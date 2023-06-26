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Украинские военные заявили о взятии под контроль деревни Ровнополь на Времевском выступе, а после попали под удар артиллерии и танков ВС РФ

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Украинские военные заявили о взятии под контроль деревни Ровнополь на Времевском выступе, а после попали под удар артиллерии и танков ВС РФ

После заявлений замминистра обороны Украины Анны Маляр о том, что украинские войска «полностью взяли под контроль деревню Ровнополь», оттуда появились кадры с небольшой группой военнослужащих ВСУ. На кадрах – 11 украинских военных, один из которых сообщает, что 25 июня Ровнополь перешёл под их контроль. При этом кадры были сняты на фоне разрушенной постройки.


Ровнополь – деревня на Времевском выступе, в западной его части. В ходе боевых действий от и без того крошечного населённого пункта мало что осталось. Поэтому слова о том, что Ровнополь «полностью взят под контроль» нужно воспринимать через призму того, под контролем ВСУ четыре-пять разрушенных домов и несколько таких же сараев в западной части деревни.

После сообщений украинской стороны об «освобождении Ровнополя» появились сообщения российской стороны о том, что той части населённого пункта, в которую вошли силы противника численностью меньше взвода, нанесены удары, в том числе с использованием артиллерии и танков. Вошедшие в деревню украинские отряды понесли потери, выжившие стараются укрываться в подвалах разрушенных построек. Это далеко не первый огневой мешок, в который в силу амбиций украинского командования попадают военнослужащие армии противника.



В этом плане картинка на фоне руин одного из домовладений выглядит как очередной бессмысленный пиар украинской стороны, готовой ради кадров в разрушенном крошечном посёлке положить личный состав, брошенный в так называемый «контрнаступ».

Напомним, что ранее командование ВСУ заявляло и о «полном контроле над Макаровкой» на том же Времевском выступе. Потом выяснилось, что «полный контроль» со стороны украинских войск таков, что на одну из улиц спокойно въезжает российский танк Т-80 и прямой наводкой уничтожает 2 единицы бронетехники ВСУ и личный состав.
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36 комментариев
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  1. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 15:33
    +5
    Видать у ВСУ совсем нечего Хозяину предъявлять раз даже такие деревушки выдают за победы.
    1. Peter1First
      Peter1First Сегодня, 15:42
      +6
      Победа -не победа, а доползли до Левадного, из Левадного в Ровнополь, а из Ровнополя поползут дальше в другую деревню, так глядишь по зернышку и прогрызут оборону... Инициатива пока у них, и расслабляться рано!
    2. Арон Заави
      Арон Заави Сегодня, 16:35
      +2
      Цитата: Ропот 55
      Видать у ВСУ совсем нечего Хозяину предъявлять раз даже такие деревушки выдают за победы.

      Ну знаете ли это вполне интересная деневушка. Ее захват позволяет ВСУ убрать опасный выступ РА.
      1. Ропот 55
        Ропот 55 Сегодня, 17:02
        +2
        Арон Заави hi, если судить по новостям то на Украине все деревни и пгт жутко важны для обеих сторон. И проходных и не важных просто нет.
    3. Грица
      Грица Сегодня, 16:50
      0
      Цитата: Ропот 55
      Видать у ВСУ совсем нечего Хозяину предъявлять раз даже такие деревушки выдают за победы

      Тем не менее, надо признать, что Времьевский выступ они все таки практически срезали.
      1. Ропот 55
        Ропот 55 Сегодня, 17:04
        +1
        Грица hi, всё может быть, только цена этого "среза" соразмерна приобретению?
    4. grem
      grem Сегодня, 17:08
      0
      Цитата: Ропот 55
      Видать у ВСУ совсем нечего Хозяину предъявлять раз даже такие деревушки выдают за победы.

      Им отчитываться нужно
      Цитата: Ропот 55
      Видать у ВСУ совсем нечего Хозяину предъявлять раз даже такие деревушки выдают за победы.

