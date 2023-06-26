Американская пресса: Правительство США подтверждает потерю ВСУ по меньшей мере 17 БМП Bradley

Американские власти подтвердили потерю украинской армией в ходе наступления на южном участке фронта как минимум 17 единиц поставленных из США БМП Bradley.Как сообщает американское издание The New York Times, ссылаясь на свои источники в американском правительстве, часть военной техники ВСУ получила повреждения, а часть была уничтожена российской армией. По оценкам американцев, ВСУ потеряли около 15% от общего числа переданных боевых машин.Также сообщается, что украинская армия после появившихся в прессе сообщений о потерях западной военной техники получила от американских союзников еще 15 БМП Bradley.Стоит отметить, что озвученные правительством США оценки потерь украинской армии явно занижены. Об этом свидетельствуют появившиеся 13 июня сообщения в американском издании CNN сообщения о потерях ВСУ 16 единиц БМП Bradley в ходе наступления на юге. Однако, с тех пор продолжались ожесточенные бои в том числе с применением западной военной техники, в ходе которых ВСУ потеряли значительное количество американских боевых машин.Многочисленные фото- и видеоподтверждения указывают на многочисленные потери военной техники, поставленной ВСУ западными союзниками.Правительство США, признавая потерю всего 17 БМП американского производства, вероятнее всего, таким образом озвучивает максимальное количество военной техники этого типа, которое Пентагон готов поставить украинской армии для возмещения потерь и продолжения наступательных действий.