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Американский авианосец зашёл во вьетнамский порт Дананг

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Американский авианосец зашёл во вьетнамский порт Дананг

Авианосец ВМС США Ronald Reagan (CVN-76) вошёл сегодня во вьетнамский порт Дананг в сопровождении двух ракетных крейсеров USS Antietam (CG 54) и USS Chancellorsville (CG-62). Примечательно, что столь неожиданный заход американского авианосца в данный порт стал неким вызовом Китаю, с которым Соединённые Штаты борются за влияние.


Также не стоит забывать и о том, что Вьетнам выступает в качестве основного торгового партнёра КНР, однако стремление официального Пекина сохранить своё морское господство в Южно-Китайском море привело к разногласиям не только с вышеупомянутой страной, но и с другими странами региона – Малайзией, Брунеем, Индонезией и Филиппинами.

Тем временем Вашингтон прилагает дипломатические с тем, чтобы укрепить свои военные и экономические связи с этими государствами в Индо-Тихоокеанском регионе (ИТР).

Заход авианосца стал третьим по счёту с момента восстановления американо-вьетнамских отношений, что произошло перед окончанием Вьетнамской войны (дипотношения между двумя странами были установлены в 1950 году). Также в этом году состоялся официальный визит в Ханой госсекретаря США Энтони Блинкена, главного торгового советника Комитета американской Палаты представителей по методам и средствам Кэтрин Тай, а также главы Агентства США по так называемому международному развитию Саманты Пауэр.

После того как авианосец Ronald Reagan был пришвартован во вьетнамском порту, офицеров, входящих в состав экипажа, встретили их коллеги из Вьетнама. Командир корабля капитан Д. Кардон сообщает о том, что более 5 тыс моряков экипажа предложат свою помощь в поддержании связи между гражданскими организациями и местным общинами, проведут спортивные мероприятия с местными атлетами. Помимо этого они также примут участие в обмене опытом по различным культурным проектам.

Кстати говоря, Япония – главный союзник Штатов, также осуществила заход своего эскадренного миноносца JS Izumo в порт Дананг на прошлой неделе, присоединившись к учениям в Южно-Китайском море.

ВМС КНР, в свою очередь, тоже вошли во вьетнамский порт на своём учебном корабле около месяца назад во время морского похода, включавшего также такие страны как Таиланд, Бруней и Филиппины.

Комментируя прибытие авианосца Ronald Reagan в его страну, министр иностранных дел Вьетнама Буй Тхань Шон подчеркнул, что данное событие призвано «обеспечить мир, стабильность и развитие как в регионе, так и в мире».
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29 комментариев
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  1. Aken
    Aken Сегодня, 13:34
    +2
    А если бы авианосец не зашёл, то мира, стабильности и развития сегодня в регионе не появилось бы.
    Вьетнамцам повезло. Когда ответный визит?
    А ещё понравилось, что 5 тыщщ амерских моряков наконец-то решат проблему
    поддержании связи между гражданскими организациями и местным общинами

    А то без них всё никак не получалось.
    Организации сами по себе, общины сами. Теперь, наконец-то соберутся вместе и что-нибудь сделают.
  2. Кетцалькоатль
    Кетцалькоатль Сегодня, 13:35
    +1
    В современном мире правят деньги. Капитализм-с.
  3. Uprun
    Uprun Сегодня, 13:36
    +6
    Короткая память укорачивает жизнь. Хо Ши Мин в гробу переворачивается.
    1. Aken
      Aken Сегодня, 13:38
      +1
      Интересно, продолжают ли дедушку Хо вспоминать? Я во Вьетнаме не бывал, не знаю.
      1. Oberst_71
        Oberst_71 Сегодня, 13:59
        0
        Скажем так помнят. Чтут. Но! Есть большое НО. Территориальные претензии Китая. К сожалению после ухода из Камрани , Россия практически утратила влияние во Вьетнаме. Я был в этой стране 3 раза. Самсунг практически перевел все производство во Вьетнам. Найк, Лакоста, Кевин Кляйн и т.д. отшиваються то же там. Много туристов. Вы заметили, что самолеты Вьетнама облетают РФ, и не пускают нас к себе! А могли бы мы обеспечить их своими самолётами другой вопрос.
        1. Aken
          Aken Сегодня, 14:48
          0
          Про самолёты не знал. Печально. Хотя и ожидаемо.
      2. Плохиш
        Плохиш Сегодня, 14:31
        0
        Давно не был, но 6 лет назад ещё на каждом углу висел дедушка Хо.
    2. BlackMokona
      BlackMokona Сегодня, 13:43
      +3
      Цитата: Uprun
      Короткая память укорачивает жизнь. Хо Ши Мин в гробу переворачивается.

