Неясное прошлое и неопределенное будущее: поставка боеприпасов GLSDB на Украину

Несколько месяцев назад стало известно, что США могут предоставить киевскому режиму управляемые боеприпасы GLSDB для пусковых установок MLRS и HIMARS. Однако вскоре выяснилось, что поставки такого оружия начнутся лишь через несколько месяцев. К настоящему времени планы американской стороны и возможности поставки в целом не изменились. Полноценную отгрузку серийных боеприпасов смогут начать не ранее осени.
На стадии обсуждений
Возможность поставки изделий GLSDB на Украину обсуждается с прошлой осени. Инициатором этого процесса стала компания Boeing, являющаяся одним из разработчиков такого вооружения. В ноябре она предложила Пентагону запустить серийное производство и за счет него оказать помощь киевскому режиму. Военное ведомство ознакомилось с этим предложением, но не стало раскрывать свое мнение по такому вопросу.
В дальнейшем американские СМИ неоднократно сообщали, что вопрос поставок GLSDB уже решен, и такое оружие включат в следующий пакет или пакеты помощи. В начале февраля эта информация получила подтверждение. Пентагон анонсировал новый пакет, в который вошли боеприпасы большой дальности для РСЗО HIMARS. Их тип в официальном пресс-релизе не раскрывался, но представители Пентагона указали, что это именно изделия GLSDB.
Планируемые сроки поставок не назывались. В свою очередь, пресса выяснила, что компания Boeing и смежники еще не готовы к серийному производству новых боеприпасов. Для его запуска и наладки требуется еще несколько месяцев. Первые партии GLSDB удастся отправить на Украину только осенью.
Тем не менее, американские боеприпасы попали в руки киевского режима значительно раньше. В конце марта российское министерство обороны сообщило, что в ходе очередного обстрела противник использовал не только штатные ракеты для HIMARS, но и управляемый боеприпас GLSDB. Одну такую цель успешно сбили. Еще одно изделие этого типа уничтожили в полете через несколько дней, в середине апреля.
Официальная позиция
После апрельского успеха российской ПВО о новых случаях применения боеприпасов GLSDB не сообщалось. Кроме того, тема их поставки в целом отошла на второй план. Ее вновь подняли только несколько дней назад, и на этот раз официальное лицо сделало весьма интересные заявления.
22 июня подкомитет по делам Европы при Комитете по иностранным делам Палаты представителей США проводил очередные слушания. На этом мероприятии с докладом по вопросам безопасности выступила заместитель помощника министра обороны Лаура К. Купер, занимающаяся вопросами России, Украины и Евразии в целом. Среди прочего, ей задавали вопросы о поставках оружия на Украину, в т.ч. дальнобойных систем.
Отвечая на вопросы законодателей, Л. Купер сообщила, что Пентагон по-прежнему не планирует предоставлять Киеву оперативно-тактические ракеты ATACMS. Главной причиной этого называют не возможную негативную реакцию России, а риск истощения собственных запасов такого оружия. При этом чиновница отметила, что иностранному партнеру доступны и другие виды высокоточных боеприпасов для MLRS / HIMARS.
В частности, существует принципиальная возможность передачи изделий GLSDB. Однако массовое производство таких боеприпасов еще не начато и стартует только осенью. Тогда же Украина может рассчитывать на их получение. Другие подробности планов и возможностей Л. Купер не раскрыла. При этом она согласилась обсудить эту тему с конгрессменами, но в закрытом формате.
Неясное прошлое
Ситуация с поставками боеприпасов GLSDB остается неясной и вызывает вопросы. Доступная информация на эту тему не раскрывает всей картины, а официальные сообщения из разных стран даже противоречат друг другу. Как обстоит дело на самом деле, большой вопрос. Однако можно сделать некоторые предположения.
Судя по заявлениям последних месяцев, американское военное и политическое руководство все же решило предоставить киевскому режиму изделия GLSDB. Их даже включили в один из предыдущих пакетов помощи. При этом массовые поставки такого оружия смогут начаться только после запуска полноценного производства, который ожидается к осени. По всей видимости, компания Boeing уже получила заказ на серийные боеприпасы этого типа и занимается подготовкой производства.
