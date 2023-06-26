Военное обозрение
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Зеленский запретил использовать аббревиатуру «ВСУ», теперь украинская армия называется «Силы обороны»

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Зеленский запретил использовать аббревиатуру «ВСУ», теперь украинская армия называется «Силы обороны»

На Украине из сообщений Министерства обороны и Генштаба пропала аббревиатура ВСУ, со вчерашнего дня украинская армия называется "Силы обороны". На это обратили внимание многие российские и украинские ресурсы.


Сегодняшний сообщения Минобороны Украины и сводка Генштаба удивили отсутствием уже привычной аббревиатуры "ВСУ", ранее повсеместно используемой украинскими военными. Да и публикациях прессы упоминание вооруженных сил Украины (ВСУ) тоже исчезло, заменившись "украинскими военными" и "силами обороны". Как сообщают украинские ресурсы, запрет использовать аббревиатуру "ВСУ" пришел из офиса Зеленского.

Политтехнологи офиса президента Украины предложили Зеленскому убрать из прессы упоминание ВСУ, поскольку оно связано, в первую очередь, с главкомом Валерием Залужным, который сейчас в большой немилости у властей. Хотя его и отстранили от командования, но план контрнаступления разрабатывал он, поэтому его частенько упоминают в прессе. Офису президента необходимо вообще убрать все сообщения о нем, поэтому и запретили "ВСУ", заменив на "Силы обороны".

Офис президента решил убрать из медиа упоминание ВСУ из-за связки с Залужным. На Банковой считают, что в такой способ ослабит главкома, а все результаты контрнаступления будут на счету ставки

- пишут украинские ресурсы.

Ранее сообщалось, что Залужный выступил против начала контрнаступления, тогда как Зеленский торопил Генштаб, так как его самого подпинывали западные партнеры, требующие побед. В итоге ВСУ уперлись в оборону российской армии, наступление заглохло, а Залужный получил очередную порцию критики от офиса. Видимо, плохо разработал план.
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37 комментариев
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  1. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 15:31
    +7
    Можно сказать фикалии, можно калл но суть от этого не изменится, так и тут как не называйте суть таже.
    1. Татьяна
      Татьяна Сегодня, 15:44
      -1
      Зеленский запретил использовать аббревиатуру «ВСУ», теперь украинская армия называется «Силы обороны»

      Т.е. надо полагать, что Зеленский своим переименованием ВСУ признал, что НАСТУПАТЕЛЬНЫХ ВСУ в Укрорейхе больше не существует?!

      Как говорится, - "интересно девки пляшут, если снизу посмотреть"!
      1. стар
        стар Сегодня, 16:29
        0
        Зеленский своим переименованием ВСУ признал, что НАСТУПАТЕЛЬНЫХ ВСУ в Укрорейхе больше не существует?!

        Зеленский своим переименованием признал, что он может делать, что хочет. Ему еще надо все улицы переименовать в улицы Бандеры и Шухевича, чтобы запутать врага bully
    2. Angestyr
      Angestyr Сегодня, 15:47
      +3
      По ходу тут дело не в залужном или в изменении сути слова. А в том что к аббревиату́ре ВСУ очень крепко прикрепился суффикс "КИ" и получилоси точное определение - ВСУки.
      1. Single-n
        Single-n Сегодня, 15:52
        +3
        Хм.. То есть СОсники звучит лучше?
        По мне один хрен.
        1. Комментарий был удален.
        2. Piramidon
          Piramidon Сегодня, 16:02
          +1
          Цитата: Single-n
          Хм.. То есть СОсники звучит лучше?
          По мне один хрен.

          Еще лучше - отСОсники
      2. Ропот 55
        Ропот 55 Сегодня, 15:52
        0
        Angestyr hi погодите наш народ и этим приклеет что-то не лицеприятное.
      3. Reptiloid
        Reptiloid Сегодня, 15:54
        0
        Всуки---- они и есть всуки, как не назови. А теперь захотели красиво и благородно называться.
        1. dmi.pris1
          dmi.pris1 Сегодня, 16:26
          0
          Отходят от всего ,что может быть связано с Россией.У нас же тоже,официально-Вооруженные Силы..И тут же-как в великой израильской армии-Силы Обороны..Чем бы дитя не тешилось,лишь бы не забеременела..
      4. Кот Александрович
        Кот Александрович Сегодня, 15:56
        +2
        Ну были ВСУки, стали СОпли. Выбили сопли из очередного хутора... Сойдёт и так...
  2. alexoff
    alexoff Сегодня, 15:32
    +8
    Странно, вроде контрнаступ, а тут оборона. Почему не Армия Великой Перемоги Над Путиным?
    1. Андрей Николаевич
      Андрей Николаевич Сегодня, 15:46
      -1
      Может и Зеленского переименовать? Назовём его сразу ,, обрезанным Македонским,, Чего уж мелочиться?)
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 16:27
        0
        А чего у него от Македонского?А!Ну конечно-"железный капу...то есть Буцефал"
  3. Bingo
    Bingo Сегодня, 15:32
    +2
    laughing
    Новый забег с кроватями - на скорость. Теперь точно всех победят
  4. антивирус
    антивирус Сегодня, 15:33
    +4
    А вы друзья как не садитесь....
    Все равно уложатся штабелями.
    1. Uncle Lee
      Uncle Lee Сегодня, 15:41
      +1
      Зе против Зу ! ВСУ сменил на СО ! Сил-то прибавилось ! fellow
      1. Bingo
        Bingo Сегодня, 15:49
        +1
        Цитата: Uncle Lee
        ВСУ сменил на СО !

