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Британский министр обороны: Ракеты Storm Shadow оказали значительное влияние на ход боевых действий в украинском конфликте

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Британский министр обороны: Ракеты Storm Shadow оказали значительное влияние на ход боевых действий в украинском конфликте

Британский министр обороны Бен Уоллес, кандидатуру которого на пост генерального секретаря НАТО пока отклонили, высказался по поводу поставок на Украину ракет Storm Shadow. Это ракеты большой дальности, которые украинские войска используют чаще всего с бортов фронтовых бомбардировщиков Су-24. По последним данным, именно с борта этих самолётов выпускались франко-британские ракеты при ударе по Чонгарскому мосту. Мост получил серьёзные повреждения и теперь восстанавливается.


По словам главы британского Минобороны, ракеты Storm Shadow «оказали значительное влияние на ход боевых действий» в украинском конфликте.

Бен Уоллес считает, что ракеты большой, поставленные Украине Великобританией, «уже оказали существенное воздействие на российскую армию».

Ранее сообщалось, что одним из мест хранения этих ракет стал аэродром Староконстантинов в Хмельницкой области. По аэродрому были нанесены несколько комбинированных ударов российскими войсками. После этого представитель командования ВС ВСУ Юрий Игнат заявил, что ВСУ «вынуждены скрывать свои самолёты, чтобы избегать ударов по ним на ряде аэродромов». Из этого можно сделать вывод, что Киев подбирает или уже подобрал альтернативные площадки для размещения остающихся в арсенале средств боевой авиации.
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5 комментариев
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  1. Alex777
    Alex777 Сегодня, 20:25
    +1
    Бен Уоллес считает, что ракеты большой дальности, поставленные Украине
    Великобританией, «уже оказали существенное воздействие на российскую армию».

    Пора Бену начинать оглядываться...
    1. blackGRAIL
      blackGRAIL Сегодня, 20:29
      0
      И к чему это сотрясание воздуха, за которым не последует ничего?
      1. Mitos
        Mitos Сегодня, 20:33
        0
        Таким путем и ЯО то же принесет большое влияние на конфликт...
  2. marchcat
    marchcat Сегодня, 20:26
    +5
    «оказали значительное влияние на ход боевых действий»
    Не очень убедительно, что бы занять пост генсека НАТО.
  3. alexoff
    alexoff Сегодня, 20:27
    +1
    А какое именно воздействие? Один склад сожгли и один мост повредили, вроде украинцы подобные потери имеют по несколько раз в неделю и их это не тревожит