Участвуя в дискуссии в соцсети, находящийся на передовой украинский военный поделился впечатлениями о действиях россиян под Кременной. Эпизод, о котором он рассказал, происходил после того, как российское подразделение выбило ВСУшников с занимаемых ими позиций в посадке.
Он утверждает, что украинцам удалось их вернуть. Затем они в течение трех часов держали оборону. За это время их группе не было отправлено никакого подкрепления – ничего. Уже стали заканчиваться боеприпасы. А сами позиции были еще до этого хорошо пристреляны россиянами. Они накрыли группу украинских военных 120-миллиметровыми снарядами. В итоге из одиннадцати боевиков ВСУ осталось только трое. И это только в подразделении, где служит рассказчик.
Российские военкоры сообщают, что в районе Кременной подразделения ВС России заняли несколько опорных пунктов противника. Атаки происходили по стандартной схеме. Сначала действовала артиллерия, после чего «обработанные» ею позиции штурмовали десантники, уничтожая пережившего артналет врага из стрелкового оружия.
Россияне также штурмуют позиции ВСУ в районе Белогоровки. Продолжается продвижение ВС России в Серебрянском лесничестве.
В это время украинская армия продолжает попытки контрнаступления одновременно на нескольких направлениях.
В районе Артемовска сохраняется относительное затишье. Здесь ВСУ проводят ротацию личного состава своих подразделений и периодически обстреливают российские позиции.