Украина получила обещанный ЗРК SAMP/T

Еще в прошлом году Франция и Италия пообещали киевскому режиму поставить зенитные ракетные комплексы SAMP/T. Предполагалось, что такая система средней / большой дальности позволит усилить противовоздушную оборону ключевых объектов и защитить их от российских ударных средств. Однако обещанную технику пришлось долго ждать, и она только сейчас заступает на дежурство. Кроме того, объемы помощи оказались недостаточными даже для частичного покрытия потребностей украинской ПВО.
Долгое ожидание
В октябре 2022 г. киевский район обратился к иностранным государствам с просьбой о поставке современных средств ПВО. Поводом для этого стали российские массированные удары по военной инфраструктуре с использованием крылатых ракет и ударных БПЛА. Вскоре зарубежные партнеры начали сообщать о готовности помочь.
Так, в конце месяца стало известно, что Франция и Италия совместными усилиями соберут и передадут Украине ЗРК большой дальности SAMP/T (Sol-Air Moyenne-Portée/Terrestre). Как стало известно позже, каждая из стран должна была выделить те или иные компоненты комплекса, из которых затем планировали собрать батарею для отправки киевскому режиму. Кроме того, готовился заказ на 700 зенитных ракет, предположительно, для пополнения собственных арсеналов и отправки на Украину.
Передача ЗРК планировалась в течение нескольких следующих месяцев. При этом точная дата сначала не уточнялась, а затем предполагаемые сроки сдвинулись. Так, в марте иностранные СМИ сообщали, что SAMP/T отправится к получателю в ближайшие недели. Однако вскоре стало известно, что подготовка комплекса затягивается, и его не удастся отгрузить раньше июня. Причиной такого сдвига назвали некие технические проблемы.
В конце мая итальянская пресса сообщила, что министерство обороны готовит очередной, уже седьмой, пакет помощи Украине. По ее данным, именно в этот пакет должны были войти средства из состава ЗРК SAMP/T. Впрочем, сроки утверждения такого пакета, а также последующей поставки техники тогда не уточнялись. Все эти мероприятия могли занять до нескольких недель.
На этот раз прогнозы и ожидания оправдались. 20 июня президент Франции Эммануэль Макрон заявил о завершении всей необходимой подготовки и передаче обещанного ЗРК. По его словам, на момент этих заявлений изделие SAMP/T уже добралось до Украины, было развернуто и заступило на боевое дежурство. Где именно работает комплекс и как организовано его дежурство, по понятным причинам, не сообщалось.
Технический потенциал
По имеющимся данным, Франция и Италия выделили киевскому режиму всего один батарейный комплект ЗРК SAMP/T. При этом предоставили не готовый комплекс, снятый с дежурства или хранения. Две страны выделили отдельные компоненты из своих частей, которые затем собрали в полный комплект. Так, французская армия поделилась пусковыми установками и боезапасом, а итальянская отдала свою радиолокационную станцию и часть других средств.
Типовая батарея ЗРК SAMP/T включает командный пункт, радиолокационную станцию обнаружения и управления огнем Arabel, а также от 4 до 6 пусковых установок. На каждой ПУ помещается по восемь ракет типа Aster 30 – общий боекомплект батареи, готовый к пуску, включает от 32 до 48 ракет. Все основные средства ЗРК выполнены на колесных шасси, что повышает их мобильность. При этом боевая работа ведется только после развертывания на позиции.
Задачи слежения за воздушным пространством, поиска и сопровождения целей возлагаются на многофункциональную РЛС «Арабель». Это изделие оснащено ФАР и включает цифровые средства обработки данных. Дальность обнаружения воздушной цели, в зависимости от ее типа, превышает 150-200 км, т.е. значительно выше, чем дальность пуска любых штатных ракет.
Обработка данных о воздушной обстановке, определение степени опасности целей и подготовка к пускам осуществляется автоматизированным командным пунктом. Кроме того, КП комплекса SAMP/T имеет средства связи и передачи данных для работы в эшелонированной многокомпонентной ПВО стандартов НАТО.
