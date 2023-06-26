Главы МИД ЕС одобрили увеличение Европейского «фонда мира», который участвует в военной помощи Украине

«Гуманная» Европа продолжает выделять огромные средства на продолжение вооруженного конфликта на Украине, мотивируя это тем, что таким образом они якобы приближают мир.
Сегодня стало известно о том, что страны Европейского союза выделят дополнительные средства, которые так или иначе имеют отношение к Украине. Согласно официальному заявлению Совета ЕС, все главы внешнеполитических ведомств 27 стран ЕС поддержали необходимость увеличения средств Европейского «фонда мира» на 3,5 миллиарда евро. Следует отметить, что этот фонд мира занимается совсем не мирными делами – через него ЕС выделяет деньги на поставки оружия Киеву.
По некоторым данным, Евросоюз раз в несколько месяцев выделяет из Фонда «мира» полмиллиарда евро на вооружения для Украины.
До принятия этого решения странами ЕС Фонд располагал средствами на сумму примерно 7,9 миллиарда евро, которая теперь превысит 12 млрд. При этом, если верить информации Bloomberg, предыдущий бюджет Фонда уже практически израсходован.
Европейский «фонда мира» напрямую не участвует в финансировании военных поставок Украине, но зато он возмещает правительствам ЕС их расходы на военные поставки Киеву, что равносильно прямому финансированию этой деятельности ЕС.