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Ряд белорусских и российских ресурсов утверждает, что в республике якобы начали возводить полевой лагерь для ЧВК «Вагнер»

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Ряд белорусских и российских ресурсов утверждает, что в республике якобы начали возводить полевой лагерь для ЧВК «Вагнер»

Полевые лагеря ЧВК "Вагнер" появятся на территории Белоруссии, первый из них якобы начали сооружать в Могилевской области республики. Об этом сообщает ряд белорусских и российских ресурсов со ссылкой на лесничество Могилевской области.


По имеющейся на данный момент информации, подтверждений которой нет, так как официальный Минск молчит, первый лагерь для ЧВК "Вагнер" закладывается в районе Осиповичей Могилевской области. Он будет площадью в 24 тысячи кв. метров и располагаться в нем будут 8 тысяч человек. По другим лагерям данных нет, но утверждается, что их будет несколько.

Как заявил собеседник издания "Верстка", которое и сообщило о начале сооружения полевого лагеря, основные работы будут завершены к обеду вторника. Другой источник, близкий к руководству Могилевской области утверждает, что указание начать строительство лагерей для ЧВК "Вагнер" поступило из Минска.

Также ряд ресурсов пишет, что бойцы ЧВК "Вагнер" якобы еще днем в субботу знали о том, что их перебросят в Белоруссию.

Информация интересная, но утверждать, что она достоверная, мы не будем, поскольку никаких подтверждений этому нет. Последние два дня западные медиа активно раскручивают тему возможной атаки ЧВК "Вагнер" с территории Белоруссии, а некоторые утверждают, что все происходившее в России в конце прошлой недели является операцией российских спецслужб, призванной убедить Запад, что с ЧВК "Вагнер" у Москвы пути разошлись.

Между тем, в Киеве уже призвали Генштаб учитывать, что "Оркестр" перемещается в Белоруссию, так что исключать атаку со стороны границы не нужно. Кстати, набор в ЧВК продолжается, все сборные пункты компании по-прежнему работают.
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50 комментариев
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  1. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 17:51
    +1
    Очень хорошо. Пусть ВФУ отводят ряд частей с фронта и перепуга отводят на белорусскую границу.
    1. Silver99
      Silver99 Сегодня, 17:57
      +14
      Давайте сразу договоримся, я не оправдываю и не поддерживаю революционный силовой метод смены власти или давления на власть, но вот что меня просто поразило. Город Ростов в котором находились Министр обороны и Начальник Генерального штаба ВС России во время силового захвата, так вот эти высшие военные деятели вместо того чтоб как минимум выйти на переговоры, а как максимум организовать оборону просто покидают город, т.е. оставляют местных жителей на усмотрение действий неизвестных военизированных формирований а попросту бросают их и предают, понимаю, что ЧВК никого не обидели, но вот попадает ли действие вышеуказанных лиц под нарушение присяги и должностное преступление ? Почему Верховный не дает правовую оценку их действиям ?
      1. grem
        grem Сегодня, 18:04
        +1
        Ряд белорусских и российских ресурсов утверждает, что в республике якобы начали возводить полевой лагерь для ЧВК «Вагнер»

        Ну начали и что за вой ? Вы думали блохеры и т.д. ,что эту группировку серьезных вояк завалят ? Они еще поработают на благо Русского мира !!!
        Будут с поляками наемниками работать в РБ Зачищать начнут границы РБ и России от чертей !!!!
        Работайте мужики !!!
        1. AlexGa
          AlexGa Сегодня, 18:20
          0
          А может и другое. В оговорённое время Вагнер блокирует ракетную бригаду с Искандерами и реактивную с Полонезами. В результате Белоруссия становиться беззащитна перед НАТО. После мятежа все возможно.
      2. kromer
        kromer Сегодня, 18:05
        +3
        Цитата: Silver99
        Почему Верховный не дает правовую оценку их действиям ?


