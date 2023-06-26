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Госдума России запретила ЧВК вербовать заключенных для участия в боевых действиях

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Госдума России запретила ЧВК вербовать заключенных для участия в боевых действиях

В Российской Федерации частные военные компании более не смогут нанимать заключенных. Соответствующее заявление сделал председатель комитета Госдумы по законодательству и государственному строительству Павел Крашенинников.


По утверждению Крашенинникова, теперь заключенные российских исправительных колоний смогут заключать контракты на прохождение военной службы исключительно с Министерством обороны Российской Федерации. Ранее соответствующий закон был подписан президентом страны Владимиром Путиным.

Как отметил депутат, ранее ЧВК имели право нанимать лиц, находившихся в местах лишения свободы. Сейчас ситуация изменилась, так как было соответствующим образом скорректировано российское законодательство. Более подробно о том, как заключенные колоний попадали в ЧВК, в том числе в «Вагнер», Крашенинников не пояснил.

Напомним, что в свое время в ЧВК «Вагнер» начали вербовать лиц, отбывающих наказание в российских колониях, на полугодичные контракты, после чего они освобождались из-под стражи. Благодаря такому решению, ЧВК смогла быстро нарастить численность личного состава, который затем был задействован при освобождении Артемовска.

Сейчас ситуация меняется. Российские заключенные получили возможность заключать контракты напрямую с Министерством обороны Российской Федерации, что в известной степени централизует процесс их привлечения в качестве боевой единицы при выполнении задач в зоне проведения специальной военной операции.
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72 комментария
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  1. marchcat
    marchcat Сегодня, 13:52
    +10
    Закон, что дышло...куда надо туда и повернут.
    1. Silver99
      Silver99 Сегодня, 14:03
      -4
      Смешно звучит дума что-то запретила, да это не дума а кое кто очень испунался человека с ружьем
      1. Николай С.
        Николай С. Сегодня, 14:04
        -2
        МО просто истребит людей в непродуманных и неуправляемых штурмах
        МО уже давно использует заключённых, результтат налицо - его нет
        1. isv000
          isv000 Сегодня, 14:21
          +5
          Цитата: Николай С.
          МО просто истребит людей в непродуманных и неуправляемых штурмах

          yes Запросто. Учитывая то, что МО бросало на встречу "вагнерам" срочников, думать там особо не привыкли...
      2. kromer
        kromer Сегодня, 14:36
        +3
        Цитата: Silver99
        Смешно звучит дума что-то запретила, да это не дума а кое кто очень испунался человека с ружьем


        Ничего смешного. Вагнерам уже давно запретили набирать зэков в ЧВК, отдав эту привилегию в МО, которая из зэков стала набирать штурмовые отряды "Шторм". Новость запоздала на месяца два как минимум.
    2. grem
      grem Сегодня, 14:05
      +4
      Цитата: marchcat
      Закон, что дышло...куда надо туда и повернут.

      Ну как сказать .. Госдума запретила частникам вербовать ,а вот Государство имеет право и такой закон уже принят hi
      Заключают контракт с Государством сейчас только ..ЧВК уже не будет ,как такового ..Только ,если в зарубежных операциях hi
    3. кредо
      кредо Сегодня, 14:10
      +10
      Цитата: marchcat
      Закон, что дышло...куда надо туда и повернут.

      Навеяло воспоминания - Минфину можно обманывать граждан, а МММ нельзя, Чубайсу можно разваливать страну, уничтожать предприятия и обогащаться на их распродаже, а местному забулдыге нельзя брать без спроса и денег сырок "Дружба" в качестве закуски, Сердюкову можно кромсать армию направо и налево, через сокращение, ликвидацию и распродажу имущества, а ЧВК заключать контракты с заключёнными, для защиты страны, нельзя.

