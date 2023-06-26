Зеленский запретил использовать аббревиатуру «ВСУ», теперь украинская армия называется «Силы обороны»

Офис президента решил убрать из медиа упоминание ВСУ из-за связки с Залужным. На Банковой считают, что в такой способ ослабит главкома, а все результаты контрнаступления будут на счету ставки

На Украине из сообщений Министерства обороны и Генштаба пропала аббревиатура ВСУ, со вчерашнего дня украинская армия называется "Силы обороны". На это обратили внимание многие российские и украинские ресурсы.Сегодняшний сообщения Минобороны Украины и сводка Генштаба удивили отсутствием уже привычной аббревиатуры "ВСУ", ранее повсеместно используемой украинскими военными. Да и публикациях прессы упоминание вооруженных сил Украины (ВСУ) тоже исчезло, заменившись "украинскими военными" и "силами обороны". Как сообщают украинские ресурсы, запрет использовать аббревиатуру "ВСУ" пришел из офиса Зеленского.Политтехнологи офиса президента Украины предложили Зеленскому убрать из прессы упоминание ВСУ, поскольку оно связано, в первую очередь, с главкомом Валерием Залужным, который сейчас в большой немилости у властей. Хотя его и отстранили от командования, но план контрнаступления разрабатывал он, поэтому его частенько упоминают в прессе. Офису президента необходимо вообще убрать все сообщения о нем, поэтому и запретили "ВСУ", заменив на "Силы обороны".- пишут украинские ресурсы.Ранее сообщалось, что Залужный выступил против начала контрнаступления, тогда как Зеленский торопил Генштаб, так как его самого подпинывали западные партнеры, требующие побед. В итоге ВСУ уперлись в оборону российской армии, наступление заглохло, а Залужный получил очередную порцию критики от офиса. Видимо, плохо разработал план.