      Им отчитываться нужно , за деньги поступающие на счета Зели и т.д.
  2. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 15:35
    +2
    Точно так же они "взяли" Пятихатки и Макаровку , главное успеть поселфиться с флагом 404 ой , пока что нибудь не прилетело .
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 16:31
      0
      Факт остается фактом-потихоньку продвигаются.И то,что в статье про пару разрушенных домов и сараев..А и это тоже-наша территория и сдавать ее врагу нельзя
      1. svarog77
        svarog77 Сегодня, 17:11
        +1
        Смотри так через месяц-другой до первой линии обороны и доберутся...
    2. ИванИванов
      ИванИванов Сегодня, 16:41
      -1
      Ну Макаровку, судя по Рыбарю, они взяли. И снова непонятно - у нас что воевать опять некому? Пригожин, при всем его крайне вредном поступке, говорил об оставлении территории. Какова цель всех наших оборонных мероприятий? Насколько я понимаю, наши контратаки результатов не дали - позиции не возвращены.
      1. Грица
        Грица Сегодня, 16:53
        +1
        Цитата: ИванИванов
        И снова непонятно - у нас что воевать опять некому?

        А вы думаете, там наших войск кишмя кишит? К сожалению до нашего военного руководства никак не доходит, что невозможно воевать малыми силами с недостатком личного остава. Но мобилизацию объявлять боятся до ужаса. Поэтому, не удивительно. что могут случиться всякие "непростые решения". если не будет мобилизации и насыщения войск солдатами, мы никогда не добьемся победы.
  3. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 15:36
    +1
    Судя по амуниции и оружию, если фото от туда, ТРО а не НАТО подготовыши.
    1. invisible_man
      invisible_man Сегодня, 16:05
      +6
      "Оттуда", "отсюда", "вверх", "вниз", "направо", "налево" - пишутся слитно.
      "Проблема" - с одним "м", "дилемма" - с двумя "м" и через "и" (не "делема"). Это так, на всякий случай. Некоторым участникам форума по 60-70 лет, а такое ощущение, что в школу не ходили.
      1. ARIONkrsk
        ARIONkrsk Сегодня, 16:54
        +5
        Цитата: invisible_man
        "Оттуда", "отсюда", "вверх", "вниз", "направо", "налево" - пишутся слитно.
        "Проблема" - с одним "м", "дилемма" - с двумя "м" и через "и" (не "делема"). Это так, на всякий случай. Некоторым участникам форума по 60-70 лет, а такое ощущение, что в школу не ходили.

        С годами начинает забываться школьная программа, а исправить подчеркнутый текст просто забывают или забивают. Я бы не стал акцентировать на этом внимание и самоутверждаться, многие видят ошибки, но молчат.
        1. invisible_man
          invisible_man Сегодня, 16:59
          -3
          Как можно написать, например, "от сюда"? Это противоречит логике и здравому смыслу) Иностранцу еще простительно, но человеку, считающему себя русским патриотом...
      2. grem
        grem Сегодня, 17:11
        0
        Цитата: invisible_man
        "Оттуда", "отсюда", "вверх", "вниз", "направо", "налево" - пишутся слитно.
        "Проблема" - с одним "м", "дилемма" - с двумя "м" и через "и" (не "делема"). Это так, на всякий случай. Некоторым участникам форума по 60-70 лет, а такое ощущение, что в школу не ходили.

        Костик Хорош под наркотой тут Слава салу !!!
        Ты шо разошелся сынок ? bully
        Ты учитель Русского языка на украине или в прибалтике ?
  4. yuri bakster
    yuri bakster Сегодня, 15:37
    -23
    вагнер 1,5 миллионный ростов за 2 часа взял))).....дончане,а губернатор то у нас чьмо и трус,спрятался в соцсетях и даже не появился...
    1. Лешак
      Лешак Сегодня, 15:40
      +17
      Цитата: yuri bakster
      вагнер 1,5 миллионный ростов за 2 часа взял))).....дончане,а губернатор то у нас чьмо и трус,спрятался в соцсетях и даже не появился...

      Ну Вы то, конечно, героически сопротивлялись, не то что губернатор.
    2. 1976AG
      1976AG Сегодня, 15:54
      +9
      Цитата: yuri bakster
      вагнер 1,5 миллионный ростов за 2 часа взял))).....дончане,а губернатор то у нас чьмо и трус,спрятался в соцсетях и даже не появился...


      Вагнер Ростов не брал.
      1. tkoh
        tkoh Сегодня, 16:34
        +1
        Цитата: 1976AG
        Вагнер Ростов не брал.

