«ЗСУ воюют за неё»: как предатели зарабатывают в России

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С внятностью на культурном фронте все сложно. Примеры парадоксальности, точнее – политики двойных стандартов, на каждом шагу. Уважаемый когда-то давно Борис Акунин, он же Григорий Чхартишвили, из Лондона вещает о военных преступлениях Российской армии. Вместо тысячи слов о писателе и японисте приведем характерное высказывание относительно целей написания девятитомной «Истории Российского государства»:
«Я начал писать ее, чтобы понять, почему Российское государство такое кривое и больное. Нельзя ли его как-то вылечить? На третьем томе докопался до объяснения. На девятом пришел к выводу, что болезнь, вероятно, неизлечима. А сейчас, на фоне того что это государство творит, уже и лечить не хочется».
Какова же позиция Минкульта в этом вопросе?
Очень простая – не препятствовать никоим образом творческой деятельности Акунина в России. Сериал «Азазель», снятый по мотивам творений писателя, открыто демонстрируется и свободно распространяется с начала 2023 года. Несмотря на заверения Акунина, что автор не получает причитающиеся деньги за экранизацию, верится в это с большим трудом.
За что точно получает денежку лондонский сиделец, так это за свободную продажу книжек. В магазинах и на онлайн-площадках можно приобрести не только изданные до спецоперации очередные приключения Эраста Фандорина, но и вполне современные вещи. Не будем отдельно рекламировать Чхартишвили, но в 2023 году вышел новый роман тиражом 70 тысяч. Издательству АСТ большое спасибо – все по классической формуле «бизнес и ничего личного».
Писатель неоднократно организовывал сборы в помощь Украине – этому тренду явно способствуют авторские гонорары от российских издательств. А когда его родная Грузия в 2008 году раскатывала «Градами» Южную Осетию, скромно отмалчивался в сторонке. Справедливости ради Акунин-Чхартишвили так и не был признан иноагентом.
Источник: thinglink.com
Отвлечемся на секунду от литературной истории и посмотрим на Оксану Карас.
Она не писатель, но вполне талантливый режиссер. Последний её сериал вышел на российском телевидении в апреле 2023 года и получил заслуженные положительные оценки. Только вот Карас оказалась предательницей. Из квартиры на Патриарших пишет сочувственные тексты в поддержку Украины. Казалось бы, собирай вещи и отправляйся на малую родину в Харьков. Так будет честнее. Но нет – финансовая связь с российским потребителем контента держит прочно. Да и вряд ли украинцы примут Карас после столь успешной режиссерской карьеры в Москве. Такие «не определившиеся», с кем они, вызывают даже больше презрения, чем уехавшие за границу или на Украину.
Вышеописанные персонажи не идут ни в какое сравнение с настоящими исчадиями ада, произведения которых вы вполне легально можете приобрести в России. Гражданин Украины Александр Невзоров – иноагент, объявленный в розыск МВД, до сих пор может порадовать своими шизофреническими текстами. За деньги, естественно. Сущие копейки стоят книжки «Искусство быть мерзавцем» и «Искусство оскорблять» на портале Ozon.
Кстати, у продавца нет и намека, что автор давно в розыске и причислен к иноагентам. Есть только:
«в 2016 году Пастафарианская церковь прижизненно канонизировала А. Невзорова, признав святым».
Издателем книг прописана некая ИП Невзорова Лидия, большая специалистка по лошадям, через которую муженек и получает доходы от продаж в России. В связи с этим есть предложения – если уже украинским пропагандистам, к которым относится чета Невзоровых, не закрываем продажи в России, то давайте реанимируем и бизнес Петра Порошенко? Долой политику двойных стандартов, так сказать.
А если серьезно, современная действительность в России не перестает удивлять. Нередко очень неприятно.
«ЗСУ воюют за неё!»
Второй после Невзорова в пантеоне омерзительных заслуженно лежит поэтка и певичка Вера Полозкова. Не переносящая, по её признанию, собственные фото- и видеоизображения, Полозкова публично призналась, что отметила бы покушение на Захара Прилепина «пивком». Не дотянула до шампанского, уточнила поэтка. В одном из интервью рассказала об обязательных отчислениях на Украину с каждого концерта, причем не на гуманитарные нужды. В списке покупок тактическая медицина, обмундирование и бронежилеты для людей, убивающих россиян. И коронное от Полозковой:
«ЗСУ воюют за меня!»
Наверное, вы думаете, что уж после такого солидарные издательства закрыли продажи творческого помета деятеля? Не тут-то было! И в прошлом году, и в 2023 году книготорговцы спокойно торгуют Полозковой. Отличный кейс для всех, кто сомневается в свободе слова в России – у нас не просто свобода, тут анархией попахивает. На одном книжном сайте посетитель очень точно описал ситуацию:
«Полозкова, в последнем интервью иноагенту Дудю (прости, Господи), сказала, что спонсирует (пересылает деньги) ВСУ, которые убивают русских солдат и гражданское русское население. Получается, что гонорары с продаж книг идут на оплату убийства русских людей. Ванильным девочкам, пищащим от восторга от графомании Полозковой, плевать. А остальным?»
Судя по продажам и тиражам, всем плевать, а это значит, деньги для ВСУ не иссякнут. Они же защищают таких Полозковых. Ремарка – у графоманки до сих пор функционирует страничка в «ВК», где, вероятно, всем заинтересованным можно заказать книжку с автографом.
Вера Полозкова
Защитники вышеописанных персонажей апеллируют к фашистской Германии – дескать, это там сжигали книги. Не будем уподобляться. Безусловно, трагедия для немецкой нации, некогда великой и просвещенной, но совершенно лишняя в качестве аналогии. Книжки, сериалы и прочие творческие проекты болотной интеллигенции, сбежавшей на Запад – это средство заработка на тех, кого они искренне ненавидят. Канал финансирования экстремистов, если хотите.
Гнать творения следует не по национальному признаку, а по предельно простому принципу исповедания вражеской идеологии. И это не говоря об унижении достоинства каждого россиянина. Страницы книг условных Полозковых и Невзоровых – это акция корпорации ВСУ, в которую покупатель вкладывается добровольно.
В такой истории невольно позавидуешь Соединенным Штатам и всему загнивающему Западу. У них там для защиты их насквозь лживой и выдуманной диктаторски навязываемой гей-культуры есть механизм «культуры отмены» правды и традиционных ценностей, а у нас почему-то даже на намёков на аналогичную защиту российского общества от мути гендеризма и вранья разносортных акуниных нет. И это в то самое время как они там запросто могут закопать Роулинг за теперь гомофобное слово «женщины», которые, оказывается, уже официально в Америках и Европах и не женщины вовсе, а всего лишь «особи, которые менструируют». Там они могут разрушить карьеру Кевина Спейси по ложным обвинениям или припомнить подающему надежды журналисту Маккэммонду посты в соцсетях времен школьной скамьи – якобы с нотками расизма и гомофобии.
А вот у нас зато до сих пор почему-то не получается отменить выползков интеллигенции, хотя социальных рычагов для этого предостаточно. И пока это не изменится, Акунины, Полозковы и Невзоровы будут размножаться и продолжать гадить в нашей духовной жизни.