Военное обозрение
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«ЗСУ воюют за неё»: как предатели зарабатывают в России

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«ЗСУ воюют за неё»: как предатели зарабатывают в России



В свободном доступе


С внятностью на культурном фронте все сложно. Примеры парадоксальности, точнее – политики двойных стандартов, на каждом шагу. Уважаемый когда-то давно Борис Акунин, он же Григорий Чхартишвили, из Лондона вещает о военных преступлениях Российской армии. Вместо тысячи слов о писателе и японисте приведем характерное высказывание относительно целей написания девятитомной «Истории Российского государства»:

«Я начал писать ее, чтобы понять, почему Российское государство такое кривое и больное. Нельзя ли его как-то вылечить? На третьем томе докопался до объяснения. На девятом пришел к выводу, что болезнь, вероятно, неизлечима. А сейчас, на фоне того что это государство творит, уже и лечить не хочется».

Какова же позиция Минкульта в этом вопросе?

Очень простая – не препятствовать никоим образом творческой деятельности Акунина в России. Сериал «Азазель», снятый по мотивам творений писателя, открыто демонстрируется и свободно распространяется с начала 2023 года. Несмотря на заверения Акунина, что автор не получает причитающиеся деньги за экранизацию, верится в это с большим трудом.

За что точно получает денежку лондонский сиделец, так это за свободную продажу книжек. В магазинах и на онлайн-площадках можно приобрести не только изданные до спецоперации очередные приключения Эраста Фандорина, но и вполне современные вещи. Не будем отдельно рекламировать Чхартишвили, но в 2023 году вышел новый роман тиражом 70 тысяч. Издательству АСТ большое спасибо – все по классической формуле «бизнес и ничего личного».

Писатель неоднократно организовывал сборы в помощь Украине – этому тренду явно способствуют авторские гонорары от российских издательств. А когда его родная Грузия в 2008 году раскатывала «Градами» Южную Осетию, скромно отмалчивался в сторонке. Справедливости ради Акунин-Чхартишвили так и не был признан иноагентом.


Источник: thinglink.com

Отвлечемся на секунду от литературной истории и посмотрим на Оксану Карас.

Она не писатель, но вполне талантливый режиссер. Последний её сериал вышел на российском телевидении в апреле 2023 года и получил заслуженные положительные оценки. Только вот Карас оказалась предательницей. Из квартиры на Патриарших пишет сочувственные тексты в поддержку Украины. Казалось бы, собирай вещи и отправляйся на малую родину в Харьков. Так будет честнее. Но нет – финансовая связь с российским потребителем контента держит прочно. Да и вряд ли украинцы примут Карас после столь успешной режиссерской карьеры в Москве. Такие «не определившиеся», с кем они, вызывают даже больше презрения, чем уехавшие за границу или на Украину.

Вышеописанные персонажи не идут ни в какое сравнение с настоящими исчадиями ада, произведения которых вы вполне легально можете приобрести в России. Гражданин Украины Александр Невзоров – иноагент, объявленный в розыск МВД, до сих пор может порадовать своими шизофреническими текстами. За деньги, естественно. Сущие копейки стоят книжки «Искусство быть мерзавцем» и «Искусство оскорблять» на портале Ozon.

Кстати, у продавца нет и намека, что автор давно в розыске и причислен к иноагентам. Есть только:

«в 2016 году Пастафарианская церковь прижизненно канонизировала А. Невзорова, признав святым».

Издателем книг прописана некая ИП Невзорова Лидия, большая специалистка по лошадям, через которую муженек и получает доходы от продаж в России. В связи с этим есть предложения – если уже украинским пропагандистам, к которым относится чета Невзоровых, не закрываем продажи в России, то давайте реанимируем и бизнес Петра Порошенко? Долой политику двойных стандартов, так сказать.

А если серьезно, современная действительность в России не перестает удивлять. Нередко очень неприятно.

«ЗСУ воюют за неё!»


Второй после Невзорова в пантеоне омерзительных заслуженно лежит поэтка и певичка Вера Полозкова. Не переносящая, по её признанию, собственные фото- и видеоизображения, Полозкова публично призналась, что отметила бы покушение на Захара Прилепина «пивком». Не дотянула до шампанского, уточнила поэтка. В одном из интервью рассказала об обязательных отчислениях на Украину с каждого концерта, причем не на гуманитарные нужды. В списке покупок тактическая медицина, обмундирование и бронежилеты для людей, убивающих россиян. И коронное от Полозковой:

«ЗСУ воюют за меня!»

