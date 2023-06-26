Уголовное дело по обвинению куратора ЧВК «Вагнер» Пригожина в организации мятежа не прекращено

Уголовное дело, возбужденное в отношении куратора ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, подозреваемого в организации вооруженного мятежа, не прекращено. На утро 26 июня 2023 года Следственное управление ФСБ продолжает расследование. Об этом сообщили сразу несколько российских центральных СМИ со ссылкой на собственные источники.
Уголовное дело по статье 279 Уголовного кодекса РФ, возбужденное в отношении Евгения Пригожина еще 23 июня 2023 года, продолжает находиться в производстве следственного управления ФСБ. Как утверждают в Генпрокуратуре, расследование по делу продолжается.
Уголовное дело в отношении Пригожина не прекращалось. Расследование продолжается
- приводит ТАСС слова неназванного источника в Генпрокуратуре.
Подтверждает эту информацию и "Коммерсант", ссылаясь на собственный источник, по словам которого никакого решения о прекращении дела не принималось, поскольку прошло слишком мало времени с момента его возбуждения.
Напомним, что 25 июня ряд российских ресурсов сообщил о прошедших переговорах президента Белоруссии Александра Лукашенко с Евгением Пригожиным, результатом чего стало сворачивание операции ЧВК "Вагнер" и возвращение отрядов компании в свои полевые лагеря. Кроме того утверждалось, что сам Пригожин убудет в Белоруссию, а уголовное дело в отношении его будет прекращено. Подтвердил это и пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Переговоры с куратором ЧВК "Вагнер" велись 24 июня, Пригожин требовал выдать ему министра обороны Сергея Шойгу и главу Генштаба ВС России Валерия Герасимова, которые, по его мнению, виновны в полном развале армии, а также в происходящем на фронте.