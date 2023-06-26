Латвия полностью прекратила выдачу виз россиянам, заявив о «непредсказуемом развитии» ситуации в России

В связи с непредсказуемым развитием внутриполитических событий в России с 26 июня дипломатические и консульские представительства Латвии за рубежом прекратили прием всех видов визовых заявлений от граждан России

Латвия прекратила выдавать визы российским гражданам, прием заявлений прекращен. При этом, документы, поданные до 25 июня, будут рассмотрены. Об этом говорится в заявлении латвийского МИДа.Российские граждане больше не смогут попасть в Латвию, Рига прекращает выдачу виз всех видов, документы больше рассматриваться не будут. Причиной такого решения в МИД республики назвали "непредсказуемое развитие" внутриполитических событий в России. В то же время, заявления, подданные до 25 июня, будут рассмотрены и подавшие их россияне, вполне возможно, получат визы.- говорится в заявлении.О том, что Латвия окончательно закроет въезд для россиян, еще в субботу заявил латвийский президент Эдгарс Ринкевичс, решение это было принято уже давно, а выступление ЧВК "Вагнер" просто использовали как повод. Не было бы демарша Пригожина, в Риге придумали бы что-нибудь другое.Вообще же, отношения Латвии и России, и так находившиеся в не лучшем виде, окончательно испортились после начала СВО, Рига полностью поддержала Киев, а также действия США и Европы. Дипломатический уровень между странами был понижен, в прошлом году Рига перестала выдавать россиянам вид на жительство, а затем запретила посещение страны с шенгенскими визами, выданными на территории других государств.В апреле 2022 года Латвия понизила уровень дипломатических отношений, российский посол был выслан из Риги, латвийский из Москвы. В январе 2023 года уровень был понижен до временного поверенного в делах.