Наверное, вы думаете, что уж после такого солидарные издательства закрыли продажи творческого помета деятеля? Не тут-то было! И в прошлом году, и в 2023 году книготорговцы спокойно торгуют Полозковой. Отличный кейс для всех, кто сомневается в свободе слова в России – у нас не просто свобода, тут анархией попахивает. На одном книжном сайте посетитель очень точно описал ситуацию:

«Полозкова, в последнем интервью иноагенту Дудю (прости, Господи), сказала, что спонсирует (пересылает деньги) ВСУ, которые убивают русских солдат и гражданское русское население. Получается, что гонорары с продаж книг идут на оплату убийства русских людей. Ванильным девочкам, пищащим от восторга от графомании Полозковой, плевать. А остальным?»

Судя по продажам и тиражам, всем плевать, а это значит, деньги для ВСУ не иссякнут. Они же защищают таких Полозковых. Ремарка – у графоманки до сих пор функционирует страничка в «ВК», где, вероятно, всем заинтересованным можно заказать книжку с автографом.


Вера Полозкова

Защитники вышеописанных персонажей апеллируют к фашистской Германии – дескать, это там сжигали книги. Не будем уподобляться. Безусловно, трагедия для немецкой нации, некогда великой и просвещенной, но совершенно лишняя в качестве аналогии. Книжки, сериалы и прочие творческие проекты болотной интеллигенции, сбежавшей на Запад – это средство заработка на тех, кого они искренне ненавидят. Канал финансирования экстремистов, если хотите.

Гнать творения следует не по национальному признаку, а по предельно простому принципу исповедания вражеской идеологии. И это не говоря об унижении достоинства каждого россиянина. Страницы книг условных Полозковых и Невзоровых – это акция корпорации ВСУ, в которую покупатель вкладывается добровольно.

В такой истории невольно позавидуешь Соединенным Штатам и всему загнивающему Западу. У них там для защиты их насквозь лживой и выдуманной диктаторски навязываемой гей-культуры есть механизм «культуры отмены» правды и традиционных ценностей, а у нас почему-то даже на намёков на аналогичную защиту российского общества от мути гендеризма и вранья разносортных акуниных нет. И это в то самое время как они там запросто могут закопать Роулинг за теперь гомофобное слово «женщины», которые, оказывается, уже официально в Америках и Европах и не женщины вовсе, а всего лишь «особи, которые менструируют». Там они могут разрушить карьеру Кевина Спейси по ложным обвинениям или припомнить подающему надежды журналисту Маккэммонду посты в соцсетях времен школьной скамьи – якобы с нотками расизма и гомофобии.

А вот у нас зато до сих пор почему-то не получается отменить выползков интеллигенции, хотя социальных рычагов для этого предостаточно. И пока это не изменится, Акунины, Полозковы и Невзоровы будут размножаться и продолжать гадить в нашей духовной жизни.
Автор:
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7 комментариев
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  1. Luminman
    Luminman Сегодня, 04:25
    -1
    Когда-то была очень хорошая практика - врагов народа расстрелять, а их фотографии из школьных учебников затушевать карандашом. Сейчас расстреливать как-то несподручно, настало другое время, а вот полностью вырезать уб...ков из нашей истории и культуры вполне возможно, тем более, что все это полные нули, ничего собой не представляющие...
  2. BlacTiger74
    BlacTiger74 Сегодня, 04:39
    +1
    Этого акунина если и читал пару раз , то сейчас мне на него с высокой колокольни !!!
    1. andrewkor
      andrewkor Сегодня, 05:11
      0
      " Сокол и Ласточка"- вполне даже читаемы.Остальное только в "ящике".
  3. parusnik
    parusnik Сегодня, 05:15
    +1
    Автор, претензии должны быть не к тем кто пишет, а к потребителю..Произведения данных авторов,не насильно предлагают покупать?Но пипл,покупает,хавает. А кто вкус пипла сформировал?..
    1. Uncle Lee
      Uncle Lee Сегодня, 05:51
      +1
      Цитата: parusnik
      А кто вкус пипла сформировал?..

      На фото- Полозкову слушает одна молодежь ! am
  4. Семенов
    Семенов Сегодня, 05:30
    +1
    К министерству культуры очень много вопросов, а решать их должно ФСБ, от негласного запрета "помета выдающихся проукраинцев" на всех уровнях до посадок спонсоров ВСУ.
  5. Ryaruav
    Ryaruav Сегодня, 06:11
    0
    Всё эти самки собак поддерживаются из кармана народа, который потом сам удивляется почему так живем