МИД Казахстана: Россия не стала запрашивать помощь у стран ОДКБ во время вооружённого мятежа

По линии Министерства иностранных дел с российской стороны никакой помощи не запрашивалось. Официально не запрашивалось

Россия не стала запрашивать помощь у стран ОДКБ во время вооруженного мятежа, состоявшегося в минувшую субботу. По крайней мере, ничего подобного российские и казахстанские дипломаты между собой не обговаривали.Такое заявление сделал журналистам в ходе брифинга представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров.- ответил он одному из представителей СМИ.Москва не просила своих союзников помочь ей против Евгения Пригожина и ЧВК «Вагнер».Ночью с пятницы на субботу подразделения «вагнеровцев» вошли в Ростов-на-Дону, заняв штаб Южного военного округа и ряд других важных объектов. Вооруженные люди в форме патрулировали улицы, а также организовали блокпосты на дорогах на въезде в город. В Ростове на этих выходных наблюдалось большое количество военной техники. Этим событиям предшествовало заявление пресс-службы Евгения Пригожина о ракетном ударе российских военных по месту дислокации ЧВК «Вагнер». В Министерстве обороны и ФСБ России опровергли это утверждение.Тогда президент РФ резко осудил действия бизнесмена и охарактеризовал их как вооруженный мятеж. Путин назвал их предательством и ударом в спину собственной стране. Против Пригожина было возбуждено уголовное дело.Урегулировать кризисную ситуацию удалось в тот же день при посредничестве президента Белоруссии Александра Лукашенко.