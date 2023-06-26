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Безвозвратные потери ВСУ к четвёртой неделе контрнаступления сопоставимы с потерями Советской армии в Афганистане за 10 лет войны

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Безвозвратные потери ВСУ к четвёртой неделе контрнаступления сопоставимы с потерями Советской армии в Афганистане за 10 лет войны

Украинское контрнаступление, которое отдельные украинские чиновники продолжают выдавать за «разведку боем», продолжается уже четвёртую неделю. За это время противнику не удалось сколько-нибудь значительно продвинуться ни на одном из направлений. В связи с этим взятие под контроль любого холма и сарая украинское министерство обороны выдаёт за «серьёзный успех», теперь уже традиционно добавляя: «Дальше – больше». Но чего действительно больше, так это потерь украинских военнослужащих.


Обращает на себя внимание тот факт, что в последнее время украинское командование решило взять некоторую паузу на Ореховском направлении, но усиливает давление на позиции российских войск на Времевском выступе. Причём там, в районе Ровнополя и Макаровки, в бой командование ВСУ в качестве штурмовых групп бросает и военнослужащих территориальной обороны. Нечто подобное от ВСУ уже бывало в Артёмовске, когда войска украинского режима теряли последние кварталы на западе города. Тогда теробороновцев бросали в контратаки. Теперь – в «контрнаступ».

Озвучиваемые цифры украинских безвозвратных потерь – 13-14 тысяч человек. Причём большая часть потерь противником была понесена в ходе лобовых атак в первые две недели «контрнаступа».

С учётом сегодняшних сводок потери противника только убитыми выросли минимум на 250-300 человек. Соответственно, число безвозвратных потерь ВСУ за три недели контрнаступления сопоставимо с числом потерь Советской армии в Афганистане за 10 лет войны.

При этом не стоит считать, что враг надломлен и что его человеческие ресурсы иссякли. Их у него ещё достаточно много. Однако встаёт вопрос о качестве этих ресурсов.

Так, стало известно, что врачебная комиссия на западе Украины, проведя осмотр в течение пяти минут, признала годным к военной службе мужчину, которые страдает психическим заболеванием.


Об этом в сети сообщила жена мобилизованного Варвара Грунтковская.
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19 комментариев
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  1. михаилл
    михаилл Сегодня, 18:08
    +5
    Все правильно- психических можно посылать в психические атаки.
    1. Pharmacist
      Pharmacist Сегодня, 18:51
      0
      Ну да, а с лоботомией - в лобовые атаки! laughing
  2. Арон Заави
    Арон Заави Сегодня, 18:09
    +1
    Все хорошо в статье, кроме одного. Не указан источник приводимых в ней потерь ВСУ.
    1. invisible_man
      invisible_man Сегодня, 18:21
      0
      Не надо быть семи пядей во лбу, чтобы угадать источники. Это сводки нашего Минобороны.
    2. Wolfskin1993
      Wolfskin1993 Сегодня, 18:24
      +4
      Я тоже полагаю что цифра потерь всу слишком занижена.
      1. aviator7186
        aviator7186 Сегодня, 18:49
        -1
        Как раз число потерь украинских военнослужащих близко к этим данным, а вот число безвозвратных потерь меньше этих данных. Если учесть, что каждая сторона увеличивает потери врага (это естественно), то число погибших украинцев ещё меньше. В сводках МО РФ почти всегда на каких-то направлениях указываются потери, а на других направлениях число убитых, т.е. создаётся путаница, Надо понимать, что при сообщениях с фронта на верха цифры потерь врага приближённые, а при суммировании в Генштабе чаще сильно приближённые
  3. podval57
    podval57 Сегодня, 18:14
    -1
    Что же ты Варвара вышла замуж за дурака ?
    1. Wolfskin1993
      Wolfskin1993 Сегодня, 18:22
      +2
      Там все такие. Жесточайший йододефицит , на фоне многовековых традиций близкородственных браков (инцест) , плюс эпидемия сифилиса в начале 20-го века , не способствует развитию умственных способностей.
      1. Андрей Николаевич
        Андрей Николаевич Сегодня, 18:44
        +2
        Это правда. Особенно, в части вензаболеваний. Как то рассказывал мне дедок- фронтовик. Он врач. С его слов, 80 процентов населения Западной Украины были больны венерич болезнями. Поэтому их и называют-« францюватыми» Потомки больных французской болезни. И сказывается это на следующих поколениях.
    2. Joker62
      Joker62 Сегодня, 18:27
      +1
      Что же ты Варвара вышла замуж за дурака ?

      А может быть психическое заболевание получил со возрастом или получил травму?
      Так-то не нужно судить по словам. Посмотри на фото, человек далеко не молод. И психический человек, если адекватно умеет рассуждать - не обязательно быть дураком.
      Лучше вы на себя посмотрите в зеркало, и потом судите о других.
      Здоровья вам.
      1. podval57
        podval57 Сегодня, 18:49
        -2
        Joker62, последовал Вашему совету ,посмотрел в зеркало. Зеркало как зеркало. И Вам того же.
  4. kromer
    kromer Сегодня, 18:19
    +2
    Дай такому в руки автомат и сослуживцев отправит к Бандере.
  5. kromer
    kromer Сегодня, 18:23
    +1
    Озвучиваемые цифры украинских безвозвратных потерь – 13-14 тысяч человек.


    Полнокровные 4 бригады. Ни фигасе за хлебушком сходили.
    1. Wolfskin1993
      Wolfskin1993 Сегодня, 18:27
      0
      Та у них этого гуталину завались!!!
  6. alexoff
    alexoff Сегодня, 18:36
    0
    ВСУ менее чем за год потеряли больше, чем моджахеды за всю афганскую войну
  7. Kuziming
    Kuziming Сегодня, 18:39
    0
    Ситуация лучше, чем я ожидал три месяца тому назад, но всё равно не лёгкая. Был китайский ролик с разбором нашей обороны под/над Ровнополем. Если они вышли на окраину поселка, то прошли через узлы артиллерийских позиций:
  8. yuri bakster
    yuri bakster Сегодня, 18:47
    0
    когда нет качества,берут количеством.....
  9. Graf_MGK
    Graf_MGK Сегодня, 18:50
    +1
    Увы, украинские потери неоправданно завышены, вы посмотрите видео кадры поражения украинского БТР или БМП или даже украинского танка. Много дыма, пыли, пламени, ничего не видно. А потом пыль оседает и хорошо видно как из подбитого БТР или БМП вылазит 8-10 человек и они даже бегут на своих ножках. А из танка вылазят три хохла и тоже бегут, бегут... А в Министерстве обороны России их уже записали в безвозвратные потери.
  10. Радмила_Бейнарович
    Радмила_Бейнарович Сегодня, 18:51
    0
    Не братья пусть и дальше мрут,как мухи. Не жалко! А особо жалостливых прошу сообщить случилась таки в неньке с 2014 года хоть одна антивоенная демонстрация?!