Военное обозрение
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Президент выступил с обращением к народу России и конкретно - к бойцам ЧВК «Вагнер»

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Президент выступил с обращением к народу России и конкретно - к бойцам ЧВК «Вагнер»

Президент России Владимир Путин выступил с обращением к россиянам. Лейтмотивом обращения главы государства стала высказанная благодарность в адрес народа, который в минувшую субботу явно продемонстрировал своё нежелание поддержать вооружённый мятеж и выразил фактическую поддержку президенту и государству в целом.


Президент России поблагодарил российских военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов и специальных служб, которые противостояли вооружённому мятежу.

По словам главы государства, всё это и позволило предотвратить непоправимые для России события.

Слова благодарности президент РФ высказал и в адрес своего белорусского коллеги Александра Лукашенко, выступившего 24 июня в качестве фактически главного переговорщика с куратором ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным. Тогда пресс-служба президента Белоруссии сообщила, что именно после разговора с Лукашенко Пригожин и принял решение остановить колонны, идущие в сторону Москвы.

Глава России:

Вооружённый мятеж в любом случае был бы подавлен. Организаторы мятежа, несмотря на утерю адекватности, не могли этого не понимать. Всё они понимали, в том числе то, что пошли на преступные действия, на раскол и ослабление страны, которая сейчас противостоит колоссальной внешней угрозе, беспрецедентному давлению извне. Когда на фронте со словами «ни шагу назад!» гибнут наши товарищи.

Отдельно президент напомнил о том, что 24 июня пролилась кровь российских военных. Речь идёт о лётчиках, которые погибли в ходе вооружённого мятежа. Самолёты и вертолёты сбивались в небе над Воронежской областью.

По словам президента, враги России (и неонацисты в Киеве, и их западные покровители, и национал-предатели в РФ) хотели братоубийства.

Они хотели, чтобы в конечном счёте Россия проиграла.

Президент указал на то, что многих бойцов ЧВК «Вагнер», героически освобождавших города Донбасса, пытались использовать против России в тёмную. Глава государства подчеркнул, что у бойцов ЧВК есть выбор: они могут подписать контракты и влиться в ряды подразделений Минобороны или других силовых структур, либо убыть на территорию Белоруссии, либо вернуться к своим семьям.

Использованы фотографии:
сайт президента России
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166 комментариев
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  1. Mirakuru
    Mirakuru Вчера, 22:27
    +42
    Ммм, и что это было? По сути подведение итогов за 24 июня, какой смысл было это так тиражировать?
    1. Николай С.
      Николай С. Вчера, 22:44
      +32
      Наша проблема в том, что генералами стали по возрасту сейчас те, кто учился в девяностых. Тогда, когда нигде и ничему не учили. Министр обороны в военное время вообще не имеет военного образования, соответственно, понятия не имеет, что должны знать и уметь генералы. Естественно, тем, кто профессионал, кто воевать научился иметь дело с ними -себя не уважать. Сталин, когда понял, что лучшие друзья Ворошилов и Будённый не тянут, тут же отодвинул их от управления войсками, у него хватило ума и воли. Хотя Ворошилов и Будённый были воины, а не рыбаки и охотники.
      1. Ilya-spb
        Ilya-spb Вчера, 22:52
        +12
        Я не слушал обращение.

        Скажите, а Шойгу отправили в отставку?
        1. Корона без вируса
          Корона без вируса Вчера, 22:57
          +13
          "Он же памятник, кто его посадит?!" (с) фильм "Джентельмены удачи"
        2. lis-ik
          lis-ik Вчера, 23:29
          +2
          Цитата: Ilya-spb
          Я не слушал обращение.

          Скажите, а Шойгу отправили в отставку?

          Наградили,за оборону Москвы.
        3. Григорий_Николаев
          Григорий_Николаев Вчера, 23:58
          0
          ничего не пропустили.. излишняя эмоциональность, и бла-бла-бла.. говорит о многом.. как минимум - о том, что нет никакой дзюдо-шахматистской многоходовочной продуманности.. фигово.. но в одном он прав.. решать в конечном итоге будет не он, а русский народ.. и белорусский тоже.. ничего нового.. но в этой инстанции ни у одной случайной коньюктурной швали шанса не останется, не говоря уже про ов и их подстилочек!!
      2. topol717
        topol717 Вчера, 22:52
        -21
        Министр обороны и не должен быть военным. Это бизнес должность. И на западе все это понимают, и очень часто там женщины которые вообще не понимают что такое армия.
        А в 90е учили точно так же как и в 80е как и в 70е. ибо союз распался только в 91 а люди еще очень долго просто работали на своих местах.
        1. igork735
          igork735 Вчера, 23:09
          +10
          В какой-нибудь Эстонии или Латвии министром обороны может быть даже трансгендер из кулинарного техникума,но точно не в России.
          1. paul3390
            paul3390 Вчера, 23:23
            +5
            ,но точно не в России.

            Дмитрий Устинов, один из самых удачных министров обороны СССР. Ну вот ни разу - не военный.. Да в общем-то и товарищ Сталин - военных академиев не заканчивал..
            1. Александр Ткаченко
              Александр Ткаченко Вчера, 23:59
              0
              Однако опыт военный у него был огромный.
              Оборона Царицина, Польская война и т.д.
            2. Ильнур
              Ильнур Вчера, 23:59
              0
              товарищ Сталин - военных академиев не заканчивал..

              Так товарищ Сталин и не был министром обороны, он был главой государства, для решения военных задач у него были Полководцы с большой буквы , чьи имена вам известы...
        2. Ильнур
          Ильнур Вчера, 23:12
          +13
          Министр обороны и не должен быть военным. Это бизнес должность

          А кто это вам сказал?
          Вообще то министр обороны:

          "Министр обороны осуществляет управление ВС РФ, издаёт приказы, положения, наставления, инструкции и др. нормативные акты по наиболее важным вопросам жизни и деятельности ВС РФ, а при необходимости – совм. с др. федеральными министерствами, службами.

