После заявлений замминистра обороны Украины Анны Маляр о том, что украинские войска «полностью взяли под контроль деревню Ровнополь», оттуда появились кадры с небольшой группой военнослужащих ВСУ. На кадрах – 11 украинских военных, один из которых сообщает, что 25 июня Ровнополь перешёл под их контроль. При этом кадры были сняты на фоне разрушенной постройки.
Ровнополь – деревня на Времевском выступе, в западной его части. В ходе боевых действий от и без того крошечного населённого пункта мало что осталось. Поэтому слова о том, что Ровнополь «полностью взят под контроль» нужно воспринимать через призму того, под контролем ВСУ четыре-пять разрушенных домов и несколько таких же сараев в западной части деревни.
После сообщений украинской стороны об «освобождении Ровнополя» появились сообщения российской стороны о том, что той части населённого пункта, в которую вошли силы противника численностью меньше взвода, нанесены удары, в том числе с использованием артиллерии и танков. Вошедшие в деревню украинские отряды понесли потери, выжившие стараются укрываться в подвалах разрушенных построек. Это далеко не первый огневой мешок, в который в силу амбиций украинского командования попадают военнослужащие армии противника.
В этом плане картинка на фоне руин одного из домовладений выглядит как очередной бессмысленный пиар украинской стороны, готовой ради кадров в разрушенном крошечном посёлке положить личный состав, брошенный в так называемый «контрнаступ».
Напомним, что ранее командование ВСУ заявляло и о «полном контроле над Макаровкой» на том же Времевском выступе. Потом выяснилось, что «полный контроль» со стороны украинских войск таков, что на одну из улиц спокойно въезжает российский танк Т-80 и прямой наводкой уничтожает 2 единицы бронетехники ВСУ и личный состав.