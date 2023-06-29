«ЗСУ воюют за неё»: как предатели зарабатывают в России

В свободном доступе

«Я начал писать ее, чтобы понять, почему Российское государство такое кривое и больное. Нельзя ли его как-то вылечить? На третьем томе докопался до объяснения. На девятом пришел к выводу, что болезнь, вероятно, неизлечима. А сейчас, на фоне того что это государство творит, уже и лечить не хочется».



Источник: thinglink.com

«в 2016 году Пастафарианская церковь прижизненно канонизировала А. Невзорова, признав святым».

«ЗСУ воюют за неё!»

«ЗСУ воюют за меня!»

«Полозкова, в последнем интервью иноагенту Дудю (прости, Господи), сказала, что спонсирует (пересылает деньги) ВСУ, которые убивают русских солдат и гражданское русское население. Получается, что гонорары с продаж книг идут на оплату убийства русских людей. Ванильным девочкам, пищащим от восторга от графомании Полозковой, плевать. А остальным?»



Вера Полозкова