        Потому что он уже дал правовую оценку ещё в начале марта 2021 года.
        Читайте Указ Президента РФ от 05.03.2021 N 133 «О внесении изменений в Положение о Министерстве обороны РФ, утвержденное Указом Президента РФ от 16 августа 2004 г. № 1082».
        Особенно где об «Организация деятельности» прописано.
      3. Лт. запаса ВВС
        Лт. запаса ВВС Сегодня, 18:12
        +2
        Цитата: Silver99
        Давайте сразу договоримся, я не оправдываю и не поддерживаю революционный силовой метод смены власти или давления на власть, но вот что меня просто поразило. Город Ростов в котором находились Министр обороны и Начальник Генерального штаба ВС России во время силового захвата, так вот эти высшие военные деятели вместо того чтоб как минимум выйти на переговоры, а как максимум организовать оборону просто покидают город, т.е. оставляют местных жителей на усмотрение действий неизвестных военизированных формирований а попросту бросают их и предают, понимаю, что ЧВК никого не обидели, но вот попадает ли действие вышеуказанных лиц под нарушение присяги и должностное преступление ? Почему Верховный не дает правовую оценку их действиям ?

        Даст, но позже, а то если сейчас снимет то это будет выглядеть что Пригожин добился чего то.
      4. Сабуров_Александр53
        Сабуров_Александр53 Сегодня, 18:22
        0
        Silver99, я сразу вспомнил фильм "Чапаев", где Василий Иванович объяснял Петьке, где и когда должен быть командир. Правда сам Чапай не придерживался этой военной науки и всегда был "впереди, на лихом коне". Видать, Шойгу с Герасимовым не Чапаевы и поступили строго по военной науке, отойдя в тыл при наступлении противника. Но теперь, когда враг бежит к Батьке.... "где должен быть командир?" Правильно, впереди на вертолете, что и сделал Шойгу сегодня. Ждем появления Герасимова.... request
      5. Динго
        Динго Сегодня, 18:30
        -3
        Хороший вопрос. Но ответ модераторам не понравится. Насчет этой "сладкой парочки" и не только их.
      6. Deon59
        Deon59 Сегодня, 18:32
        -1
        Это же свои ,свои это святое даже если палец о палец не ударившие для защиты своего шефа .
      7. Irokez
        Irokez Сегодня, 18:48
        0
        Цитата: Silver99
        так вот эти высшие военные деятели вместо того чтоб как минимум выйти на переговоры

        Блин опять ты за своё.
        С чего ты тут опять воду мутишь типа кто-то должен выходить и с бунтовщиком разговаривать или переговоры вести.
        - Во первых никто не знает о намерениях вооружённых людей захвативших здание МО в Ростове (т.е. так постыпают террористы).
        - Во вторых в любом случае в подобных условиях всегда командный состав спасают или защищают в первую очередь.
        - В третьих кто такой Пригожин со своим ЧВК (частник с оружием) расценивается может как ОПГ и это не шутка.
        - В четвёртых идёт СВО (нацистов с НАТО лечим), а тут в прямом смысле нож в спину.
        И после такого с кем-то переговоры вести просто преступно для высших чиновников. И если ты конкретно это не понимаешь, то не пости свои мыслёнки в стиле передачи "Что, Где Когда". Вопросы задаваемые тобой и всякие пасквели очень часто вбрасывают ЦЕПСОШники от того я и говорю всем, будьте бдительны и не ведитесь на такие вбросы, не реагируйте на них.
    2. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 18:04
      +4
      Они там есть еще с прошлого лета.Наев там верховодит.Реально,там сложные условия для наступления.Полессье.Припять вдоль фрнрта ,леса и болота.
  2. михаилл
    михаилл Сегодня, 17:55
    +2
    Дело ясное, что дело темное.
    ..................................................
  3. Bingo
    Bingo Сегодня, 17:56
    +6
    Ы-ы-ы. Даже фото появились:

    Зато и повар пригодится.
    1. grem
      grem Сегодня, 18:07
      +3
      Цитата: Bingo
      Зато и повар пригодится.


