Госдума России запретила ЧВК вербовать заключенных для участия в боевых действиях

В Российской Федерации частные военные компании более не смогут нанимать заключенных. Соответствующее заявление сделал председатель комитета Госдумы по законодательству и государственному строительству Павел Крашенинников.По утверждению Крашенинникова, теперь заключенные российских исправительных колоний смогут заключать контракты на прохождение военной службы исключительно с Министерством обороны Российской Федерации. Ранее соответствующий закон был подписан президентом страны Владимиром Путиным.Как отметил депутат, ранее ЧВК имели право нанимать лиц, находившихся в местах лишения свободы. Сейчас ситуация изменилась, так как было соответствующим образом скорректировано российское законодательство. Более подробно о том, как заключенные колоний попадали в ЧВК, в том числе в «Вагнер», Крашенинников не пояснил.Напомним, что в свое время в ЧВК «Вагнер» начали вербовать лиц, отбывающих наказание в российских колониях, на полугодичные контракты, после чего они освобождались из-под стражи. Благодаря такому решению, ЧВК смогла быстро нарастить численность личного состава, который затем был задействован при освобождении Артемовска.Сейчас ситуация меняется. Российские заключенные получили возможность заключать контракты напрямую с Министерством обороны Российской Федерации, что в известной степени централизует процесс их привлечения в качестве боевой единицы при выполнении задач в зоне проведения специальной военной операции.