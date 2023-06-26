Германия разместит на территории Литвы на постоянной основе бригаду Бундесвера - министр обороны ФРГ Писториус

Германия готова на долгосрочную перспективу разместить в Литве мощную бригаду

Германия перебросит в Литву примерно четыре тысячи военнослужащих Бундесвера, задачей которых будет прикрытие восточного фланга НАТО. Об этом заявил министр обороны ФРГ Борис Писторус.Берлин принял решение разместить на территории Литвы дополнительные силы общей численностью до 4-х тысяч военнослужащих. Причем на долгосрочной перспективе, а не временно. Все это прикрывается заявлениями о необходимости укрепления восточного фланга НАТО, хотя на самом деле, об этом очень настойчиво просили литовские власти, опасающиеся, что после Украины Россия примется и за Прибалтику.- заявил немецкий министр, выступая в Вильнюсе.Сроки переброски военнослужащих Бундесвера в республику он не назвал, но зависят они только от самой Литвы, которая должна построить всю необходимую для размещения бригады инфраструктуру, включая военные полигоны. В общем, как построят, так немцы и придут.О том, что Литва неоднократно обращалась к Германии с просьбой усилить военное присутствие в республике, сообщалось не раз. Основные переговоры начались еще в прошлом году, немцы поставили условие подготовить военный городок для размещения целой бригады, в Вильнюсе согласились.В начале этого года стало известно, что Литва начала строительство сразу трех новых военных баз для размещения дополнительного военного контингента НАТО. Новые военные городки будут размещены в районах Шауляя, Вильнюса и Шилале.