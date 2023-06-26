Глава МИД Венгрии: Будапешт будет блокировать евроинтеграцию Украины, пока существует проблема закарпатских венгров

Одной из немногочисленных стран Европы, которые не хотят портить отношения с Россией и безоговорочно идти навстречу Украине, является Венгрия. Руководство этой европейской страны, несмотря на давление, в полной мере к антироссийским санкциям так и не присоединилось. Кроме того, есть у венгерских властей и трения с нынешними хозяевами Украины. Это и вопросы, связанные с украинским зерном, который Будапешт наряду с рядом других стран Восточной Европы запретил ввозить в Венгрию и положение венгров, проживающих испокон веков на западе Украины.Особое недовольство вызывает у Будапешта политика киевских властей в отношении нацменьшинств, к которым относятся и закарпатские венгры.Руководство Венгрии не раз касалось этого вопроса и грозило не пускать Украину в ЕС, пока будут ущемляться права венгров Украины.В очередной раз эту точку зрения подтвердил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, заявивший о том, что его страна будет блокировать евроинтеграцию Украины, если та не решит проблему с правами закарпатских венгров.Напомним, что в декабре прошлого года Верховная Рада Украины одобрила законопроект «О национальных меньшинствах Украины», который был необходимым условием для начала предметных переговоров с Евросоюзом о вступлении в него Украины. Однако, по сути, этот закон только усилил ущемления прав национальных меньшинств на Украине, включая и венгров. А Венецианская комиссия (консультативный орган по конституционному праву, созданный при Совете Европы) рекомендовала Украине пересмотреть положения этого закона.