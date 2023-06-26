Власти Украины намерены отправить в Европу православные святыни из Киево-Печерской Лавры. Среди них будут и святые мощи.Такая информация поступила от Службы внешней разведки (СВР) России.Договоренность о передаче экспонатов была достигнута между киевскими властями и международной организацией ЮНЕСКО.К вывозу ценностей из страны уже все готово. Составлены списки вывозимого, а также выделены транспорт и финансовые средства на транспортировку. Бесценные экспонаты поступят в музеи европейских государств – ФРГ, Франции, Италии и Ватикана.Российской разведывательной службе удалось выяснить, что с Украины хотят вывезти святые мощи русского богатыря Ильи Муромца, Нестора Летописца.Ранее неоднократно появлялась информация о гонениях со стороны украинских властей и националистов на священнослужителей и монахов Киево-Печерской Лавры. Можно сказать, что такие факты лишний раз подчеркивают фашистскую сущность киевского режима.Теперь христианские святыни, принадлежащие православной церкви, решили вывезти якобы для защиты от ракетных ударов России. Возможно, под таким предлогом музеи Европы получат ценности безвозвратно.Собственно, в этом нет ничего нового. Примерно так же поступали европейские «цивилизаторы» еще более 800 лет назад, когда под предлогом крестового похода с благими целями занимались банальным грабежом. В частности, тогда они разграбили православные святыни Константинополя.