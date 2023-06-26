Зеленский попытается устроить на Запорожской АЭС ядерную катастрофу. Это могут совершить ВСУ по его приказу.
Такое мнение высказал экс-сотрудник разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер в интервью для YouTube-канала U.S. Tour of Duty.
Украинцы попытаются атаковать Запорожскую АЭС и обвинить в этом русских
- считает он.
Риттер напомнил, что киевский режим уже доказал свою способность совершать крупные террористические акты экологического характера, подразумевая подрыв Каховской ГЭС. Он уже сделал это и теперь попытается устроить новую гуманитарную катастрофу.
Это угроза настолько реальная, насколько это вообще возможно
- утверждает отставной морпех.
Риттер считает, что для украинских властей организация ядерной катастрофы на ЗАЭС может стать приемлемым вариантом, способным изменить ситуацию в зоне боевых действий в их пользу. Они способны решиться на такое, особенно на фоне их последних военных неудач.
Ранее бывший разведчик говорил, что президент Украины будет вынужден признать полный провал контрнаступления и крушение своих планов. Зеленскому не с чем будет приехать на саммит НАТО в Вильнюсе. В его «активе» будут только погибшие украинские военные и уничтоженная техника. Тогда ему останется только признать свою несостоятельность.
Сегодня украинские военные при помощи беспилотника снова атаковали город Шебекино Белгородской области. Их целью стал завод «Монокристалл».