          Как он может управлять ВС РФ, если он не компетентен?! Ваш пример об министрах в юбках на западе вызывает лишь усмешку, принимая тот факт, что благодаря им армии запада находятся в состоянии развала.
          И потом, благодаря этому "бизнесмену" во главе МО мы имеем такую армию, какую имеем...
        3. Pavel Pavlovskiy
          Pavel Pavlovskiy Вчера, 23:12
          +1
          Поддерживаю.) А то уже + поставить не могу.
          Но ваши мысли не популярны )))

          Руководителем Мин обороны должен быть хороший Управленц а не Солдат с Автоматом
        4. Nikolaevich I
          Nikolaevich I Вчера, 23:30
          +3
          Цитата: topol717
          Министр обороны и не должен быть военным. Это бизнес должность.

          Вот ,блин , и до "бизнесились" ,что страна оказалась под вопросом :быть или не быть ! Министр ,ясень-пень,должен ответить за своё 4М0ШНUЧECTВО ! Только кто с него спросит ? Судя по всему-никто ! "Ворон ворону глаз не выклюнет !" Да так ли Шойгу виноват ,если ему приказал атаковать ЧВК "Вагнер" сам батюшка-государь ? Слишком опасен стал Пригожин,как возможный конкурент в предстоящих президентских выборах !
        5. МБРШБ
          МБРШБ Вчера, 23:39
          +2
          Цитата: topol717
          Министр обороны и не должен быть военным. Это бизнес должность.

          ну нафик. МО должен быть технарь, хорошо разбирающийся в военнм деле. Думаю, среди форумцев ВО найдется десяток человек, которые с успехом могут заменить Шойгу. Причем с большим успехом.
      3. Николай310
        Николай310 Вчера, 23:11
        +2
        Извините,а кто летом 41-го года тянул??? И да,Буденный настаивал на отводе войск от Киева и пытался предотвратить катастрофу...не напомните,что потом было?
        1. cmax
          cmax Вчера, 23:36
          0
          Цитата: Николай310
          Извините,а кто летом 41-го года тянул??? И да,Буденный настаивал на отводе войск от Киева и пытался предотвратить катастрофу...не напомните,что потом было?

          Вы что то путаете. Жуков требовал отхода, это да! За что и поплатился!
      4. Mirakuru
        Mirakuru Вчера, 23:12
        -14
        Честно говоря, в нынешнем мире какое то профессиональное военное образование вообще не особо нужно, за исключением самых базовых вещей. Сейчас время компьютеров и генералов нужно брать еще со школьной скамьи. Создать стратегию в режиме реального времени со всеми условиями которые есть на фронте, и пустить в массы, устраивать по ней разные турниры, олимпиады и т.д. И вот вам готовые генералы, которые будут мыслить и принимать решения намного быстрее чем генералы нынешние. Обучить их азам и все. Ну и самое главное донести до них, что на поле боя они командуют реальными людьми, а не нулями и единицами.
        1. неглавный
          неглавный Вчера, 23:44
          0
          Цитата: Mirakuru

          Mirakuru (Эмиль)
          Сегодня, 23:12
          НОВЫЙ

          Вот просто интересно Вы в какую игру играете?
      5. МБРШБ
        МБРШБ Вчера, 23:32
        +1
        Цитата: Николай С.
        Наша проблема в том, что генералами стали по возрасту сейчас те, кто учился в девяностых.

        Скорее в конце 1980-х. Взять того же Суровикина.
        1. Баберметис
          Баберметис Вчера, 23:41
          -1
          Цитата: МБРШБ
          Цитата: Николай С.
          Наша проблема в том, что генералами стали по возрасту сейчас те, кто учился в девяностых.

          Скорее в конце 1980-х. Взять того же Суровикина.


          Обратил внимание, что люди родившиеся в начале 70х и воспитывающихся в 80х очень ненавидят все "русское". Прям желчью плюют.
        2. неглавный
          неглавный Вчера, 23:48
          0
          Цитата: МБРШБ
          Цитата: Николай С.
          Наша проблема в том, что генералами стали по возрасту сейчас те, кто учился в девяностых.

          Скорее в конце 1980-х. Взять того же Суровикина.

          Сложно комментировать. Просто помню 90-е в Армии!
    2. Монтажник
      Монтажник Вчера, 22:45
      +6
      Песков опять говорит такое, что ввп сам в шоке)
      1. lis-ik
        lis-ik Вчера, 22:50
        +12
        Цитата: Монтажник
        Песков опять говорит такое, что ввп сам в шоке)

        Скорее их всех еще никак не отпускает от 24 го,вот и попутали все на свете. Тувинский цирк с несмешными клоунами.
        1. Mixweb
          Mixweb Вчера, 23:01
          +4
          Кто-нибудь, скажите этим клоунам, что танк убрали, могут возвращаться.
    3. Светлан
      Светлан Вчера, 22:46
      +4
      Вы значение слова "тираж" знаете? И итогов никаких не было, ибо точка в этом деле ещё не поставлена.
      1. военком Котёнок
        военком Котёнок Вчера, 22:53
        +3
        Пригожин обозначил целями "марша" сохранение оркестра и отставку виновных в бардаке. По обеим этим целям путинская речь, в принципе, формулирует итог.

        [вагнеровцы] могут подписать контракты и влиться в ряды подразделений Минобороны или других силовых структур, либо убыть на территорию Белоруссии, либо вернуться к своим семьям.
        [народ] выразил фактическую поддержку президенту и государству в целом
        1. Корона без вируса
          Корона без вируса Вчера, 23:00
          -1
          Цитата: военком Котёнок
          Пригожин обозначил целями "марша" сохранение оркестра и отставку виновных в бардаке. По обеим этим целям путинская речь, в принципе, формулирует итог.

