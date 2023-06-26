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«Для защиты от России»: власти Украины намерены отправить в Европу святыни из Киево-Печерской Лавры

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«Для защиты от России»: власти Украины намерены отправить в Европу святыни из Киево-Печерской Лавры

Власти Украины намерены отправить в Европу православные святыни из Киево-Печерской Лавры. Среди них будут и святые мощи.


Такая информация поступила от Службы внешней разведки (СВР) России.

Договоренность о передаче экспонатов была достигнута между киевскими властями и международной организацией ЮНЕСКО.

К вывозу ценностей из страны уже все готово. Составлены списки вывозимого, а также выделены транспорт и финансовые средства на транспортировку. Бесценные экспонаты поступят в музеи европейских государств – ФРГ, Франции, Италии и Ватикана.

Российской разведывательной службе удалось выяснить, что с Украины хотят вывезти святые мощи русского богатыря Ильи Муромца, Нестора Летописца.

Ранее неоднократно появлялась информация о гонениях со стороны украинских властей и националистов на священнослужителей и монахов Киево-Печерской Лавры. Можно сказать, что такие факты лишний раз подчеркивают фашистскую сущность киевского режима.

Теперь христианские святыни, принадлежащие православной церкви, решили вывезти якобы для защиты от ракетных ударов России. Возможно, под таким предлогом музеи Европы получат ценности безвозвратно.

Собственно, в этом нет ничего нового. Примерно так же поступали европейские «цивилизаторы» еще более 800 лет назад, когда под предлогом крестового похода с благими целями занимались банальным грабежом. В частности, тогда они разграбили православные святыни Константинополя.
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27 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 12:54
    +3
    Значит ,не надеются удержать власть и ситуацию на фронте.Если это произойдет,про святыни можно будет забыть.Будет повторение,как с "Янтарным кабинетом",только мощи не восстановить.
    1. parabyd
      parabyd Сегодня, 12:56
      +4
      Ну или надо чём-то отдавать долги. Всё в ход идёт
      1. свой1970
        свой1970 Сегодня, 13:01
        +2
        Цитата: parabyd
        Ну или надо чём-то отдавать долги. Всё в ход идёт

        Скорее всего да- обеспечение долгов вывозят...
        1. Mitos
          Mitos Сегодня, 13:14
          +1
          Твари и воры. Нет у них ничего святого. С ними надо поступать также. Любые их святыни вывозить. Правда у нехристей нет святынь. А где при этом папа римский?!
          1. igorbrsv
            igorbrsv Сегодня, 13:24
            0
            Римский папа не указ. У православных свой патриарх. А украинцы теперь вообще под анафемой наверное
  2. marchcat
    marchcat Сегодня, 12:56
    +5
    Запад из Сирии тоже много чего "унёс" и эти туда же. Нехристи, ни чего святого... am
    1. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 13:26
      0
      И у нас скифское золото отжали......
  3. al3x
    al3x Сегодня, 12:56
    +3
    Начали разграблять церкви, потом музеи. В общем, начали тащить всё, что имеет цену. Как фашики грабили города, так и эти один в один. Потом у населения начнут отжимать имущество.
    1. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 13:02
      +4
      Цитата: al3x
      Как фашики грабили города, так и эти один в один.

      Даже фашики мощи не вывозили.
    2. alexoff
      alexoff Сегодня, 13:16
      +1
      Разное добро они начали вывозить в европы для спасения от России ещё в 1991 году, сейчас просто последнее вывозят
  4. rocket757
    rocket757 Сегодня, 12:57
    +2
    Так то уже не раз писали, повторяли, что русские всегда приходят ЗА СВОИМ!!!
    Они просто предпочитают этого не помнить.... fool
    1. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 13:04
      -3
      Цитата: rocket757
      русские всегда приходят ЗА СВОИМ!!!

      Ну и где ценности Эрмитажа, проданные Лениным?
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 13:13
        +1
        В разные времена, разные государства, в лице разных своих представителей/уполномоченых, совершали продажи некоторых материальных ценностей, принадлежащих ЭТОМУ государству.... как, зачем, почему, отдельная тема.
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 13:00
    +3
    Власти Украины намерены отправить в Европу православные святыни из Киево-Печерской Лавры. Среди них будут и святые мощи... экспонаты поступят в музеи европейских государств – ФРГ, Франции, Италии и Ватикана
    Что-то православных стран среди перечисленных не наблюдается. Как же Лондон пролетел мимо такой "сделки". Европа грабанула в свое время Египет, потом Ирак, Сирию с участием англосаксов. Не удивлюсь если православные святыни просто и банально проданы Киевом.
  6. Uprun
    Uprun Сегодня, 13:00
    +1
    Россия через это проходила уже неоднократно, много чего до 1945 года было свезено на запад в разные времена, вернули с прикупом и святыни вернем опосля территорий.
    1. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 13:06
      -1
      Цитата: Uprun
      вернули с прикупом

