Военное обозрение
Войти Регистрация

Экс-сотрудник разведки США: Зеленский попытается устроить на Запорожской АЭС ядерную катастрофу

2
Экс-сотрудник разведки США: Зеленский попытается устроить на Запорожской АЭС ядерную катастрофу

Зеленский попытается устроить на Запорожской АЭС ядерную катастрофу. Это могут совершить ВСУ по его приказу.

Такое мнение высказал экс-сотрудник разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер в интервью для YouTube-канала U.S. Tour of Duty.

Украинцы попытаются атаковать Запорожскую АЭС и обвинить в этом русских

- считает он.

Риттер напомнил, что киевский режим уже доказал свою способность совершать крупные террористические акты экологического характера, подразумевая подрыв Каховской ГЭС. Он уже сделал это и теперь попытается устроить новую гуманитарную катастрофу.

Это угроза настолько реальная, насколько это вообще возможно

- утверждает отставной морпех.

Риттер считает, что для украинских властей организация ядерной катастрофы на ЗАЭС может стать приемлемым вариантом, способным изменить ситуацию в зоне боевых действий в их пользу. Они способны решиться на такое, особенно на фоне их последних военных неудач.

Ранее бывший разведчик говорил, что президент Украины будет вынужден признать полный провал контрнаступления и крушение своих планов. Зеленскому не с чем будет приехать на саммит НАТО в Вильнюсе. В его «активе» будут только погибшие украинские военные и уничтоженная техника. Тогда ему останется только признать свою несостоятельность.

Сегодня украинские военные при помощи беспилотника снова атаковали город Шебекино Белгородской области. Их целью стал завод «Монокристалл».
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
2 комментария
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 15:05
    0
    Чой то он "партнеров" своей страны сливает то??? Ата-та ведь сделают.
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 15:08
    0
    Зеленский никогда не признавал "полный провал"наступления.Говорил все,что угодно,но слов о провале от него не было.Как бы не хотел ни Риттер,ни мы с ним.Про ЗАЭС..Вполне возможно.Точнее это настолько очевидно,даже без этого Риттера-"капитана очевидность"