          [вагнеровцы] могут подписать контракты и влиться в ряды подразделений Минобороны или других силовых структур, либо убыть на территорию Белоруссии, либо вернуться к своим семьям.
          [народ] выразил фактическую поддержку президенту и государству в целом

          Тэк-с)) Мне в третьих раз пересмотреть выступление? )))
          Это кого же в отставку то отправили?
          Огласите весь список )))
          1. военком Котёнок
            военком Котёнок Вчера, 23:04
            +4
            Никого в отставку не отправили. А вагнеровцам сказали расходиться.
          2. скептик
            скептик Вчера, 23:11
            +1
            Цитата: Корона без вируса
            Тэк-с)) Мне в третьих раз пересмотреть выступление? )))
            Это кого же в отставку то отправили?
            Огласите весь список )))

            "Вагнер", надежду народа на справедливость.
            Сказано чётко - воровской паханат может спать спокойно.
          3. tihonmarine
            tihonmarine Вчера, 23:21
            +2
            Цитата: Корона без вируса
            Это кого же в отставку то отправили?
            Огласите весь список

            Кого треба, того и отправят.
          4. МБРШБ
            МБРШБ Вчера, 23:45
            +1
            Корона без вируса, то, что никого не отправили в отставку, это и есть итог! laughing
      2. Mirakuru
        Mirakuru Вчера, 23:02
        0
        Эм, ну знаю и если захочу могу его использовать в таком контексте вы ведь меня поняли, как и многие другие. А что до итогов, то я так и написал что итоги за 24 июня, а не вообще всего что случилось и судя по всему случается до сих пор.
    4. Vita VKO
      Vita VKO Вчера, 22:47
      +2
      Наверное за тем, что бы люди забыли о первопричине, т.е о гибели 30 бойцов Вагнера от ракетного удара вертолетами МО.
      1. Void
        Void Вчера, 22:51
        +10
        люди вообще стали спокойно относится к смертям, там 10 человек, 30, 100... просто цифры. А так на секунду представьте, 30 человек это как бы нормальный такой школьный класс, который в одномоментно погиб... А наш презик все бла бла бла... скажи уже, ФИО тех кто отдавал эти бездарные приказы ! Хватит уже лапшу на уши нам вешать !
      2. Комментарий был удален.
      3. Prjanik
        Prjanik Вчера, 22:59
        -1
        А есть какие-то доказательства этого удара, кроме слов Пригожина? Фото/видео, что-то до этого Пригожин не стеснялся сниматься с трупами вагнеров.
    5. Void
      Void Вчера, 22:58
      +3
      Пригожин тоже выпустил обращение, где то за пару часов до царя, я еще подумал "ага договорились". Но тот хоть четко по делу сказал что как и было с его т.з. А царь - прости хосподи, это какое то недоразумение.
      1. AVA77
        AVA77 Вчера, 23:08
        +3
        Ага чётко сказал по делу. Таково нагородил, только никто почему то на это не обратил внимания.
        Изначально было принято решение 30 июня колонной выдвинуться в Ростов, где у штаба ЮВО передать военным всю технику. belay

        Ага так всегда и делают, прям загоняют в центр города всю технику и передают, а генералы выходят из штаба и начинают её принимать fool
        Свыше 1000 единиц разной техники.
        Ну блин, ну как так то, кто это придумал.
    6. Knell Wardenheart
      Knell Wardenheart Вчера, 22:58
      +17
      Не, это не подведение итогов - это раздача призовых пирожков и сказка на ночь. Ни слова про виновных ,ни слова про длительно назревавший прилюдно конфликт , на который сверху смотрели с олимпийским спокойствием, ни слова про большей частью спокойно преодоленные 780 км и общий фейл вскрытия мероприятия разведкой "на упреждение" загодя. Ни на один вопрос не прозвучало ответов, не прозвучало обозначение того,что ЕСТЬ ПРОБЛЕМНЫЕ ОСТРЫЕ МОМЕНТЫ .
      Не, между строк читается "это была какая-то случайность, но вы все держались молодцами. Мо-ло-дцы ! Так держать ! Предки гордятся вами ,а потомки будут завидовать ! " и прочая-прочая. Ну и да , пирожки - всех похвалил ,врагов пожурил.

      Главная претензия ко всему этому может сводиться к 3 пунктам.
      1)После абсолютно экстраординарного события - откровенно вялая и пустая речь
      2)Не прозвучало заявление ,что все готовившие противоправное действие будут найдены и осуждены.
      3)Не обозначен ни один проблемный момент,приведший к этому событию
    7. МБРШБ
      МБРШБ Вчера, 23:13
      +7
      Ммм, и что это было?

      Мантра для закрепления демонстрации невозмутимости. Однако теперь фраза "Можем повторить" должна получить новый смысл для кремлесидельцев. Может, какие-нибудь выводы сделают.... но боюсь, совсем не те, на которые мы надеемся.
      1. Адрей
        Адрей Вчера, 23:44
        0
        Прогресс штука такая, развивается по экспоненте. То, на что в прошлом веке требовались десятилетия, нынче осуществляется за 3-5 лет.
        Цитата: МБРШБ
        Однако теперь фраза "Можем повторить" должна получить новый смысл для кремлесидельцев.

        1905 - 1917?..
    8. Mishka78
      Mishka78 Вчера, 23:16
      +5
      Цитата: Mirakuru
      Ммм, и что это было?

      Как по мне, так информативность этого "эпохального" послания сравнима с новогодним обращением.
    9. Маз
      Маз Вчера, 23:34
      +2
      А был ли мятеж? А?А был ли мальчик? Вот в чем вопрос! судя по роже шойгу , то мятежа не было и попытки мятежа не было, были показательные выступления - чего стоят силовики и МО РФ. Или нам показали какими должны быть силовики и МО РФ на самом деле , а не по телевизору.
    10. Алексей G
      Алексей G Вчера, 23:51
      0
      Всё они понимали, в том числе то, что пошли на преступные действия, на раскол и ослабление страны, которая сейчас противостоит колоссальной внешней угрозе, беспрецедентному давлению извне. Когда на фронте со словами «ни шагу назад!» гибнут наши товарищи.

