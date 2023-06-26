Военное обозрение
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Пресс-служба Кремля сообщает о готовящемся обращении президента России к народу

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Пресс-служба Кремля сообщает о готовящемся обращении президента России к народу

Кремлёвская пресс-служба подтверждает появившуюся в сети информацию о том, что сегодня (в понедельник, 26 июня) президент России Владимир Путин выступит с обращением. По словам Дмитрия Пескова, обращение президента страны состоится в ближайшее время и будет носить крайне важный характер.


Напомним, что своё предыдущее обращение к россиянам глава государства сделал в минувшую субботу. Тогда оно было посвящено событиям с ЧВК «Вагнер» и куратором группы Евгением Пригожин. Президент тогда не стал называть конкретных фамилий, однако отметил, что речь идёт о военном мятеже, поднятом в России в трудное для страны время.

Сообщается, что обращение главы государства готовилось в течение всего дня.

Примечательно, что сегодня же планирует выступить с обращением к белорусскому народу и глава РБ Александр Лукашенко.

В связи фактически с синхронным обращением лидеров Союзного государства эксперты стали высказывать предположения, чем эти обращения могут быть посвящены. Одна из версий – слова президентов о недопустимости гражданской войны и провале военного мятежа. Есть и другие версии.

О тематике речей будет известно, судя по всему, в ближайшее время.
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10 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 22:10
    0
    Ну,чтож.Может и есть результат в этом "выпаде"Приотжина.Президента своего хоть чаще на экранах стали видеть.А то,все куевские рожи чаще появлялись в СМИ
  2. Ларкис
    Ларкис Сегодня, 22:10
    +1
    Скажет свое любимое - Меня обманули! Мой комментарий короткий, сам знаю!)))
    P.S. В каком то из телеграмм каналов вроде Рыбарь, проскочила инфа ,что 26 мобилизацию объявят. Хотя это может быть и ложь закинутая ципсо, чтобы панику устроить.
    1. военком Котёнок
      военком Котёнок Сегодня, 22:17
      +1
      Цитата: Ларкис
      Скажет свое любимое - Меня обманули!
      И про родителя №1 и родителя №2 что-нибудь.
  3. Lemur2023
    Lemur2023 Сегодня, 22:14
    -2
    Интересно. Объявит об отставке Шойгу или нет?
    1. Альф
      Альф Сегодня, 22:14
      +3
      Цитата: Lemur2023
      Интересно. Объявит об оставке Шойгу или нет?

      "Своих не сдаем"...
    2. Жгучая_Крапива
      Жгучая_Крапива Сегодня, 22:15
      +1
      Разумеется, нет. Своих не бросаем.
  4. kakvastam
    kakvastam Сегодня, 22:15
    -1
    К сожалению, ничего нового он не скажет.
    Уродов, отдавших приказ стрелять по своим, хоть и слегка оборзевшим, похвалит.
  5. bandabas
    bandabas Сегодня, 22:16
    0
    Слова Дмитрия Пескова. Того, который год с небольшим назад "обиделся" из за введения против него санкций. Который, по словам гаранта периодически "несет пургу". Ну ну.
  6. Клушин
    Клушин Сегодня, 22:17
    -1
    Основное, Вагнер может уйти в Белорусь
  7. Альф
    Альф Сегодня, 22:18
    0
    И мы снова услышим, как в 1917-м году Россия была победительницей, но кляты большевики все испортили...