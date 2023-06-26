Латвия полностью прекратила выдачу виз россиянам, заявив о «непредсказуемом развитии» ситуации в России

Латвия прекратила выдавать визы российским гражданам, прием заявлений прекращен. При этом, документы, поданные до 25 июня, будут рассмотрены. Об этом говорится в заявлении латвийского МИДа.
Российские граждане больше не смогут попасть в Латвию, Рига прекращает выдачу виз всех видов, документы больше рассматриваться не будут. Причиной такого решения в МИД республики назвали "непредсказуемое развитие" внутриполитических событий в России. В то же время, заявления, подданные до 25 июня, будут рассмотрены и подавшие их россияне, вполне возможно, получат визы.
В связи с непредсказуемым развитием внутриполитических событий в России с 26 июня дипломатические и консульские представительства Латвии за рубежом прекратили прием всех видов визовых заявлений от граждан России
- говорится в заявлении.
О том, что Латвия окончательно закроет въезд для россиян, еще в субботу заявил латвийский президент Эдгарс Ринкевичс, решение это было принято уже давно, а выступление ЧВК "Вагнер" просто использовали как повод. Не было бы демарша Пригожина, в Риге придумали бы что-нибудь другое.
Вообще же, отношения Латвии и России, и так находившиеся в не лучшем виде, окончательно испортились после начала СВО, Рига полностью поддержала Киев, а также действия США и Европы. Дипломатический уровень между странами был понижен, в прошлом году Рига перестала выдавать россиянам вид на жительство, а затем запретила посещение страны с шенгенскими визами, выданными на территории других государств.
В апреле 2022 года Латвия понизила уровень дипломатических отношений, российский посол был выслан из Риги, латвийский из Москвы. В январе 2023 года уровень был понижен до временного поверенного в делах.