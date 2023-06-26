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Лидер оппозиционной партии объявил о создании в Молдавии теневого правительства

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Лидер оппозиционной партии объявил о создании в Молдавии теневого правительства

Лидер уже запрещённой в Молдавии оппозиционной партии «Шор» объявил о важном решении, которое в скором времени предпримет его политформирование. Речь идёт об учреждении в стране теневого правительства.


В планах у нашей партии – создание теневого правительства, что произойдёт уже в ближайшие недели. Цель этой инициативы заключается в поддержке наиболее уязвимых отраслей ввиду тяжёлой социально-экономической ситуации в стране. Блок намерен в ближайшие дня заняться формированием органов управления, которые будут состоять из департаментов по отраслям и департаментов по регионам

– сообщил Шор в эфире телеканала «Россия-24».

Сам же политик, как ожидается, будет руководить новым оппозиционным блоком в Молдове в статусе координатора.

Илан Шор:

Новый блок уже получил название «Шанс. Обязанности. Реализация (ШОР)». Сегодня свои подписи на вхождение в блок оставили две партии – «Альтернативная сила спасения Молдавии» и партия «Наши». Я буду выступать в качестве координатора работы данного блока. Нами было принято решение только об учреждении должности координатора, а должности главы не будет, поскольку на сегодняшний день важна координация действий, принятия решений

В заключение лидер «шоровцев» заявил о том, что в блок в общей сложности могут войти 10 политформирований.

Напомним, что в конце ноября 2022 года правительство Республики Молдова (РМ) обратилось в Конституционный суд (КС) республики с просьбой осуществления проверки на законность вышеупомянутой партии, которая проводила массовые акции протеста против режима Санду. В итоге высший судебный орган РМ принял решение запретить деятельность партии в связи с якобы её незаконным финансированием. Фактически действия официального Кишинёва явились перечёркиванием прав и свобод, о которых постоянно заявляют сами молдавские власти.
Использованы фотографии:
https://partidulsor.md/ru/
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2 комментария
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  1. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 17:30
    -1
    Без всеобъемлющей помощи "из вне", ничего у них не выйдет. А, помощи не будет. У самих "из вне" проблем- выше крыше. Жаль, Молдавия- отрезанный ломоть Великой Империи.
    1. grem
      grem Сегодня, 17:42
      -2
      Лидер оппозиционной партии объявил о создании в Молдавии

      Денег хочет от России ..Но мы сами туда скоро придем !!!!
      Эти все пешки !!!!