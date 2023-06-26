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Военкор рассказал о ситуации с украинским контрнаступлением: «Сегодня главное – держать фронт»

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Военкор рассказал о ситуации с украинским контрнаступлением: «Сегодня главное – держать фронт»

В настоящее время в зоне проведения специальной военной операции ВС РФ сложилась непростая ситуация. Российская армия жестко держит фронт, пишет в своем Telegram-канале военный корреспондент Александр Сладков.


По утверждению военкора, есть участки, где российским военным приходится отходить с боями, но затем линия фронта восстанавливается. Например, на Времевском выступе мы допустили некоторое смещение линии фронта, но в целом оборону наши военные держат героически.

Под Артемовском наши орудия, ну просто раскаляются до красна, — мы стреляем

- пишет в Telegram-канале Александр Сладков.

В одном из населенных пунктов российские войска отступили, но потом они же отбивали этот населенный пункт, захватывали контроль над ним обратно, и это тоже очень значимо.

Сегодня самое главное – держать фронт

- подчеркивает военкор.

По словам Сладкова, России надо забирать затем «и Харьков, и Одессу, и Николаев, и Кривой Рог, и Черкассы, и Полтаву, идти к Киеву». Без продвижения и контроля этих территорий Россия не сможет решить те задачи, которые были поставлены Верховным главнокомандующим перед специальной военной операцией. Конечно, пишет Сладков, надо выйти к Приднестровью, но быстро такую задачу решить очень сложно. Удерживая фронт, мы истощаем противника, так как он расходует на попытки прорыва обороны значительные ресурсы.

В отличие от России, Украине уже негде брать мощные резервы, считает военный корреспондент, так как те насильно мобилизуемые украинцы, которых хватают на улицах и заталкивают в машины, вряд ли можно назвать мотивированным резервом. Сколько танков таким людям не дай, вопрос это не решит, отмечает Сладков.
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16 комментариев
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  1. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 17:43
    +2
    Вот когда укры захватывают населённый пункт, а потом наши его отбивают и вновь удерживают...
    Там есть мирные жители?
    Не наши, а просто гражданские. Даже если эти укрогражданские нас ненавидят, они там есть? Бабки, детки, малявки обоих полов.
    1. AVA77
      AVA77 Сегодня, 18:08
      -2
      Есть или нет Вам то от этого чего. Если даже кто то есть, то что, прольёте скупую мужскую слезу, примете валерьянку или остановите боевые действия.
      Кто хотел и мог тот ушёл или эвакуировали.
      А если кто то остался, ну тут уже ничего не попишешь, вояки по возможности вытащят.
  2. kromer
    kromer Сегодня, 17:44
    +8
    Украине уже негде брать мощные резервы, считает военный корреспондент, так как те насильно мобилизуемые украинцы, которых хватают на улицах и заталкивают в машины, вряд ли можно назвать мотивированным резервом.


    Однако эти "немотивированные" мобилизованные бьются до последнего и в плен не спешат сдаваться. Может употребляют чего наркотического, но факт остаётся фактом.
    1. Арон Заави
      Арон Заави Сегодня, 17:47
      +4
      Цитата: kromer
      Украине уже негде брать мощные резервы, считает военный корреспондент, так как те насильно мобилизуемые украинцы, которых хватают на улицах и заталкивают в машины, вряд ли можно назвать мотивированным резервом.


      Однако эти "немотивированные" мобилизованные бьются до последнего и в плен не спешат сдаваться.

      Вообще то это мне напоминает мне нашего Виталю и Симонян.
      1. kromer
        kromer Сегодня, 17:54
        -2
        Цитата: Арон Заави
        Вообще то это мне напоминает мне нашего Виталю и Симонян.


        Кусок вырезанного текста. Из любого текста можно вырезать кусочек, который меняет текст на полную противоположность.
      2. Румaтa
        Румaтa Сегодня, 17:55
        -6
        Цитата: Арон Заави
        "немотивированные" мобилизованные бьются до последнего и в плен не спешат сдаваться.

        В плен не сдаются от страха. Сильно их запугали, да и заградотряды нациков не дремлют.
        Они мотивированы русофобией, но мрут как мухи, ибо необученные.
        К-во сдающихся ВФУ в плен за сутки растёт медленно, не непреклонно.
    2. AVA77
      AVA77 Сегодня, 18:24
      -1
      Действительно не мотивированные, первым делом стараются не сдается в плен военкомам.
    3. Peter1First
      Peter1First Сегодня, 18:50
      0
      Так у них хорошо поставлена заград-деятельность. Есть отряды отморозков типа Кракена и Азова, которые без лишних разбирательств расстреливают всех, кто не идёт вперед, есть внедренные во взвода и роты нацики, которые негласно следят за мобиками и чуть чего -докладывают вышестоящим. А потом, у них же всё автоматизировано, видеокамеры у бойцов и связь получше нашей, эти же гаджеты и следят за бойцами...
  3. Kojote21
    Kojote21 Сегодня, 17:44
    +3
    Сейчас самое главное - держать фронт

    Согласен! А нашим, российским солдатам и офицерам, желаю крепких сил и здоровья!
  4. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 17:47
    +1
    «Сегодня главное – держать фронт»

    Этточно. А где "воздух" над Антоновским мостом? Пацаны очень просят. С вечера ждём в напряге. От винта!
    https://www.youtube.com/watch?v=qKyfLIy18Tw
    1. ИванИванов
      ИванИванов Сегодня, 17:55
      +2
      Да очень странная история. Готовились готовились.. и вот опять?
  5. Alister Kroulegg
    Alister Kroulegg Сегодня, 17:59
    -3
    Украинцы просто легковнушаемые, как и евреи. Первым вдолбили в голову, что они погонщики динозавров, морекопатели, вторым , про богоизбранность и прочие сказки. И тем и тем проще умереть, чем выйти из мрий в реал
    1. voyaka uh
      voyaka uh Сегодня, 18:16
      +1
      В израильской армии офицеры постоянно долбят: "вы должны вернуться к семьям живыми.
      А для этого - внимательно слушать команды и никаких подвигов".
      1. Aleksandr21
        Aleksandr21 Сегодня, 18:38
        0
        Цитата: voyaka uh
        ...внимательно слушать команды и никаких подвигов".


        А у нас, что не день, то подвиг бойцов... читаешь сводки, как бойцы ВС РФ в одиночку отбивают превосходящие силы противника, в не равном бою, и задаёшься вопросом.... а командование наше, точно компетентно ? В Израиле, жизнь солдата в приоритете.... в нашем случае, не уверен.
  6. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 18:02
    -3
    Полный текст Сладкова в конце:
    Кто не смотрел, — посмотрите «Горячий снег», там вся квинтэссенция нынешней ситуации. Нужно стоять насмерть для того, чтобы враг истощился и свежие силы через наши порядки пошли вперёд. Вот такие дела».

    Да. Тогда не было авиации в поддержку арте и сейчас очень мало.(((
    1. Владимир80
      Владимир80 Сегодня, 18:11
      -1
      К сожалению, параллели не удачные, и хоть и сейчас мы боремся с нациками, для чего держаться до последнего русского солдата многим непонятно