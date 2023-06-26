Генсек НАТО заявил, что альянс готов быстро реагировать в связи с передислокацией ЧВК «Вагнер» в Белоруссию

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в альянсе внимательно наблюдают за передислокацией личного состава российской ЧВК "Вагнер" на территорию Белоруссии, а также готовы оперативно отреагировать в случае возникновения связанных с этим угроз.
Кроме того, Столтенберг в очередной раз осудил намерение российского руководства разместить в Белоруссии свое тактическое ядерное оружие. Комментируя недавнюю попытку вооруженного мятежа, генсек НАТО назвал произошедшее внутренним делом России, в которое Запад вмешиваться не должен.
При этом Столтенберг перепутал Россию и Германию, неожиданно для журналистов заявив, что "мятеж показал слабость немецкого режима". Поправлял его под смех собравшихся министр обороны ФРГ Писториус.
Генсек НАТО также заверил киевский режим в продолжении поддержки со стороны НАТО. По словам Столтенберга, альянс намерен оказывать поддержку Киеву столько, сколько потребуется.
Столтенберг прибыл в Литву для участия в военных учениях, в ходе которых отрабатываться сценарий, при котором произошло усиление напряженности или прямой вооруженный конфликт с Россией.
Также сообщается, что на территории Белоруссии началось строительство военного лагеря для бойцов ЧВК "Вагнер". Первый из лагерей якобы планируется оборудовать на территории Могилевской области, на расстоянии 200 километров от границы с Украиной.