      А смысл в том, что все должны понять Пригожин и те, кто организовали марш пытались совершить преступление! Что никакие они не герои. Им разрешили уйти только потому, что они одумались! Но ни у кого нет сомнения в том, что такие действия однозначно измена!
  2. УВБ
    УВБ Вчера, 22:28
    +27
    Даю голову на отсечение- все ожидали большего, особенно после анонса Пескова.
    1. Сангвиний
      Сангвиний Вчера, 22:43
      +6
      Мне кажется, или обращение обрезано?
      ВВП вначале обращения сказал что "Я ещё раз сегодня обращаюсь к вам" - но ведь обращался к нам крайний раз он в субботу, а не сегодня!
      1. Mirakuru
        Mirakuru Вчера, 22:59
        +3
        Вот на это у меня главная надежда, такое ощущение что заявление было другое, но в последний момент что-то поменялось, а так как уже заявили то решили пустить в ход обращение, которое похоже должно было выйти после окончания марша. И может быть есть другое заявление, где действительно что-то очень важное. Эх мечты.
      2. Knell Wardenheart
        Knell Wardenheart Вчера, 23:01
        +4
        Именно обрезано , так и стартанула,так и закончилась.

        Возможно изначально планировалась "программа максимум", но потом прилюдную порку и раскачку решили не устраивать,ограничившись "узбагоинкой" . У нас видимо существует безумно жаждущая законсервировать все-как-есть группа элит , концептуальной мечтой которой было бы жить в "дне сурка" , накопленные в котором ресурсы сохраняются и переходят в следующий ,такой же по содержанию.
    2. Простой
      Простой Вчера, 22:48
      0
      Никак всеобщей мобилизации?

      Если ожидали смену министра, то как она (смена министра) может кардинально повлиять на ход СВО? На это может повлиять только военная мобилизация - и начинаем все сначала - набрав мобилизованных, но без ресурсов в обучении, матчасти, управлении и обеспечении, создать армейский корпус не получится.
      1. скептик
        скептик Вчера, 23:44
        0
        Цитата: Простой
        Никак всеобщей мобилизации?

        Оно нам надо? Припечёт, так из военкомата, сразу на передовую натолкают.
    3. Telur
      Telur Вчера, 23:14
      +4
      Цитата: УВБ
      Даю голову на отсечение- все ожидали большего, особенно после анонса Пескова.

      Как ни старался так и не смог увидеть обращения президента от которого изменится судьба России.... и чего это было ? request
      1. Сид2014
        Сид2014 Вчера, 23:39
        0
        Да ничего не будет! Ведь у нас"Всё хорошо прекрасная маркиза, всё хорошо, всё хорошо" Ждём открытия нового колеса обозрения...
    4. МБРШБ
      МБРШБ Вчера, 23:21
      0
      Цитата: УВБ
      Даю голову на отсечение- все ожидали большего, особенно после анонса Пескова.

      Ну да, могли бы хоть праздничный концерт в кремлевском Дворце съездов устроить, как это принято, а то даже как бы и не перемога над агрессором Пригожиным. Скучно, девочки :))
  3. Черный_Ватник
    Черный_Ватник Вчера, 22:28
    +43
    Путину вечером стало скучно, Путин решил подшутить над тувинцем. Анонсировали обращение, обратился, налил воды. Потом позвонил Кужугетовичу и спросил "Ну что, обделался?")
    1. Mirakuru
      Mirakuru Вчера, 22:33
      +16
      Скажу честно этот комментарий доставил куда больше удовольствия и позитивных эмоций. Благодарю.
    2. Void
      Void Вчера, 22:38
      +3
      Ааааа ржууу, красачег

      я думаю мемов завтра будет еще больше !
    3. ОлесяiЛеся
      ОлесяiЛеся Вчера, 22:48
      -2
      Так послушайте своего наркомана зелёного, может там вам будет счастья.
      1. Черный_Ватник
        Черный_Ватник Вчера, 22:50
        +3
        Хохлодетектор спрячь, блаженная, и не доставай его никогда, все равно пользоваться не умеешь.
    4. Sadam2
      Sadam2 Вчера, 22:49
      -2
      Да при чем тут тувинец ? он тут просто статист пожарник что кормилец скажет то и делает .
      надо смотреть за динамикой пригожинских фигур ..устоят ли тульский губер и кошелек Ковальчук
  4. lis-ik
    lis-ik Вчера, 22:32
    +5
    Цитата: Черный_Ватник
    Путину вечером стало скучно, Путин решил подшутить над тувинцем. Анонсировали обращение, обратился, налил воды. Потом позвонил Кужугетовичу и спросил "Ну что, обделался?")

    Может надеялся,что тот от инфаркта помрет? А сам вроде и не при делах.
    1. Ларкис
      Ларкис Вчера, 22:49
      +2
      Ржал аж до слез!))) Красавец! Это практически готовый анекдот.
  5. Aлеkc
    Aлеkc Вчера, 22:35
    +5
    мне его брови воинственные понравились
  6. VasyaRules
    VasyaRules Вчера, 22:35
    +19
    И для чего это обращение ? Показать что все ещё главный в стране ? Лично я уже давно сомневаюсь в этом. Оказывается Лукашенко в России имеет серьезное влияние и авторитет.
    1. kakvastam
      kakvastam Вчера, 22:47
      -5
      Белорусам стоит напрячься, гарант такого не прощает.
      Это не какие-то там бомбёжки российских городов, это серьёзно.
    2. Баберметис
      Баберметис Вчера, 23:44
      0
      Цитата: VasyaRules
      И для чего это обращение ? Показать что все ещё главный в стране ? Лично я уже давно сомневаюсь в этом. Оказывается Лукашенко в России имеет серьезное влияние и авторитет.

      Vasui nah dolboben.
      Вася ты не прав.
  7. SwR9
    SwR9 Вчера, 22:35
    -14
    Молодец Путин! Мы все с тобой! Вся страна с тобой! Россия вперед!
    1. МятныйПряник
      МятныйПряник Вчера, 22:42
      -3
      Вас сейчас чубатые заминусят, которые тут вбросы делают, и товарищи, которые на них ведутся и думают что всёплохо и всёпропало laughing
      1. мордвин 3
        мордвин 3 Вчера, 23:08
        +2
        А вы на ВВП ведетесь? У Пригожина в сегодняшнем обращении гораздо больше конкретики, чем у главкома.
        Цитата: МятныйПряник
        думают что всёплохо и всёпропало

