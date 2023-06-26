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Глава МИД РФ: Президент Белоруссии предложил помощь в переговорах ещё в самом начале военного мятежа

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Глава МИД РФ: Президент Белоруссии предложил помощь в переговорах ещё в самом начале военного мятежа

Утром 24 июня, когда начали появляться сообщения о вооруженном мятеже в РФ, президент Белоруссии Александр Лукашенко позвонил российскому лидеру Владимиру Путину и предложил оказать содействие в разрешении создавшейся ситуации.


Как рассказал глава российского МИД Сергей Лавров в интервью информационному агентству RT, в ходе телефонного разговора с президентом России Лукашенко выступил за разрешение ситуации с организованным куратором ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным мятежом мирным путем. Также белорусский лидер отметил необходимость приложить максимальные усилия для того, чтобы избежать большого кровопролития, которое стало бы неизбежным в том случае, если бы колонны мятежников продолжили свое движение в направлении российской столицы.

Озвученное Лукашенко предложение было поддержано Путиным, в результате чего президенту Белоруссии удалось провести успешные переговоры с главой мятежников и убедить его развернуть колонну техники и урегулировать ситуацию мирным путем.

По словам Лаврова, российские спецслужбы уже разбираются, оказывалось ли мятежникам какое-либо содействие со стороны западных спецслужб. Посол США уже успела заверить российские власти в том, что Вашингтон не причастен к организации вооруженного мятежа.

Кроме того, посол США выразила надежду, что российский ядерный арсенал будет "в порядке", сославшись на появлявшиеся в СМИ сообщения о якобы имеющемуся у мятежников намерении захватить ядерный арсенал.
Использованы фотографии:
kremlin.ru
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13 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 19:03
    +3
    Александру Григорьевичу большое спасибо за мир.А то тут бы дошло до штурма Москвы..Стороны уперлись рогом.
    1. Сулла__Славный
      Сулла__Славный Сегодня, 19:21
      +3
      Всё правильно: как ни называй армию "контрактной", но она - всё равно НАЁМНАЯ. И служат в ней - именно ЗА ДЕНЬГИ, которые, однако - покойникам уже не нужны. А значит и идеология в ней - будет соответствующая.crying
    2. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 19:44
      +3
      Глава МИД РФ: Президент Белоруссии предложил помощь в переговорах ещё в самом начале военного мятежа


      Честно говоря уже тошнит от слова переговоры.Импотенция на лицо. Коты-Леопольды.Без переговоров ничего сделать не могут,да и с переговорами тоже.Их же опять неожиданно обманут.Никогда такого не было и вдруг опять.А всё потому что те с кем они ведут переговоры их не уважают,ни во что не ставят.А почему?Да потому что так поставили себя.История с пригожиным на лицо.Ясно кто как себя поставил.А вы всё переговоры переговоры.А толку если их ведут люди,которых ни во что не ставят?
  2. Корона без вируса
    Корона без вируса Сегодня, 19:06
    +1
    А кто тут не верил, что будут "Минские соглашения-3" laughing Вот они, в своей полной красе am crying

    Жалко только, что "Любой ценой остановить ..." в фильме - Дартаньян и 3 мушкетера - просто фильма
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 19:53
      +2
      А кто тут не верил, что будут "Минские соглашения-3" laughing Вот они, в своей полной красе


      После заключения которых 10 лет подряд будут фигачить из миномётов по Кремлю,а нам предложат не поддаваться на провакации?Я угадал?А потом вдруг неожиданно окажется что нас снова обманули.И снова острая фаза конфликта до самого Минска-4.Свежо.Перспективно.Умно.Ничего не скажешь.
  3. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 19:10
    +1
    Батьке спасибо: послу веры нет и еще надо разобраться не из ГУР ли уши растут.
  4. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 19:12
    0
    Какие то у Лаврова проблемы с часами. Потому что то, что мы видели и слышали по времени никак не совпадает с тем, что он рассказывает.
    Может он решил распространить действие своей знаменитой фразы и на нас, граждан России?
  5. пешик
    пешик Сегодня, 19:15
    +1
    российские спецслужбы уже разбираются, оказывалось ли мятежникам какое-либо содействие со стороны западных спецслужб.

    а они разбираются с Шойгу и Герасимовым, или те всё верно делали?
  6. Бывший солда
    Бывший солда Сегодня, 19:18
    -1
    посол США выразила надежду, что российский ядерный арсенал будет "в порядке", сославшись на появлявшиеся в СМИ сообщения о якобы имеющемуся у мятежников намерении захватить ядерный арсенал.


    Всё таки есть польза от ядерного арсенала. Получается, что заклятые враги заинтересованы в стабильности в России.
    1. Kojote21
      Kojote21 Сегодня, 19:29
      +1
      Цитата: Бывший солда
      заклятые враги заинтересованы в стабильности в России

      Может и заинтересованы, но в основном их волнует то, как бы ядерный фугас по их территории (случайно/не случайно) не ударил, поэтому они и заинтересованы.
  7. фа2998
    фа2998 Сегодня, 19:47
    0
    Цитата: пешик
    а они разбираются с Шойгу и Герасимовым, или те всё верно делали?

    Что за страна такая,по которой ТЫСЯЧИ вооруженных людей на сотнях машин прошли пр.700 км.-и нормально!Где же наши правоохранительные органы?Где Росгвардия,ГБДД,Полиция-все попрятались?Только "вязать" безоружных людей,да и штрафовать(в свой карман)обычных автолюбителей. tongue
  8. Military77
    Military77 Сегодня, 20:18
    0
    Заблокировали комменты под предыдущим постом. Кто-то стучит в дверь пойду откр
  9. samarin1969
    samarin1969 Сегодня, 20:30
    +1
    Шойгу сохранил пост и продолжил загребать под свою руку бойцов ЧВК, Лавров чётко обозначил людей Уткина как "мятежников".
    Для "совета командиров" очередной Минск закончится плохо. Их кинули даже свои кураторы. Про то, что кто-то отдал приказ "мочить" вагнеровцев бомбами скрипит только "телега".

    п.с. Лавров, Матвиенко позавчера красноречиво промолчали: ожидали отхода колонн Пригожина.