания власти не стоят и ломаного гроша?

      С учетом того, что утром президент объявляет, что все виновные понесут заслуженное наказание, а вечером объявляется о закрытии уголовного дела главного виновника?:)))
      Какие еще свидетельства нужны?
    2. мордвин 3
      мордвин 3 Сегодня, 12:45
      +3
      Цитата: Ulan.1812
      На всю страну было заявлено, что уголовное дело в отношении Пригожина ПРЕКРАЩЕНО.
      Что преследовать вагнеровцев не будут. Вся страна слышала.

      А это Песков пургу гнал, наверно.
  9. Алексей Зоммер
    Алексей Зоммер Сегодня, 12:29
    +2
    Не верь, не бойся, не проси. (С)
  10. 1erWahrheitsMinister_1984
    1erWahrheitsMinister_1984 Сегодня, 12:42
    -1
    Das ganze höchst vermeidbare Szenario wird zu einem immer
    noch größeren Image-Schaden für den Präsidenten führen, der
    den eigentlich Verantwortlichen leider immer noch im "Spiel"
    lässt, anstatt diese Misere als Chance zu nutzen und den
    den schon lange untragbar gewordenen Verteidigungsminister
    Shoigu endlich zu entlassen und zu ersetzen...!!!

    Wer den sehr lesenswerten Artikel aus der gestrigen Ausgabe
    der Pravda.RU der Autoren Wadim Gorschenin und Oleg Artyukov
    liest weiß, was hier schon sehr lange im "Argen" liegt und WER
    diesen "Marsch der Gerechtigkeit" von Prigochin zu verantworten,
    hat, bzw. ohne weitere, zusätzliche Probleme hätte verhindern
    können...!!

    https://www.pravda.ru/politics/1850647-chvk_vagner_itogi_marsha_spravedlivosti/

    Es wirkt erbärmlich und verlogen, wie man sich jetzt erneut an
    ein "Ermittlungsverfahren" offenbar nur gegen Prigochin (?)
    klammert, anstatt endlich den Stier bei den Hörnern zu packen
    und den offenkundig dringend reformbedürftigen Saustall
    endlich auszumisten...!!!
    Wenn man in der obersten Führung Russlands DIESE Chance
    verpasst, dann wird diese eitrige Wunde irgendwann zu sehr
    ernsthaften Konsequenzen für Russland und auch den Präsidenten
    der russischen Föderation führen und das darf einfach nicht passieren...!!!
  11. Кариб
    Кариб Сегодня, 12:51
    +5
    Расследование нужно провести независимо от обещания президнта. На основании расследования вынести частные определения для возбуждения других учавствовших людей, как то Шойгу, Герасимов и ....
  12. mag nit
    mag nit Сегодня, 12:52
    +2
    Выходит что слову президента, гаранта Конституции, - грош цена. Пацаны, вас обманули. Возвращайтесь обратно.
  13. rusich
    rusich Сегодня, 12:53
    +3
    По словам наших руководителей то прекращено, то не прекращено. Вы уж определитесь с уголовными делами. Или правая рука не знает что делает левая
  14. Комментарий был удален.
  15. фа2998
    фа2998 Сегодня, 12:57
    +1
    Нужно подать заявку по розыску обвиняемых в Интерпол. laughing
  16. Степан S
    Степан S Сегодня, 12:58
    0
    Ну на каком основании следователь будет прекращать дело? В рамках этого дела рассматриваются многие вопросы и на них надо дать ответы, а затем уже прекращать, с указанием основания.
  17. Прокоп_Свинин
    Прокоп_Свинин Сегодня, 12:59
    -1
    Восточное коварство, достойно темнейшего. Но, вот в следующий раз никто с ними договариваться не будет, а просто молча снесут башку.
  18. pavelpavel
    pavelpavel Сегодня, 13:08
    0
    Батька выдаст? Дела подковерные у Путина выше всего.
  19. vvnab
    vvnab Сегодня, 13:11
    0
    То есть Песков опять пургу несёт? Ох нехорошо всё это... Где Гарант!?
  20. Vovan
    Vovan Сегодня, 13:12
    +1
    Да, интернет головного мозга у комментаторов неизлечим: с одной стороны, серьезно обсуждаются "слова неназванного источника в Генпрокуратуре", с другой, на основании первого, чихвостят Пескова с Путиных - воистину, пора уже вводить "интернет по паспорту".
  21. nik-mazur
    nik-mazur Сегодня, 13:17
    0
    Уголовное дело в отношении Пригожина не прекращалось. Расследование продолжается

    Похоже у большинства комментаторов память, как у золотой рыбки. Ну, не помните, что сказал Путин или Песков, ну, пролистайте ленту новостей и посмотрите:
    Уголовное дело будет прекращено и сам он уйдет в Белоруссию. Если вы спрашиваете, какая именно гарантия того, что Пригожин сможет уйти – это слово президента России


    Президент гарантировал Пригожину возможность целым и невредимым уйти в Белоруссию. А дело против него ͟б͟у͟д͟е͟т прекращено. Когда-нибудь. В связи с чем неизвестно – может быть президентским указом, а, возможно, в связи со смертью фигуранта.
    А пока что, президент слово сдержал. Пригожин в Белоруссию ушёл? Ушёл. Вот пусть там сидит тихо и лишний раз не отсвечивает лысиной...
  22. Баберметис
    Баберметис Сегодня, 13:23
    0
    Было сказано, что следствие ведёт ФСБ.
    Если так, то в тихих кабинетах этой организации, обязательно появятся фигуранты по делу обвинений Евгения Викторовича в гос. измене. Он упоминал Герасимова и Шойгу, но не только их.

    Будем терпеливо ждать, эта неделя войдёт в историю "чистки белья".
  23. rocket757
    rocket757 Сегодня, 13:25
    0
    Уголовное дело по обвинению куратора ЧВК «Вагнер» Пригожина в организации мятежа не прекращено
    . Дело серьёзное, выводы и решения принимаются должны серьёзные, обоснованные... следствие поможет наиболее полно раскрыть проблему, причины и... в общем, дело необходимое.