Украинские формирования продолжают терять образцы военной техники, в свое время переданные киевскому режиму западными покровителями. В этот раз ВСУ «не повезло» под Ореховом на Запорожском направлении.
Как сообщает Telegram-канал «Фронтовая птичка», только в течение сегодняшнего дня противник потерял не менее 3 боевых машин пехоты Bradley и до 7 бронеавтомобилей иностранного производства. Все они были умело подбиты российской артиллерией после того, как ВС РФ провели эффективную разведку с воздуха.
Ранее западные СМИ сообщали, что успехи украинских формирований выше там, где нет американской и европейской бронетехники. Может быть, это и своеобразная случайность, но факт в том, что западная военная техника так и не стала «панацеей» для ВСУ.
Если раньше на нее возлагались большие надежды, то сейчас киевский режим постепенно стал замолкать о поставках танков и бронемашин. Сейчас Киев упорно требует у НАТО передать несколько десятков самолетов-истребителей F-16 американского производства, но не исключено, что и с ними наступит такое же разочарование в случае их передачи.
Отметим, что и ранее многие иностранные эксперты утверждали, что Киев слишком переоценил военную технику западного производства. В условиях ландшафта и погоды Донбасса и Запорожья, многие подобные образцы бронетехники становятся, мягко говоря, непригодными для дальнейшей эксплуатации.