        Вы погодите, ща кто-то допрет. что сократить-то могут и до Собр, а это... Эта... Деда... Опа... Сплошная зрада
        Или до Собор - ничуть не легче, у них же по цеевропейски - костел должен быть) Святой Джавелины
      2. grem
        grem Сегодня, 15:54
        -1
        Цитата: Uncle Lee
        Зе против Зу ! ВСУ сменил на СО ! Сил-то прибавилось ! fellow

        Зеля на прострации сейчас !
      3. Reptiloid
        Reptiloid Сегодня, 15:57
        -1
        Цитата: Uncle Lee
        Зе против Зу ! ВСУ сменил на СО ! Сил-то прибавилось ! fellow

        А могли бы они, hi Владимир Владимирович, и на море как-то называться. Или слова забыли lol уже
    2. paul3390
      paul3390 Сегодня, 15:43
      0
      А вы друзья как не садитесь - всё в "музыканты" не годитесь.. no Или теперь этот термин употреблять страшное табу и государственная измена?? what
  5. invisible_man
    invisible_man Сегодня, 15:34
    +2
    Какая именно особая и нетерпимая связь у ВСУ с Залужным? А с Сырским таковой не имеется? Или с Резниковым?
  6. grem
    grem Сегодня, 15:34
    -1
    Зеленский запретил использовать аббревиатуру «ВСУки», теперь украинская армия называется «Силы обороны»

    Ну силы обасроны Так обасроны !!!
    Нам в России уже без разницы ,как там их обзывают хе хе
    Будем мочить !!! Однозначно ...
    Ждем танки "Меркава " !!!
  7. Лешак
    Лешак Сегодня, 15:34
    +6
    Как вы, братцы, не зовитесь - в музыканты не годитесь. Слова из басни, как никогда, подходят под нынешнюю ситуацию.
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 15:39
      +3
      Лешак hi, а у Крылова столько ФИЛОСОФСКИХ притч в стихах и едких сравнениях что диву даешся, как точно и метко он описывал людскую натуру и пороки. Причём что тогда, что сейчас актуально.
    2. grem
      grem Сегодня, 15:52
      -1
      Цитата: Лешак
      Как вы, братцы, не зовитесь - в музыканты не годитесь. Слова из басни, как никогда, подходят под нынешнюю ситуацию.

      Басни Крылова ,очень сейчас в тему и нашим и этим дурням !!!!
  8. вадим_иванов
    вадим_иванов Сегодня, 15:51
    -1
    Какая разница, для НАС в России, вы фашисты, не неО, а просто фашисты
  9. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 15:53
    -1
    От перемены мест слагаемых, увеличивается только сумма впечатлений. А, вообще, то тут дело в великом и могучем. А, именно в суффиксе "ки".
  10. Игорь Борисов_2
    Игорь Борисов_2 Сегодня, 15:53
    -1
    Круто переименовали. Вместо ВСУки теперь будет СО.....
    1. isv000
      isv000 Сегодня, 15:56
      0
      Цитата: Игорь Борисов_2
      Круто переименовали. Вместо ВСУки теперь будет СО.....

      СОбаки!
  11. isv000
    isv000 Сегодня, 15:54
    0
    До пана президента дошло, что его армию зовут всуками?
    Я бы добавил - Силы Обороны Страны - СОС!!!
  12. Uprun
    Uprun Сегодня, 15:54
    +1
    В запасе еще осталось определение - "силы сопротивления", но это уже на крайний случай.
  13. rocket757
    rocket757 Сегодня, 15:55
    0
    Зеленский запретил использовать аббревиатуру «ВСУ», теперь украинская армия называется «Силы обороны»
    Как лодку назовёшь, так она и поплывёт ... или потонет, что очень вероятно в обозримом будущем.
  14. VicVic
    VicVic Сегодня, 15:57
    0
    Не хотят "всуками" быть, но никуда не денешься, хоть, как назовись, а кем был, тем и останешься
  15. svp67
    svp67 Сегодня, 16:14
    +1
    К слову у нас уже давно ВСУ в официальных сводках и не звучит... Называя противоположную сторону - ВФУ (вооруженные формирования Украины)
    1. БМП-2
      БМП-2 Сегодня, 16:58
      0
      Ну, значит, тоже не надо отставать от современных тенденций, и, идя в ногу со временем, переименовать ВФУ в БФУ (БандФормирования Украины). laughing
  16. Седов
    Седов Сегодня, 16:35
    0
    А чего сразу в "Силы самообороны" не переименовали? Там бы интереснее аббревиатура получилась: "СС". Главное - соответствует украинской позиции.
  17. Nross
    Nross Сегодня, 17:06
    0
    Двигать кровати во время геошторма в борделе - самое правильное решение!