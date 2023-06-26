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Американская пресса: ВСУ более успешны там, где развернуто меньше западной бронетехники

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Американская пресса: ВСУ более успешны там, где развернуто меньше западной бронетехники

Контрнаступление ВСУ на Запорожском и Южно-Донецком направлениях выявило явное несоответствие ожиданий киевского режима от западной военной техники, и реальной обстановки. Такой вывод можно сделать, анализируя публикации западной прессы.


Американское издание The New York Times пишет, что ВСУ парадоксальным образом оказались более успешными там, где было меньше западной бронетехники, включая знаменитые танки немецкого производства Leopard и боевые машины пехоты Bradley производства США. По утверждению издания, западное вооружение развернули на наиболее сложных участках фронта, и там оно показало себя не лучшим образом.

В публикации издания подчеркивается, что темпы наступления ВСУ явно отстают от графика, который мог быть установлен командованием украинской армии и западными покровителями Украины. Поставленная странами НАТО техника не смогла обеспечить военное преимущество Украины над российскими войсками.

По мнению американских экспертов, отдельные локальные успехи ВСУ отнюдь не связаны с наличием западной техники на вооружении украинских формирований. Например, некоторые населенные пункты захватывались, как утверждает американское издание, «спонтанно». Так произошло, в частности, в селе Пятихатки.

Сначала ВСУ, по утверждению американской прессы, заняли село Лобковое, а затем украинские военные проникли и в Пятихатки, тяжелого западного вооружения у них при этом не было. Многое зависело, как утверждают американские аналитики, от фактора местности. Наиболее успешно ВСУ смогли продвигаться в районе к югу от Великой Новоселки, в районе села Ровнополь.

В районе Орехова наступательные действия ВСУ затормозились. Сейчас командование украинских войск вынуждено взять некоторую паузу, чтобы проанализировать, какие тактики и способы контрнаступления работают лучше всего.
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16 комментариев
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  1. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 15:46
    0
    Только эти аналитики не пишут что пауза которую взяли ВСУ работает и против них. Давая нашим подтянуть резервы и укрепиться.
    1. Single-n
      Single-n Сегодня, 15:50
      -2
      Ну так то они тоже не сидят на жопке ровно. И технику им везут. И людей готовят. А мы пока покатушки устраиваем
      1. Ропот 55
        Ропот 55 Сегодня, 15:57
        +3
        Single-n hi, ну тогда ВСУ в результате наступления по логике должны были продвинуться далеко вперед, они к этому аж с осени прошлого года готовились, однако что то не заладилось и войска Киева чего то не очень вперед прошли, может потому что наши не только покатушки устраивают?
  2. rocket757
    rocket757 Сегодня, 15:53
    0
    Американская пресса: ВСУ более успешны там, где развернуто меньше западной бронетехники
    Парадокс или так и должно было быть?
    1. DMB_95
      DMB_95 Сегодня, 16:09
      +3
      Парадокс или так и должно было быть?
      А они всерьёз думали , что Леопарды в укро-действительности проявят себя лучше , чем Т-90М ? С чего бы вдруг ..
  3. shm_kv
    shm_kv Сегодня, 15:54
    +6
    Чушь от начало до конца. ВСУ условно "заняли" то, что было сложно оборонять. В основном деревни, которые расположены в низине. И за это очень дорого заплатили и продолжают платить.
  4. Тополь
    Тополь Сегодня, 16:03
    +2
    Американское издание The New York Times пишет, что ВСУ парадоксальным образом оказались более успешными там, где было меньше западной бронетехники, включая знаменитые танки немецкого производства Leopard и боевые машины пехоты Bradley производства США. По утверждению издания, западное вооружение развернули на наиболее сложных участках фронта, и там оно показало себя не лучшим образом.

