Умирали, держась за руки. Подвиг узбеков-красноармейцев в концлагере Амерсфорт

Волонтёры приносят цветы на могилы советских солдат. Военное кладбище «Рюстхоф»
Концлагерь Амерсфорт
Весной 1941 года немцы на месте бывших военных казарм в южной части города Амерсфорт в оккупированных Нидерландах, организовали концентрационный лагерь. Концлагерь действовал до 1945 года. Через него прошло более 35 тыс. человек. В лагере содержались евреи, участники Сопротивления, коммунисты и советские военнопленные.
В конце сентября1941 года в концентрационный лагерь Амерсфорт пригнали 101 красноармейца. Гитлеровцы вели войну на уничтожение. Поэтому военнопленные обычно были обречены на смерть от голода, болезней, холода, нечеловеческих условий содержания в лагерях и во время транспортировки, от пыток, издевательств и методичного уничтожения с помощью пули, виселицы и т. д.
Житель города Амерсфорт Хенк Брукзаузен вспоминал:
«Одетые в лохмотья, они даже не выглядели, как солдаты... Нацисты провели их по главной улице, выставляя напоказ, от вокзала до самого концлагеря. Они были слабые и маленькие, их ноги были обернуты в старые тряпки. Некоторые из них еле держались на ногах, их поддерживали идущие рядом товарищи...»
Надзиратели специально морили заключенных, избивали за малейшую провинность либо её видимость. Особенно жестоко относились к красноармейцам. Всю осень держали на улице, выдавали только половину положенного в лагере пайка. Когда кто-то из других узников попытался поделиться с пленными узбеками едой, то в наказание весь лагерь на несколько дней лишили пищи.
Сторожевая башня в лагере Амерсфорт
Подвиг пленных
Историю о пленных узбеках-красноармейцах мир узнал благодаря голландскому директору фонда «Советское поле славы» Ремко Рейдингу. Он уже долгое время занимается военным мемориалом около Лесдена и Амерсфорта. Он был открыт в 1948 году. На военном кладбище «Рюстхоф» покоятся 835 советских военнопленных и жертв нацистских лагерей. Это русские, включая жителей УССР и БССР, казахи, узбеки, армяне и представители других народов СССР. Сотни жертв до сих пор числятся в числе без вести пропавших.
Ремдингу удалось восстановить 164 имени советских воинов, похороненных на военном кладбище «Рюстхоф». За свою работу Ремко Рейдинг был отмечен наградой Минобороны РФ «За активную поисковую работу».
Исследователь выяснил, что пленников специально доводили до истощения, чтобы сломить их волю, превратить в послушных животных. По указанию министра пропаганды Третьего рейха в Амерсфорт прибыла съёмочная группа. Она должна была снять, как «советские варвары» будут драться за пищу. Немцам в этот период внушали, что в России живут «дикие люди», «недочеловеки», которые недостойны жизни. Поэтому немецкие «сверхлюди» спокойно могут покончить с ними и освободить для себя «жизненное пространство».
Под объективами камер пленным красноармейцам бросили одну буханку хлеба и стали ждать «зрелища». Но драки не произошло. Узбеки-красноармейцы, несмотря на чудовищные испытания, сохранили своё человеческое достоинство. Один из солдат подобрал хлеб и передал старшему товарищу. Узбеки сели в круг и разделили его по-братски. Эксперимент нацистов провалился.
«Красивой картинки» про варваров снять не удалось. Военнопленные, которых не удалось использовать в целях пропаганды идей нацизма, были обречены на смерть. В результате нечеловеческих условий содержания, непосильного труда и голода 24 из них умерли зимой. Оставшиеся 77 были расстреляны 9 апреля 1942 года. Голландский историк Рейдинг, ссылаясь на послевоенные воспоминания надзирателей, пишет, что во время казни узбеки, взявшись за руки, смотрели своей смерти в лицо.
В условиях краха гитлеровской Германии руководство концлагеря уничтожило все документы. Историкам удалось выяснить только два имени – Кадыров Хатам и Муратов Заир. Вечная память советским героям!