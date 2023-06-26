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МИД Казахстана: Россия не стала запрашивать помощь у стран ОДКБ во время вооружённого мятежа

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МИД Казахстана: Россия не стала запрашивать помощь у стран ОДКБ во время вооружённого мятежа

Россия не стала запрашивать помощь у стран ОДКБ во время вооруженного мятежа, состоявшегося в минувшую субботу. По крайней мере, ничего подобного российские и казахстанские дипломаты между собой не обговаривали.


Такое заявление сделал журналистам в ходе брифинга представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров.

По линии Министерства иностранных дел с российской стороны никакой помощи не запрашивалось. Официально не запрашивалось

- ответил он одному из представителей СМИ.

Москва не просила своих союзников помочь ей против Евгения Пригожина и ЧВК «Вагнер».


Ночью с пятницы на субботу подразделения «вагнеровцев» вошли в Ростов-на-Дону, заняв штаб Южного военного округа и ряд других важных объектов. Вооруженные люди в форме патрулировали улицы, а также организовали блокпосты на дорогах на въезде в город. В Ростове на этих выходных наблюдалось большое количество военной техники. Этим событиям предшествовало заявление пресс-службы Евгения Пригожина о ракетном ударе российских военных по месту дислокации ЧВК «Вагнер». В Министерстве обороны и ФСБ России опровергли это утверждение.

Тогда президент РФ резко осудил действия бизнесмена и охарактеризовал их как вооруженный мятеж. Путин назвал их предательством и ударом в спину собственной стране. Против Пригожина было возбуждено уголовное дело.

Урегулировать кризисную ситуацию удалось в тот же день при посредничестве президента Белоруссии Александра Лукашенко.
Использованы фотографии:
МИД Казахстана
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15 комментариев
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  1. Жгучая_Крапива
    Жгучая_Крапива Сегодня, 18:35
    -1
    Впустить в страну войска Казахстана - интересная идея, которая, слова богу, никому не пришла в голову.
    Обитатели Рублёвки, вагнеровцы и простой народ все лежали бы в одной большой братской могиле, имхо.
    1. Сулла__Славный
      Сулла__Славный Сегодня, 18:38
      +2
      Мы как обычно - изобретаем велосипед: во всём мире давно поняли, что ЧВК в своей стране - использоваться НЕЛЬЗЯ, ибо это - чревато БОЛЬШИМИ проблемами. А вот КТО отдал такую команду на привлечение этих ребят в СВО, тот и должен нести полную ответственность, но этот человек, конечно же - не будет привлечён, потому что он - всегда прав. crying
    2. Андрей из Челябинска
      Андрей из Челябинска Сегодня, 18:54
      +1
      Цитата: Жгучая_Крапива
      Обитатели Рублёвки, вагнеровцы и простой народ все лежали бы в одной большой братской могиле, имхо.

      Вы столь высокого мнения о казахских ВС?
  2. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 18:37
    +3
    Можно подумать что Астана кинулась бы помогать, угу, аж два раза.
    1. Жгучая_Крапива
      Жгучая_Крапива Сегодня, 18:44
      0
      Кончено, кинулась бы. Вот чтобы она захотела уйти обратно, это маловероятно.
      1. Ропот 55
        Ропот 55 Сегодня, 18:49
        +1
        Жгучая крапива hi вы серьезно???
        Знаю, знаю текст моего комментария.
  3. Тима
    Тима Сегодня, 18:38
    +3
    ОДКБ помощь? " КАК ОТ КОЗЛА МОЛОКА" hi
    1. Irokez
      Irokez Сегодня, 18:57
      0
      Цитата: Тима
      ОДКБ помощь? " КАК ОТ КОЗЛА МОЛОКА"

      Зря Вы так.
      Для всего мира было бы показательно союзные обязательства ОДКБ.
      В данном случае важен не результат, а участие. Ну можно было бы хотя бы запросить помощь, а через некоторое время её отозвать без реальных передвижений.
  4. Bingo
    Bingo Сегодня, 18:47
    0
    Не торопитесь. Мы их на Западную Украину позовем - вот пусть там устанавливают порядок и законность. И не стесняются в средствах
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 18:51
      +1
      Bingo hi, если я ничего не путаю, то ОДКБ полным составом открестилось всеми конечностями от помощи России в С. В. О.
      1. Bingo
        Bingo Сегодня, 18:56
        0
        К тому моменту СВО уже кончится... За отсутствием противостоящей стороны. А вот помогать недоехавшим в Канаду из схронов - очень даже гуманитарная миссия) Упаковать трембиту, опять-таки, чтоб за габариты кресла не вылезала - помочь надо))
    2. Жгучая_Крапива
      Жгучая_Крапива Сегодня, 18:52
      0
      Наши бойцы отдадут свои жизни, а казахи придут на готовенькое делать пальцы веером? Шикарный план. Гениальный, практически.
  5. ASM
    ASM Сегодня, 18:48
    -3
    Ох гложет меня червяк сомнения, что "мятеж" Вагнера - это именно мятеж, а не многоходовочка. Посмотрите, дело открыто, всех сильно "пожурили", т.е. юридически отмазались по-полной. При этом задачи в Африке Вагнер выполняет четко, а транспортировка в Белоруссию идет четко своим ходом. Т.е. мы получили отлично обученную армию на границе окраины, Польши и Белоруссии. И если эти лучшие штурмовики в мире, вдруг, заденут пшекскую территорию, так это не мы - это преступники.
  6. Кот Александрович
    Кот Александрович Сегодня, 18:54
    0
    Какая интересная новая новость! А мы-то и не знали! belay
  7. Бывший солда
    Бывший солда Сегодня, 18:55
    0
    Россия не стала запрашивать помощь у стран ОДКБ во время вооруженного мятежа, состоявшегося в минувшую субботу.

    У кого запрашивать то? У Казахстана? Они бы отказались.