        Нет, блин, все отлично, все путем, вся страна - большой газпром ! Можете и дальше консолидироваться и бороться против злого запада, а мятежники пусть к батьке едут.
        1. alexoff
          alexoff Вчера, 23:55
          +1
          Мятежники едут в Беларусь на своих транспортных средствах, украинские нацисты едут в Дубай на бизнес-джетах с подарочными айфонами. Свои вояки сидят в окопах и собирают деньги в интернете на снарягу. Как-то странно в России приоритеты расставлены
    2. ОлесяiЛеся
      ОлесяiЛеся Вчера, 22:50
      -2
      Поддерживаем. )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
    3. Irokez
      Irokez Вчера, 23:01
      0
      Все-то в России за Россию, но тут на Российском сайте подавляющее большинство ЦЕПСОшников или ими одурманенных и это не красит администрацию сайта.
      Выступил бы Зе-наркоман тут бы большинство его восхволяло бы.
      Страна воюет с НАТО, а тут полная демократия и либерализм в угоду противника. hi
      1. Msi
        Msi Вчера, 23:21
        0
        но тут на Российском сайте подавляющее большинство ЦЕПСОшников или ими одурманенных и это не красит администрацию сайта.

        Вы только поняли????
        Это давно не новость. Вот редко захожу писать смысла особого нет. Неинтересно.
        Уже 3 профиль за 2 года. Админы блокируют без объяснений и предупреждений.
        Многие россияне ушли из комментаторов, как я вижу.
  8. Radikal
    Radikal Вчера, 22:36
    -1
    Он почему так решил? Песков ему доложил? Не исключено. sad
  9. МятныйПряник
    МятныйПряник Вчера, 22:36
    +1
    А что ожидали услышать. Всё сказал по ситуации, как было и есть для внешнего взора. Как всё было на самом деле и что происходит, вряд ли кто-то узнает в обозримом будущем. Обращения идут не только для своих граждан, противник их тоже смотрит и анализирует. Это называется политика. request
    1. Старый Хрен
      Старый Хрен Вчера, 22:38
      +11
      это называется олигархия и развитой феодализм.
      1. МятныйПряник
        МятныйПряник Вчера, 22:49
        -8
        Да неужели. Было бы всё так, страна сейчас была бы в глубокой жoпе, но страна двигается, связи расширяются, на мировой арене Россия одна из локомотивов движения. Между тем, что было 20 лет назад и тем, что есть сейчас, это земля и небо.
        1. мордвин 3
          мордвин 3 Вчера, 23:09
          -1
          Цитата: МятныйПряник
          страна двигается, связи расширяются, на мировой арене Россия одна из локомотивов движения.

          fool
        2. Ильнур
          Ильнур Вчера, 23:30
          +1
          страна двигается...
          ... что было 20 лет назад и тем, что есть сейчас, это земля и небо.

          Только вот вопрос - куда страна двигается? Мне кажется страна остановилась в своём движении, так в году 2005, как президент сформировал команду, прибрал в руках потоки, построил сырьевую страну и с того времени страна в нисходяшем застое, которая жил, как на западе скажут и как будет себя вести $ и €...
      2. topol717
        topol717 Вчера, 22:57
        -1
        Да нет. Феодализм исчерпал себя 500 лет назад. Олигархия тоже лет 200 назад закончилась.
        1. tihonmarine
          tihonmarine Вчера, 23:30
          +1
          Цитата: topol717
          Олигархия тоже лет 200 назад закончилась.

          По вашему в России олигархов нет ?
        2. Адрей
          Адрей Вчера, 23:31
          +1
          Цитата: topol717
          Да нет. Феодализм исчерпал себя 500 лет назад. Олигархия тоже лет 200 назад закончилась.

          Фашизм вроде тоже как минимум 70 лет назад уничтожили, но как показывает история реинкарнации случаются request
      3. lis-ik
        lis-ik Вчера, 22:59
        +1
        Цитата: Старый Хрен
        это называется олигархия и развитой феодализм.

        Главное,что ничего он не понял и выводов не сделал.
    2. AvesevA
      AvesevA Вчера, 22:41
      -10
      Совершенно верно, людям было нужно это обращение. Прояснилась ситуация что будет с Вагнером. Всё остальное решат вне камер
    3. VicVic
      VicVic Вчера, 22:46
      +16
      Анонс был про важные заявления ...
      А по сути оказалось: " Всем спасибо, все свободны!".
  10. lis-ik
    lis-ik Вчера, 22:37
    +2
    Зато какую рекламу сериалу сделал,может действительно доходы от продажи сырья сократились,так хоть продюссеры подкинут.
  11. Lomo
    Lomo Вчера, 22:37
    +19
    Так готовили к обращению, а по факту - пустышка, а не обращение.
    1. ОлесяiЛеся
      ОлесяiЛеся Вчера, 22:51
      -12
      Всё правильно он сказал. Чётко. )) А вы завидуете нашему президенту
      1. Irokez
        Irokez Вчера, 23:07
        0
        Цитата: ОлесяiЛеся
        А вы завидуете нашему президенту

        Он завидует нам ибо не у них такой президент.
  12. alystan
    alystan Вчера, 22:40
    -1
    А ведь в этот день, 24 июня 1945 года на Красной площади Москвы состоялся исторический Парад Победы в честь победы СССР над фашистской Германией в Великой Отечественной войне.

