Это санкции, детка! К 11-му пакету европейского ада

Урезание или обрезание
На сетевых страницах «ВО» достаточно подробно расписаны полёты и пролёты западного политэкономического истеблишмента «во сне и наяву», как по первым десяти пакетам санкций (Десять пакетов санкционного ада), так и по одиннадцатому. Тем не менее отмалчиваться по поводу того, что в конце концов именно сейчас нам «впаривают», не имеем права.
Итак, 11-й пакет антироссийских санкций за «вторжение на Украину» вступает в силу. Скорострельности ЕС и Вашингтона можно только позавидовать – на подготовку и запуск каждого из пакетов уходит не больше полутора-двух месяцев. Хотя на сегодня такой дружный ещё недавно пыл «недружественных» стран явно остыл – одиннадцатый пакет оказался едва ли не самым долгожданным.
Если с первыми десятью пакетами по полтора месяца уходило на подготовку, то одиннадцатый пакет потребовал полуторамесячного согласования. «Не навреди» – этот принцип взяли себе на вооружение только две страны, Венгрия и с оговорками Греция, но ведь в ЕС все решения должны приниматься единогласно.
Про одиннадцатый санкционный пакет было сразу сказано, что он будет особенным. Конкретных адресатов из России – по минимуму, только те, кто всерьёз провинился. Зато по тем, кто мешает реализации уже принятых санкций, ударить планировали всерьёз.
Но, как это уже не раз бывало у Брюсселя, в итоге получилось что-то вроде пшика. Дело в том, что нарушителей вместе с разного рода исключениями за время санкционного наступления накопилось так много, и прежде всего в рядах самого ЕС, что сделать что-то реальное становится с каждым пакетом всё сложнее.
Будапешт плюс-минус Афины
Главным «новшеством» 11-го пакета, простите за повтор, стали вторичные санкции, их не зря именуют «так называемыми». И хотя адресованы они в основном третьим странам, против них выступили «первые», поскольку считать «вторыми» Венгрию и Грецию было бы оскорблением и гарантией провала всего пакета.
Итак, Будапешт получает из России газ, как говорится – всё ещё, не отказывается от строительства АЭС российским партнёром и постоянно давит на официальный Киев по самым разным вопросам, начиная с национального. В свою очередь Афинам как воздух нужен российский рынок, необходимы и российские туристы, хотя уже не как кислород. И это отнюдь не всё.
Венграм и грекам не до тех, кто реэкспортирует в Россию европейскую продукцию и технологии двойного назначения. Пусть по этому поводу страдают в Китае, Эмиратах и где-нибудь в Узбекистане. У венгров под удар попал крупнейший в стране OTP Bank – он в чёрных списках на Украине. У греков – судостроители.
Как в Брюсселе уламывали Грецию с Венгрией – отдельная тема, но разного рода «чёрные» списки, не только украинские, пришлось резать очень сильно. Банк ОТР как-то ухитрились из списка не исключать, хотя ничего конкретного ему так и не грозит.
И всё это – лишь бы не ставить под вопрос ещё 500 миллионов евро на новую порцию военной помощи киевскому режиму. А ведь ничего конкретного, простите за повтор, в адрес греческих и венгерских компаний даже не намечалось – били фактически только по репутации.
Отсюда вывод, как только попробуют тронуть уже из «первых» стран, а претендентов там хоть отбавляй, трудностей будет столько, что никакой двенадцатый пакет ЕС согласовать уже просто не получится.
Поезжайте в Киев и спросите
Надеемся, читатели хорошо помнят эту легендарную фразу Паниковского, сказанную, разумеется, совсем по иному поводу. Тем не менее спрашивать в Киеве – сегодня это даже не мода, а что-то вроде тренда у западных милитаристов и политиков.
Киев ждал 11-го пакета с таким же нетерпением, как немецких «Леопардов», постоянно сетуя на то, что санкции против России «не работают». Между прочим, не работают не без участия, и прямого, и косвенного, тех, кого в Киеве с лёгкостью записали если не в союзники, то в партнёры.
В итоге чуть ли не по просьбе из Киева механизм вторичных санкций в пакете всё же удалось оставить, но считать это за разворот в санкционной политике ЕС было бы верхом наивности. Вот если бы от SWIFT отключали только за операции с российскими контрагентами, это было бы действительно круто.
Но всё дело в том, что с русскими все и так рассчитываются без SWIFT, они же от системы отключены, как говорится, напрочь. Но ничего – платят что-то вроде отступных и как-то обходятся.
Совсем ещё недавно Евросоюз шёл против Вашингтона, запрещая своим компаниям подчиняться его санкционным требованиям. Теперь же ЕС побежал впереди американского паровоза, да вот только с полупустыми вагонами санкций. Едва ли не всё, что было в 11-м пакете, переписали так, что на практике «ничего нельзя активировать».
А что же Киев, куда, следуя советам «великого слепого», и приезжали, и спрашивали? Там, похоже, приняли всё как данность, поскольку когда контрнаступ проваливается, всем просто не до того. Ведь надо ещё и Буданова оживлять, и по Пригожину что-то придумывать. А венгерскому банку ОТР они позволят выйти из чёрного списка. Если, конечно, и Венгрия не поскупится с военной помощью.
Большие порции и маленькие санкции
Опять же, повторяемся, но список тех, кто всё-таки оказался под санкциями 11-го пакета был сокращён чуть больше недели назад. И это было уже второе урезание – в результате переговоров между Брюсселем и Пекином.
В ЕС обосновали решение тем, что Китай якобы пообещал прекратить реэкспорт подсанкционных товаров в Россию. Сильно сомневаемся, что сказанное станет сделанным. Представитель КНР при ЕС Фу Цун уже отверг подобные домыслы. Уж ему-то можно верить.
Надо помнить, что в Пекине так не делали никогда, так делать там вообще не принято, и в этот раз китайские функционеры без согласования с ЦК КПК вряд ли стали бы брать на себя подобные обязательства. Тем более что в современных условиях, когда в КНР давно и далеко не плановая экономика, такие обещания исполнить невозможно по определению.
Китайцам, вообще-то, глубоко безразлично, что в новом пакете европолитики решили озвучить, что вовсе не значит осуществить, своего рода «крайнюю меру» – возможность введения вторичных санкций не только против отдельных компаний, но и против целых стран.
Согласитесь, любопытно, даже очень, было бы посмотреть на санкции не то что против «всей России», а против «всего Китая». Представьте себе, что ЕС запрещает экспорт в КНР своей бесценной продукции двойного назначения. Ответному кошмару уже и унтер-офицерская вдова, та, что сама себя высекла, не позавидует.