Комплекс SAMP/T фактически построен вокруг ранее разработанной зенитной управляемой ракеты Aster 30. Это изделие двухступенчатой бикалиберной схемы с твердотопливной двигательной установкой. Длина ракеты – 4,9 м при массе 450 кг. Вторая ступень оснащена инерциальной навигационной системой и активной радиолокационной ГСН, обеспечивающими выход в район цели с последующим ее поиском и поражением. Изделие оснащено осколочно-фугасной боевой частью массой 15 кг.
В базовой модификации ЗУР Aster 30 развивала скорость 1400 м/с и имела дальность стрельбы 120 км. Впоследствии провели модернизацию, за счет которой дальность довели до 150 км. Это известным образом улучшило общие характеристики и боевые возможности ЗРК, а также позволило формально перевести его в категорию систем большой дальности.
Ракета Aster 30 предназначается для перехвата различных целей во всем диапазоне дальностей. Заявлена способность борьбы с самолетами разных классов, вертолетами и БПЛА. Кроме того, ЗРК SAMP/T может работать по баллистическим целям – боевым блокам ракет с дальностью стрельбы до 600 км.
Практическая польза
В целом изделие SAMP/T представляет собой вполне современный иностранный ЗРК с достаточно высокими тактико-техническими характеристиками. По своему облику и возможностям этот комплекс похож на другие иностранные ЗРК актуальных моделей. При этом по совокупности возможностей и параметров он превосходит одни системы и уступает другим.
Очевидно, что SAMP/T способен полностью реализовать свой технический потенциал только в составе развитой системы ПВО с достаточным количеством и качеством компонентов. В случае с Украиной возможность его эффективного применения оказывается под вопросом, причем по целому ряду причин. Кроме того, следует ожидать трудности и проблемы по линии эксплуатации.
Комплекс SAMP/T действительно способен прикрывать значительный район от различных угроз. Однако киевскому режиму дали всего одну батарею с некоторым запасом ракет. Соответственно, при помощи полученная техника не сможет принципиально увеличить зоны поражения украинской ПВО.
Французско-итальянский ЗРК выполнен по стандартам НАТО, благодаря чему его можно использовать с другими иностранными средствами ПВО – локаторами, командными пунктами, системами связи и т.д. Будут ли использовать такие возможности, и насколько успешной окажется такая организация обороны, большой вопрос.
Впрочем, практика показывает, что украинская ПВО уязвима для российских ударов. Любые ее компоненты, включая SAMP/T, могут быть выявлены и стать мишенью для российского вооружения. Наша армия уже уничтожила или вывела из строя целый ряд разрекламированных иностранных образцов, и SAMP/T не станет исключением.
Следует отметить, что уничтожение «нового» иностранного ЗРК не является принципиально обязательным действием. Как показали события последних месяцев, наши ракеты и БПЛА способны свободно работать в зонах ответственности украинской ПВО и решать поставленные задачи. Впрочем, уничтожать ЗРК противника придется, в т.ч. и по соображениям гуманизма. Как и другие комплексы, SAMP/T станет новой угрозой для местной городской застройки, инфраструктуры и жителей.
Общие проблемы
Таким образом, Франция и Италия все же собрали и передали Украине обещанный зенитный ракетный комплекс SAMP/T – но на это ушло более полугода. Теперь единственная батарея такого ЗРК стоит на боевом дежурстве и предполагается, что она сможет усилить ПВО одного из важных районов. Впрочем, опыт последних месяцев показывает, что на это рассчитывать не стоит.
Вся эта история вновь показывает характерные особенности и проблемы иностранных армий. В течение длительного времени страны НАТО и Европы полагались на коллективную безопасность и оборону, из-за чего экономили на собственных вооруженных силах. Количество средств и комплексов на вооружении сократили до минимума. И теперь они попросту не имеют достаточного запаса современных изделий для помощи дружественной Украине. Впрочем, учитывая политическую обстановку, такой сценарий следует считать позитивным.