      Картоху пожарят в костре ..Поговорят !! И полякам хана придет !!!
  4. палестинец
    палестинец Сегодня, 17:56
    -3
    косвенно подтверждает что вся эта шумиха очень хорошо сработанный план, а гибель пилотов досадная случайность, прямо как у Джона Рида,, 10 дней которые потрясли мир,,
    1. Алексей Зоммер
      Алексей Зоммер Сегодня, 18:08
      0
      Цитата: палестинец
      косвенно подтверждает что вся эта шумиха очень хорошо сработанный план, а гибель пилотов досадная случайность, прямо как у Джона Рида,, 10 дней которые потрясли мир,,

      А Вы вот уверенны, что пилоты погибли?
      Вы же только видеокадры видели и фото?
      1. палестинец
        палестинец Сегодня, 18:13
        0
        да ни в чем я не уверен, да и видел я то что расходились по сетям, запутанное дело как сказал бы доктор ватсон)))
    2. grem
      grem Сегодня, 18:13
      0
      Цитата: палестинец
      косвенно подтверждает что вся эта шумиха очень хорошо сработанный план, а гибель пилотов досадная случайность, прямо как у Джона Рида,, 10 дней которые потрясли мир,,

      Как раз и не случайность ..Кто их послал ,кто минировал ..???? Вот где разобраться нужно ..Кто верховному инфу кинул ??
      Кто все это спровоцировал ? Ведь есть команды и исполнители !!!
  5. Лешак
    Лешак Сегодня, 17:56
    +6
    Многое, в этой истории, не понятно. what Надеюсь доживу когда, хоть что-то, прояснится.
    1. grem
      grem Сегодня, 18:19
      0
      Цитата: Лешак
      Многое, в этой истории, не понятно. what Надеюсь доживу когда, хоть что-то, прояснится.

      И я тоже с вами ... hi
      Ну их молодежь к черту ..!!! Начнется заваруха серьезная ,тогда автоматы в руки возьмем И постреяем ВСЕХ ! кхк кхе Надоело все

      Если молодежь не может закончить войну ..МЫ ее закончим перестреляв ВСЕХ щеглов !!!
  6. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 17:57
    +2
    Могилёв- прекрасный город. Комфортная область. Думаю, парням там понравится.
  7. фа2998
    фа2998 Сегодня, 17:57
    +1
    Значит в России против них завели дело о вооруженном мятеже.Путин грозился всех наказать за измену.А в союзном государстве Пригожину убежище дают,а для его гвардейцев места готовят.
    Может кто разъяснит?Ждем именно вестей из уст гос.Пескова. hi
    1. Лт. запаса ВВС
      Лт. запаса ВВС Сегодня, 18:14
      0
      Цитата: фа2998
      Значит в России против них завели дело о вооруженном мятеже.

      Как завели так и прикроют, если верить Пескову.
      Цитата: фа2998
      А в союзном государстве Пригожину убежище дают,а для его гвардейцев места готовят.
      Может кто разъяснит?

      А вы что предлагаете? Всех посадить и из тюрьмы набрать на фронт опять?
      1. lis-ik
        lis-ik Сегодня, 18:35
        0
        Цитата: Лт. запаса ВВС
        Как завели так и прикроют, если верить Пескову.

        На сегодняшний день никто не прикрыл.
    2. AlexGa
      AlexGa Сегодня, 18:21
      0
      На такие вопросы ответит только Кремль.
  8. Пауль Зиберт
    Пауль Зиберт Сегодня, 17:57
    -1
    Братья - близнецы.
    Только разные отцы...
  9. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 17:58
    -2
    Поверю только тогда ,когда Лукашенко и Пригожин в бункере Пегову интервью дадут ,а так это :
    1. mag nit
      mag nit Сегодня, 18:15
      0
      Лукашенко с провокатором Пеговым на одном картофельном поле какать не сядет. А ты говоришь об интервью.
  10. Lemur2023
    Lemur2023 Сегодня, 17:59
    +1
    Ну и мноходовочка... Ничего не понимаю
    1. lis-ik
      lis-ik Сегодня, 18:36
      0
      Цитата: Lemur2023
      Ну и мноходовочка... Ничего не понимаю

