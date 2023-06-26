ОПЕК: Мировой спрос на нефть достигнет 110 миллионов баррелей в день к 2045 году

Нефть незаменима в обозримом будущем

Миру будет нужно больше нефти, а не меньше

Мировой спрос на нефть вырастет до 110 миллионов баррелей в день примерно через 20 лет к 2045 году, говорится в опубликованном сегодня заявлении генсека ОПЕК Хайтама Аль-Гайса.- заявил Аль-Гайс, выступая на первой энергетической азиатской конференции, состоявшейся в столице Малайзии Куала-Лумпуре.Он также отметил, что, по их прогнозам, к 2045 году нефть по-прежнему будет составлять около 29% мирового энергетического баланса.Прогноз, озвученный генсеком ОПЕК, противоречит прогнозам Международного энергетического агентства о сокращении ежегодного роста спроса с 2,4 миллиона баррелей в день в 2023 году до 400 000 баррелей в день в 2028 году.По словам Аль-Гайса, недостаточные инвестиции в нефтяную промышленность только поставят под сомнение жизнеспособность существующих энергетических систем и приведут к «энергетическому хаосу». До 2030 года, по прогнозам генсека ОПЕК, еще полмиллиона человек переедут в города по всему миру, поскольку мировая экономика продолжает расширяться.- сказал Аль-Гайс.При этом Аль-Гайс признал, что возобновляемые источники энергии будут играть большую роль в мировом энергобалансе в будущем, и подтвердил, что некоторые страны-члены ОПЕК «уже вкладывают значительные средства» в этот сектор энергетики. Однако все же нефть будет оставаться неотъемлемой частью энергетического баланса, отметил генсек ОПЕК.