        Какой Вагнер? Какой Ростов? Кто чего взял? Чего случилось то вообще? На работу пришел сегодня а мне сказали выходной. Праздник какой что-ли?
        1. мордвин 3
          мордвин 3 Сегодня, 17:00
          +1
          Цитата: tkoh
          Какой Вагнер? Какой Ростов? Кто чего взял? Чего случилось то вообще? На работу пришел сегодня а мне сказали выходной. Праздник какой что-ли?

          А вы с пятницы бухали что ли беспробудно?
    3. Yarr_Arr
      Yarr_Arr Сегодня, 16:13
      +5
      Я сегодня с утра Москву взял, а вечером, как с работы поеду, родные Мытищи возьму.
      1. Лешак
        Лешак Сегодня, 16:34
        +3
        Цитата: Yarr_Arr
        Я сегодня с утра Москву взял, а вечером, как с работы поеду, родные Мытищи возьму.

        Да Вы, сударь, вероломный захватчик! feel wink
    4. isv000
      isv000 Сегодня, 16:22
      -1
      Цитата: yuri bakster
      вагнер 1,5 миллионный ростов за 2 часа взял))).....дончане,а губернатор то у нас чьмо и трус,спрятался в соцсетях и даже не появился...

      Губернатор у Вас - малый не ду.р.ак, хоть и ду.р.ак не малый - с ходу списал на "Вагнер" 10 000 м2 "порушенного" асфальта! fool Возили броню, вроде, на трейлерах...
    5. сайгон
      сайгон Сегодня, 16:23
      +1
      А чей Крым мил человек ? Просто так интересно почитать чей Крым . А то много умных объявилось.
      1. isv000
        isv000 Сегодня, 16:53
        0
        Цитата: сайгон
        А чей Крым мил человек ? Просто так интересно почитать чей Крым . А то много умных объявилось.

        Крым - наш! wink
  5. Кронос
    Кронос Сегодня, 15:39
    +4
    Есть факты в виде видео контроля поселка, а крошечный он или нет не важно ведь там была линия обороны, а теперь ее взял противник.
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 15:44
      +4
      Кронос hi, чего там было у наших не понятно, может наблюдатели сидели, если бы что то серьёзное я в плане фортеции то ВСУ обязательно и зафоткали и видео выложили(надо будет Телегу глянуть) на фоне неудач им счас и В. О. П. за победу сойдёт, а по поводу взял враг, вон Пятихатки из рук в руки уже не раз и не два переходили.
  6. Прокоп_Свинин
    Прокоп_Свинин Сегодня, 16:13
    0
    Стреляют и ударяют каждый день, смысла обсасывать это не вижу - конашенковские пузыри. Но, сдают линию обороны не каждый день, вот на это нужно посмотреть.
  7. Сергей_С0710
    Сергей_С0710 Сегодня, 16:22
    +4
    Вот чем данные статьи отличаются от статей украинцев, о том, что Бахмут ... Соледар сначала крепость, а позже - не имеет стратегического значения... (когда их в итоге наши брали).
    Нельзя принижать победы украинцев, а пора уже делать выводы, Текущая статьия напоминает позицию страуса - если есть проблема - найди песок.
    То, что украинцы забирают территории - это крайне плохо
  8. ИванИванов
    ИванИванов Сегодня, 16:25
    +2
    Потом эти "красавцы" как один рассказывают ровно одну и ту же историю как их бросили командиры и плохо готовили на западе.
  9. Tagan
    Tagan Сегодня, 16:29
    +1
    Цитата: yuri bakster
    вагнер 1,5 миллионный ростов за 2 часа взял))).....дончане,а губернатор то у нас чьмо и трус,спрятался в соцсетях и даже не появился...

    Можно поподробнее о взятии Ростова?
  10. tkoh
    tkoh Сегодня, 16:32
    0
    Взяли и взяли. Вообще пофиг на то чего там они берут. Мне от этого не холодно не жарко
  11. Tagan
    Tagan Сегодня, 16:36
    +3
    Цитата: Кронос
    Есть факты в виде видео контроля поселка, а крошечный он или нет не важно ведь там была линия обороны, а теперь ее взял противник.

    Действительно, для наброса на вентилятор вполне сгодится.
  12. Грица
    Грица Сегодня, 17:02
    +1
    Факт остается фактом хох-лы медленно, но неуклонно отгрызают территорию.
    По мимо указанного Ровнополя, наши войска на этом участке фронта отдали села Левадное, Новодаровка, Макаровка, Благодатное, Сторожевое, Нескучное с начала наступления.