      Короче, у всех кому нельзя, не по Сеньке шапка. crying
      1. Гардамир
        Гардамир Сегодня, 14:24
        +6
        Вот бы взять и ГосДуму запретить.. Наемничество, а значит чвк по конституции запрещены
  2. kafa
    kafa Сегодня, 13:52
    +13
    "Это наша корова и мы будем её доить" :-)Убойная сила
    1. Жгучая_Крапива
      Жгучая_Крапива Сегодня, 14:06
      -12
      Только бы не начали сажать всех подряд, чтобы были люди для войны. Как при Сталине, нужны рабочие руки рыть каналы - сажаем за пятиминутное опоздание на работу.
      1. paul3390
        paul3390 Сегодня, 14:17
        -3
        сажаем за пятиминутное опоздание на работу

        Ну не надо лгать-то так откровенно. У меня вот батя в те времена на два часа на завод опоздал, причём оборонный - влепили на три месяца минус 20% зарплаты..
        1. Жгучая_Крапива
          Жгучая_Крапива Сегодня, 14:35
          +1
          И что? В стране жил один ваш батя? Фееричная логика, со мной (с моим батей) так не было - значит, так не бывает.
          1. paul3390
            paul3390 Сегодня, 15:23
            0
            Я, отличие от вас, любезнейший, говорю о том что знаю, что мне лично рассказывали те, кто жил то время. А не повторяю либерастные агитки о типа кровавом сталинском режиме..
      2. isv000
        isv000 Сегодня, 14:23
        -1
        Цитата: Жгучая_Крапива
        Только бы не начали сажать всех подряд, чтобы были люди для войны. Как при Сталине, нужны рабочие руки рыть каналы - сажаем за пятиминутное опоздание на работу.

        Ну, тебе это не грозит - всегда у клавы топчешься...
      3. Berkut752
        Berkut752 Сегодня, 15:21
        0
        Меньше слушайте и читайте левую прессу. Лучше выпейте водчки и закусите супчиком. К/Ф "" Собачье сердце""
    2. Peter1First
      Peter1First Сегодня, 14:06
      +9
      Видите ли, зк -это особый контингент как по требованиям, так и по своим возможностям! Если их отдать под управление "картонным" или "паркетным" -толку от них будет ещё меньше, чем от мобиков. Им нужен некий пахан, который сможет держать их в ежовых рукавицах и добиваться выполнения боевых задач. Пригожин как раз на 100% соответствовал! Уберите Пригожина -и ничего больше не получится....
  3. thepuppeteer
    thepuppeteer Сегодня, 13:56
    +2
    Of course PMC are terrorists, criminals..?
    And all those old money grabbing foxes are God?!!
  4. Mishka78
    Mishka78 Сегодня, 13:56
    +4
    Я так понимаю, проект "Вагнер" закрывается. Но, конечно же, сама ЧВК никуда не денется и будет работать и дальше.
    Типа как Блекуотер в своё время, их переименовали и поехали дальше.
    1. BlackMokona
      BlackMokona Сегодня, 14:00
      0
      Цитата: Mishka78
      Я так понимаю, проект "Вагнер" закрывается. Но, конечно же, сама ЧВК никуда не денется и будет работать и дальше.
      Типа как Блекуотер в своё время, их переименовали и поехали дальше.

      Если Шойгу полностью победил, то думаю полный роспуск и всех её сотрудников кого не посадят, вольют в ряды армии.
      1. Canecat
        Canecat Сегодня, 14:14
        +4
        Цитата: BlackMokona
        Если Шойгу полностью победил

        Кого он победил? Обделался, да... сыграл на амбициях Пригожина, да... но не победил...
        Колоны Вагнера прошли значительные расстояния, а у высших чинов из МО не нашлось даже двух инженерных машин, что бы разобрать полотно дороги перед мостами? Этот вопрос решался гражданской техникой на уровне губернаторов. Зато у кого то в МО хватило ума поднять против Вагнеров авиацию... генералы из МО банально провоцировали их на большую кровь, что бы поставить ЧВК вне закона.
        И это не делает чести Пригожину в произошедшем, подставившему своих бойцов под стволы МО.
        1. BlackMokona
          BlackMokona Сегодня, 14:16
          -1
          Цитата: Canecat
          двух инженерных машин, что бы разобрать полотно дороги перед мостами?

