Мятеж – всего лишь детонатор для фугаса, заложенного внутри России

Наступило время осмысления того, что же все-таки произошло 24 июня. Время сложное уже потому, что от решения «проблемы ЧВК «Вагнер» зависят судьбы довольно большой группы сотрудников не только этой компании, но и других, созданных уже в ходе СВО. Да и судьбы многих добровольцев, находящихся сегодня в зоне спецоперации.
Как обычно в таких случаях, общество разделилось на тех, кто с пеной у рта ратуют за «разогнать», и тех, кто помнит не только мятеж, но и заслуги музыкантов в деле борьбы с ВСУ, кто не забыл захваты населенных пунктов и укрепрайонов, которые казались неприступными.
То, нечто подобное должно было произойти, понимали многие. Слишком много было позволено руководителю ЧВК и в медийной сфере, и в отношениях с руководством МО РФ. Критика, которая звучала в словах Пригожина, была пусть и чуть гипертрофированной, но правильной. Да и существование серьезной силовой структуры, хорошо вооруженной и обученной, но не контролируемой государством, вызывало опасения.
Кто будет спорить с тем, что нам действительно срочно нужно корректировать систему управления войсками? Совершенствовать сам механизм принятия решения командирами? Есть ли командиры, которые могут сказать, что нет проблем с логистикой, техникой, вооружением, «бумагомарательством»?
А волонтеры? Сколько таких энтузиастов бросили это дело только потому, что не имеют возможности помогать реальным подразделениям и частям? Осталась лишь небольшая часть тех, кто в фаворе у местных властей и МО, кому дозволено доехать до позиций, находящихся пусть и в тылу.
Но даже это не дает права ЧВК на предательство. Мятеж – это предательство и военное преступление. Вроде бы все ясно и понятно. Но, согласно нашему законодательству, если человек отказался от участия в мятеже, то он не подлежит уголовной ответственности. И вот тут-то и зарыта собака, которая бесит тех, кто ратует за разгон и наказание виновных…
Сегодня предлагаю поговорить... о будущем. О том, что делать с ЧВК, стоит ли вообще внедрять этот институт в России, о добровольцах, которые по каким-то причинам ушли из армии, но являются очень хорошими военными специалистами, и прочем, что касается частных военных компаний.
Нужны ли нам ЧВК?
Ответ, как мне кажется, дали те же музыканты. Они действительно необходимы. Именно для нашей страны. Как бы то ни было, но работа таких компаний за рубежом способствует усилению престижа России. Это русские, и они действуют там, где это необходимо России. Так считают аборигены, и они во многом правы.
Именно ЧВК сегодня показывают, нет – очерчивают, границы зоны наших интересов в мире. Хотят они этого или не хотят, но их позиция воспринимается как позиция России. Их победы – это наши победы. Их поражения – это наши поражения. Помните радостные вопли вражеских СМИ, когда колонна ЧВК в Сирии... Россия получила...
Понятно, что такие компании не могут существовать без содействия государства. Без поддержки того же МО. Вооружение, боеприпасы, боевая техника и прочее компании получают именно из этой структуры. «Жить на трофеях» – это для наивных детсадовцев. Хотя какая-то часть вооружения и техники действительно трофейные. ЧВК научились использовать все лучшее, что попадает в их руки.
Как мне кажется, все проблемы частных компаний заложены уже в том, что юридически их на нашей территории нет. Выглядит как бред, но это так. У частников нет никаких обязанностей перед государством. Впрочем, нет и прав. Наверное, в этом и есть одна из причин мятежа.
Ни Министерство обороны, ни ЧВК не имеют каких-то обязанностей друг перед другом. Отсюда постоянные «дайте нам ещё» с одной стороны и «вам выделено все по тем же нормам, что и другим частям и соединениям армии» – с другой. Отсюда и скрытое противостояние музыкантов и армии. Не секрет, что были случаи, когда ЧВК просто воровали у соседей боеприпасы и ГСМ.
СВО показала, что ЧВК достаточно эффективны. Что бы там ни говорили о методах ведения боевых действий, эффективность этих структур очевидна. Как очевидна и лучшая оснащенность подразделений. Более короткая цепочка принятия решений и наличие свободных средств позволяют ЧВК быстро осваивать все то новое, что появляется на рынках вооружений.
Итак, ЧВК нам нужны, но проблемы с ЧВК, наоборот, не нужны. Парадокс, но именно в таком положении сегодня мы находимся. И решение проблем в руках наших законодателей! Закон о статусе ЧВК необходим был ещё «позавчера», когда те же музыканты стали активно работать в Сирии и в Африке.
Может ли государство как-то контролировать работу ЧВК сегодня? Нет! Может ли государство как-то влиять на ЧВК? Тоже нет! Ну и что мы хотим тогда от руководства этих компаний? Что мы хотим от бизнесменов, главная задача которых состоит в зарабатывании денег! А все другое, вроде патриотизма, желания кому-то помочь, «доброго сердца» – это всего лишь побочный продукт.
