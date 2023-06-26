Контрнаступление ВСУ на Запорожском и Южно-Донецком направлениях выявило явное несоответствие ожиданий киевского режима от западной военной техники, и реальной обстановки. Такой вывод можно сделать, анализируя публикации западной прессы.
Американское издание The New York Times пишет, что ВСУ парадоксальным образом оказались более успешными там, где было меньше западной бронетехники, включая знаменитые танки немецкого производства Leopard и боевые машины пехоты Bradley производства США. По утверждению издания, западное вооружение развернули на наиболее сложных участках фронта, и там оно показало себя не лучшим образом.
В публикации издания подчеркивается, что темпы наступления ВСУ явно отстают от графика, который мог быть установлен командованием украинской армии и западными покровителями Украины. Поставленная странами НАТО техника не смогла обеспечить военное преимущество Украины над российскими войсками.
По мнению американских экспертов, отдельные локальные успехи ВСУ отнюдь не связаны с наличием западной техники на вооружении украинских формирований. Например, некоторые населенные пункты захватывались, как утверждает американское издание, «спонтанно». Так произошло, в частности, в селе Пятихатки.
Сначала ВСУ, по утверждению американской прессы, заняли село Лобковое, а затем украинские военные проникли и в Пятихатки, тяжелого западного вооружения у них при этом не было. Многое зависело, как утверждают американские аналитики, от фактора местности. Наиболее успешно ВСУ смогли продвигаться в районе к югу от Великой Новоселки, в районе села Ровнополь.
В районе Орехова наступательные действия ВСУ затормозились. Сейчас командование украинских войск вынуждено взять некоторую паузу, чтобы проанализировать, какие тактики и способы контрнаступления работают лучше всего.