      Текущий мировой расклад такой, что там вся война была бессмысленной. Воевали против капитализма и влияния США. Пришли в итоге к капитализму и влиянию США. Могли бы просто мирно присоединиться к Южному Вьетнаму.
      1. ColdWind
        ColdWind Сегодня, 13:46
        +2
        Так Вьетнам и с Китаем воевал. Территориальные споры до сих пор есть. Вообще много стран с друг другом воевали и имеют сейчас союзнические отношения.
    3. YanniKounnar
      YanniKounnar Сегодня, 13:49
      0
      Déjà en 1991 d'anciens GI pouvaient être vu dans les rues de Hanoï....
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 13:43
    +3
    Авианосец ВМС США Ronald Reagan (CVN-76) вошёл сегодня во вьетнамский порт Дананг в сопровождении двух ракетных крейсеров
    Уже можно писать плакат - "Янки и Вьетнам - дружба на век!"?
    данное событие призвано «обеспечить мир, стабильность и развитие как в регионе, так и в мире»
    Да, времена. Кому, как не вьетнамцам знать какой мир и стабильность несут американцы. Но сегодня очевидно тяжелый период истории страны ради экономики, либо чего-то другого может быть на время забыт.
    1. YanniKounnar
      YanniKounnar Сегодня, 13:51
      0
      Les Vietnamiens sont pragmatiques, déjà il y a 33 ans ils me disaient : la guerre est derrière nous, laissons la dans les livres d'histoire et développons notre pays"
      1. rotmistr60
        rotmistr60 Сегодня, 13:54
        +1
        То, что они прагматичны это мы на себе испытали в 90-е когда на рынках ДВ их было не меренно и торговали ширпотребом. При этом не забывая при случае поучить, как правильно нужно жить.
        1. Ватервейс 672
          Ватервейс 672 Сегодня, 14:11
          0
          Не только на ДВ вьетнамцы торговали, в других регионах России их тоже хватало. Вьетнамцев в семидесятые годы завозили в СССР для работы на предприятиях. В 90- е годы предприятия, где они работали, позакрывали и вьетнамцы переместились на рынок торговать.
    2. BlackMokona
      BlackMokona Сегодня, 13:52
      0
      Но сегодня очевидно тяжелый период истории страны ради экономики, либо чего-то другого может быть на время забыт.

      Причина абсолютно не экономическая там. Просто Китая очень бояться во Вьетнаме. А против Китая никого кроме США найти в мире нельзя сейчас.
  5. VicVic
    VicVic Сегодня, 13:44
    +2
    "министр иностранных дел Вьетнама Буй Тхань Шон подчеркнул, что данное событие призвано «обеспечить мир, стабильность и развитие как в регионе, так и в мире».
    Буй сильно ошибается, в случае чего, всё может оказаться ровно наоборот.
  6. wanna
    wanna Сегодня, 13:47
    -1
    Вьетнам пытается создать "мини-Китай", они копируют китайскую модель, но, к сожалению, этого не будет.
  7. new.a.d
    new.a.d Сегодня, 13:57
    0
    Цитата: Кетцалькоатль
    В современном мире правят деньги. Капитализм-с.

    Через чур много значения деньгам в этом мире.
  8. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 13:59
    -1
    Там если с Китаём начнутся разборки мало никому не покажётся; но этого не будет, пока... Сначала Тайвань.
  9. YanniKounnar
    YanniKounnar Сегодня, 14:05
    0
    J'espère qu'il n'y a pas eu d'erreur du protocole comme lors de la " première visite d'un navire militaire Français à Haï Phong depuis la fin de la guerre...De mémoire lorsqu'un navire militaire arrive il tire un coup de canon, la base du pays d'accueil répond par un coup de canon, alors le navire hisse le pavillon de politesse (pavillon du pays où il arrive) et la base hisse le pavillon du pays du navire...Quelque chose comme cela...
    Lorsque le navire Français a salué il n'a reçu aucune réponse en retour et n'a donc pas hissé le pavillon de politesse...Réception grandiose sur le port de Haï Phong, ministres, ambassadeur...et à un moment un général se penche vers ministre pour lui signaler l'absence du pavillon de politesse ...! Blizzard !!Tout est annulé, l'ambassadeur (mr De Blanchemaison) mange son chapeau, le navire Français abrege son séjours, impossible d'aller à bord.Le fiasco total...
  10. Ильнур
    Ильнур Сегодня, 14:20
    +1
    Заход авианосца стал третьим по счёту с момента восстановления американо-вьетнамских отношений, что произошло перед окончанием

