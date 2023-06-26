Ряд белорусских и российских ресурсов утверждает, что в республике якобы начали возводить полевой лагерь для ЧВК «Вагнер»

Полевые лагеря ЧВК "Вагнер" появятся на территории Белоруссии, первый из них якобы начали сооружать в Могилевской области республики. Об этом сообщает ряд белорусских и российских ресурсов со ссылкой на лесничество Могилевской области.По имеющейся на данный момент информации, подтверждений которой нет, так как официальный Минск молчит, первый лагерь для ЧВК "Вагнер" закладывается в районе Осиповичей Могилевской области. Он будет площадью в 24 тысячи кв. метров и располагаться в нем будут 8 тысяч человек. По другим лагерям данных нет, но утверждается, что их будет несколько.Как заявил собеседник издания "Верстка", которое и сообщило о начале сооружения полевого лагеря, основные работы будут завершены к обеду вторника. Другой источник, близкий к руководству Могилевской области утверждает, что указание начать строительство лагерей для ЧВК "Вагнер" поступило из Минска.Также ряд ресурсов пишет, что бойцы ЧВК "Вагнер" якобы еще днем в субботу знали о том, что их перебросят в Белоруссию.Информация интересная, но утверждать, что она достоверная, мы не будем, поскольку никаких подтверждений этому нет. Последние два дня западные медиа активно раскручивают тему возможной атаки ЧВК "Вагнер" с территории Белоруссии, а некоторые утверждают, что все происходившее в России в конце прошлой недели является операцией российских спецслужб, призванной убедить Запад, что с ЧВК "Вагнер" у Москвы пути разошлись.Между тем, в Киеве уже призвали Генштаб учитывать, что "Оркестр" перемещается в Белоруссию, так что исключать атаку со стороны границы не нужно. Кстати, набор в ЧВК продолжается, все сборные пункты компании по-прежнему работают.