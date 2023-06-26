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Белорусские сенаторы назвали Союзное государство гарантом безопасности всего постсоветского пространства

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Белорусские сенаторы назвали Союзное государство гарантом безопасности всего постсоветского пространства

Белорусские сенаторы заявили, что вопреки всем испытаниям, еще более укрепляются совместные усилия Москвы и Минска, направленные на защиту национальных интересов, а также имеющих ключевое значение основ и смыслов всей восточнославянской цивилизации.


В заявлении Совета Республики Национального собрания Белоруссии в связи с попыткой вооруженного мятежа в России Союзное государство России и Белоруссии называется гарантом стабильности и безопасности всех стран постсоветского пространства.



Белорусские сенаторы также решительно осудили попытку военного мятежа в России и отметили, что были полностью уверены в благополучном разрешении создавшейся ситуации.

Сенаторы также подчеркнули, что гордятся белорусским лидером Александром Лукашенко, благодаря миротворческим усилиям которого удалось разрешить ситуацию с попыткой вооруженного мятежа в России.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал сближение с Союзным государством главным условием гарантии сохранения суверенитета стран постсоветского пространства. Кроме того, белорусский лидер назвал сплочение и укрепление межгосударственных связей стран постсоветского пространства одним из важнейших условий для их дальнейшего существования.

Программа интеграции России и Белоруссии, в рамках которой предполагается поэтапное сближение экономической, политической, таможенной и других сфер в рамках Союзного государства, была согласована Москвой и Минском в 2021 году.
Использованы фотографии:
Wikipedia
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3 комментария
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  1. AlexGa
    AlexGa Сегодня, 15:09
    0
    Ну и что автор хотел сказать??? Лучше почитать и обсудить заявление Совбеза РБ.
  2. grem
    grem Сегодня, 15:12
    +1
    Вы права браты белорусы ! Если и нас стравят ,то все копаем окопы и нацики будут маршировать в натовской форме зигуя .По городам нашим (стреляя направо и налево )
    Мы последний бастион ,против неонацистов Европы и США !
  3. Kojote21
    Kojote21 Сегодня, 15:15
    +1
    Глядя на все события последних лет, создаётся впечатление, что Республика Беларусь одна из немногих стран, которые действительно (как на словах, так и на деле) поддерживают Россию.