    Как так получается, твоё государство жгут напалмом, травят химикатами, а тот кто это делает становится другом и союзником?!
    Янекцы тоже наверное обеспечивали "мир и стабильность", когда жгли напалмом...
    1. BlackMokona
      BlackMokona Сегодня, 14:23
      0
      Цитата: Ильнур
      Заход авианосца стал третьим по счёту с момента восстановления американо-вьетнамских отношений, что произошло перед окончанием

      Как так получается, твоё государство жгут напалмом, травят химикатами, а тот кто это делает становится другом и союзником?!

      Называется реал политик. Сейчас для Вьетнама Китай в 100 раз большая угроза чем США.
    2. smart fellow
      smart fellow Сегодня, 14:46
      0
      С дозволения США Вьетнам стал Меккой для компаний, переносящих производство из Китая. Да и так туда давно вкладываются Южная Корея и Япония. Вьетнамское руководство даже как-то поучало Пхеньян по доброму (3 эскадрильи северо-корейских летчиков прикрывали важнейшие северо-вьетнамские объекты в период войны когда у вьетнамцев еще не было подготовленных пилотов истребителей и советские ЗРК не начали поступать), что с американцами лучше дружить.
      Основными направлениями экспорта товаров из Вьетнама в 2021 году были
      США с долей 28% (96 млрд US$)
      Китай с долей 16,6% (55 млрд US$)
      Южная Корея с долей 6,53% (21 млрд US$)
      Япония с долей 5,99% (20 млрд US$)
      Гонконг с долей 3,56% (11,9 млрд US$)
      Нидерланды с долей 2,28% (7,68 млрд US$)
      Германия с долей 2,17% (7,28 млрд US$)
      Индия с долей 1,86% (6,25 млрд US$)
      Таиланд с долей 1,8% (6,06 млрд US$)
      Великобритания с долей 1,71% (5,76 млрд US$)
  11. Kollega
    Kollega Сегодня, 14:30
    0
    Такое впечатление, что переводили с китайского на русский с акцентом... Исправьте ошибки.
  12. kaufman
    kaufman Сегодня, 14:33
    +1
    Что Вьетнам , что Япония. Их жгли , бомбили , а в итоге пришли все равно к сша. Теперь мир и бизнес, Развитие. Советская модель развития оказалась абсолютно не жизнеспособна и уходит в историю .
    И в гдр не удалось , и вообще в восточной Европе и в Корее ( где северная , а где Южная , в разных столетиях живут)
  13. К-50
    К-50 Сегодня, 14:41
    0
    Американский авианосец зашёл во вьетнамский порт Дананг

    Походу вьетнамцы начинают потихоньку сдавать перед пин дос сами.
    Неужели кровавые уроки истории стали забываться?
    1. Strannik96
      Strannik96 Сегодня, 14:58
      0
      Он скорее всего встал на рейд, в порт он не мог зайти, там глубина около 13м, а осадка у него 12-13м. Образование и знание истории маловато, ведь с авианосцев вьетнам бомбили штурмовики
  14. Петр_Колдунов
    Петр_Колдунов Сегодня, 14:52
    0
    Н-дааа... стоило ли вставать за них горой в конце 60-х, спасая от американского напалма? Память у них там как у градусников: встряхнуть - и всё обнулилось. Теперь вьетнамцы кланяются американским авианосцам.
    Скоро будут говорить, что Сангми сожгли русские...
  15. Петр_Колдунов
    Петр_Колдунов Сегодня, 15:01
    0
    министр иностранных дел Вьетнама Буй подчеркнул, что данное событие призвано «обеспечить мир, стабильность и развитие как в регионе, так и в мире».

    А вот буй тебе! Американцы в принципе не умеют приносить мир и стабильность. , они же вас напалмом жгли, химикаты распыляли над вашими поселениями, целые деревни сжигали вместе с жителями... Буй, ты ни буя не понимаешь вообще! Стабильность... Ты реально считаешь американцев - мирными послами мира и стабильности???
    Жалко, товарищ Ле Зуан помер 37 лет назад... После него всё попало в либеральные руки и на спад нафиг пошло. Успей он тогда подготовить хорошего преемника себе - сейчас такого позора не было бы!