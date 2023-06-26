Белорусские сенаторы назвали Союзное государство гарантом безопасности всего постсоветского пространства

Белорусские сенаторы заявили, что вопреки всем испытаниям, еще более укрепляются совместные усилия Москвы и Минска, направленные на защиту национальных интересов, а также имеющих ключевое значение основ и смыслов всей восточнославянской цивилизации.В заявлении Совета Республики Национального собрания Белоруссии в связи с попыткой вооруженного мятежа в России Союзное государство России и Белоруссии называется гарантом стабильности и безопасности всех стран постсоветского пространства.Белорусские сенаторы также решительно осудили попытку военного мятежа в России и отметили, что были полностью уверены в благополучном разрешении создавшейся ситуации.Сенаторы также подчеркнули, что гордятся белорусским лидером Александром Лукашенко, благодаря миротворческим усилиям которого удалось разрешить ситуацию с попыткой вооруженного мятежа в России.Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал сближение с Союзным государством главным условием гарантии сохранения суверенитета стран постсоветского пространства. Кроме того, белорусский лидер назвал сплочение и укрепление межгосударственных связей стран постсоветского пространства одним из важнейших условий для их дальнейшего существования.Программа интеграции России и Белоруссии, в рамках которой предполагается поэтапное сближение экономической, политической, таможенной и других сфер в рамках Союзного государства, была согласована Москвой и Минском в 2021 году.