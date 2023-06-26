Глава МИД РФ: Президент Белоруссии предложил помощь в переговорах ещё в самом начале военного мятежа

Утром 24 июня, когда начали появляться сообщения о вооруженном мятеже в РФ, президент Белоруссии Александр Лукашенко позвонил российскому лидеру Владимиру Путину и предложил оказать содействие в разрешении создавшейся ситуации.
Как рассказал глава российского МИД Сергей Лавров в интервью информационному агентству RT, в ходе телефонного разговора с президентом России Лукашенко выступил за разрешение ситуации с организованным куратором ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным мятежом мирным путем. Также белорусский лидер отметил необходимость приложить максимальные усилия для того, чтобы избежать большого кровопролития, которое стало бы неизбежным в том случае, если бы колонны мятежников продолжили свое движение в направлении российской столицы.
Озвученное Лукашенко предложение было поддержано Путиным, в результате чего президенту Белоруссии удалось провести успешные переговоры с главой мятежников и убедить его развернуть колонну техники и урегулировать ситуацию мирным путем.
По словам Лаврова, российские спецслужбы уже разбираются, оказывалось ли мятежникам какое-либо содействие со стороны западных спецслужб. Посол США уже успела заверить российские власти в том, что Вашингтон не причастен к организации вооруженного мятежа.
Кроме того, посол США выразила надежду, что российский ядерный арсенал будет "в порядке", сославшись на появлявшиеся в СМИ сообщения о якобы имеющемуся у мятежников намерении захватить ядерный арсенал.