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Линейка российских тяжёлых вертолётов Ми-26 получит двигатель ПД-8В, разработанный для самолётов SSJ 100 и Бе-200

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Линейка российских тяжёлых вертолётов Ми-26 получит двигатель ПД-8В, разработанный для самолётов SSJ 100 и Бе-200

Российские тяжелые вертолеты семейства Ми-26 получат новый, более мощный двигатель, разработку которого ведет Объединенная двигателестроительная корпорация. Об этом говорится в сообщении Ростеха.


О том, что всю линейку вертолетов Ми-26 решено ремоторизировать, сообщалось не раз. Изначально предполагалось установить на вертолет двигатель ПД-12В, но в прошлом году решение поменяли и теперь для вертолетов будут готовить ПД-8В. Работы по адаптации данного двигателя будет вести ОДК, создаваться он будет в кооперации всех предприятиятий корпорации.

Объединенная двигателестроительная корпорация стала головным разработчиком нового, самого большого двигателя для отечественных тяжелых вертолетов на базе газогенератора ПД-8. Новый двигатель ПД-8В будет полностью адаптирован к платформе вертолетов линейки Ми-26

- говорится в сообщении Ростеха.

Согласно данным, предоставленным ОДК, новый двигатель Ми-26 будет на 15% мощнее, получит цифровую систему управления и высокую топливную эффективность. Изначально ПД-8 разрабатывался для самолета SSJ 100 и самолета-амфибии Бе-200 на основе решений, реализованных в ПД-14, что позволило значительно ускорить разработку.

ПД-8 - это классический двухконтурный турбореактивный двигатель, развивающий на форсаже тягу до 8 тонн. В нормальных условиях – 7,5 тонны. Единственный аналог, выпускавшийся на постсоветском пространстве, - это Д-436 от "Мотор Сич". Двигатель получил газогенератор от ПД-14, его уже протестировали на летающей лаборатории Ил-76. Теперь будут адаптировать под вертолет.
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10 комментариев
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  1. grem
    grem Сегодня, 14:41
    +2
    Идет работа и запад нам не указ ...! Все свое должно быть свое , от иголок ,до орбитальных станций ,как в СССР !
    "Запад нам поможет", ушло в прошлое ..Чуть кровью не захлебнулись !
    Работа у нас такая ,жила бы страна родная ..
    Пора возвращаться к истокам душевным России ! Православие и вера всех народов нашей страны спасет Россию и другии народы от бесчестия и утраты своей идентификации культурной . hi
  2. km-21
    km-21 Сегодня, 14:52
    +3
    Линейка российских тяжёлых вертолётов Ми-26 получит двигатель ПД-8В, разработанный для самолётов SSJ 100 и Бе-200

    Вопрос о сроках выполнения данного заявления традиционно остается без ответа.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 14:57
      +1
      Мантуров уже традиционно сообщил о сдвижке вправо. Даже первый борт SuрerJet New первый полёт совершит на Sam-146. Нет ещё двигателей в наличии. Вот когда появятся - тогда второй борт полетит на испытания на ПД-8... Увы, но вот так...
    2. KCA
      KCA Сегодня, 14:59
      0
      Долго делали первенца - ПД-14, ПД-8 раза в два быстрее, уже испытывают в воздухе, а ПД-8В это адаптация готового двигателя под вертолёт, за год управятся
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 15:03
        0
        Стендовые экземпляпы есть, а вот с экземплярами для летных испытаний на крыле SuperJet New - чет тянут...
        Опять же Мантуров заявил что будут переименовывать SuperJet в исконо скрепное по русски и все сертификаты летной годности и другие документы придется переделывать - типа это всё долго будет...
      2. mark1
        mark1 Сегодня, 15:14
        0
        Цитата: KCA
        адаптация готового двигателя под вертолёт,

        Ну если легко сопряжется с имеющимся редуктором, то да
    3. Правдодел
      Правдодел Сегодня, 15:08
      0
      Вопрос о сроках выполнения данного заявления

      Это - самое главное. То, что рано или поздно получит, - очевидно, но вот, когда!????
  3. esl462
    esl462 Сегодня, 14:58
    0
    Форсаж на пд-8 это сильно. Если двигатель делают такие же "специалисты" , то становится грустно.
    1. agoran
      agoran Сегодня, 15:19
      0
      Да это эпично, но возможно журналюги.
      Для тех кто не в теме "форсаж" это дополнительное сжигание топлива за последней ступенью турбины. Что на турбореактивном двигателе в принципе не возможно.
  4. Glagol1
    Glagol1 Сегодня, 15:16
    +2
    Это похоже на фэйк. У Ми-26 2 движка Д-136 мощностью 11,4 тонн.
    У ПД-8 тяга 8 тонн. Он с ПД-8 просто не взлетит! Ну или взлетит без груза. Может автор поделится, где фэйкомёт находится.