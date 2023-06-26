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Глава МИД Венгрии: Будапешт будет блокировать евроинтеграцию Украины, пока существует проблема закарпатских венгров

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Глава МИД Венгрии: Будапешт будет блокировать евроинтеграцию Украины, пока существует проблема закарпатских венгров

Одной из немногочисленных стран Европы, которые не хотят портить отношения с Россией и безоговорочно идти навстречу Украине, является Венгрия. Руководство этой европейской страны, несмотря на давление, в полной мере к антироссийским санкциям так и не присоединилось. Кроме того, есть у венгерских властей и трения с нынешними хозяевами Украины. Это и вопросы, связанные с украинским зерном, который Будапешт наряду с рядом других стран Восточной Европы запретил ввозить в Венгрию и положение венгров, проживающих испокон веков на западе Украины.


Особое недовольство вызывает у Будапешта политика киевских властей в отношении нацменьшинств, к которым относятся и закарпатские венгры.

Руководство Венгрии не раз касалось этого вопроса и грозило не пускать Украину в ЕС, пока будут ущемляться права венгров Украины.
В очередной раз эту точку зрения подтвердил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, заявивший о том, что его страна будет блокировать евроинтеграцию Украины, если та не решит проблему с правами закарпатских венгров.

Напомним, что в декабре прошлого года Верховная Рада Украины одобрила законопроект «О национальных меньшинствах Украины», который был необходимым условием для начала предметных переговоров с Евросоюзом о вступлении в него Украины. Однако, по сути, этот закон только усилил ущемления прав национальных меньшинств на Украине, включая и венгров. А Венецианская комиссия (консультативный орган по конституционному праву, созданный при Совете Европы) рекомендовала Украине пересмотреть положения этого закона.
Использованы фотографии:
www.vg.hu
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6 комментариев
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  1. grem
    grem Сегодня, 16:45
    +1
    Украины уже НЕТ ! И не будет ..Вопрос решен !
    Так что венгры и т.д.Думайте и решайте с кем вы ..
  2. Kojote21
    Kojote21 Сегодня, 16:50
    0
    Вот молодцы венгры-то! Всеми усилиями, несмотря ни на что продолжают отстаивать интересы своей страны!
  3. антивирус
    антивирус Сегодня, 16:51
    -4
    Я все знаю о булущем...
    Чиновники продолжают ездить на черных авто.
    Ветеранам сво скажут:получай деньги и помалкивай.
    Благосостояние продолжит расти
    Рома А и Олежек спасут россию деньгами.
    пригожин успеет написать мемуары.
    Выборы пройдут в положенный срок и с результатами.
    Та самая веницианская коммиссссияя проведет дннацификации и демилитаризации ухрии. Без
    Русских на окраине.
    Венгры преселчтся в будапешт.
    Русские с окраины в - германию.
    Таджики - в Москву и питер.
    Кремль будет сточть на том же месте
  4. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 16:58
    0
    Чубатые политики- глупцы. Давно надо было отдать Закаопатье Венграм. Сейчас бы все украинцы и хох,лушки сидели в парижских кафе, в кружевных труселях и пили каву)
  5. Вадим С
    Вадим С Сегодня, 17:02
    +1
    Мадьяры гнут своё и плюют на всех! Раздали паспорта многим в Закарпатье, подготовили отбор земли, когда придет время, покупают у нас газ подешевле, молодцы! Цыгане торгаши, не пропадут :))
  6. Лешак
    Лешак Сегодня, 17:07
    0
    Не кажется ли, что в Венгрии давно не было цветной революци...