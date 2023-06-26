Военкор рассказал о ситуации с украинским контрнаступлением: «Сегодня главное – держать фронт»

В настоящее время в зоне проведения специальной военной операции ВС РФ сложилась непростая ситуация. Российская армия жестко держит фронт, пишет в своем Telegram-канале военный корреспондент Александр Сладков.
По утверждению военкора, есть участки, где российским военным приходится отходить с боями, но затем линия фронта восстанавливается. Например, на Времевском выступе мы допустили некоторое смещение линии фронта, но в целом оборону наши военные держат героически.
Под Артемовском наши орудия, ну просто раскаляются до красна, — мы стреляем
- пишет в Telegram-канале Александр Сладков.
В одном из населенных пунктов российские войска отступили, но потом они же отбивали этот населенный пункт, захватывали контроль над ним обратно, и это тоже очень значимо.
Сегодня самое главное – держать фронт
- подчеркивает военкор.
По словам Сладкова, России надо забирать затем «и Харьков, и Одессу, и Николаев, и Кривой Рог, и Черкассы, и Полтаву, идти к Киеву». Без продвижения и контроля этих территорий Россия не сможет решить те задачи, которые были поставлены Верховным главнокомандующим перед специальной военной операцией. Конечно, пишет Сладков, надо выйти к Приднестровью, но быстро такую задачу решить очень сложно. Удерживая фронт, мы истощаем противника, так как он расходует на попытки прорыва обороны значительные ресурсы.
В отличие от России, Украине уже негде брать мощные резервы, считает военный корреспондент, так как те насильно мобилизуемые украинцы, которых хватают на улицах и заталкивают в машины, вряд ли можно назвать мотивированным резервом. Сколько танков таким людям не дай, вопрос это не решит, отмечает Сладков.