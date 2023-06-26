В Ялте задержаны двое агентов СБУ, готовивших диверсию на военных объектах Крыма

Задержаны двое жителей Республики Крым, подозреваемых в сотрудничестве на конфиденциальной основе со спецслужбами Украины. Установлено, что жители Ялты 1980 и 1983 годов рождения инициативно установили сотрудничество с представителем Службы безопасности Украины, которому передавали сведения о социально-политической, экономической и военной обстановке на полуострове

Российские силовики продолжают вскрывать созданную украинскими спецслужбами агентурную сеть, очередные агенты СБУ задержаны в Ялте. Об этом сообщает ЦОС ФСБ РФ.Согласно сообщению, сотрудники ФСБ вышли на двух жителей полуострова, сотрудничавших со службой безопасности Украины (СБУ) и готовивших по заданию куратора из Киева диверсии на военных объектах Крыма. Причем россияне сами вышли на СБУ и предложили свои услуги по предоставлению интересующей украинскую разведку информации. Личности задержанных пока не раскрываются, как заявили в ФСБ, в интересах следствия.- говорится в сообщении.Задержанные вели фото и видеосъемку военных объектов, после чего передавали их своему куратору из СБУ. Кроме того, они выразили готовность совершить диверсию на каком-нибудь объекте Минобороны, но не сумели довести замысел до исполнения по независящим от них причинам. Сотрудники ФСБ зафиксировали незаконную деятельность украинских агентов, после чего взяли их во время рыбалки. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело, сами агенты СБУ находятся под стражей, такое решение принял суд. Оперативные и следственные действия в отношении задержанных продолжаются.