      Нет там никакой многоходовочки,не тешьте себя надеждами, имеем,что имеем.
  11. ИванИванов
    ИванИванов Сегодня, 18:00
    +7
    Меня больше всего смущает, что вокруг причин опять тишина, кроме известного "произошла измена", "личные амбиции". Господин Пригожин предъявлял претензии к МО в теч года. Наверняка были вопросы и от МО. Почему не было реакции верховной власти, лучше публичной, почему ситуацию довели до состояния "писец"? Теперь делаем вид "проехали, едем дальше"
    1. Лт. запаса ВВС
      Лт. запаса ВВС Сегодня, 18:15
      0
      Цитата: ИванИванов
      . Почему не было реакции верховной власти, лучше публичной, почему ситуацию довели до состояния "писец"? Теперь делаем вид "проехали, едем дальше"

      Реакция была, назначили посредником Суровикина между ЧВК и МО, но этого оказалось недостаточно.
      1. Aleksandr21
        Aleksandr21 Сегодня, 18:21
        0
        Цитата: Лт. запаса ВВС
        Реакция была, назначили посредником Суровикина между ЧВК и МО, но этого оказалось недостаточно.


        Там назначили, как я понимаю на словах... реальных полномочий Суровикину никто не дал, все рычаги управления всё равно уходили Шойгу и Герасимову + сейчас Пригожин высказался, о том что ЧВК Вагнер хотели ликвидировать 1 июля, а значит вариант с посредничеством Суровикина, переиграли.

        А вообще, я поражаюсь, насколько непотопляемый Шойгу с Герасимовым, такую неэффективную структуру сделали, столько дров наломали, в обществе имеют отрицательные рейтинги... а с них, как с Гуся вода.

        Ждём марш бросок ВСУ/НАТО до Москвы, чтобы их сняли ? Только боюсь, тогда будет поздно, снимут и нынешнюю власть, а потом ВВП поедет в Европу, знакомиться с судебной системой Запада.
  12. likana
    likana Сегодня, 18:03
    +1
    Если информация подтвердится, то, полагаю, что руководители Беларуси и России знают, что делают. Дай бог, чтобы опасения врагов оказались не напрасными.
  13. Корона без вируса
    Корона без вируса Сегодня, 18:03
    -8
    Не верю я этим фейкам, если честно good
    1. Появление вагнеровцев в Белоруссии - это смертный приговор для Лукашенко, они ему точно не простят 33 своих бойцов, которых заарестовали и предъяви кинули в вооруженном захвате власти в БССР

    2. Появление вагнеровцев в Белоруссии - это смертельный приговор для Пригожина, там ему все вспомнят, и не по законам РФ bully
    1. Владимир М
      Владимир М Сегодня, 18:13
      0
      Ну арестовали в Белоруссии, разобрались и сразу отпустили. А как надо было Лукашенко поступить, когда ему доложили, что на территории страны появились люди с "военной выправкой" в одном месте? Неужели надо было им мороженное подвезти? Как раз на территории Белоруссии Пригожину ничего и не угрожает.
      1. Корона без вируса
        Корона без вируса Сегодня, 18:18
        0
        Цитата: Владимир М
        Ну арестовали в Белоруссии, разобрались и сразу отпустили. А как надо было Лукашенко поступить, когда ему доложили, что на территории страны появились люди с "военной выправкой" в одном месте? Неужели надо было им мороженное подвезти? Как раз на территории Белоруссии Пригожину ничего и не угрожает.

