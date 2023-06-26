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Германия разместит на территории Литвы на постоянной основе бригаду Бундесвера - министр обороны ФРГ Писториус

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Германия разместит на территории Литвы на постоянной основе бригаду Бундесвера - министр обороны ФРГ Писториус

Германия перебросит в Литву примерно четыре тысячи военнослужащих Бундесвера, задачей которых будет прикрытие восточного фланга НАТО. Об этом заявил министр обороны ФРГ Борис Писторус.


Берлин принял решение разместить на территории Литвы дополнительные силы общей численностью до 4-х тысяч военнослужащих. Причем на долгосрочной перспективе, а не временно. Все это прикрывается заявлениями о необходимости укрепления восточного фланга НАТО, хотя на самом деле, об этом очень настойчиво просили литовские власти, опасающиеся, что после Украины Россия примется и за Прибалтику.

Германия готова на долгосрочную перспективу разместить в Литве мощную бригаду

- заявил немецкий министр, выступая в Вильнюсе.

Сроки переброски военнослужащих Бундесвера в республику он не назвал, но зависят они только от самой Литвы, которая должна построить всю необходимую для размещения бригады инфраструктуру, включая военные полигоны. В общем, как построят, так немцы и придут.

О том, что Литва неоднократно обращалась к Германии с просьбой усилить военное присутствие в республике, сообщалось не раз. Основные переговоры начались еще в прошлом году, немцы поставили условие подготовить военный городок для размещения целой бригады, в Вильнюсе согласились.

В начале этого года стало известно, что Литва начала строительство сразу трех новых военных баз для размещения дополнительного военного контингента НАТО. Новые военные городки будут размещены в районах Шауляя, Вильнюса и Шилале.
Использованы фотографии:
https://www.bundeswehr.de/de
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24 комментария
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  1. wanna
    wanna Сегодня, 13:41
    0
    Что такое Литва и где она находится? Находится ли она рядом с Калифорнией?
    1. кредо
      кредо Сегодня, 14:00
      +3
      Цитата: wanna
      Что такое Литва и где она находится? Находится ли она рядом с Калифорнией?

      Литва граничит с севера с Калининградской областью России и Республикой Беларусь и представляет потенциальную опасность для нас своими неадекватными действиями.
      А ведь всё могло быть иначе, если бы после ВОВ СССР не передал часть территории на юге нынешней Литвы в её состав.
      1. wanna
        wanna Сегодня, 14:13
        -1
        Я буду призывать Си Цзиньпина придерживаться принципа "Политика одного России"
      2. grem
        grem Сегодня, 14:20
        0
        Германия готова на долгосрочную перспективу разместить в Литве мощную бригаду

        Эх фрицы рискуете вы мощно ...Забывать ви стали историю свою ..!!!
        А можем повторить ..Россия уже не та и мы все понимаем !

        Не со всем согласен ,но что то есть по последним событиям истории России soldier
  2. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 13:42
    +2
    Ну, что "братья" литовцы, будете продолжать гордиться своей "независимостью"?
    1. Peter1First
      Peter1First Сегодня, 13:56
      +2
      Какая в ....у независимость? Сидят на кукане и уже не слезут... Вопрос -за чей счёт эти 4 000 дармоедов и техника при них будут содержаться?
    2. grem
      grem Сегодня, 14:22
      -1
      Цитата: Вольноопределяющийся Марек
      Ну, что "братья" литовцы, будете продолжать гордиться своей "независимостью"?

      У них нет уже ничего ..Они мясо ,против России !
  3. rocket757
    rocket757 Сегодня, 13:42
    +3
    Германия разместит на территории Литвы на постоянной основе бригаду Бундесвера - министр обороны ФРГ Писториус
    . У немецких властей крыша съехала окончательно... бюргерам стоит напрячся и хорошенько подумать, вспомнить, что завещал им ПРЕДКИ, которые были поумнее или поумнели, задним умом, как говорится.
    1. marchcat
      marchcat Сегодня, 13:50
      +1
      Все поддаются дрессировке, немцев неминула эта участь, так же как и японцев, незнающих кто их болмбил ядерными бомбами.
      1. alexoff
        alexoff Сегодня, 14:33
        +1
        Японцы прекрасно знают кто их бомбил, но они ещё знают что американцы никуда не уходили, что они ничуть не изменились, что они следят и они могут повторить. И японцы в курсе, что об этом не стоит дискутировать с малознакомыми людьми, чтобы потом не прилетело.
      2. Кран
        Кран Сегодня, 14:52
        0
        Цитата: marchcat
        так же как и японцев, незнающих кто их болмбил ядерными бомбами.

