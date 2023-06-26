Военное обозрение
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В Ялте задержаны двое агентов СБУ, готовивших диверсию на военных объектах Крыма

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В Ялте задержаны двое агентов СБУ, готовивших диверсию на военных объектах Крыма

Российские силовики продолжают вскрывать созданную украинскими спецслужбами агентурную сеть, очередные агенты СБУ задержаны в Ялте. Об этом сообщает ЦОС ФСБ РФ.


Согласно сообщению, сотрудники ФСБ вышли на двух жителей полуострова, сотрудничавших со службой безопасности Украины (СБУ) и готовивших по заданию куратора из Киева диверсии на военных объектах Крыма. Причем россияне сами вышли на СБУ и предложили свои услуги по предоставлению интересующей украинскую разведку информации. Личности задержанных пока не раскрываются, как заявили в ФСБ, в интересах следствия.

Задержаны двое жителей Республики Крым, подозреваемых в сотрудничестве на конфиденциальной основе со спецслужбами Украины. Установлено, что жители Ялты 1980 и 1983 годов рождения инициативно установили сотрудничество с представителем Службы безопасности Украины, которому передавали сведения о социально-политической, экономической и военной обстановке на полуострове

- говорится в сообщении.

Задержанные вели фото и видеосъемку военных объектов, после чего передавали их своему куратору из СБУ. Кроме того, они выразили готовность совершить диверсию на каком-нибудь объекте Минобороны, но не сумели довести замысел до исполнения по независящим от них причинам. Сотрудники ФСБ зафиксировали незаконную деятельность украинских агентов, после чего взяли их во время рыбалки. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело, сами агенты СБУ находятся под стражей, такое решение принял суд. Оперативные и следственные действия в отношении задержанных продолжаются.

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9 комментариев
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  1. Uprun
    Uprun Сегодня, 13:11
    0
    А что, что стоял вопрос о подписке о невыезде? Странное уточнение.
    1. grem
      grem Сегодня, 13:16
      0
      Бандеровщина ,свои щупальца распространяет ...Пора бы вешать диверсов !
      А то мы все либеральничаем ,на запад оглядываясь ..А нас бьют и красные линии им пофиг .
    2. Mitos
      Mitos Сегодня, 13:16
      0
       сотрудничество с представителем Службы безопасности Украины, которому передавали сведения о социально-политической, экономической и военной обстановке на полуострове
      интересное высказывание. Пожизненый срок из ждет? Или первая очередь по обмену?
  2. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 13:14
    -1
    Хорошая организация была во время Великой Отечественной войны -СМЕРШ называлась. Пора возрождать
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 13:17
    +3
    Причем россияне сами вышли на СБУ и предложили свои услуги
    Еще к тому же и инициативники. Ну, и что поигрались в "разведчиков" утырки?
  4. Степан S
    Степан S Сегодня, 13:22
    0
    Максимальный срок. Таким самый максимальный и полную конфискацию. Сами вышли, значит идейные, а не "нас заставили шантажировали".
  5. Степан S
    Степан S Сегодня, 13:23
    +1
    Таких инициативных гражданами России назвать сложно. Это протоукры оставшиеся там, где теплее. Из российского у них только паспорт.
  6. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 13:23
    0
    А сколько ещё скрытых?.. Это результат бардака на наших границах, начиная с майдана. Вот нам ,, братский народ,, и ,, проходной двор,, на границах. Получите и распишитесь.
  7. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 13:24
    0
    Расстреливать надо: досюсюкались, хватит.