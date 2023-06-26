В ходе ночного удара ракетами морского базирования «Калибр» поражены склады боеприпасов ВСУ - Минобороны

Российские войска нанесли очередной ракетный удар по военным объектам Украины, поразив склады боеприпасов. Об этом говорится в новой сводке Минобороны.
Российские военные продолжают уничтожать военные объекты Украины, нанося по ним ракетные удары, преимущественно, в ночное время. На этот раз наши ударили "Калибрами" из акватории Черного моря по заранее выявленным складам артиллерийских боеприпасов, в том числе и иностранного производства. Снаряды крупных калибров являются дефицитом, Запад никак не может нарастить их производство, а собственные арсеналы уже показывают дно.
Сегодня ночью Вооруженные Силы Российской Федерации нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по складам артиллерийских боеприпасов, в том числе доставленных на Украину из западных стран. Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены
- говорится в сводке.
В Генштабе ВСУ подтверждают ночную атаку, но подчеркивают, что почти все ракеты украинская ПВО якобы сбила, как и дроны-камикадзе "Герань".
Теперь по украинскому контрнаступлению: ВСУ пытались прорвать нашу обороны на Донецком, Южно-Донецком и Красно-Лиманском направлениях. Две атака противника было отражено в районе Спорное ДНР на Донецком направлении, ВСУ потеряли до 195 человек личного состава, две боевые машины пехоты, две САУ Paladin.
На Красно-Лиманском поражение противнику нанесено в районах Невское ЛНР, Терны и Торское ДНР. В районе Кузьмино ЛНР пресечена деятельность двух украинских ДРГ. За сутки уничтожено свыше 90 всушников, три боевые бронированные машины, пять пикапов, САУ "Акация" и гаубица Д-30.
На Южно-Донецком направлении в районе Времевского выступа противник атаковал четыре раза Ровнополь, на Запорожском проивник предпринимал попытки атаки в направлении Работино. В районе Мирное Запорожской области нейтрализована ДРГ. Общие потери противника на двух направлениях: свыше 150 человек личного состава, три боевые бронированные машины, два пикапа, а также гаубицы Мста-Б и Д-20. В районе Новояковлевка поражен пункт ремонта и восстановления вооружения 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ.
На Купянском и Херсонском направлениях без изменений, активных наступательных действий ВСУ не зафиксировано, наши работают артиллерией и авиацией. В районе Казацкое Херсонской области уничтожен склад боеприпасов,