        Блажен, кто верует (с) из Библии bully
        250 тыс. долларов просто так на дороге не валяются ))) Это цена за "голову" Пригожина от ФБР ) Там столько "охотников за халявными бабками" появятся - очередь стоять будет )))))))))
    2. AlexGa
      AlexGa Сегодня, 18:15
      -1
      А я, коллега, понимаю, что в 20ом году очень правильно поступили с 33 богатырями. Глядя на события 24 числа, все было сделано очень рационально. Но, похоже, там была операция спецслужб РБ и РФ. Не зря российская погранслужбы 5 часов их не выпускала с территории России.
    3. Aken
      Aken Сегодня, 18:38
      0
      1. Вагнеровцы точно благодарны Лукашенко за спасение 33 своих бойцов, которым грозил смертный приговор.
      2. Появление вагнеровцев в Белоруссии - это смертельный приговор Змагарам и вообще польским националистам. Это смертный приговор.
      1. Корона без вируса
        Корона без вируса Сегодня, 18:43
        0
        А можно поинтересоваться? feel Вы это пишите из окопов в Белоруссии? feel fellow
        и Вы точно-точно уверены в своих словах? )))))))))

        Да в жисть не поверю, что Лукашенко разрешит Пригожину перемещаться по территории его страны в сопровождении ну как минимум 1000+ охраны, включая танки и панцири ))) Лукашенко не такой не умный человек , как его пытаются выставить good tongue
  14. Egorovich
    Egorovich Сегодня, 18:04
    0
    Доброго пути вам, ЧВК "Вагнер", во славу нашей Родины России! Всего вам хорошего. А укрофашисты пусть боятся и тревожно ждут своего конца.
  15. Konnick
    Konnick Сегодня, 18:05
    +4
    Заявление Пригожина от 17.42 26 июня

    В результате интриг и непродуманных решений 1 июля ЧВК «Вагнер» хотели распустить

    — 1-2% от бойцов Вагнера согласились перейти в МО.
    ЧВК "Вагнер" хотел передать технику с зоны СВО, но по ним начали бить

    — В результате удара ВС РФ по расположению ЧВК Вагнер 23 июня 2023 года погибло 30 бойцов

    — За сутки мы прошли 780 км, не был убит ни один солдат на земле, мы сожалеем об ударах по авиационным средставм, но они бросали бомбы и ракеты по нам.

    — Целью похода было не допустить уничтожение ЧВК "Вагнер" и привлечь к ответственности виновных, которые своими непрофессиональными действиями совершили огромное количество ошибок в ходе СВО.

    — Мы остановились в тот момент, когда стало очевидно, что прольется много крови. Мы решили, что демонстрации достаточно

    — 1 фактор - мы не хотели пролить русскую кровь, 2 фактор - мы шли для демонстрации своего протеста, а не для свержения власти

    — Марш показал множество проблем безопасности России. За 24 часа мы прошли расстояние, которое российские военные могли пройти с 24 февраля 2022 года до Киева и дальше.

    — Это доказывает, что если бы ВС РФ действовали как Вагнер, то СВО закончилась бы за сутки

    ЧВК Вагнер продемонстрировали мастер-класс, как совершать марш в условиях боевого противодействия. Они остановились только когда поняли, что без боя их не пропустят, они уже развернули артиллерию, но Пригожин договорился с Лукашенко. До этого, как сказал Пригожин они блокировали все воинские части по пути следования.
    1. Oberst_71
      Oberst_71 Сегодня, 18:08
      -4
      по асфальтированной дороге идти можно куда угодно. до поры
    2. Oberst_71
      Oberst_71 Сегодня, 18:11
      -2
      но Панцирь и прочие зрк надо забрать, а то гражданские борта завалят. Да и при взлете можно и неугодного президента завалить. Пароли свой чужой им я надеюсь не дают. Да и в зоне спец.операции они не нужны.
    3. Konnick
      Konnick Сегодня, 18:14
      +1
      Полный текст от Пригожина

