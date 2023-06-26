Линейка российских тяжёлых вертолётов Ми-26 получит двигатель ПД-8В, разработанный для самолётов SSJ 100 и Бе-200

Объединенная двигателестроительная корпорация стала головным разработчиком нового, самого большого двигателя для отечественных тяжелых вертолетов на базе газогенератора ПД-8. Новый двигатель ПД-8В будет полностью адаптирован к платформе вертолетов линейки Ми-26

Российские тяжелые вертолеты семейства Ми-26 получат новый, более мощный двигатель, разработку которого ведет Объединенная двигателестроительная корпорация. Об этом говорится в сообщении Ростеха.О том, что всю линейку вертолетов Ми-26 решено ремоторизировать, сообщалось не раз. Изначально предполагалось установить на вертолет двигатель ПД-12В, но в прошлом году решение поменяли и теперь для вертолетов будут готовить ПД-8В. Работы по адаптации данного двигателя будет вести ОДК, создаваться он будет в кооперации всех предприятиятий корпорации.- говорится в сообщении Ростеха.Согласно данным, предоставленным ОДК, новый двигатель Ми-26 будет на 15% мощнее, получит цифровую систему управления и высокую топливную эффективность. Изначально ПД-8 разрабатывался для самолета SSJ 100 и самолета-амфибии Бе-200 на основе решений, реализованных в ПД-14, что позволило значительно ускорить разработку.ПД-8 - это классический двухконтурный турбореактивный двигатель, развивающий на форсаже тягу до 8 тонн. В нормальных условиях – 7,5 тонны. Единственный аналог, выпускавшийся на постсоветском пространстве, - это Д-436 от "Мотор Сич". Двигатель получил газогенератор от ПД-14, его уже протестировали на летающей лаборатории Ил-76. Теперь будут адаптировать под вертолет.