Я уже писал о том, как глава ЧВК «Вагнер» пиарит свою компанию. Ведь большинство его заявлений заканчивались... заявлениями. Но каждое такое заявление трепало нервы гражданским. «Нет снарядов!», «МО умышленно заставляет нас оставить позиции», «Караул, нас предают военные, которые не могут удержать наши фланги»...
При этом, «вагнеры» брали дом за домом в Артемовске. Было очевидно, что Пригожин «думает с запасом», «чтобы было». Что же, это было понятно. Задача любого командира обеспечить своих бойцов всем необходимым для боя. От этого зависит жизнь. А в случае с частниками ещё и заработок. Реклама – двигатель торговли... И усиленного снабжения боеприпасами и другим, необходимым на войне имуществом.
Таким образом, высвечивается первая задача. Уравнять в правах военных и частников. Чтобы не стояли снабженцы перед тем же Пригожиным как мальчишки и не выслушивали упреки военным, что они душат музыкантов. А говорить убедительно, в том числе и в обход законов, как это было с комбригом, взятым музыкантами в плен, Пригожин умеет.
Уравнять в правах
Помните недавний всплеск активности сторонников и противников контрактов добровольцев и частников с МО? Сколько копий было сломано в этой короткой стычке. Сколько доводов приведено обеими сторонами. И компромисса не было найдено! Даже сегодня его нет. Почему? В чем причина такого активного нежелания получить положенные для участников СВО льготы?
Мы сконцентрировались на снабжении. Но есть еще один достаточно серьезный момент. Это отношение к раненым и погибшим. Внешне все выглядит прекрасно. Погиб человек, герой, защищавший страну, красиво похоронили, положили знаменитый «вагнеровский» венок и... забыли. Но ведь могила требует ухода, памятника и прочее.
Но тут у музыкантов просто нет возможности что-то сделать. Нет столько людей, чтобы контролировать эти вопросы. Ко мне несколько раз обращались люди из близлежащих поселков и деревень с просьбой помочь в решении вопросов с могилами музыкантов. Ну не могут жители маленькой деревни самостоятельно поставить памятник и ухаживать за ним.
А как решить, если уход за могилами – это обязанность администрации сельских поселений, а денег там нет. А государственные могилы, солдат и офицеров ВС РФ, есть... И тут возникает конфликт между сельчанами. Одни могилы как-то содержат, а другие на попечении родных.
Точно так же происходит и с ранеными. Отряды вне подчинения МО РФ очень обижаются, когда раненых «делят» на своих и чужих. «Армейским уделяют гораздо больше внимания, чем нам». Я слабо верю в такое отношение военных врачей. Поэтому не буду вставать на чью-то сторону.
Но, думаю, и здесь конфликт более надуман. Врач действует согласно своей врачебной логике. И он решает, кому его помощь нужна в первую очередь, а кто может немного подождать. Главный тут именно врач! А не командир «Вагнера» или другого добровольческого подразделения, даже не министр обороны или президент. Главный тот, от кого зависит жизнь бойца.
Осталось буквально пару дней для принятия решения о переходе ЧВК и отрядов добровольцев под контроль МО РФ. После 1 июля произойдет то, что в принципе и должно было произойти. На территории СВО останутся только ВС РФ. Остальные отряды перейдут в разряд нелегальных и будут подлежать расформированию или выводу из зоны СВО.
Напомню слова президента Владимира Путина, касающиеся именно контрактов:
«Только таким образом можно обеспечить социальные гарантии. Потому что если нет контракта, то не возникает и правовых оснований для социальных гарантий со стороны государства».
«Все, кто бы ни был и в каком бы качестве ни оказался на переднем крае, они все защитники Отечества, и Родина должна им полноценно ответить на их готовность рисковать своей жизнью или отдавать свою жизнь за Родину. Все должны быть в равном положении, для этого нужно внести соответствующие изменения в закон».
Какова судьба «Вагнера» в дальнейшем?
Говорить о том, что будет с музыкантами завтра, сложно. Сегодня понятно, что какая-то часть сотрудников ЧВК и добровольцев пойдет на заключение контрактов. Но другая часть откажется категорически. Я не буду писать о причинах нежелания. Они у каждого свои. Но факт остается фактом.
Терять ЧВК как боевую единицу для работы вне территории страны нам не выгодно. Отсюда следует, что в ЧВК будет проведена реорганизация. Часть сотрудников уйдет, но придет пополнение из тех добровольцев, что сейчас работают на ЛБС. Так как это пополнение имеет в подавляющем большинстве боевой опыт, некоторые воюют с 2014 года, адаптировать их для работы в ЧВК будет достаточно просто.
