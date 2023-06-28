Мятеж – всего лишь детонатор для фугаса, заложенного внутри России

Нужны ли нам ЧВК?

Уравнять в правах

«Только таким образом можно обеспечить социальные гарантии. Потому что если нет контракта, то не возникает и правовых оснований для социальных гарантий со стороны государства».

«Все, кто бы ни был и в каком бы качестве ни оказался на переднем крае, они все защитники Отечества, и Родина должна им полноценно ответить на их готовность рисковать своей жизнью или отдавать свою жизнь за Родину. Все должны быть в равном положении, для этого нужно внести соответствующие изменения в закон».

Какова судьба «Вагнера» в дальнейшем?

Краткие итоги произошедшего