      Сегодня я открыл прислужбу и получил тысячи вопросов
      по поводу произошедших событий, для того чтобы не было
      кревотолков, хочу ответить на главный из этих вопросов.
      Первое, какими были предпосылки Марша Справедливости
      23-06-23 года.
      Чвк вагнер является, пожалуй, самым опытным ибо
      и способным подразделением в России, а возможно, из мире.
      Мотивированные заряженные бойцы, которые выполняли огромное
      количество задач в интересах российской Федерации
      и всегда только в интересах российской Федерации,
      в Африке, в Арабских странах и во всем мире.
      Последнее время это подразделение добилось хороших
      результатов на Украине, выполнив серьёзнейшие задачи.
      В результате интриг, непродуманных решений, это подразделение
      должно было прекратить свое существование первого
      июля 23 года.
      Собрался совет командиров, который довел всю информацию
      до бойцов, никто не согласился подписывать контракт
      с министерстом обороны, поскольку все прекрасно знают,
      и текущая обстановка вокруг своего опыта,
      что это приведёт к полной потере боеспособности.
      Опытные бойцы, опытные командиры, просто будут размазаны
      и пойдут фактически на мясо, где смогут использовать
      свой боевой потенциал и боевой опыт.
      Те бойцы, которые решили, что они готовы перейти
      в министерство обороны, перешли.
      Но это минимальное количество исчисляемое процентом,
      двумя.
      Все доводы, которые были для того, чтобы сохранить
      Чвк вагнер в целости и сохранности были использованы.
      Но ни один не был реализован.
      В попытках войти в любую другую структуру, где мы сумеем
      приносить действительно пользу.
      Мы были категорически против того, что хотят сделать.
      При этом решение, а переходе в мино-бороны и понимая
      наш настрой, а решение закрыть вагнер, было принято в
      самые неподходящие моменты.
      Тем не менее, мы выставляли технику.
      На тралы, собирали все, что необходимо, делали инвентализацию
      и собирались в случае с решением не будет принято.
      Выйти 30 июня колонной в ростов и публично передать
      технику около штаба СВО.
      Несмотря на то, чтобы не проявляли никакой агрессии,
      по нам был нанесен ракетный удар.
      И сразу после этого отработали вертолеты.
      Убиты 33 человек, бойцов чвк погибли.
      Некоторые получили ранения.
      Это послужило триггером того, что незамедлительно
      совет командиров принял решение, что мы должны выдвигаться
      немедленно.
      Я сделал заявление, в котором сказал о том, что мы не
      собираемся ни каким образом выявлять агрессию.
      Но если по нам будут наноситься удары, то будем воспринимать
      это как попытку уничтожения и давать ответ.
      Во время всего марша, который длился 24-е часа, одна из
      колонн вышла в ростов, другая направление Москвы.
      За сутки мы прошли 780 километров.
      Не был убит ни один солдат на земле.
      Мы прошли их о том, что мы вынуждены были наносить
      удары по овесонным средством.
      Но эти средства бросали бомбы и наносили ракетные
      удары.
      В течение суток мы прошли 780 километров.
      Не доходя 200 небольшим километров до Москвы.
      За это время были блокированы и обезврежены все военные
      объекты, которые находились по дороге.
      Не погиб никто.
      Еще раз повторяем из тех, кто находился на земле.
      И в этом была наша задача.
      Среди бойцов Чиваковагнер, несколько человек ранены
      и двое погибших, которые в притенительском к нам
      вынослужащей обенобороны по собственному желанию.
      Никто из бойцов Чиваковагнер не принуждался к этому
      походу и все знали его конечную цель.
      Цель и похода было не допустить уничтожение Чиваковагнер
      и привлечь к ответственности тех лиц, которые своими
      непрофессиональными действиями совершили огромное
      количество ошибок в ходе СВО.
      Это требовало общественность в хеволендах служащие,
      которые лидели нас во время марши, поддерживали нас.
      Мы не дошли около 200 километров до Москвы, проезжать
      с 178 километров в одном и другом направлении.
      Мы остановились тот момент, когда первую штурмовую
      отряд подошедший на 200 километров в Камаскве, развернул
      свою артиллерию, сделал разведку местности и было очевидно,
      что в этот момент пральется много крови.
      Поэтому мы посчитали, что демонстрация того, что мы
      собирались сделать, она достаточно.
      И нашим решением развернуться были два важнейших фактора.
      Первый фактор – это то, что мы не хотели пролить
      русскую кровь.
      Второй фактор – мы шли для демонстрации своего протеста,
      а не для свержения власти в стране.
      В это время Александр Вегориевич Лугасшенко протянул руку
      и предложил найти путешествие для дальнейшей работы
      ЧВК-Вагнер в законной юридекции.
      Колонны развернулись назад и ушли в полевые лагеря.
      Я хочу обратить внимание, что наш марш справедливости
      он показал множество тех вещей, о которых мы говорили
      ранее.
      Серьезно шои проблемы с безопасности по всей территории
      страны.
      Мы блокировали все воинские части аэродромы, которые находились
      на пути.
      За 24 часа мы прошли то расстояние, которое соответствует
      расстоянию от места старта российских войс в 24-е в
      Веврале 22 года до Киева и от этой же точки до Уж города.
      Поэтому, если бы действия 24-го февраля 22 года во время
      начала спецоперации выполняла подразделение по уровню
      обученности, по уровню моральной собренности и готовности
      к выполнению задачи как ЧВК-Вагнер, то возможно спецоперация
      злилось бы сутки, понятно, что там были и другие проблемы,
      но мы показали уровень организации, которая должна
      соответствовать российская армия.
      И когда 23-го-24 июня мышли мимо российских городов,
      но мирные жители встречали нас с флагами, Россия и сымблемыми
      и флагами ЧВК-Вагнер, они все были счастны, когда
      мы приходили и когда проходили мимо.
      Многие из них до тех пор пишут слава поддержки, а некоторые
      разочарованы в том, что мы остановились, потому что в маршаз
      проведливости, кроме нашей борьбы за существование,
      они видели поддержку борьбы, сбирократии и другими
      недугами, которые сегодня имеются в нашей стране.
      Это основные вопросы, на которые я могу дать ответы,
      для того, чтобы исключить кривотолки, как в российских
      соцсетях и сми, так и взорубежных светях.
      Итак, наш марш мы начали из-за несправедливости.
      По дороге на земле мы не убили ни одного солдата.
      За сутки не дошли всего 200 километров до Москвы, зашли
      и полностью взяли под контроль город Ростов.
      Мирные жители были рады нас видеть.
      Мы показали мастер-класс, каким образом должно было
      выглядеть 24 февраля 2022 года.
      У нас не было в цели свержения существующего режима
      и законно избранной власти о чем много раз говорилось.
      Развернулись мы для того, чтобы не проливать кровь русских
      солдат.


