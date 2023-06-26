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Украинский военный поделился впечатлениями о действиях россиян под Кременной

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Украинский военный поделился впечатлениями о действиях россиян под Кременной

Участвуя в дискуссии в соцсети, находящийся на передовой украинский военный поделился впечатлениями о действиях россиян под Кременной. Эпизод, о котором он рассказал, происходил после того, как российское подразделение выбило ВСУшников с занимаемых ими позиций в посадке.


Он утверждает, что украинцам удалось их вернуть. Затем они в течение трех часов держали оборону. За это время их группе не было отправлено никакого подкрепления – ничего. Уже стали заканчиваться боеприпасы. А сами позиции были еще до этого хорошо пристреляны россиянами. Они накрыли группу украинских военных 120-миллиметровыми снарядами. В итоге из одиннадцати боевиков ВСУ осталось только трое. И это только в подразделении, где служит рассказчик.



Российские военкоры сообщают, что в районе Кременной подразделения ВС России заняли несколько опорных пунктов противника. Атаки происходили по стандартной схеме. Сначала действовала артиллерия, после чего «обработанные» ею позиции штурмовали десантники, уничтожая пережившего артналет врага из стрелкового оружия.

Россияне также штурмуют позиции ВСУ в районе Белогоровки. Продолжается продвижение ВС России в Серебрянском лесничестве.

В это время украинская армия продолжает попытки контрнаступления одновременно на нескольких направлениях.

В районе Артемовска сохраняется относительное затишье. Здесь ВСУ проводят ротацию личного состава своих подразделений и периодически обстреливают российские позиции.
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12 комментариев
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  1. Маз
    Маз Сегодня, 17:22
    +6
    "На западном фронте без перемен" Эрих Мария Ремарк
    1. invisible_man
      invisible_man Сегодня, 17:43
      +3
      Западный фронт - это у нас. А у противника - восточный и южный.
  2. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 17:28
    +4
    Суровые и кровавые будни войны, и конца и края этому не видно.
  3. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 17:34
    +1
    Хватит с ними миндальничать, для укронациста есть только два пути: плен или могила.
  4. Menshoff_D_V
    Menshoff_D_V Сегодня, 17:40
    +2
    Ну что нового рассказал ВСУшник? Я бы кромеу арты еще бы напалмом поперчил, а потом пехтуру пускатил. Потерь бы поменьше.
  5. oleg Pesotsky
    oleg Pesotsky Сегодня, 17:42
    0
    Представляю себе картину - Товарищ Сталин. Наши войска уже полтора года не могут взять деревню Белогоровка и два небольших городка под Донецком. Страшно даже представить участь командующего этими войсками. А тут ничего. Все в полном порядке.
    1. nik-mazur
      nik-mazur Сегодня, 18:10
      +1
      Цитата: oleg Pesotsky
      Товарищ Сталин. Наши войска уже полтора года не могут взять деревню Белогоровка и два небольших городка под Донецком
      Под Ржевом так и было. И на Волховском фронте. Харьков три раза из рук в руки переходил.
      Я уже молчу за то, что именно при товарище Сталине за три месяца была потеряна вся кадровая армия, Белорусская и Украинская ССР, значительная часть европейской части РСФСР, немцы стояли в 25 километрах от Москвы, а в плен попали три с половиной миллиона советских солдат и офицеров.
      Так что, не стоит апеллировать к Сталину – под его руководством всякое бывало...
  6. ИванИванов
    ИванИванов Сегодня, 17:45
    0
    Зато с Антоновским мостом история непонятная:

    Чтобы лишить противника данного укрытия и возможности концетрации сил на левом берегу, достаточно обрушить пролеты моста у левого берега, такая задача не по силам артиллерии, для этого необходим удар ФАБ.

    Отметим, что после вчерашней публикации, отдельные субъекты попытались опровергнуть данные факты, мы твердо верим, что это по причине недопонимания или природного упрямства, и ни в коем случае не желание вывести объект врага из под удара.
    1. nik-mazur
      nik-mazur Сегодня, 18:13
      0
      Цитата: ИванИванов
      с Антоновским мостом история непонятная:
      Чтобы лишить противника данного укрытия и возможности концетрации сил на левом берегу, достаточно обрушить пролеты моста
      Стесняюсь спросить, какие силы могут укрыться и сконцентрироваться под пролётом моста – штурмовая бригада, танковая дивизия, механизированный корпус?
  7. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 18:03
    +1
    Артобстрел 120-мм подразделения из 11 солдат. Потери 75 процентов.
    И после этого штурмуют десантники? У десантников другие задачи.
    Для остатков взвода противника нужен штурм? Из десантников? Там политрук, психолог и фельдшер нужен.

    В районе Артемовска сохраняется относительное затишье. Здесь ВСУ проводят ротацию личного состава своих подразделений и периодически обстреливают российские позиции.
    А мы тоже ротацию проводим? Дальше наступать нельзя?

    На фото борода и усы. Нож затуплен или воду экономить приходится?
    Пробовал бриться ножом несколько раз. Без воды лучше. Можно не бриться, но через три-четыре дня перестаешь себя уважать, смотрясь в зеркало.
  8. ASM
    ASM Сегодня, 18:36
    0
    Заманивают их наши. Мочат, отходят от заранее пристрелянных позиций, мочат рванувших в наступление, возвращаются.
  9. Добрый
    Добрый Сегодня, 18:39
    0
    Они накрыли группу украинских военных 120-миллиметровыми снарядами.
    Нет снарядов такого калибра, а вот мины - есть!