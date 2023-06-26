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Военкоры: ВСУ потеряли 3 БМП Bradley и 7 бронеавтомобилей на Запорожском направлении под Ореховом

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Военкоры: ВСУ потеряли 3 БМП Bradley и 7 бронеавтомобилей на Запорожском направлении под Ореховом

Украинские формирования продолжают терять образцы военной техники, в свое время переданные киевскому режиму западными покровителями. В этот раз ВСУ «не повезло» под Ореховом на Запорожском направлении.


Как сообщает Telegram-канал «Фронтовая птичка», только в течение сегодняшнего дня противник потерял не менее 3 боевых машин пехоты Bradley и до 7 бронеавтомобилей иностранного производства. Все они были умело подбиты российской артиллерией после того, как ВС РФ провели эффективную разведку с воздуха.

Ранее западные СМИ сообщали, что успехи украинских формирований выше там, где нет американской и европейской бронетехники. Может быть, это и своеобразная случайность, но факт в том, что западная военная техника так и не стала «панацеей» для ВСУ.

Если раньше на нее возлагались большие надежды, то сейчас киевский режим постепенно стал замолкать о поставках танков и бронемашин. Сейчас Киев упорно требует у НАТО передать несколько десятков самолетов-истребителей F-16 американского производства, но не исключено, что и с ними наступит такое же разочарование в случае их передачи.

Отметим, что и ранее многие иностранные эксперты утверждали, что Киев слишком переоценил военную технику западного производства. В условиях ландшафта и погоды Донбасса и Запорожья, многие подобные образцы бронетехники становятся, мягко говоря, непригодными для дальнейшей эксплуатации.
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16 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 16:43
    +3
    Считать бронетехнику сейчас,занятие конечно увлекательное.А как с линией фронта,куда она потихоньку смещается?Эти железные гробы им привезут еще-без сомнения
    1. lukash66
      lukash66 Сегодня, 16:45
      -2
      Наверное в сторону вашего дивана))))
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 16:48
        +3
        Верно,как впрочем и Вашего.. yes
        , ,,,,,,,,,,,,,
        1. lukash66
          lukash66 Сегодня, 16:49
          0
          Цитата: dmi.pris1
          Верно,как впрочем и Вашего.. yes
          , ,,,,,,,,,,,,,

          Я рядом с Вами.)))
        2. Андрей Николаевич
          Андрей Николаевич Сегодня, 16:55
          +1
          Не ссорьтесь. Мы все тут-,, диванные,,
          1. lukash66
            lukash66 Сегодня, 16:59
            0
            Цитата: Андрей Николаевич
            Не ссорьтесь. Мы все тут-,, диванные,,

            Виноват, Ваши высокоблагородия. Шутка.))))
          2. dmi.pris1
            dmi.pris1 Сегодня, 17:03
            0
            Верно. drinks hi Уж извинитп,если кого обидел...
        3. grem
          grem Сегодня, 16:59
          -1
          Цитата: dmi.pris1
          Верно,как впрочем и Вашего.. yes
          , ,,,,,,,,,,,,,

          good Отличный ответ !!!
    2. monetam
      monetam Сегодня, 17:04
      0
      Гробы будут возить, и чем дальше , тем больше кряхтеть.
      Достижение в обороне то, что все больше и больше украинских областей будет объявлять всеобщую мобилизацию, а призывники будут с одной стороны все старше, а с другой - все младше.
      Хорошего в том. что оставляем деревни, ничего хорошего нет, но духом падать не надо.
  2. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 16:44
    0
    Украинские формирования продолжают терять образцы военной техники, в свое время переданные киевскому режиму западными покровителями
    recourse Как это по-русски то?
    В условиях ландшафта и погоды Донбасса и Запорожья, многие подобные образцы бронетехники становятся, мягко говоря, непригодными для дальнейшей эксплуатации.
    Вода в уши попадает. request "Но поуши в грязи в воде до самых глаз, через какой то срок, враги опять догнали нас...." (Растеряев)
  3. alexoff
    alexoff Сегодня, 16:44
    0
    А они хоть пострелять успели? Я слышал на ВО - у них невероятная оптика и СУО, что мол все наши танки кроме Т90М просто полягут от этих вундерваффе
    1. lukash66
      lukash66 Сегодня, 16:48
      0
      Цитата: alexoff
      А они хоть пострелять успели? Я слышал на ВО - у них невероятная оптика и СУО, что мол все наши танки кроме Т90М просто полягут от этих вундерваффе

      Ну типа 120мм леопердов импульса не дали, а эти прямо прут со страшной силой. Вместе со своим СУО.))))
      1. alexoff
        alexoff Сегодня, 16:50
        0
        Леопард вообще страшная сила, а от абрамсов многие готовы вообще в белую простыню завернуться и ползти в сторону кладбища
    2. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 16:50
      0
      Воюпт не техника-воюют люди.И да,этими СУО надо уметь еще пользоваться.Да и вундервафли в природе не бывает,только в особо разгоряченных мозгах
  4. grem
    grem Сегодня, 17:04
    +1
    ВСУ потеряли

    Они совесть и память предков потеряли soldier ...Предатели и подстилки англсаксов фу блин Эти твари долго еще за все это платить будут Поколения на 100 лет и т.д.
    1. lukash66
      lukash66 Сегодня, 17:10
      0
      Цитата: grem
      ВСУ потеряли

      Они совесть и память предков потеряли soldier ...Предатели и подстилки англсаксов фу блин Эти твари долго еще за все это платить будут Поколения на 100 лет и т.д.

      С них как с гуся вода, хоть ссы в глаза - все божья роса. К сожалению.