    Если Пригожин эту памятную дату запятнал, то Гарант вообще о ней не вспомнил.
  13. Ath Kontogiannis
    Ath Kontogiannis Вчера, 22:40
    -1
    Πιστεύω πως δε χρειαζόταν να κάνει δεύτερο διάγγελμα για το θέμα PMC ο ίδιος ο πρόεδρος
    1. paul3390
      paul3390 Вчера, 23:28
      0
      ਉਹ ਨਰਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਰੂਸੀ ਵਿਚ ਬੁਰਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ what
  14. Cats
    Cats Вчера, 22:40
    +22
    Что мы имеем?
    1. Есть российская эффективная ЧВК, где работают военные профессионалы, которая отстаивает интересы России за рубежом, но не имеющая юридического статуса у себя в стране. sad
    2. Есть Власть, которая активно использует данную ЧВК, в своих геополитических интересах ( Донбасс, Сирия, Ливия, в целом Африка, а теперь и Украина), но при этом не удосужилась узаконить её статус. request
    3. Есть Мин Обороны, под управлением аморфных функционеров(об их косяках, только ленивый не писал), которое менее эффективно, в военном плане, чем ЧВК, особенно на "земле". Что, скорее всего и стало причиной конфликта между ними. В Сирии это привело к целенаправленным ударам ВКС по отрядам ЧВК, а на Украине - недопоставке снарядов "вагнеровцам". И это при том, что и там, и там ЧВК пришлось купировать минобороновские косяки(где там парадногвардейские подразделения?). angry
    Конфликт между Минобороны и ЧВК разгорался на протяжении нескольких месяцев. Так почему его не разрулили? request Верховному это было по силам!
    Грязно, девочки, грязно! negative
    1. Lemur2023
      Lemur2023 Вчера, 22:43
      +4
      Так это издавна политика такая: Стравливать конкурирующие организации друг с другом. Гарантия того что они не объединятся против тебя.
      1. боеприпас
        боеприпас Вчера, 22:54
        +4
        Цитата: Lemur2023
        Так это издавна политика такая: Стравливать конкурирующие организации друг с другом. Гарантия того что они не объединятся против тебя.

        Стравливать... Так называемая - " Системе сдержек и противовесов " ((((( То есть - система построенная на розни и ненависти. Система на внутренней вражде.
        Но созидать , жить и развиваться , можно лишь в условиях общепринятых целей и ценностей. Только в условиях взаимопомощи и дружелюбия. Когда у всего общества и у всех государственных органов - единые и общепризнанные и цели и ценности.
        1. Lemur2023
          Lemur2023 Вчера, 23:04
          +1
          Но созидать , жить и развиваться , можно лишь в условиях общепринятых целей и ценностей. Только в условиях взаимопомощи и дружелюбия.


          Только в утопии. Реальный мир построен на жесткой конкуренции и соперничестве
    2. Void
      Void Вчера, 22:43
      +1
      то что вы описали это только верхушка айсберга, я думаю проблема глубже.
      вопросов с каждым днем и с каждым таким "судбоносным выступлением" становится только больше
      и я боюсь что в следующий раз уже будет не 25 тыщ штыков, а за сто, и на Москве не остановятся
      1. topol717
        topol717 Вчера, 23:02
        +1
        Проблема как обычно в деньгах. Скорее всего Шойгу отказался что то оплачивать. Либо какие-то премиальные. Либо вообще стандартный тариф за месяц службы. + может еще и налоговая попросила ЧВК оплатить налоги. В любом случае, уверен, что все упирается в деньги.
        1. tihonmarine
          tihonmarine Вчера, 23:36
          0
          Цитата: topol717
          Проблема как обычно в деньгах. Скорее всего Шойгу отказался что то оплачивать.

          Контракт с "Вагнером" не Шойгу подписывал, и в контракте указано, кто, кому и сколько должен платить.
    3. alexoff
      alexoff Вчера, 23:25
      +1
      Там ещё есть спецслужбы, которые эти марш-броски проспали. Они вообще много чего проспали, конечно, но одно дело мосты от диверсантов защищать, а другое дело - царскую корону
      1. Клушин
        Клушин Сегодня, 00:00
        0
        В Ростов ещё в четверг разный спецназ свозить начали. Я в пятницу на дачу ехал, так на границе московской области уже весь транспорт остонавливали для досмотра. Никто ничего не проспал
  15. сергей_вакк
    сергей_вакк Вчера, 22:43
    +11
    Не знаю чего многие ждали.Будут общие слова которые мы слышим много лет А то что вагнеровцы уйдут в Беларусь мы и без него знали
  16. Непостижимый
    Непостижимый Вчера, 22:43
    +15
    Когда Вагнеры выходили с Ростова - им аплодировали и жали руку. Пусть власть задумается!...

    И почему бензин дорожает? У нас своя нефть, мы оторваны от мирового рынка, но он ска дорожает.... Кто то никак не нажрется баблом от продажи достояния народа, то есть ресурсов.

    Кстати говоря, все эти нефтесосы покинули Москву накануне прихода Пригожина.
    1. ОлесяiЛеся
      ОлесяiЛеся Вчера, 22:53
      -14
      Им аплодировали за то что они сделали и освободили Артёмовск, за это им благодарны. А то что попёрли не туда куда надо - тут их осудили.
    2. alystan
      alystan Вчера, 23:00
      +2
      Когда Вагнеры выходили с Ростова - им аплодировали и жали руку. Пусть власть задумается!...

      А вы не подумали о том, что их благодарили за проявленное благоразумие?
      1. Irokez
        Irokez Вчера, 23:13
        -1
        Цитата: alystan
        их благодарили за проявленное благоразумие

        Вы имеете в виду, что не стали идти против своего народа и вовремя опомнились?
        1. alystan
          alystan Вчера, 23:49
          0
          Что не пошли на крайний шаг и вовремя одумались.
      2. мордвин 3
        мордвин 3 Вчера, 23:39
        0
        Цитата: alystan
        А вы не подумали о том, что их благодарили за проявленное благоразумие?

        А Ахматовцам тоже руки жали? Чет сомневаюсь.
    3. михаилл
      михаилл Вчера, 23:01
      +2
      Цитата: Непостижимый
      Когда Вагнеры выходили с Ростова - им аплодировали и жали руку. Пусть власть задумается!...

      И почему бензин дорожает? У нас своя нефть, мы оторваны от мирового рынка, но он ска дорожает.... Кто то никак не нажрется баблом от продажи достояния народа, то есть ресурсов.

      Капитал не может стоять на месте, он должен постоянно прирастать. Иначе его сожрут и переварят другие капиталисты. Снижение цен(если не в рамках конкурентной борьбы и попыток поглощения)- это только в социалистическом государстве.
  17. Million
    Million Вчера, 22:45
    +8
    Хочет сказать,что бойцы Вагнера полные идиоты,которые не понимали ,что делают?
    1. Irokez
      Irokez Вчера, 23:16
      0
      Цитата: Million
      бойцы Вагнера полные идиоты,которые не понимали ,что делают?