По моему мнению, история музыкантов и других добровольческих отрядов на территории России закончилась. Государство больше не допустит нахождение в стране вооруженных подразделений, не подчиняющихся именно государству. ЧВК вернется к выполнению задач в других странах. Эксперимент с «друзьями, которые не предадут и помогут», провалился. «Друзья» оказались обычными акулами бизнеса, для которых главное – нажива, добывание денег любым путем.
Возникает вопрос о Белоруссии. Почему именно туда направился Пригожин? Почему именно туда поехали и ещё поедут многие музыканты и те, кто пойдет в музыканты после 1 июля. Лично мне очень понравилось это решение Путина, Лукашенко и Пригожина. «Семерых одним ударом»!
Во-первых, ликвидирована опасность других вспышек мятежей. Самая активная и боеспособная доля частников перемещается в соседнее государство, под юрисдикцию белорусских законов. А там законы построже, чем в России. Но «Вагнер» и не собирается их нарушать.
Во-вторых, из-под уголовной ответственности выведено подавляющее большинство не только простых бойцов, но и командиров, включая Пригожина. Теперь юридически они чисты. Разбрасываться такими людьми в период обострения международной обстановки глупо. Как бы мы к ним ни относились.
В-третьих, само появление музыкантов в Белоруссии серьезно напугало поляков и прибалтов. Имидж непобедимых железных людей сыграл в пользу ЧВК. Да и президент Лукашенко в выигрыше. Вспомните недавние заявления белорусской оппозиции об активизации действий на территории этой страны. Ну и где эти заявления сегодня. Где та самая Тихоновская и ее команда?
В-четвертых, это возможность для Белорусской армии заполучить инструкторов, которые имеют богатый боевой опыт работы в разных странах. Увы, в силу известных причин у Минска таких инструкторов нет. Армия не участвует в СВО. В какой форме будет это сотрудничество, мне неизвестно, но в том, что оно обязательно будет, я уверен.
В-пятых, сохранен имидж музыкантов как героев освобождения городов Донбасса. Интересны заявления Пригожина в этой связи. «Мы выплатим семьям погибших 50 миллионов...» Как все просто. За день сбили летательных аппаратов больше, чем украинцы за все время контрнаступления, и 50 миллионов... И народ это воспринял как должное. Хотя лично на меня такие заявления действуют больше негативно, чем позитивно.
В-шестых, те подразделения, которые выдвигались для участия в подавлении мятежа, были быстро переориентированы на зону СВО и тем самым выиграли у хохлов как минимум сутки-двое. Киев и Вашингтон, увлеченные событиями в России, просто грубо говоря, «прощелкали клювом» переброску резервов ВС РФ.
Ну и в-седьмых, что бы ни говорили теперь на Западе и на Украине о слабости режима Путина, быстрая ликвидация мятежа показала всем не только способность власти жестко реагировать на такие события, но возможности наших переговорщиков договариваться, чтобы не допустить гражданской войны в стране. Более того, сейчас многие украинские граждане задумались о том, хотят ли они такую власть, как в России, или такую, как в Киеве.
Краткие итоги произошедшего
В своем «Телеграме» я уже давал оценку прошедших событий. В отличие от многих других, считаю, что мятеж имеет громадное значения не только для армии, но и для гражданской власти, для всего устройства Российского государства. Мятеж – это всего лишь детонатор. Детонатор, который взорвал серьезный фугас, заложенный внутри нашей страны.
Сколько скрытых врагов проявилось? Сколько приспособленцев оказалось в рядах власти на местах. Сколько тех, кто только и ждал таких вот событий. Мы как-то привыкли говорить только об олигархах. «Для них главное деньги, а Родина на втором или даже третьем месте». Для многих да. Но я о других.
О простых «обиженных». Тех, для кого «всегда плохо». Тех, кто всегда в оппозиции. Не активной, нет. В такой «лежачей» оппозиции. Диванной. «Мне плохо, хочу лежать и получать больше, значит все, что делается вокруг, плохо». Таких много оказалось. И им было глубоко наплевать на страну 24 июня. «Пусть идут и скинут власть!»
А когда начинаешь говорить о гражданской войне, просто отмахиваются. «Не будет ничего!» А то, что в стране автоматически возникают как минимум две серьезные силы, как это было в 1917–1918, им неинтересно. Будут те, кто остался верен присяге и будет драться за государство, и те, кто будет ломать это государство под большевистскую песню «Весь мир насилья мы разрушим...». Про прочих националистов и писать не хочу.
Так что, события только начинаются. Надо решать те вопросы, что озвучивал Пригожин? Надо. Ведь он прав. Надо разбираться с «бегунками»? Надо! Надо работать с блогерами и журналистами, которые выступили против государства? Надо. Много всяких «надо» породил всего один день военного мятежа. Точнее – вскрыл нарыв.
Будем строить новую Россию...