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Главы МИД ЕС одобрили увеличение Европейского «фонда мира», который участвует в военной помощи Украине

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Главы МИД ЕС одобрили увеличение Европейского «фонда мира», который участвует в военной помощи Украине

«Гуманная» Европа продолжает выделять огромные средства на продолжение вооруженного конфликта на Украине, мотивируя это тем, что таким образом они якобы приближают мир.


Сегодня стало известно о том, что страны Европейского союза выделят дополнительные средства, которые так или иначе имеют отношение к Украине. Согласно официальному заявлению Совета ЕС, все главы внешнеполитических ведомств 27 стран ЕС поддержали необходимость увеличения средств Европейского «фонда мира» на 3,5 миллиарда евро. Следует отметить, что этот фонд мира занимается совсем не мирными делами – через него ЕС выделяет деньги на поставки оружия Киеву.

По некоторым данным, Евросоюз раз в несколько месяцев выделяет из Фонда «мира» полмиллиарда евро на вооружения для Украины.

До принятия этого решения странами ЕС Фонд располагал средствами на сумму примерно 7,9 миллиарда евро, которая теперь превысит 12 млрд. При этом, если верить информации Bloomberg, предыдущий бюджет Фонда уже практически израсходован.

Европейский «фонда мира» напрямую не участвует в финансировании военных поставок Украине, но зато он возмещает правительствам ЕС их расходы на военные поставки Киеву, что равносильно прямому финансированию этой деятельности ЕС.
Использованы фотографии:
Официальный сайт Совета Европы
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13 комментариев
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  1. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 17:25
    +1
    И это плюсом к уже выделенным денежкам, воистину "черная дыра" а не страна Украина.
    1. Владимир М
      Владимир М Сегодня, 17:46
      0
      Вряд-ли Украина получает напрямую эти деньги, скорее всего на эти деньги получает вооружение. В результате Европа не сильно теряет - избавляется от ненужного вооружения (не надо тратиться на утилизацию), запускает производство и переворужаются, грабит Православные церкви, золотой запас страны....
      1. Ропот 55
        Ропот 55 Сегодня, 18:33
        0
        Владимир М hi, тоже считаю что схемы выдачи и переводов там ну очень левые, однако это не мешает заинтересованным людям эти денежки осваивать а всё списать на борьбу за демократию.
  2. grem
    grem Сегодня, 17:25
    +1
    Укросрина вас съест !!! Они уже у вас
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 17:29
      +1
      grem hi, фильм вспомнился "Чужие" они уже внутри ИХ laughing
      1. grem
        grem Сегодня, 17:50
        +1
        Цитата: Ропот 55
        grem hi, фильм вспомнился "Чужие" они уже внутри ИХ laughing

        Имено так ..Александр !!! Они иХ с С АРАБАМИ вместе сожрут ..
  3. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 17:32
    +1
    Европейского «фонда мира»))))))))))

    Война — это мир, свобода — это рабство, незнание — сила.

    «1984» Джордж Оруэлл
    1. grem
      grem Сегодня, 17:52
      +1
      Цитата: Румaтa
      Европейского «фонда мира»))))))))))

      Война — это мир, свобода — это рабство, незнание — сила.

      «1984» Джордж Оруэлл

      Похоже на то все ..Министерство правды хе хе
  4. БМП-2
    БМП-2 Сегодня, 17:38
    +3
    Ширится фонд спонсоров терроризма...
    1. grem
      grem Сегодня, 17:56
      0
      Цитата: БМП-2
      Ширится фонд спонсоров терроризма...

      Выхода у них нет ..Им нужно обнулить свои огромные долги !!!
  5. opuonmed
    opuonmed Сегодня, 17:45
    0
    надо рубить сук в укрр а верней верхушку украины ну либо штурмовать киев и львов
  6. alystan
    alystan Сегодня, 17:54
    0
    Главы МИД ЕС одобрили увеличение Европейского «фонда мира», который участвует в военной помощи Украине

    И ведь в эту чушь многие простые европейцы верят.
  7. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 18:03
    0
    Когда мы дойдём до Чопа,ЕС рассчитывает что мы кредиты будем отдавать? fool