Врио главы Херсонской области опроверг украинские сообщения о закреплении ВСУ на левом берегу Днепра под Антоновским мостом

Официально сообщаю, что это ложь. Отдельные мелкие группы противника в последние три дня действительно совершили несколько попыток переправиться на лодках через Днепр и спрятаться под мостом. Там они и были уничтожены нашими военными, как крысы в мышеловке

В последнее время пропаганда киевского режима занялась распространением информации о том, что ВСУ якобы смогли закрепиться на левом берегу реки Днепр в Херсонской области, создав плацдарм под Антоновским мостом. Данная информация не соответствует действительности. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы Херсонской области Владимир Сальдо.Как отметил глава региона, в последние дни действительно фиксировались попытки групп боевиков ВСУ переправиться через реку Днепр и спрятаться в районе Антоновского моста. Но там данные группы были уничтожены.- подчеркнул Сальдо.Как отметил глава региона, нельзя исключать, что противник в ближайшее время будет пытаться отправлять своих боевиков под Антоновский мост. Но всех украинских военных, которые попытаются закрепиться на левом берегу реки Днепр, ждет соответствующая участь. Бойцы ВС РФ готовы дать отпор любым подобным попыткам, подчеркнул Сальдо.Врио главы Херсонской области также отметил, что на фоне явных неудач украинских формирований в процессе контрнаступления будут и далее фиксироваться попытки распространения фейковой информации в прессе, с целью оказывать влияние на общественное сознание.