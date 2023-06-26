Президент РФ продлил запрет на продажу нефти и нефтепродуктов странам, которые ввели на них потолок цен

Россия продлевает действие ответных мер в отношении стран, установивших потолок цен на российскую нефть и нефтепродукты. Соответствущий указ подписал Владимир Путин, он уже размещен на официальном интернет-портале правовой информации. .Изначально указ должен был действовать с 1 февраля по 1 июля 2023 года, но теперь его продлили до 31 декабря этого года. Скорей всего, если каких-либо изменений не произойдет, в декабре его продлят еще на полгода. Документ запрещает поставку российской нефти и нефтепродуктов тем странам, которые прямым и или косвенным способом устанавливают потолок цен на них, введенный США и странами Европы.Впервые о введении так называемого потолка цен на российские нефтепродукты, на Западе заговорили еще осенью 2022 года в ответ на начавшуюся мобилизацию, а также с целью лишить Россию "доходов от продажи нефти". Инициатором выступили США, потом их поддержали страны, входящие в антироссийскую коалицию. В Вашингтоне предлагали установить закупочные цены на нефть в пределах 40-60 долларов и не выше, а в Киеве требовали в 20-30. В ответ в России заявили, что в случае принятия такого закона просто не будут продавать нефть странам, которые введут потолок.В декабре прошлого года проект указа президента России был готов, в нем говорилось, что запрет продажи нефти вводится, если: получателем является страна, которая ввела потолок цен на российскую нефть или потолок цены фигурирует в качестве условия контракта на покупку нефти.Несмотря на введенные против России ограничения, Запад все равно продолжает закупать российскую нефть, но уже не напрямую, а через посредников, в роли которых выступают страны, не пожелавшие присоединиться к западной коалиции. Они берут нефть у России по установленным Москвой ценам, после чего перепродают. Схема действует, на Западе о ней прекрасно осведомлены, но продолжают делать вид, что все идет как надо. Ведь проданная Россией другим странам нефть якобы перестает быть российской.