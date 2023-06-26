Военное обозрение
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В ходе ночного удара ракетами морского базирования «Калибр» поражены склады боеприпасов ВСУ - Минобороны

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В ходе ночного удара ракетами морского базирования «Калибр» поражены склады боеприпасов ВСУ - Минобороны

Российские войска нанесли очередной ракетный удар по военным объектам Украины, поразив склады боеприпасов. Об этом говорится в новой сводке Минобороны.


Российские военные продолжают уничтожать военные объекты Украины, нанося по ним ракетные удары, преимущественно, в ночное время. На этот раз наши ударили "Калибрами" из акватории Черного моря по заранее выявленным складам артиллерийских боеприпасов, в том числе и иностранного производства. Снаряды крупных калибров являются дефицитом, Запад никак не может нарастить их производство, а собственные арсеналы уже показывают дно.

Сегодня ночью Вооруженные Силы Российской Федерации нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по складам артиллерийских боеприпасов, в том числе доставленных на Украину из западных стран. Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены

- говорится в сводке.

В Генштабе ВСУ подтверждают ночную атаку, но подчеркивают, что почти все ракеты украинская ПВО якобы сбила, как и дроны-камикадзе "Герань".

Теперь по украинскому контрнаступлению: ВСУ пытались прорвать нашу обороны на Донецком, Южно-Донецком и Красно-Лиманском направлениях. Две атака противника было отражено в районе Спорное ДНР на Донецком направлении, ВСУ потеряли до 195 человек личного состава, две боевые машины пехоты, две САУ Paladin.

На Красно-Лиманском поражение противнику нанесено в районах Невское ЛНР, Терны и Торское ДНР. В районе Кузьмино ЛНР пресечена деятельность двух украинских ДРГ. За сутки уничтожено свыше 90 всушников, три боевые бронированные машины, пять пикапов, САУ "Акация" и гаубица Д-30.

На Южно-Донецком направлении в районе Времевского выступа противник атаковал четыре раза Ровнополь, на Запорожском проивник предпринимал попытки атаки в направлении Работино. В районе Мирное Запорожской области нейтрализована ДРГ. Общие потери противника на двух направлениях: свыше 150 человек личного состава, три боевые бронированные машины, два пикапа, а также гаубицы Мста-Б и Д-20. В районе Новояковлевка поражен пункт ремонта и восстановления вооружения 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ.

На Купянском и Херсонском направлениях без изменений, активных наступательных действий ВСУ не зафиксировано, наши работают артиллерией и авиацией. В районе Казацкое Херсонской области уничтожен склад боеприпасов,

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7 комментариев
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  1. grem
    grem Сегодня, 15:59
    -4
    Все хорошо конечно , но Шойгу должен уйти ,пусть МЧС возглавит , а лучше на пенсию в Алтай !!!!
    Он должен уйти и всех своих лизоблюдов в МО сдать ФСБ !!!
    Солдаты на нервах сидят в окопах злые .Уйди по человечески ,не зли народ
    1. Uprun
      Uprun Сегодня, 16:04
      +10
      А ви часом не на его место метите? За окопы улыбнуло...., походу оттуда и пишите. Нет?
    2. mag nit
      mag nit Сегодня, 16:05
      +1
      Они ж там все незаменимые. Их только вперёд ногами выносят, и то граблями цепляются.
    3. Alister Kroulegg
      Alister Kroulegg Сегодня, 16:08
      0
      Над планами военных операций Генштаб работает, а не министр обороны. А на Генштаб давят политики зерновыми сделками и непростыми решениями. От перемены министров ничего не изменится, наоборот, появятся ожидания у народа и армии, которые не реализуются в итоге, а это уже проблема
    4. okean969
      okean969 Сегодня, 16:16
      -1
      Грен, скажите, сколько платит ЦИПСО за каждую публикацию? Может возьмусь подработать.
    5. 30 вис
      30 вис Сегодня, 16:26
      -2
      Цитата: grem
      Все хорошо конечно , но Шойгу должен уйти ,пусть МЧС возглавит , а лучше на пенсию в Алтай !!!!

      Как бы тувинец он ! Значит на родину в Туву . А Вы обратили внимание , что перестали воспевать подвиги тувинских воинов , Рассказывать о том , какой это народ воин ? Я , обратил .. Подхалимы первые чувствуют ветер перемен .. Скоро начнут другие песни . Воспевать подвиги других народов воинов ...
      1. Alister Kroulegg
        Alister Kroulegg Сегодня, 16:42
        0
        Воспевали тувинцев ? Видимо, это мимо меня прошло.
        Вот про народность манси, Собянин, много слышал, что они крепкие хозяйственники yes