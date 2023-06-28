Умирали, держась за руки. Подвиг узбеков-красноармейцев в концлагере Амерсфорт



Волонтёры приносят цветы на могилы советских солдат. Военное кладбище «Рюстхоф»

Концлагерь Амерсфорт

«Одетые в лохмотья, они даже не выглядели, как солдаты... Нацисты провели их по главной улице, выставляя напоказ, от вокзала до самого концлагеря. Они были слабые и маленькие, их ноги были обернуты в старые тряпки. Некоторые из них еле держались на ногах, их поддерживали идущие рядом товарищи...»



Сторожевая башня в лагере Амерсфорт

Подвиг пленных