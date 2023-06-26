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CNN: Число американцев, поддерживающих действующего президента США Джо Байдена, продолжает падать

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CNN: Число американцев, поддерживающих действующего президента США Джо Байдена, продолжает падать

В ходе опроса, проведённого компанией SQL Server Reporting Services (SSRS), более трети американских граждан (36%) не поддерживают действующего президента США Джо Байдена на своём посту и, соответственно, не желали бы видеть его в качестве кандидата на предстоящих президентских выборах 2024. Об этом сообщает американский телеканал CNN. То же касается и экс-хозяина Белого Дома Дональда Трампа, следует из данных вышеупомянутой программной серверной системы создания отчётов.


В то же время, отметили в SSRS, в настоящее время количество сторонников Байдена и Трампа приблизительно одно и то же. Так, если в поддержку действующего главы американского государства готовы были бы отдать свои голоса 32% избирателей, то за Трампа проголосовали бы всего на 1% больше. Ещё в мае за Байдена были готовы проголосовать 36% опрошенных американцев.

Ранее о своём намерении баллотироваться на пост президента Соединённых Штатов объявил бывший американский конгрессмен Уилл Херд. Свою кандидатуру он выдвинет от Республиканской партии. Его популярность стала набирать обороты, прежде всего, за счёт того, что он решительно отстаивает интересы бизнеса, будучи прагматичным политиком, который уверен в том, что сможет прийти к двухпартийному консенсусу по различным вопросам. Со стороны республиканцев свою кандидатуру зарегистрировал недавно и действующий мэр Майами Фрэнсис Суарес.
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12 комментариев
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  1. Bingo
    Bingo Сегодня, 17:17
    +1
    Это они зря. Его даже когда поддерживают - вечно он падает
    1. Shurik70
      Shurik70 Сегодня, 18:42
      0
      Треть!
      Всего треть американцев не хочет этого рептилоида видеть на посту президента.
      То есть ДВЕ ТРЕТИ либо поддерживают, либо им (ц) всё равно.
      Ну и о чём можно договариваться с такой страной?
  2. Алексей Зоммер
    Алексей Зоммер Сегодня, 17:21
    +2
    Число американцев, поддерживающих действующего президента США Джо Байдена, продолжает падать

    Об этом у нас постоянно пишут и говорят о каждом президенте, а потом на выборах он бац! И побеждает.
    Со времен Рейгана, сколько помню, за исключением Трампа все по 2 срока сидели.
    И про каждого за год до выборов писали, что рейтинг НЕ БЫВАЛО низкий.
    Ну хоть конституцию под себя не переделываю.
    1. Bingo
      Bingo Сегодня, 17:41
      0
      Цитата: Алексей Зоммер
      Ну хоть конституцию под себя не переделываю.

      Зачем, если можно нарушить и не отвечать. Кто послал вопреки конституции солдат армии США на Украину? прямо запрещщено конституцией, и отмазки про "техническое сопровождение" не лезут. По делу о нарушении секретности сидит Клинтонша или Бидон? А что так? все свидетели посамоубивались? А что там с коррупцией? ты гляди - и там очередной свидетель на днях самоубился, бухгалтер Буризмы. вслед за мужем - гендиректором Буризмы...
      Хорошо когда Конституция есть! А вдвойне отлично - когда ее исполнять не надо! Ви-таки думаете я вам все нарушения Бидоном и ко напомнил?
      Через полгода после вступления в должность Байден сознательно и откровенно нарушает Конституцию, продлевая мораторий на выселение съемщиков жилья вопреки недавнему запрету Верховного суда США, постановившего, что продлить мораторий может только Конгресс. А

      Там на пару томов будет, на одном только подсчете голосов!
    2. Наган
      Наган Сегодня, 18:33
      +1
      Цитата: Алексей Зоммер
      Со времен Рейгана, сколько помню, за исключением Трампа все по 2 срока сидели.
      Буш старший
  3. михаилл
    михаилл Сегодня, 17:25
    +2
    Прекратите издеваться над дедушкой! Он уже старенький и хочет тешкаться с правнуками, а вы его еще на четыре года на галеры, изверги!
    1. kromer
      kromer Сегодня, 17:29
      0
      Цитата: михаилл
      Он уже старенький и хочет тешкаться с правнуками


      Ему бы с сыном наркоманом разобраться, какие тут правнуки.
    2. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 17:29
      0
      Да самоходный дед вовсе и не помнит уже есть ли у него внуки или нет.
      Вон путает должности, имена, здоровается с пустотой и т.д. Ему давно пора в дом для престарелых под постоянное наблюдение врачей, а он опять баллотироваться собрался...
  4. kromer
    kromer Сегодня, 17:27
    0
    В ходе опроса, проведённого компанией SQL Server Reporting Services (SSRS), более трети американских граждан (36%) не поддерживают действующего президента США Джо Байдена


    Чёто у них с математикой проблемы. Если 36% не поддерживают, значит 100-36=64% поддерживают.
    Однако:

    в поддержку действующего главы американского государства готовы были бы отдать свои голоса 32% избирателей


    Получается 100-36=32% Это не Байден случаем лично проценты высчитывал?
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 17:31
      0
      Неа, это явно Люся считал - он же определял тогда - 20 из 16ти сбили....
      Математик, блин, великий. wassat
  5. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 17:29
    0
    С Пригожиным, даже импичмент Байдена отошёл на второй план.В конгрессе США 218 за ,209 против,начата процедура объявления импичмента Байдену.Одно из обвинений связано с украинской Бурисмой.Импичмент сенаторы конечно не пропустят ,но бидон посидит в шкуре Трампа до конца срока. Старичок от Украины деньги получал,а Трамп в от всех обвинений в сотрудничестве с Россией отмазался. bully
  6. Наган
    Наган Сегодня, 18:49
    0
    Рано радоваться. Упертые либерасты все равно проголосуют за дерьмократа, кем бы он ни был. Также и негры ах простите, Африканские Американцы, лица нетрадицианальной ориентации и гендерной идентификации и им сочувствующие. Что касается латиносов, там неоднозначно, немало (в основном выходцы с Кубы и Венесуэлы) скорее за республиканцев, но бóльшая часть проголосует за дерьмократов. Что странно, большинство евреев голосовали за Байдена, хотя на моей памяти не было более проеврейского и произраильского президента, чем Трамп. Наверно традиция - еще их дедушки и бабушки в начале 1960х перешли на сторону дерьмократов, и вообще, еще со времен Гитлера они боятся правых, и не хотят видеть, что теперь главная опасность исходит слева. Ну и молодежь - как писал еще Черчилль, "If you're not a liberal when you're 25, you have no heart. If you're not a conservative by the time you're 35, you have no brain."