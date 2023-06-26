Пресс-служба Кремля сообщает о готовящемся обращении президента России к народу

Кремлёвская пресс-служба подтверждает появившуюся в сети информацию о том, что сегодня (в понедельник, 26 июня) президент России Владимир Путин выступит с обращением. По словам Дмитрия Пескова, обращение президента страны состоится в ближайшее время и будет носить крайне важный характер.Напомним, что своё предыдущее обращение к россиянам глава государства сделал в минувшую субботу. Тогда оно было посвящено событиям с ЧВК «Вагнер» и куратором группы Евгением Пригожин. Президент тогда не стал называть конкретных фамилий, однако отметил, что речь идёт о военном мятеже, поднятом в России в трудное для страны время.Сообщается, что обращение главы государства готовилось в течение всего дня.Примечательно, что сегодня же планирует выступить с обращением к белорусскому народу и глава РБ Александр Лукашенко.В связи фактически с синхронным обращением лидеров Союзного государства эксперты стали высказывать предположения, чем эти обращения могут быть посвящены. Одна из версий – слова президентов о недопустимости гражданской войны и провале военного мятежа. Есть и другие версии.О тематике речей будет известно, судя по всему, в ближайшее время.