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Власти США заявили о новом пакете военной помощи Украине, в который войдут БМП Bradley и БТР Stryker

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Власти США заявили о новом пакете военной помощи Украине, в который войдут БМП Bradley и БТР Stryker

Власти США анонсировали выделение Украине очередного пакета военной помощи. На этот раз его финансовые объёмы оцениваются в 500 млн долларов. И этот пакет станет как минимум 12-м по счёту – не самым крупным, но и не самым дешёвым.


По последним данным, в состав этого пакета среди прочего войдут 55 средств бронетехники американского производства. Это 25 БТР «Страйкер» (Stryker) и 30 БМП «Брэдли» (Bradley).

Напомним, что ранее в США признали потери в виде 17 БМП Bradley на фронтах украинского вооружённого конфликта. Новые планы поставок говорят о том, что 17 «Брэдли» - заниженное американской стороной число.

В пакет военной помощи на данном этапе точно не войдут ни танки Abrams, ни истребители F-16. Стоит напомнить, что ранее в США анонсировали поставки «Абрамсов» для нужд ВСУ осенью 2023 года, при учёте ремарки о том, «сколь успешным будет украинское контрнаступление». Первые истребители F-16 так называемая «авиационная коалиция» НАТО собирается поставить киевскому режиму в начале 2024 года. При этом в США дали понять, что с базированием этих самолётов на украинских аэродромах могут возникнуть проблемы. Причём проблемы не только в плане безопасности при частых российских ракетных ударах, но и проблемы с техническим обслуживанием.
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10 комментариев
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  1. Knell Wardenheart
    Knell Wardenheart Сегодня, 20:13
    0
    В связи с попыткой мятежа на западе народ так возбудился, что подкинули на вентилятор еще гринов . Потребуется какое-то время и ,разумеется,успехи на фронте, чтобы снова сбить это упорство.
  2. Bingo
    Bingo Сегодня, 20:15
    0
    Есть уникальное предложение из области маркетинга! Вы там, власти США... Оптом объедините все ваши "пакеты" под общим названием "дрова". Один пес - горят одинаково при любом названии. На бумаге заодно сэкономите, опять-таки, для того, чтоб в уши дуть хомячкам, полезно... "Что вы - что вы! На Дикое Поле мы поставляли дрова! А вам предлагаем уникальные БМП Бред Ли, не биты - не крашены".
  3. alexoff
    alexoff Сегодня, 20:18
    -1
    А страйкеры это вундерваффе или нет? Как эксперты ВО думают?
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 20:22
      0
      alexoff hi, вундерваффе не существует, вообще, но как говориться Страйкер по опаснее Бредли будет.
      1. Bingo
        Bingo Сегодня, 20:25
        0
        Цитата: Ропот 55
        вундерваффе не существует

        Ща вас сперва проклянет секта святой Химеры, потом посыпется шестиконечный десант и... Короче, сразу громко вопите, что это вы не про Ф-35... laughing
        1. Ропот 55
          Ропот 55 Сегодня, 20:32
          +1
          Bingo hi, увы мне грешному.
          good опять что-то с текстом. wink
  4. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 20:20
    -1
    Потери брони американского производства компенсируют и похоже с процентами, нашим надо увеличивать количество уничтоженной техники.
    1. alexoff
      alexoff Сегодня, 20:25
      -1
      Это всё зависит от всушников - если они прячут технику в далёком тылу то её трудно уничтожить. Судя по их потерям там уже половина брони западная, а стало быть советские галоши заканчиваются. Но разумеется расслабляться не надо, ведь где-то ждут челленджеры, страйкеры и словацкие т55, которые пока чего-то выжидают
  5. КТМ-5
    КТМ-5 Сегодня, 20:27
    0
    О, новую партию подвижных мишеней скоро подвезут!
  6. Sith
    Sith Сегодня, 20:33
    -1
    Цитата: Knell Wardenheart
    В связи с попыткой мятежа на западе народ так возбудился, что подкинули на вентилятор еще гринов . Потребуется какое-то время и ,разумеется,успехи на фронте, чтобы снова сбить это упорство.

    Ну бредли бредлями ... а экипажи то под них нужны ... их так быстро не восполнишь как технику