Нетрудно заметить, что от анонса пакета помощи до реальной поставки боеприпасов должно пройти несколько месяцев. Такой подход уже стал привычным. Далеко не все обещанные изделия передают киевскому режиму в кратчайшие сроки. Нередко подготовка поставки растягивается на несколько месяцев, причем это случается и с отгрузкой матчасти из наличия.
Официальные лица из Пентагона утверждают, что поставки боеприпасов GLSDB пока не начинались. При этом российское Минобороны уже сообщило об уничтожении двух таких изделий. Нельзя исключать, что имела место некая ошибка с нашей стороны – за управляемый боеприпас GLSDB могли принять другую ракету для HIMARS или унифицированную авиабомбу.
Однако можно найти и иное объяснение. Так, США вполне могли передать Украине небольшое количество имеющихся в наличии GLSDB, ранее изготовленных для проведения испытаний. За счет этого они могли помощь иностранному партнеру, а также проверить свою новейшую разработку в условиях реального вооруженного конфликта.
Если это так, то на Украину попало всего несколько боеприпасов GLSDB – остатки опытной партии. Применение немногочисленных изделий не увенчалось успехом. Оба известных эпизода пуска завершились поражением боеприпасов средствами российской ПВО. На этом опытные боеприпасы закончились, либо американская сторона рекомендовала больше не использовать их. Также нельзя исключать, что остальная партия была уничтожена вместе со складом или складами при очередном российском ударе.
Потенциальная угроза
Напомним, изделие GLSDB (Ground-Launched Small Diameter Bomb) представляет собой особый управляемый боеприпас для РСЗО HIMARS, выполненный с использованием серийной авиабомбы. Этот проект в течение нескольких последних лет разрабатывался компаниями Boeing и Saab по заказу Пентагона. К настоящему времени опытные изделия прошли испытания и готовы к серийному производству.
GLSDB может рассматриваться как реактивный снаряд специфического облика. Он собран из твердотопливного двигателя от ракеты M26 для HIMARS / MLRS и планирующей авиабомбы GBU-39/B SDB. Двигатель отвечает за старт с наземной пусковой установки, набор высоты и скорости. После выработки топлива двигатель сбрасывается, и бомба GBU-39B продолжает полет самостоятельно в безмоторном режиме.
По габаритам и массе изделие GLSDB почти не отличается от снарядов серии GMLRS. «Боевая ступень» в виде авиабомбы SDB имеет длину 3,9 м при внешнем диаметре 240 мм. Калибр – 270 кг, из которых 93 кг приходится на боевую часть. На корпусе бомбы имеются крыло и крестообразное оперение, раскрывающиеся после пуска. Для наведения используется комбинация спутниковой и инерциальной навгации.
Максимальная дальность пуска SDB с воздушной платформы достигает 150 км. Заявлена возможность стрельбы в любом направлении, в т.ч. назад относительно пусковой установки, однако в таком случае маневр ухудшает дальность.
Управляемый боеприпас GLSDB создавался с целью повышения боевых качеств РСЗО американской разработки. Наиболее совершенные серийные боеприпасы для HIMARS имеют дальность полета чуть более 90 км. За счет отказа от штатных боевых частей и применения планирующей бомбы удалось резко повысить дальность. При всем этом, достигается высочайшая степень унификации с арсеналами ВВС, что должно положительно повлиять на стоимость и сложность производства и эксплуатации.
Будущее под вопросом
Еще в прошлом году компания Boeing предложила закупить у нее боеприпасы GLSDB для отправки на Украину. Через несколько месяцев эта идея получила одобрение и вошла в очередной пакет военно-технической помощи. Однако полноценная серия и массовые поставки такого оружия пока остаются делом неопределенного будущего. В качестве возможного срока начала поставок называют осень этого года.
Уложится ли промышленность в такие сроки, неизвестно. Кроме того, с марта-апреля под вопросом и целесообразность предоставления помощи в виде изделий GLSDB. Вполне вероятно, что весной не было никакой путаницы, и Украина действительно получила небольшое количество такого оружия, а российская армия пресекла его применение. В таком случае продолжать поставки и наращивать их темпы нет никакого смысла.
Более того, дальнейшие потери от огня российской ПВО могут ухудшить репутацию боеприпасов GLSDB и помешать их выводу на международный рынок. Готовы ли в Пентагоне и «Боинге» на такие потери, станет ясно уже в ближайшие месяцы.