          Дорогу разбирали во многих местах, только что такое танкам и прочей военной технике бездорожье? Объехали и пока пока
          1. Canecat
            Canecat Сегодня, 14:23
            0
            Цитата: BlackMokona
            Объехали и пока пока

            Видел я те ямы на снимках, сравните их с противотанковыми рвами по границе с Украиной и поймете что эти ямы пшик, который можно объехать... рыли то их гражданские, с учетом быстрого востановления. Вот и результат.
            Генералам из МО было выгодно показать проход колон в ожидании приказа на уничтожение, вот только приказа не последовало или он был отменен Гарантом.
          2. vkfriendly
            vkfriendly Сегодня, 14:42
            +1
            Такое препятствие да же на танке не объехать.
      2. isv000
        isv000 Сегодня, 14:25
        0
        Цитата: BlackMokona
        Если Шойгу полностью победил, то думаю полный роспуск и всех её сотрудников кого не посадят, вольют в ряды армии.

        Если Шойгу победил, то это грустный сигнал для всех о том, что незаменимых у нас нет, с горьким выводом - так стоит ли рвать опу...
    2. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 14:12
      +7
      Государство наконец увидело верную практику и подгребло под себя.Впрочем,,глядя на паркетных генералов,напрашивается вопрос-а смогут ли правильно воспользоваться?Не в коня корм.Хотя ,это же тоже люди,хоть и оступившиеся
      1. isv000
        isv000 Сегодня, 14:31
        +3
        Цитата: dmi.pris1
        Государство наконец увидело верную практику и подгребло под себя.Впрочем,,глядя на паркетных генералов,напрашивается вопрос-а смогут ли правильно воспользоваться?Не в коня корм.Хотя ,это же тоже люди,хоть и оступившиеся

        Кое кто из генералов, уложив морпехов под Угледаром, отправился ... в отпуск, с дальнейшим новым назначением. "Вагнер" как четко слаженное штурмовое подразделение, поглотит паркетное болото, переварит и выплюнет остатки куда подальше, в Африку... На Руси всегда так, вспомнить хотя бы отряд Д. Давыдова сразу после окончании боёв на территории России...
      2. vkfriendly
        vkfriendly Сегодня, 14:47
        0
        Как сказал Дугин про-кремлевская элита не выдержала экзамен, все засунули языки в одно место и молча наблюдали как Путин с Лукашенко разруливают ситуацию, и думается мне, что кое кто уже и знамена ЧВК прикупил на всякий случай...
    3. палестинец
      палестинец Сегодня, 14:18
      +1
      они сейчас академи кличутся, и продолжают набор в свой кружок, видимо и Вагнер тоже переименуют, может в Штраус, или Чайковский))
  5. kor1vet1974
    kor1vet1974 Сегодня, 13:58
    +3
    И чем хрен,слаще редьки?Это будут отдельные подразделения из осужденных или осужденные вольются в воинские части?
    1. BlackMokona
      BlackMokona Сегодня, 14:01
      +5
      Цитата: kor1vet1974
      "В Российской Федерации частные военные компании более не смогут нанимать заключенных. Соответствующее заявление сделал председатель комитета Госдумы по законодательству и государственному строительству Павел Крашенинников."

      Намного хуже. Ведь в ЧВК зеков то можно было сливать в лобовых штурмах и вообще это отдельная организация в которую могли Зеки своё АУЕ вносить и пропагандировать. Всегда можно распустить и создать заново уже без АУЕ по быстрому. А вот с армией такой финт не пройдет. Будет надолго заражена.
      1. isv000
        isv000 Сегодня, 14:35
        +2
        Цитата: BlackMokona
        Намного хуже. Ведь в ЧВК зеков то можно было сливать в лобовых штурмах и вообще это отдельная организация в которую могли Зеки своё АУЕ вносить и пропагандировать. Всегда можно распустить и создать заново уже без АУЕ по быстрому. А вот с армией такой финт не пройдет. Будет надолго заражена.

        После подобного решения в 1967-м году армия до сих пор заражена "дедовщиной", дикой и бестолковой...
        В ЧВК хоть инструмент против беспредела был, кувалдометр называется, а тут бывшему зэку предложат ... на губе посидеть... bully
    2. 1976AG
      1976AG Сегодня, 14:01
      0
      Цитата: kor1vet1974
      И чем хрен,слаще редьки?Это будут отдельные подразделения из осужденных или осужденные вольются в воинские части?