      Может я пропустил. Порадуйте. Что вернули?
      Где коллекция Арманда Хаммера?
      1. Uprun
        Uprun Сегодня, 13:27
        0
        Так в 2013 г. тогдашний канцлер Ангела Меркель, присутствуя в Эрмитаже вместе с российским президентом на открытии выставки «Эпоха бронзы. Европа без границ», недвусмысленно намекнула на то, что четверть предметов данной экспозиции, является перемещёнными ценностями, и было бы неплохо получить их обратно. К счастью, отдавать никто ничего не стал.
        Очередная волна реваншистских настроений захлестнула Бундестаг в конце 2018 г. На этот раз власти Германии решили, что Россия должна немедленно вернуть на историческую родину предметы из Эберсвальдского клада (украшения и предметы из золота, датируемые X–IX вв. до н.э.), а также «Золото Трои» (находки немецкого археолога Шлимана, считающегося открывателем легендарной Трои). Дополнительно в список вошла Библия Гуттенберга и оставшаяся в фондах российских музеев часть коллекции музея Бремена, а это 364 работы таких художников, как Тициан, Ван Дейк, Мане, Рембрандт, Дюрер и т.д.
    2. двейра63
      двейра63 Сегодня, 13:18
      +1
      К сожалению очень много культурных ценностей было безвозвратно утеряно после ВОВ, вернулось не много. Одна янтарная комната из Петергофа восстанавливалась около 20 лет!, и не факт что все что сейчас будет вывезено, вернется обратно( Скифское золото из Крымских музеев уже возвращать не собираются. И это очень печально.
  7. Egorovich
    Egorovich Сегодня, 13:02
    +1
    Проще говоря продают православные святыни за 30 серебряников. Теперь у них свои "ценности" в виде портретов-икон Бандеры, Шухевича, Мазепы и остальной швали.
  8. михаилл
    михаилл Сегодня, 13:03
    +1
    На очереди эшелоны с черноземом?
    .............................................................
  9. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 13:09
    +1
    Дальше уже ехать некуда. Приплыли. Пора бомбить, все, без разбора и сказок о ,, Братском народе,,
  10. Prapor
    Prapor Сегодня, 13:14
    0
    дурные, чего с них взять, такой грех творить, надо совсем с головой не дружить, если это сделают, считай все, конец укрии неизбежен, неотвратимый полный разгром, древние вещи, артефакты с такой мощной энергетикой нельзя просто так шмырять, кроме ответки на этом свете, потом придет удар с тонкого плана, причем очень мощный, ведь тут затрагивается христианский эгрегор православной церкви, а ему это ой как не понравится, причем этот эгрегор очень древний и один из самых мощных на планете, есть конечно люди которые ни во что не верят, и не понимают как это работает, но это их незнание им ничем не поможет. Что же, все складывается в нужную сторону, как говорил старец Зосима - окончательный разгром украины и правящего ею режима наступит аккурат на третью Пасху, первая была, вторая тоже уже была, до третьей осталось меньше года - 5 мая 2024г. Время стремительно тает, а некоторые скакуасы, еще своими действиями и ускоряют этот процесс....
  11. Serg 122
    Serg 122 Сегодня, 13:16
    0
    Это называется одним словом - воровство. И никак иначе. Но в этом есть и своё преимущество - ничего действительно Ценного на той территории не останется. Один мусор...
  12. zloybond
    zloybond Сегодня, 13:16
    0
    От России должен последовать ультиматум. Но не так как с Пригожиным - сначала всех "порвем" а потом гарантии безопасности.... А реально. В т.ч. Церковь должна поставить Гейропе на вид - это воровство.
    1. Prapor
      Prapor Сегодня, 13:28
      0
      во время ВОВ испанские коммунисты захватили кое-какие документы Ватикана и для гарантии их сохранности отправили в СССР. И пылились они там до 1900х годов, в госархивах, пока товарищ премьер-министр Полторанин (при Ельцине) случайно не нашел их, а там очень интересные есть бумаги... есть интервью его с Карауловым. Так вот Ватикан его к себе пригласил и пустил в архивы, торговался, забрать эти бумаги. Я думаю он не отдал все.. Там компроматы на разных пап, торговля детьми под видом крестовых походов, и всякое такоеи многое другое, а это на минуточку не легенды и сказочки - а конкретные исторические подлинные документы!. Надо бы вот обнародовать публично на весь мир, тогда посмотрим, как они захотят забирать наши святыни...
  13. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 13:21
    0
    Думаю, это просто бизнес. Ничего святого.
  14. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 13:21
    0
    Когда это произойдёт, Святая Благодать покинет сей город, оставив в нём Содомо-Гоморскую скверну, отделив таким образом зёрна от плевел.