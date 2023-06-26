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Президент РФ продлил запрет на продажу нефти и нефтепродуктов странам, которые ввели на них потолок цен

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Президент РФ продлил запрет на продажу нефти и нефтепродуктов странам, которые ввели на них потолок цен

Россия продлевает действие ответных мер в отношении стран, установивших потолок цен на российскую нефть и нефтепродукты. Соответствущий указ подписал Владимир Путин, он уже размещен на официальном интернет-портале правовой информации. .


Изначально указ должен был действовать с 1 февраля по 1 июля 2023 года, но теперь его продлили до 31 декабря этого года. Скорей всего, если каких-либо изменений не произойдет, в декабре его продлят еще на полгода. Документ запрещает поставку российской нефти и нефтепродуктов тем странам, которые прямым и или косвенным способом устанавливают потолок цен на них, введенный США и странами Европы.

Впервые о введении так называемого потолка цен на российские нефтепродукты, на Западе заговорили еще осенью 2022 года в ответ на начавшуюся мобилизацию, а также с целью лишить Россию "доходов от продажи нефти". Инициатором выступили США, потом их поддержали страны, входящие в антироссийскую коалицию. В Вашингтоне предлагали установить закупочные цены на нефть в пределах 40-60 долларов и не выше, а в Киеве требовали в 20-30. В ответ в России заявили, что в случае принятия такого закона просто не будут продавать нефть странам, которые введут потолок.

В декабре прошлого года проект указа президента России был готов, в нем говорилось, что запрет продажи нефти вводится, если: получателем является страна, которая ввела потолок цен на российскую нефть или потолок цены фигурирует в качестве условия контракта на покупку нефти.

Несмотря на введенные против России ограничения, Запад все равно продолжает закупать российскую нефть, но уже не напрямую, а через посредников, в роли которых выступают страны, не пожелавшие присоединиться к западной коалиции. Они берут нефть у России по установленным Москвой ценам, после чего перепродают. Схема действует, на Западе о ней прекрасно осведомлены, но продолжают делать вид, что все идет как надо. Ведь проданная Россией другим странам нефть якобы перестает быть российской.
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8 комментариев
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  1. kromer
    kromer Сегодня, 18:26
    0
    В ответ в России заявили, что в случае принятия такого закона просто не будут продавать нефть странам, которые введут потолок.


    Продают, не смотря на указ. Только по рыночной цене.
    1. Shurik70
      Shurik70 Сегодня, 18:28
      +3
      Не очень-то этот запрет действует.
      Танкеры встречаются в море, с одного переливают в другой, смешивая нефть другого происхождения, и юридически это уже не российская нефть
      1. Joker62
        Joker62 Сегодня, 18:34
        0
        Когда нефть смешиваются с разными сортами, сильно страдают НПЗ - высокий риск выхода из строя, и в следствие чего экологическая катастрофа.
        Страдают люди и Природа. Хорошего тут мало.
      2. Ныробский
        Ныробский Сегодня, 18:58
        0
        Цитата: Shurik70
        Не очень-то этот запрет действует.

        Да почему не действует то? belay
        Ну вот не продают её напрямую в те страны, которые вписались в тему с потолком, о чём в статье и написано не иероглифами, а русским языком. Как вы читаете? request
        То, что они её приобретают через замутки с танкерами и посредников, это как раз следствие того, что запрет действует и является их собственноручно выращенным геморроем, который к тому же обходится им дороже, чем если бы они покупали нефть напрямую.
    2. Bingo
      Bingo Сегодня, 18:37
      +2
      Цитата: kromer
      Продают, не смотря на указ. Только по рыночной цене.

      В том и смысл, что о свой потолок цен - они могут башкой постучаться. Больше от него проку нет)))
      1. marchcat
        marchcat Сегодня, 18:49
        0
        по установленным Москвой ценам
        Даже стало интересно, кто в Москве устанавливает цену на нашу нефть и какова её цена.
    3. Сулла__Славный
      Сулла__Славный Сегодня, 18:48
      -1
      Изобретаем велосипед в очередной раз... Вообще, не могу представить, чтобы в Союзе - пара дивизий, из мест дислокации - двинулась на Москву. А как двинулись, так и сразу же остановились бы.stop
  2. zloybond
    zloybond Сегодня, 18:34
    -1
    По идее Гарант безжалостно должен был запретить любую торговлю со странами которые поддержат или будут участвовать в вывозе ценностей с территории Окраины и тем более из Киево-печерской лавры. Любую и на все время пока все не будет возвращено взад. В том числе скифские ценности. НО по факту у нас первом плане зерновые сделки.... пиастры-пиастры-пиастры.... hi