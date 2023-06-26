Евгений Пригожин назвал причины так называемого «марша справедливости» ЧВК «Вагнер» на Москву

Мы прошли за сутки 700 километров, не был убит ни один солдат на земле, мы сожалеем о том, что были вынуждены наносить удары по авиационным средствам, но они бросали бомбы и наносили удары

Целью "марша справедливости", так назвал Пригожин поход ЧВК "Вагнер" на Москву, было не допустить уничтожения "Оркестра" и привлечь к ответственности лиц, которые своими действиями и решениями совершили множество ошибок в СВО. Так куратор ЧВК "Вагнер" прокомментировал ситуацию с выдвижением колонн "музыкантов".По словам Пригожина, ЧВК "Вагнер" выдвинулся к Москве не для свержения власти, а для выражения своего протеста, потому что компанию хотели к 1 июля распустить. Однако, подойдя к столице на довольно близкое расстояние, было принято решение развернуться, потому что дальнейшее продвижение могло привести к большой крови. В то же время "Оркестр" хотел привлечь к ответственности лиц, из-за которых творится, по его словам, "весь этот бардак" в зоне СВО.Изначально было принято решение 30 июня колонной выдвинуться в Ростов, где у штаба ЮВО передать военным всю технику, но якобы был нанесен ракетный удар по лагерю и совет командиров принял решение выдвигаться немедленно. Минобороны РФ, напомним, заявления об ударе по лагерю "Вагнера" назвало информационной провокацией и ещё тогда призвало бойцов ЧВК не совершать роковых ошибок.За сутки отряды ЧВК прошли почти 700 км, при этом выявив серьезнейшие проблемы в системе безопасности России. Бойцы отряда блокировали все воинские части и аэродромы на пути, при этом не пострадал ни один военнослужащий российской армии на земле.- заявил Пригожин.Также он подчеркнул, что за сутки подразделения компании совершили марш, равный расстоянию от места старта российских войск 24 февраля до Киева, и от этой же точки до Ужгорода. По его словам, если бы спецоперацию начинали обученные войска, то СВО могла пойти совсем по другому сценарию.Также Пригожин выразил благодарность президенту Белоруссии Александру Лукашенко, который "нашел решение", после которого отряды ЧВК "Вагнер" вернулись в полевые лагеря.Напомним, что 24 июня, по факту происходивших событий, было возбуждено уголовное дело по статье, предусматривающей наказание за вооружённый мятеж.