      Не успел отредактировать голосовое сообщение от Пригожина, но всё понятно.
  16. Rage66
    Rage66 Сегодня, 18:09
    -1
    Теперь пусть ждут украинцы... Игра нервов пошла hi
  17. kromer
    kromer Сегодня, 18:13
    -1
    Он будет площадью в 24 тысячи кв. метров и располагаться в нем будут 8 тысяч человек. По другим лагерям данных нет, но утверждается, что их будет несколько.


    Загадывать не буду, но есть сомнения, что даже 8 000 человек уйдут за Пригожиным, остальные перейдут в Добровольческие батальоны.
  18. ASM
    ASM Сегодня, 18:20
    0
    Вот ни разу не удивлюсь, если через некоторое время музыканты перегруппируются, пополнят технику и боекомплект, а дальше рванут веселиться на окраине. Ну привык я уже к многоходовочкам. И ведь хрен придерешься.
  19. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 18:21
    0
    А как же сдирание со щитов рекламы ЧВК Вагнер в некоторых регионах?
    Или это случайные журналисты случайно не в такт написали?
    СВО идёт своей чередой... МинОбор и ГлавГенШ продолжают планирование. Внезаконные воинские формирования продолжают воевать против НАТО в интересах всех нас. ВерхоГлав продолжает экономить на озвучивании своих приказов.
    Гос Думе продолжает жить в своём аквариуме и выбулькивать свои идеи.
    Военные продолжают участвовать в СВО, гражданские продолжают снаряжать и частиных мобилизованных, и военных.
    А в это время... Начинается новый виток приватизации... У всех госслужащих приватизируют недвижимость, стоимостью более 7 млн рублей. Вот оценщики то заработают...
  20. Владыка-Вселенский
    Владыка-Вселенский Сегодня, 18:32
    0
    Даже если это так , какого хрена об этом трубить,да ещё с координатами...