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Американская пресса: Правительство США подтверждает потерю ВСУ по меньшей мере 17 БМП Bradley

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Американская пресса: Правительство США подтверждает потерю ВСУ по меньшей мере 17 БМП Bradley

Американские власти подтвердили потерю украинской армией в ходе наступления на южном участке фронта как минимум 17 единиц поставленных из США БМП Bradley.


Как сообщает американское издание The New York Times, ссылаясь на свои источники в американском правительстве, часть военной техники ВСУ получила повреждения, а часть была уничтожена российской армией. По оценкам американцев, ВСУ потеряли около 15% от общего числа переданных боевых машин.

Также сообщается, что украинская армия после появившихся в прессе сообщений о потерях западной военной техники получила от американских союзников еще 15 БМП Bradley.

Стоит отметить, что озвученные правительством США оценки потерь украинской армии явно занижены. Об этом свидетельствуют появившиеся 13 июня сообщения в американском издании CNN сообщения о потерях ВСУ 16 единиц БМП Bradley в ходе наступления на юге. Однако, с тех пор продолжались ожесточенные бои в том числе с применением западной военной техники, в ходе которых ВСУ потеряли значительное количество американских боевых машин.

Многочисленные фото- и видеоподтверждения указывают на многочисленные потери военной техники, поставленной ВСУ западными союзниками.

Правительство США, признавая потерю всего 17 БМП американского производства, вероятнее всего, таким образом озвучивает максимальное количество военной техники этого типа, которое Пентагон готов поставить украинской армии для возмещения потерь и продолжения наступательных действий.
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17 комментариев
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  1. Uprun
    Uprun Сегодня, 16:05
    -1
    И не центом больше.............................................
    1. grem
      grem Сегодня, 16:29
      -1
      Правительство США подтверждает потерю ВСУ по меньшей мере 17 БМП Bradley

      Умножить на пять ,как минимум нужно..Охота за бронетехникой нато идет с азартом !!! Как увидят и сразу рвутся в бой ..Уничтожить ,а лучше захватить
      Идет охота на волков идет охота !!!!!
      Мне эта песня сразу в голове ...

      Россия пойдет до конца !!!!
  2. Piramidon
    Piramidon Сегодня, 16:07
    -1
    Это сколько же там уже металлолома накопилось. Лет 10 можно руду не добывать.
  3. Комментарий был удален.
  4. Арон Заави
    Арон Заави Сегодня, 16:14
    +2
    17? Да американцам и 170 не жалко , лишь бы б/д продолжались подольше.
    1. grem
      grem Сегодня, 16:34
      0
      Цитата: Арон Заави
      17? Да американцам и 170 не жалко , лишь бы б/д продолжались подольше.

      Эх Арон ,ЧВК наших на вас НЕТ хе хе!!!
  5. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 16:15
    -1
    Цитата: oleg-nekrasov-19
    Также сообщается, что украинская армия после появившихся в прессе сообщений о потерях западной военной техники получила от американских союзников еще 15 БМП Bradley.

    как в бездонную бочку , главное чтобы бабло непрерывно текло в руки воротил американского ВПК
  6. Bingo
    Bingo Сегодня, 16:15
    0
    М-да. Опять зрада... Только ципсота расчехлилась с новой методичкой, что-де подбивали западную технику, пусть и много, но всего один раз... А тут опять надо новые сказки придумывать
    1. grem
      grem Сегодня, 16:49
      +1
      Цитата: Bingo
      М-да. Опять зрада... Только ципсота расчехлилась с новой методичкой, что-де подбивали западную технику, пусть и много, но всего один раз... А тут опять надо новые сказки придумывать

      Методички их быстро устарели ..Только минусуют Бинго хе хе
      Олом им конкретный !!!
  7. Не_боец
    Не_боец Сегодня, 16:17
    0
    А что считается "потерей"? Выбытие техники из строя или доведение ее до ремонтонепригодного состояния?
  8. nepunamemuk
    nepunamemuk Сегодня, 16:18
    -3
    данные у американцев скорее всего верные
    в этих машинах стоят датчики для сетецентрической войны
    поэтому они точно знают где находятся каждая из машин...
    1. Bingo
      Bingo Сегодня, 16:26
      0
      Цитата: nepunamemuk
      в этих машинах стоят датчики для сетецентрической войны

      Точно, они сразу шлют сигнал в Хьюстон - "Шеф, усе пропало, мы в заднице. Как войдешь - сразу наискосок".
  9. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 16:20
    +1
    Что в американском понимании - полностью уничтоженная Бредля?Дьявол в подсчётах кроется именно там.
    1. Piramidon
      Piramidon Сегодня, 16:58
      0
      Цитата: tralflot1832
      Что в американском понимании - полностью уничтоженная Бредля?Дьявол в подсчётах кроется именно там.

      Например, то что нашими в виде трофеев захвачено, не считается уничтоженным.
  10. 30 вис
    30 вис Сегодня, 16:22
    -1
    Как всё таки привыкли русские заглядывать в рот западным господам . Это повелось ещё с достопамятных времён царя Гороха ... А вот они сказали то то , ещё сказали иное , назвали нас так то .. Тьфу , мерзость .... ... не элита , русская , а собачки комнатные англо саксонских господ .... Служат на задних лапках и заглядывают в глаза ... ---" Одобри хозяин !!! " ... Своё мнение необходимо иметь . Своё личное , не вестись на информацию противника .
  11. Лешак
    Лешак Сегодня, 16:24
    0
    А что матрасы думали, что БМП Bradley неуязвимы? Обычная, хорошо горящая, самоходная железяка. На Вундервафлю не тянет. request
  12. Carlos Sala
    Carlos Sala Сегодня, 16:55
    0
    Украина несет много человеческих и материальных потерь и очень мало территориальных приобретений взамен на линии фронта.
  13. Лёня Лыков
    Лёня Лыков Сегодня, 17:10
    0
    15% 200 единиц. 7 крат. Около 1000 остаток. Не мало.