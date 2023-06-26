CNN: Число американцев, поддерживающих действующего президента США Джо Байдена, продолжает падать

В ходе опроса, проведённого компанией SQL Server Reporting Services (SSRS), более трети американских граждан (36%) не поддерживают действующего президента США Джо Байдена на своём посту и, соответственно, не желали бы видеть его в качестве кандидата на предстоящих президентских выборах 2024. Об этом сообщает американский телеканал CNN. То же касается и экс-хозяина Белого Дома Дональда Трампа, следует из данных вышеупомянутой программной серверной системы создания отчётов.В то же время, отметили в SSRS, в настоящее время количество сторонников Байдена и Трампа приблизительно одно и то же. Так, если в поддержку действующего главы американского государства готовы были бы отдать свои голоса 32% избирателей, то за Трампа проголосовали бы всего на 1% больше. Ещё в мае за Байдена были готовы проголосовать 36% опрошенных американцев.Ранее о своём намерении баллотироваться на пост президента Соединённых Штатов объявил бывший американский конгрессмен Уилл Херд. Свою кандидатуру он выдвинет от Республиканской партии. Его популярность стала набирать обороты, прежде всего, за счёт того, что он решительно отстаивает интересы бизнеса, будучи прагматичным политиком, который уверен в том, что сможет прийти к двухпартийному консенсусу по различным вопросам. Со стороны республиканцев свою кандидатуру зарегистрировал недавно и действующий мэр Майами Фрэнсис Суарес.