      Вольются. В качестве штрафбатов.
      1. kor1vet1974
        kor1vet1974 Сегодня, 14:04
        -5
        Вольются. В качестве штрафбатов.
         Ждем продолжения ?Штрафбат-2?Новый сериал?
        1. 1976AG
          1976AG Сегодня, 14:10
          +1
          Цитата: kor1vet1974
          Вольются. В качестве штрафбатов.
           Ждем продолжения ?Штрафбат-2?Новый сериал?


          Кому война, а кому лишь очередной сериал.
          1. kor1vet1974
            kor1vet1974 Сегодня, 14:50
            -1
            Кому война, а кому лишь очередной сериал.
             Вы, правы,грешно смеяться, в такой период. laughing
      2. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 14:13
        -2
        Где Вы видели штрафбаты из зэка?В фильмах?В реальности такого не было.
        1. 1976AG
          1976AG Сегодня, 14:30
          0
          Цитата: dmi.pris1
          Где Вы видели штрафбаты из зэка?В фильмах?В реальности такого не было.


          В штрафбаты попадали не только за военные, но и за общеуголовные преступления. Таким образом единственным различием является то, что на момент совершения преступления штрафник был военнослужащим.
          1. kromer
            kromer Сегодня, 15:03
            0
            Цитата: 1976AG
            В штрафбаты попадали не только за военные, но и за общеуголовные преступления. Таким образом единственным различием является то, что на момент совершения преступления штрафник был военнослужащим.


            Всё верно, только в штрафбаты и рядовой состав не попадал. Штрафбат это для офицеров. Рядовой состав и зэка шли в штрафные роты.
            1. 1976AG
              1976AG Сегодня, 15:11
              0
              "Всё верно, только в штрафбаты и рядовой состав не попадал. Штрафбат это для офицеров. Рядовой состав и зэка шли в штрафные роты."

              Хорошо, будут штрафные роты. Это принципиально меняет суть ?
        2. isv000
          isv000 Сегодня, 14:36
          -2
          Цитата: dmi.pris1
          Где Вы видели штрафбаты из зэка?В фильмах?В реальности такого не было.

          Как сейчас помните? wink
    3. Владимир М
      Владимир М Сегодня, 14:03
      +10
      Если осуждённые вольются в воинские части - не думаю, что это повысит боеготовность кадровых подразделений. Не можем мы без глупостей.
      1. 1976AG
        1976AG Сегодня, 14:11
        +1
        Цитата: Владимир М
        Если осуждённые вольются в воинские части - не думаю, что это повысит боеготовность кадровых подразделений. Не можем мы без глупостей.


        А разве в Великую Отечественную такого не было ? Для выполнения самых опасных заданий привлекались штрафники.
        1. Владимир М
          Владимир М Сегодня, 14:21
          -1
          Штрафники и кадровые части немного разное, там все разное было, включая взаимоотношения между бойцами. Или из них собрались создавать штрафные роты?
          1. 1976AG
            1976AG Сегодня, 14:27
            +1
            Цитата: Владимир М
            Штрафники и кадровые части немного разное, там все разное было, включая взаимоотношения между бойцами. Или из них собрались создавать штрафные роты?


            В штрафбатах и тогда были особые взаимоотношения. Умирать никому не хотелось.
        2. dmi.pris1
          dmi.pris1 Сегодня, 14:25
          +2
          Не было этого в Великую Отечественную.Были штрафные роты для солдат,осужденных за ВОИНСКИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ,а не мобилизованные уголовники.Для осужденных офицеров были штрафные батальоны
          1. Владимир М
            Владимир М Сегодня, 14:31
            0
            Хочется понять - эта очередная глупость, просто глупость или здесь, что то другое?
          2. 1976AG
            1976AG Сегодня, 14:39
            0
            Цитата: dmi.pris1
            Не было этого в Великую Отечественную.Были штрафные роты для солдат,осужденных за ВОИНСКИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ,а не мобилизованные уголовники.Для осужденных офицеров были штрафные батальоны


            За воинские и ОБЩЕУГОЛОВНЫЕ преступления.
            1. dmi.pris1
              dmi.pris1 Сегодня, 14:50
              +1
              Да,по приговору ТРИБУНАЛА.А не за то,что он где то украл мешок картошки на гражданке,и был осужден нарсудом
              1. 1976AG
                1976AG Сегодня, 14:57
                0
                Цитата: dmi.pris1
                Да,по приговору ТРИБУНАЛА.А не за то,что он где то украл мешок картошки на гражданке,и был осужден нарсудом


                И какая разница каким органом он был осужден, если он совершил общеуголовное преступление ? Грубо говоря, какая разница кто украл тот мешок картошки, гражданский или военный ? Суть преступления, так же как и факт совершения преступления от этого не меняются.
        3. мордвин 3
          мордвин 3 Сегодня, 14:26
          +1
          Цитата: 1976AG
          Для выполнения самых опасных заданий привлекались штрафники.