        Прекрасно знают,не пишите глупости..
        Да...!про учебники,в которых бомбил атомной бомбой,на самом деле СССР,добавьте.
    2. Serg 122
      Serg 122 Сегодня, 13:51
      +3
      На место уехавшим - приедут жители с Африки, Азии и т.д....
  4. kafa
    kafa Сегодня, 13:49
    +2
    История повторяется . Литва и немцы . Какой после этого суверенитет и независимость ?
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 13:51
    +2
    Германия перебросит в Литву примерно четыре тысячи военнослужащих Бундесвера
    А Литва, как "гостеприимная хозяйка" прокормит эту ораву, т.к. там кроме немцев каждой твари по паре? Очевидно ЕС будет активно помогать содержать "прикрытие восточного фланга НАТО". У немцев очередной "Дранг нах Остен", который добром для них и не только уж точно не закончится. Один раз дали возможность сохранить государственность и как показывает время зря.
  6. Uprun
    Uprun Сегодня, 13:54
    0
    Не хочешь кормить свою армию, будешь кормить иностранную. Ничего под Луной не меняется с годами, впрочем как и сама Луна.
    1. Kojote21
      Kojote21 Сегодня, 14:13
      0
      Цитата: Urpun
      Не хочешь кормить свою армию, будешь кормить иностранную.

      Народ, не желающий кормить свою армию, вскоре будет вынужден кормить чужую.

      Изречение, приписываемое Наполеону Бонапарту.
  7. Ильнур
    Ильнур Сегодня, 13:58
    +1
    прикрывается заявлениями о необходимости укрепления восточного фланга НАТО

    Вроде янекцы уже укрепляли Восточный фланг, уже в течение скольких лет укрепляют и укрепляют, в этой самой Литве уже наверное мест не осталось которое не укрепляли...
    Тихой сапой, под эти разговоры идёт накопление сил для нападения?!
    Интересно, сколько они укрепили, и хватит ли укреплении для нападения на Россию? Они нас за идиотов наверное считают, что нас этими сказками кормят об укреплении..
  8. alexoff
    alexoff Сегодня, 14:27
    0
    А сколько там у немцев осталось танков и снарядов? А то может эти в случае чего сразу в плен пойдут?
  9. sanych
    sanych Сегодня, 14:30
    -1
    Что тут комментировать - там все и лягут. И все равно, сколько их будет - бригада, корпус, дивизия. Уже надоела эта возня вшивая. Раз уж мы начали - надо заканчивать. Дело дедов, имею ввиду. Благо, тевтонского духа больше нет, одни пид...сы.
  10. Kollega
    Kollega Сегодня, 14:47
    0
    Немцы надеются на то, что координаты в боеголовках перенастроят с Рамштайна на Литву? Наивные...
  11. Oleg Gumennov
    Oleg Gumennov Сегодня, 14:49
    +2
    Забавно наблюдать оккупационные войска страны которая уж много лет как сама оккупирована в стране которая любит читать мантру о советской оккупации и всё это подаётся под соусом безопасности. Оккупированные оккупанты оккупируют оккупируемых.
  12. sdivt
    sdivt Сегодня, 14:57
    0
    Цитата: grem
    Забывать ви стали историю свою ..!!!
    А можем повторить ..Россия уже не та и мы все понимаем

    На фоне последних событий - звучит, как минимум, двусмысленно...
    Что именно повторить?
    Февраль 1917? Или октябрь?
    А может, ну его нафих?
    Очень хочется хоть сколько-то пожить максимально неинтересно, без этих вот великих событий, великих потрясений, без всего этого вот...
  13. ev23
    ev23 Сегодня, 14:57
    0
    4 тыщи? это на пару дней нахрюка по немецки?
  14. sdivt
    sdivt Сегодня, 15:07
    0
    Цитата: Kojote21
    Не хочешь кормить свою армию, будешь кормить иностранную.
    Народ, не желающий кормить свою армию, вскоре будет вынужден кормить чужую.
    Изречение, приписываемое Наполеону Бонапарту

    Эта фраза приписывается древним римлянам, а точнее, Марку Туллию Цицерону
    Но в течении долгого исторического периода её повторяли многие, в том числе и Наполеон