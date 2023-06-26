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Генсек НАТО заявил, что альянс готов быстро реагировать в связи с передислокацией ЧВК «Вагнер» в Белоруссию

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Генсек НАТО заявил, что альянс готов быстро реагировать в связи с передислокацией ЧВК «Вагнер» в Белоруссию

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в альянсе внимательно наблюдают за передислокацией личного состава российской ЧВК "Вагнер" на территорию Белоруссии, а также готовы оперативно отреагировать в случае возникновения связанных с этим угроз.


Кроме того, Столтенберг в очередной раз осудил намерение российского руководства разместить в Белоруссии свое тактическое ядерное оружие. Комментируя недавнюю попытку вооруженного мятежа, генсек НАТО назвал произошедшее внутренним делом России, в которое Запад вмешиваться не должен.

При этом Столтенберг перепутал Россию и Германию, неожиданно для журналистов заявив, что "мятеж показал слабость немецкого режима". Поправлял его под смех собравшихся министр обороны ФРГ Писториус.

Генсек НАТО также заверил киевский режим в продолжении поддержки со стороны НАТО. По словам Столтенберга, альянс намерен оказывать поддержку Киеву столько, сколько потребуется.

Столтенберг прибыл в Литву для участия в военных учениях, в ходе которых отрабатываться сценарий, при котором произошло усиление напряженности или прямой вооруженный конфликт с Россией.

Также сообщается, что на территории Белоруссии началось строительство военного лагеря для бойцов ЧВК "Вагнер". Первый из лагерей якобы планируется оборудовать на территории Могилевской области, на расстоянии 200 километров от границы с Украиной.
Использованы фотографии:
Wikipedia/Arno Mikkor
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9 комментариев
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  1. Маз
    Маз Сегодня, 19:06
    +7
    Странно, на шойгу НАТО вообще не реагирует, как будто он уних на службе , а не у России. И делает всё как нужно им, а не российскому государству? А Пригожина и чвк Вагнер НАТО боится, как Везувия итальянцы перед пробуждение вулкана.
    1. Сулла__Славный
      Сулла__Славный Сегодня, 19:11
      +4
      Вы бы ещё прозорливо намекнули, а лучше - громко крикнули в начале СВО, что армия - НЕ готова, а сам Вагнер - появился на фронте совсем не от хорошей жизни. Да и игнорировать корпус с 50 000 бойцов - глупо. Результат: лишь чудом избежали внутренних разборок и новых проблем на Кавказе, сам "именинник" - сбежал, то ли в сторону Канадской границы, то ли - иной другой, наводить порядок в войсках и ВПК. Вчерашние герои - объявлены изменниками, Россия - потеряла главный боеспособный корпус, наводящий ужас на врага. В Киеве - подают шампанское. crying
      1. alexoff
        alexoff Сегодня, 19:16
        +4
        Цитата: Сулла__Славный
        Вчерашние герои объявлены изменниками

        Да уже обратно признали героями, продолжили набор, открыли все сайты, и утром в думе напомнили, что дискредитация вагнеров дело подсудное
    2. paul3390
      paul3390 Сегодня, 19:12
      +2
      на шойгу НАТО вообще не реагирует

      Да они отнюдь не только на Шойгу давно не реагируют... Откровенно плюя на все типа красные линии и грозно нахмуренные бровки. Потому что отлично знают - всё это пустой звон, никакой реальной ответки, которую стоило бы испугаться - не будет..
  2. Reptiloid
    Reptiloid Сегодня, 19:10
    +1
    Весь мир наблюдает чудачества Бвйдена laughing а теперь и Столтенберг начинает путаться tongue . Очень интересно, кто следующий будет
  3. Bingo
    Bingo Сегодня, 19:11
    +2
    Нато не может защитить страну НАТО от обстрелов украинскими ракетами... Иди в реактор, там и реагируй
  4. Комментарий был удален.
  5. alexoff
    alexoff Сегодня, 19:18
    +2
    И как они там отреагируют? За день вон полтысячи км проехали, как прорашат до Брюсселя из Минска за сутки, Столтенберг себе в штаны только успеет прореагировать
  6. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 19:25
    +2
    Да Йенс, не позавидуешь тебе, что спасать то впервую очередь будешь: Киев, Брюссель или Сувалкинский коридор?
  7. Tagan
    Tagan Сегодня, 19:30
    +2
    Цитата: alexoff
    И как они там отреагируют? За день вон полтысячи км проехали, как прорашат до Брюсселя из Минска за сутки, Столтенберг себе в штаны только успеет прореагировать

    laughing