      Не обобщайте всех Вагнеровцев, мы тоже были все идиотами когда СССР продали за ножки Буша.
      1. Million
        Million Вчера, 23:18
        +3
        Не мы продали,а наша власть продалась,прогнившая в то время.
    2. мордвин 3
      мордвин 3 Вчера, 23:16
      0
      Цитата: Million
      Хочет сказать,что бойцы Вагнера полные идиоты,которые не понимали ,что делают?

      Именно так гарант и сказал. Что их втемную использовали.
  18. Ivan F
    Ivan F Вчера, 22:46
    -2
    "они могут подписать контракты и влиться в ряды подразделений Минобороны или других силовых структур, либо убыть на территорию Белоруссии, либо вернуться к своим семьям" - это очередной удар под дых любителям поорать, что всех надо " расстрелять и повесить". По факту - сказано то,что и должно быть сказано в нынешней, запутанной для простых людей, ситуации. А кому надо и так все знают, что это было и почему.
  19. Bingo
    Bingo Вчера, 22:47
    -5
    Народ тут не только читает теперь ж-ой, но и слушает ей же. а думать вообще не привезли. Вам что не понятно? Официальная позиция РФ, высказана главой государства. И основа тут в том, что государство НЕ будет преследовать рядовых участников с обеих сторон вчерашнего мятежа. Никто не понял? Опять? Ни сотрудники ЧВК, причем подчеркнуто несколько раз, что не организаторы, а сотрудники - никаким преследованиям подвергаться не будут, шельмовать и кошмарить тоже. Равно как и сотрудники ВС и Росгвардии, выполнявшие приказ о блокировании ЧВК.
    А вот на высшем уровне - пауза, то есть ничего не закончено, будут разбираться.
    Голову включить лень, понять что им русским языком сказали не могут!
    1. Ivan F
      Ivan F Вчера, 23:03
      +3
      У них подрывает от того,что они не услышали того,чего так безумно хотели. А хотели они, что бы президент сказал - " весь Вагнер мне ответит за это" ( только в ещё более жесткой форме). И от того,что их мечты не сбылись и с Вагнером все хорошо, у них просто разрывает пятую точку.
      1. Bingo
        Bingo Вчера, 23:21
        +1
        Так диван же. Кровушки мне, кровушки!
        1. Ivan F
          Ivan F Вчера, 23:24
          0
          Да диванные войска и диванные патриоты, самые жесткие angry
  20. Prjanik
    Prjanik Вчера, 22:47
    -1
    Пригожин уже стал коробить когда начал пиариться любыми способами и принижать армию, ну а с тех пор как нести полную дичь и дезу, я его слова вообще не воспринимаю. Вагнера безусловно молодцы, просто стали жертвой манипуляций, а так-то одно дело делаем.
  21. AlexWar
    AlexWar Вчера, 22:50
    +8
    Пригожин выпустил на свободу больше 30 тысяч зэков. А тех кого мобилизовали до сих пор не вернулись. Я даже уверен что многие за деньги могли выйти из тюрьмы побыть в ЧВК в тени.
    Потом Пригожин говорит что заработанное отдает налом, как это опасно иметь деньги
    Я когда в армии служил, во времена Чечни, так на вокзалах потрошили контрактников, чуть ли не опускали. Подходила какая нибудь армянская или арзебайжанская опг
    Вот приходят те кто служили в ЧВК без денег. Кого то избивают отбирают последние карточки
    Армия должна быть государственной, а не частной
    1000 автомобилей двигалось к москве 4 колонны по 300 машин и меньше
    Просто потому что Пригожину взбрендило пободаться с Герасимовым и Шойгу, которые ничего не решают посути.
    То что в армии нету того этого виноваты финансисты, в частности господин Сердюков (делец из налоговой, который уничтожил военные училища, целые полки и дивизии).
    От части согласен со словами Пригожина,что ничего не делалось
    А сокращалось потому что были подписаны всякие договора о наступательном вооружении, где все лимитировалось
    Разве Шойгу финансирует армию? Тем более мы не могли выйти за бюджеты иностранных государств типа сша и китая
    1. alexoff
      alexoff Вчера, 23:29
      +2
      Государственные армии устраивают точно такие же восстания. Собственно руководят вагнерами не зеки, а бывшие офицеры, кого выжили со службы менее умные, но более лояльные карьеристы
  22. Radikal
    Radikal Вчера, 22:51
    +6
    Президент России поблагодарил российских военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов и специальных служб, которые противостояли вооружённому мятежу.
    Кто противостоял? Летуны, которых отправил похоже Суровикин ну если он остался главкомом ВКС, или кто дал приказ нанести удар по колонне? Гаденыш предпочитает не говорить. Слова есть, эмоции есть - здоровья к сожалению уже нет, чтобы присоединиться к Вагнеру! Виват офицерам, и бойцам "Вагнера"! И пусть сдохнут враги России, и Советского Союза! sad
    П.С, А этот...ну вы сами поняли. sad
    1. Irokez
      Irokez Вчера, 23:20
      +2
      Цитата: Radikal
      Гаденыш предпочитает не говорить.

      Не слишком ли официальное заявление и оскорбление?
  23. Ulan.1812
    Ulan.1812 Вчера, 22:52
    +6
    Выступил и.... ничего не сказал. Одни общие слова. Другого от него ждали.
    Ну собственно другое трудно было ожидать.
  24. Сергей Т19
    Сергей Т19 Вчера, 22:53
    +5
    У России был не хилый такой козырь в виде ЧВК которые могли наступать и отжимать территорию. Теперь этот козырь про.... потерян к сожалению...
    1. Комментарий был удален.
  25. Корона без вируса
    Корона без вируса Вчера, 22:54
    +3
    Кстати, я дважды прослушал выступление Путина... и что то я там не услышал, по теме консолидации всего общества, что я (хотя фиг знает сколько в завязке) уже выпил с Абрамовичем и я ему простил вывоз нацистов в Турцию?! belay laughing
  26. Вадим С
    Вадим С Вчера, 22:54
    +1
    Много воды, ничего конкретного, большинству неинтересно. Оказывается полно людей кто вообще не знал что произошло за выходные, я чес сказать завидую таким людям, незнаешь и спишь спокойно!
  27. Radikal
    Radikal Вчера, 22:54
    0
    Цитата: УВБ
    Даю голову на отсечение- все ожидали большего, особенно после анонса Пескова.

