Украинское контрнаступление, которое отдельные украинские чиновники продолжают выдавать за «разведку боем», продолжается уже четвёртую неделю. За это время противнику не удалось сколько-нибудь значительно продвинуться ни на одном из направлений. В связи с этим взятие под контроль любого холма и сарая украинское министерство обороны выдаёт за «серьёзный успех», теперь уже традиционно добавляя: «Дальше – больше». Но чего действительно больше, так это потерь украинских военнослужащих.Обращает на себя внимание тот факт, что в последнее время украинское командование решило взять некоторую паузу на Ореховском направлении, но усиливает давление на позиции российских войск на Времевском выступе. Причём там, в районе Ровнополя и Макаровки, в бой командование ВСУ в качестве штурмовых групп бросает и военнослужащих территориальной обороны. Нечто подобное от ВСУ уже бывало в Артёмовске, когда войска украинского режима теряли последние кварталы на западе города. Тогда теробороновцев бросали в контратаки. Теперь – в «контрнаступ».Озвучиваемые цифры украинских безвозвратных потерь – 13-14 тысяч человек. Причём большая часть потерь противником была понесена в ходе лобовых атак в первые две недели «контрнаступа».С учётом сегодняшних сводок потери противника только убитыми выросли минимум на 250-300 человек. Соответственно, число безвозвратных потерь ВСУ за три недели контрнаступления сопоставимо с числом потерь Советской армии в Афганистане за 10 лет войны.При этом не стоит считать, что враг надломлен и что его человеческие ресурсы иссякли. Их у него ещё достаточно много. Однако встаёт вопрос о качестве этих ресурсов.Так, стало известно, что врачебная комиссия на западе Украины, проведя осмотр в течение пяти минут, признала годным к военной службе мужчину, которые страдает психическим заболеванием.Об этом в сети сообщила жена мобилизованного Варвара Грунтковская.