    Вполне возможно, что наша разведка отслеживала, на каких направлениях шумеры сосредотачивают западную технику, а командование посчитало, что эти направления и будут основными. Соответственно, на этих направлениях и наша оборона усиливалась, поэтому и успехов укровермахта там нет. По большому счету особой разницы нет какие танки прут: наши или западные. Где сильнее оборона, там и будет больше потерь и меньше успехов у наступающих.
  5. Bingo
    Bingo Сегодня, 16:07
    +1
    Там освещение хуже, где западной техники меньше. Вот ВСУ как таракан при виде тапка - по щелям и сидят... А Бредлю в щель не впихнешь, да и горит она долго и ярко - фиг спрячешься.
    А вообще, в переводе, сказано вот что - "бронетехника для поддержки пехоты у нас ТАКОЕ Г. что лучше без всякой брони, чем с такими гробами!"
    Не удивили - у вас все - для продажи, а не для войны. Пэтриоты-Жабелины-Химеры-Ф-35, чушеносец Форд, LCS, "бронированая машина" Хамви с брезентовыми дверями, которые вы укропам лет 8 назад толкали, и прочие Свитчблейды и JDAMы
  6. HAM
    HAM Сегодня, 16:08
    +1
    Надо полагать,скоро появятся заявления о том ,что русские бойцы специально охотятся за импортным "зверем",потому там и неудачи...поехали на "сафари",а стали добычей....
    1. agoran
      agoran Сегодня, 16:20
      +1
      Как-бы уже появились. Шумеры отказываются воевать на западной технике, т.к злые русские сразу переносят весь огонь на них.Неделю назад была инфа.
      1. Konnick
        Konnick Сегодня, 16:43
        0
        злые русские сразу переносят весь огонь на них.

        Во время войны американцы применили одновременно обычные Шерманы и модернизированные длинноствольные, которые могли бороться с Тиграми и Пантерами. Так немецкие танкисты выбивали в первую очередь длинноствольные. Также немцы выбивали в первую очередь наши командирские танки с антеннами. Представьте, как по многочисленным предложениям использовать Армату как танк управления танками других моделей. Какой танк будет уничтожен в первую очередь?
        1. agoran
          agoran Сегодня, 16:56
          0
          Очень сомневаюсь, что Шерманы могли бороться с Тиграми. Исторический факт, что 3 Тигра уничтожили полк Шерманов в Арденнах. И это при том, что один Тигр имел техническую неисправность, другой был подбит авиацией англосаксов, но с неподвижной позиции продолжал сражаться. Англосаксы потеряли полк Шерманов с экипажами.
          1. Konnick
            Konnick Сегодня, 17:14
            0
            Очень сомневаюсь, что Шерманы могли бороться с Тиграми.


            Не все Шерманы, а с этой пушкой

  7. grem
    grem Сегодня, 16:11
    +3
    ВСУ более успешны там, где развернуто меньше западной бронетехни

    Ну не совсем так ... wink Просто когда видим натовскую бронетехнику,...
    Тут уже просто начинается АЗАРТ ..Мочат из всех стволов ,вызывают арту и ВКС
    Рации буквально зашкаливают от мата и криков мочите ..
    Экипажи "Леопардов" и прочих ..ЭТО СМЕРТНИКИ !!!
    Они боятся идти вперед ,понимая ,что на них весь удар будет и шансов НЕТ у них Их жгут и экипажи в плен не берут !!!!
    А на советской еще есть шанс выжить
    Вот такие дела идут !!!!
  8. Вадим С
    Вадим С Сегодня, 16:39
    +1
    Они все молятся на технику, а воюют то люди! Этому на западе не учат, там воюют только за деньги, а не за страну.
  9. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 16:54
    0
    По сей день воюют люди. А техника лишь инструмент в их руках.
    И от людей зависит, будет ли эта техника вообще (а где же обмундирование и Большой процент нового вооружения), как будет распределена (синтетика в обмундировании для всех, и для курсантов сибирских военных училищ), как и кем будут обучены экипажи этой техники...