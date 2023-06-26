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Зарубежная пресса: Япония считает, что оказание военной помощи Украине в виде поставок летального оружия - выполнимая задача

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Зарубежная пресса: Япония считает, что оказание военной помощи Украине в виде поставок летального оружия - выполнимая задача

Правительство Японии разъяснило правящим партиям о том, что поставки небоевых машин и судов, оснащённых летальным оружием, могут осуществляться в соответствии с техническими нормами согласно положению об экспорте вооружений. Об этом информационному агентству Kyodo News сообщил накануне источник, знакомый с ситуацией.


Стоит отметить, что данное разъяснение говорит о готовности кабмина во главе с премьер-министром страны Фумио Кисидой пересмотреть свою позицию касательно трёх базовых принципов экспорта оружия, основывающихся на политике «активного пацифизма», закреплённой в конституции Японии. Причиной всему – боевые действия на Украине с целью поддержки этой страны в борьбе с российской «агрессией».

Ни для кого не секрет, что до сих пор официальный Токио формально придерживался позиции, согласно которой поставки военной техники, равно как и передача военных технологий, находились под запретом, за исключением проектов, предусматривающих совместные разработки Японией новых видов вооружений с другими странами.

Однако японский исполнительный орган решил пойти по другому пути, уведомив правящее большинство, состоящее из Либерал-демократической партии (ЛДП) и политической партии Комэйто о том, что оказание военной помощи Украине в виде поставок летального оружия – вполне выполнимая задача.

Таким образом, отмечает источник, в список продукции военного назначения, озвученный кабмином, подпадают боевые разведывательные машины, минные тральщики Сил самообороны Японии, все из которых оснащены автоматическими пушками.

В этом контексте, не лишним было бы упомянуть и о начале переговоров между представителями партий относительно пересмотра действующих ограничений, связанных с экспортом вооружений. О дискуссиях на этот счёт стало известно в апреле текущего года, когда с момента начала вооружённого конфликта на Украине прошло уже чуть более года.

Примечательно, что и внутри правящей коалиции наблюдались разногласия по этому вопросу. В то время как ЛДП была оптимистически настроена на то, чтобы ускорить отправку вооружений Киеву, правоцентристская партия Комэйто, напротив, негативно восприняла данную инициативу, опасаясь того, что такие поставки оружия приведут лишь к ещё большей эскалации конфликта, что также идёт вразрез с японским пацифизмом, провозглашённым в стране после окончания Второй мировой войны.

Всё же японские власти в нарушение всех норм уже поставили Украине военную продукцию в виде бронежилетов и касок. Всё это стало возможным благодаря принятию руководством страны в декабре 2022 новой Стратегии национальной безопасности.
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6 комментариев
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  1. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 19:55
    +2
    О-ооо "самураи" созрели, аль Хозяин комманду дал?
    1. Mitos
      Mitos Сегодня, 20:26
      -1
      Японцы правильным путем идете, одним клеймом больше одним меньге какая разница. Вы никогда не выгоните окупантов со своей земли, так и останетесь рабами.
  2. Buyan
    Buyan Сегодня, 19:57
    +2
    Косорылые соседи охамели видимо с разрешения хозяина...
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 20:18
      -1
      Buyan hi, да ладно вам, мало того что у них фантомные боли по "северным территориям" так они под сапогом у Вашингтона чего им с Белого дома скажут то и исполнят. Я просто думал они раньше зашевелятся.
  3. alexoff
    alexoff Сегодня, 20:00
    +2
    Не, ну логично - Украина поставила в КНДР движки и спецификацию для баллистических ракет, но разве такое смутит японцев? Хозяин сказал помогать - будут помогать!
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 20:30
      0
      alexoff, Киев кинул Китай на Мотор Сич, однако не слыхать ни про судебный процесс, ни про другую какую мстю))) Пекина. А почему??? Китай не хочет ссориться с Вашингтоном, а тут так и вообще Токио с 1945 под оккупацией у США, просто это завернуто в обертку демократии.