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Врио главы Херсонской области опроверг украинские сообщения о закреплении ВСУ на левом берегу Днепра под Антоновским мостом

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Врио главы Херсонской области опроверг украинские сообщения о закреплении ВСУ на левом берегу Днепра под Антоновским мостом

В последнее время пропаганда киевского режима занялась распространением информации о том, что ВСУ якобы смогли закрепиться на левом берегу реки Днепр в Херсонской области, создав плацдарм под Антоновским мостом. Данная информация не соответствует действительности. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы Херсонской области Владимир Сальдо.


Как отметил глава региона, в последние дни действительно фиксировались попытки групп боевиков ВСУ переправиться через реку Днепр и спрятаться в районе Антоновского моста. Но там данные группы были уничтожены.

Официально сообщаю, что это ложь. Отдельные мелкие группы противника в последние три дня действительно совершили несколько попыток переправиться на лодках через Днепр и спрятаться под мостом. Там они и были уничтожены нашими военными, как крысы в мышеловке

- подчеркнул Сальдо.

Как отметил глава региона, нельзя исключать, что противник в ближайшее время будет пытаться отправлять своих боевиков под Антоновский мост. Но всех украинских военных, которые попытаются закрепиться на левом берегу реки Днепр, ждет соответствующая участь. Бойцы ВС РФ готовы дать отпор любым подобным попыткам, подчеркнул Сальдо.

Врио главы Херсонской области также отметил, что на фоне явных неудач украинских формирований в процессе контрнаступления будут и далее фиксироваться попытки распространения фейковой информации в прессе, с целью оказывать влияние на общественное сознание.
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15 комментариев
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  1. kaufman
    kaufman Сегодня, 14:38
    +3
    Не показатель . Стремоусов тоже все время все отвергал пока живой был , говорил все хорошо и под контролем.
    А потом суровые решения.
    Видимо все крайне серьёзно раз Сальдо говорит что все в порядке
    1. Лешак
      Лешак Сегодня, 14:45
      +3
      Видимо все крайне серьёзно раз Сальдо говорит что все в порядке

      Война, хоть и называется СВО, вообще дело крайне серьёзное. hi
      1. grem
        grem Сегодня, 14:59
        -2
        Цитата: Лешак
        Видимо все крайне серьёзно раз Сальдо говорит что все в порядке

        Война, хоть и называется СВО, вообще дело крайне серьёзное. hi

        ОЧЕНЬ серьезно все ! ..Я и некоторые тут кричат ура ,но это все нужно конечно ..А если ВСЕ ЗАНОЮТ ? Тут нужно что то уже по серьезному воевать ..Народ устал жутко !
        Война это огромные деньги каждые сутки !!! Сидеть в обороне можно десятилетиями и распиливать военный бюджет ..
        ЧВК Вагнер тому пример !!!! Они поняли ,что и как происходит и какие подставы и предательство идет в Армии и МО ..
        Ну что что то решать и срочно !!!! Иначе смута начнется ,голодные и злые солдаты Армии РФ могут все повторить и уже более кроваво и бесшабашно
        Решай ВВП и срочно ..Пока тебе верит народ ,но
        1. invisible_man
          invisible_man Сегодня, 15:10
          +1
          Надо бы побольше восклицательных знаков и КАПСА!!!!!!!!!!!!!!!!
    2. Peter1First
      Peter1First Сегодня, 14:49
      +1
      Судя по тому, что их пытались там штурмовать, но отступили с потерями -там действительно всё не просто. Никто не говорит, на сколько широкий плацдарм им удалось захватить -если бы и вправду только под мостом сидели, то одним залпом солнцепека всё бы и решилось.
      1. shm_kv
        shm_kv Сегодня, 15:12
        +2
        С той стороны (возвышенность) кроет плотным потоком их арта. Наши не могут толком подойти. От нашей же арты они прячутся под мост, насколько я понял.
        1. monetam
          monetam Сегодня, 15:16
          0
          ну что значит "закрепились" ? Что значит " плацдарм" ? развивать наступление они оттуда не смогут- для них максимум просто подкрепления перевозить с дежурным БК к стрелковке на катерах. Устроили сами себе "Невский пятачок", и вот рады.
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 14:45
    0
    Ну,так и на ВО писали,что ДРГ высаживаются под прикрытием артиллерии,прячутся под мостом.Их аннигилируют..Пользуются катерами,их сложно поразить..Впрочем,врут все по обстановке там
  3. Berkut752
    Berkut752 Сегодня, 14:46
    -4
    Ну что за люди эти МЫ Русские, ну прям изверги какие то даже ПОМЕЧТАТЬ НЕ ДАЮТ, сразу фейк разоблачают.
  4. kosmozoo
    kosmozoo Сегодня, 14:48
    0
    Эльфы живут в лесах. Что же их тянет под мост?!
  5. shm_kv
    shm_kv Сегодня, 14:48
    +1
    Опять пошли в ход "красивые доклады". Все военкоры пишут, что ситуация тяжелая. 3 дня авиацию никто не отправлял на это направление, сегодня "все мимо".
    1. kaufman
      kaufman Сегодня, 14:51
      0
      Особенно после того как герой соледара и бахмута уничтожил спец вертолеты и самолеты. И без того дефицитные
      1. shm_kv
        shm_kv Сегодня, 14:53
        0
        Он вроде сбил транспортный самолет. С него мосты не бомбят. Никак его не оправдываю, но по колонне ЧВК начали наносить удары в первые же часы. А тут ждали 3 с лишним дня. Ударили - все мимо. Опять тишина.
  6. AVA77
    AVA77 Сегодня, 14:52
    0
    Так то в простом народе поговаривают что под мостами нечисть водится и укропитеки туда же прутся.
  7. Велизарий
    Велизарий Сегодня, 14:56
    0
    Положение не критичное,так как основная линия обороны здесь у Алешок,но тяжелое -противник форсировал Днепр. Крайне желательно скинуть его обратно. По мере высыхания Каховского водохранилища возрастает и угроза обстрела/форсирования около Запорожской АЭС.