          На данный момент у нас нет никаких штрафных частей. Вопрос и стоит в том, будут ли они формироваться, или зэки вольются в обычные части.
          1. 1976AG
            1976AG Сегодня, 14:41
            0
            Цитата: мордвин 3
            Цитата: 1976AG
            Для выполнения самых опасных заданий привлекались штрафники.

            На данный момент у нас нет никаких штрафных частей. Вопрос и стоит в том, будут ли они формироваться, или зэки вольются в обычные части.


            Думаю, что будут отдельные части. В таком виде их можно будет привлекать для наиболее опасных задач и одновременно с этим их влияние на обычные части будет если не исключено, то уж точно сведено к минимуму.
  6. Корона без вируса
    Корона без вируса Сегодня, 13:58
    +4
    "В Российской Федерации частные военные компании более не смогут нанимать заключенных. Соответствующее заявление сделал председатель комитета Госдумы по законодательству и государственному строительству Павел Крашенинников."

    Переводя на юридический: отныне незаконным вооруженным формированиям на уровне закона нельзя будет нанимать таких же нарушителей закона ? ))))))))) Прогресс!!! laughing
    1. kor1vet1974
      kor1vet1974 Сегодня, 14:06
      0
      Таким образом,у нас появятся законные бандитские формирования,но уже под крышей МО laughing
      1. 1976AG
        1976AG Сегодня, 14:15
        +1
        Цитата: kor1vet1974
        Таким образом,у нас появятся законные бандитские формирования,но уже под крышей МО laughing


        И как их использовать мы знаем по опыту Великой отечественной. Пусть лучше под крышей МО, чем под крышей ЧВК.
        1. kor1vet1974
          kor1vet1974 Сегодня, 14:52
          -1
          Не законные бандитские формирования,это плохо,законные бандитские формирования,это хорошо.
  7. Zoer
    Zoer Сегодня, 13:59
    +5
    Цирк с конями, а не правительство.
    Выводы не сделаны, или сделаны не правильные. А посему, это ещё только начало конца вертикали.
    1. isv000
      isv000 Сегодня, 14:47
      +1
      Цитата: Zoer
      Цирк с конями, а не правительство.
      Выводы не сделаны, или сделаны не правильные. А посему, это ещё только начало конца вертикали.

      yes Гарант удивил. Осталось ощущение что он не...подбирает слова, мягко выражаясь. Дичь, что лилась из каждого утюга, не выдерживала никакой критики. Первые же репортажи с Ростова показали город, живущий размеренной жизнью и штаб, работающий как обычно.
      Теперь мы видим Шойгу с Герасимовым на прежних местах а, ведь, именно они допустили сей демарш "Вагнера".
      Теперь, когда с ЧВК поступают так, как мы видим, мотивация сотрудников размазана в пыль, они теперь лучше в Африку сиганут, осознав что Родине их опыт не нужен. МО будет по прежнему идти привычным путём - отрабатывать спущенные сверху задачи, бросая на убой части, не слишком задумываясь о последствиях - старший приказал!...
  8. Бывший солда
    Бывший солда Сегодня, 14:08
    -1
    С волком на охоту ходить опасно. Не знаешь на кого он бросится, то ли на дичь, то ли на самого охотника. am
    1. isv000
      isv000 Сегодня, 14:57
      +1
      Цитата: Бывший солда
      С волком на охоту ходить опасно. Не знаешь на кого он бросится, то ли на дичь, то ли на самого охотника. am

      С волком нужно дружить, а не пытаться доказать ему кто в доме хозяин, тогда и на охоту можно идти смело - волк всегда прикроет вашу спину и, не задумываясь, отдаст за вас свою короткую но яркую волчью жизнь...
      1. 1976AG
        1976AG Сегодня, 15:24
        0
        "С волком нужно дружить, а не пытаться доказать ему кто в доме хозяин"

        А если волк решит, что он сам хозяин этого дома, тогда как ?
  9. samarin1969
    samarin1969 Сегодня, 14:08
    +3
    А если опять понадобится устроить "Соледар"? Будут экстренно принимать поправки?
    Сложно представить актуальность этих ограничений. Зачем ломать, то, что работает?
    1. Vita VKO
      Vita VKO Сегодня, 14:27
      +1
      Цитата: samarin1969
      Зачем ломать, то, что работает?

      Оно работало в "ручном режиме" по указке в Кремля, затыкали дыры где нужно и где наиболее опасно. Теперь хотят наконец "автоматизировать", состряпать Закон о ЧВК в России, при этом максимально обезопасить саму власть.
    2. Бывший солда
      Бывший солда Сегодня, 14:30
      0
      А если опять понадобится устроить "Соледар"? Будут экстренно принимать поправки?
      Сложно представить актуальность этих ограничений. Зачем ломать, то, что работает?


      1.Таких Соледаров ещё пол Украины.

      2. К сожалению оно работает на авторитете Пригожина как бывшего "пассажира" с серьезным сроком. Хотя если грамотный уважаемый человек поработает с ЛС Вагнера, то можно сформировать вполне дееспособные вменяемые части, которым можно доверять. Дело в том, среди пассажиров с большими сроками увы много исходно порядочных людей или ещё не созревшего молодняка с которого можно лепить. В общем сортировать надо.
    3. isv000
      isv000 Сегодня, 14:54
      -1
      Цитата: samarin1969
      А если опять понадобится устроить "Соледар"? Будут экстренно принимать поправки?
      Сложно представить актуальность этих ограничений. Зачем ломать, то, что работает?

      Каждый боец на фронте нынче увидел на примере "Вагнера", что и его могут сломать об коленку, не взирая на былые заслуги. В ЧВК была четкая мотивация воевать хорошо, поскольку выжив можно получить шанс начать жизнь с чистого листа. Теперь, получив приказ "взять Соледар", каждый вспомнит вагнеров и амбиции Шойгу...
  10. Комментарий был удален.
  11. al3x
    al3x Сегодня, 14:34
    -1
    Да они вас на югг пошлют отдыхать. Это вам не срочников муштровать.
  12. МятныйПряник
    МятныйПряник Сегодня, 14:42
    0
    Адекватные решения. Всё выглядит логично и правильно. Надо досконально законодательную базу дорабатывать для ЧВК.
  13. Прокоп_Свинин
    Прокоп_Свинин Сегодня, 14:45
    -1
    Есть у меня сведения с одной зоны, на полторы тысячи голов. Там фсиновцы просто потешаются над набором Минобороны: отпускают только из инвалидного барака и пенсионеров. Так что, не много они словят.
  14. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 14:49
    +3
    Нет закона о статусе ЧВК. Должно быть ясно прописано где и при каких обстоятельствах они могут быть использованы. Ни при каких обстоятельствах они не могут действовать на территории России. Нельзя создавать параллельную силовую структуру не подчинённую МО, МВД , Президенту наконец. А кого туда наберут вопрос вторичный.
  15. kakvastam
    kakvastam Сегодня, 14:51
    +1
    Помнится, в Советской Армии начались проблемы, когда стали призывать людей с судимостями.
    Не заразят ли "социально близкие" и то, во что превратилась армия РФ?
  16. ximkim
    ximkim Сегодня, 15:10
    0
    Госдума - это мозги президента...
    Значит не доведут до ума закон.
  17. Ларкис
    Ларкис Сегодня, 15:10
    0
    Ну что тут можно сказать?! Браво, отличная новость! Только Путин имеет право зеков в армию вербовать и ограниченно пригодных. Блестящая многоходовочка от самого гениального
    геополитика всех времен и народов! «Сим победи́ши!»
    1. arthh
      arthh Сегодня, 15:19
      0
      Что тебе сказать могу, уже как 6 месяцев почти зеков в чвк не берут а Путин набирает их к себе что бы ты знал просто было не оффициально.

      А так же в чвк набор идет стандартный полныйм ходом писали и Рыбарь и Рожин и тд и тп