    Большего ожидать от Пескова можно только в его квартире... . sad
  28. Ехим
    Ехим Вчера, 22:56
    +2
    я так понял по выступлению президента, что Вагнер будут расформировывать, а если они(Вагнер) не захотят, чтобы их расформировали? Уж не по этой ли теме собрали совещание с силовым блоком?
  29. al3x
    al3x Вчера, 23:00
    +3
    Цитата: Ilya-spb
    Я не слушал обращение.

    Скажите, а Шойгу отправили в отставку?

    Ага, щазззз. Скорее грудь ещё больше обрастет орденами и наградами. Дважды Героем стать может))) если бы маршалов и генералиссимусов не отменили, то звезды ещё больше бы распухли sad
  30. Uralets
    Uralets Вчера, 23:01
    0
    А может Песков и не врал. Обращение как будто обрезано. Да и батька не стал выступать. Может в последний момент что-то случилось? Еще и "совещание" это.
    1. Тима
      Тима Вчера, 23:11
      +5


      Песков говорит только правду и ничего кроме правды!
      1. Корона без вируса
        Корона без вируса Вчера, 23:22
        +1
        Цитата: Тима


        Песков говорит только правду и ничего кроме правды!


        Тэк-с))) 10 с плюсом!!! Как встал из под стола от смеха - так плюсик в Вашу карму и записал! good drinks
  31. Neo-9947
    Neo-9947 Вчера, 23:02
    +3
    Когда на фронте со словами «ни шагу назад!» гибнут наши товарищи.

    Всё-таки хочется поинтересоваться у г-на Президента, почему наша армия второй год не может Донбасс освободить?
    К чему такие лозунги?
    Тогда было всё ясно: враг там, он должен быть разбит и Берлин должен быть взят. И это не обсуждалось.
    А сейчас что? Чего брать будем? Киев, Лондон, Вашингтон... ?
    Вот Вагнеры подумали и решили взять Ростов-на-Дону...
    1. Bingo
      Bingo Вчера, 23:15
      +1
      Цитата: Neo-9947
      наша армия второй год не может Донбасс освободить?

      Нахрена? Крым освободили - все, укроп унялся? Ах, наверное утихнет как Донбасс освободим? Прежде чем ВОПРОСЫ ЗАДАВАТЬ - перечитайте много раз объявленные цели СВО! А то "я нихрена не понял, пока мне 10 раз объяснили, и в 11ый не пойму, но все равно - вопрос задам!"
      Цитата: Neo-9947
      Тогда было всё ясно: враг там, он должен быть разбит и Берлин должен быть взят.

      Тогда вот таких непонятливых за компьютером не было, а потому они не могли орать на всю страну про германских трудящихся, и Маркса с Энгельсом, которые тоже немцы. И нафига брать Берлин - было никому не ясно, как много раньше было неясно - нахрена брать Париж для англичан, когда Наполеона из своей страны выгнали.
      Когда "было ясно" - вот эта ветка вся назавтра себе могилу копала, а у нас к сожалению, такие методы не приняты. Вы, конкретно - за оправдание предателей Родины. То есть соучастие в мятеже. "Ростов они взять решили", едмить. Подумаешь, всего-то, так маленький пошутилка
      И вообще ситуация ближе не к ВО, а к Новгородскому мятяжу при Иване Грозном - тоже часть страны фактически отделилась, но не трогали, пока к полякам переметнуться не собрались
    2. Million
      Million Вчера, 23:19
      +1
      сейчас актуальнее другой лозунг:Ни Шойгу назад!
    3. Баберметис
      Баберметис Вчера, 23:52
      0
      Цитата: Neo-9947
      Когда на фронте со словами «ни шагу назад!» гибнут наши товарищи.

      Всё-таки хочется поинтересоваться у г-на Президента, почему наша армия второй год не может Донбасс освободить?
      К чему такие лозунги?
      Тогда было всё ясно: враг там, он должен быть разбит и Берлин должен быть взят. И это не обсуждалось.
      А сейчас что? Чего брать будем? Киев, Лондон, Вашингтон... ?
      Вот Вагнеры подумали и решили взять Ростов-на-Дону...


      У России и так обширные территории, самое дорогое на них - люди. Скорее всего Донецкую область не берут потому, что там очень много переселенцев с Западной Украины. Ещё с 60 годов... Колонизировали прозападннцы территории то!!!
  32. Федька
    Федька Вчера, 23:03
    +4
    Цитата: сергей_вакк
    Не знаю чего многие ждали.Будут общие слова которые мы слышим много лет А то что вагнеровцы уйдут в Беларусь мы и без него знали

    Вагнер уж точно своих не предадут. домой иль в Беларусь.Сомневаюсь что пойдут мин.обороны
  33. seamen2
    seamen2 Вчера, 23:05
    +2
    РЕЧЬ Императрицы Екатерины Великой , сказанная на общей конференции синода и сената 15 сентября 1763 года. *Преосвященные архипастыри и гг. сенаторы! В русской империи, Промыслом нашему управлению вверенной, издавна продолжается раздор и раскол между архипастырями и народом. ... Но ни престол, ни государство не могут быть крепки, стоя на лжи и обмане*.
  34. leshiy076
    leshiy076 Вчера, 23:06
    +8
    А если посмотреть на все это просто глазами простого обывателя, не военного. Просто глазами нормально образованного человека это выглядит так. Есть непонятное государство в котором вот уже почти десять лет существует непонятная параллельная армия, без юридического статуса, без званий, устава, прозрачной и понятной структуры управления. Про эту армию только ленивый, наверное, не говорил. Эта армия до совсем недавнего времени всех устраивала, ее хвалили, про нее песни писали. Хотя никто и не удосужился просто задаться вопросом, как же государство дошло до жизни такой и государство ли это вообще? Потом вдруг те, кто эту армию создал вдруг завопили про вооруженный мятеж и призвали людей сделать правильный выбор. И перевернулось все с ног на голову. Те, кто вчера были героями, вдруг стали преступниками, мятежниками, агентами госдепа. Я хочу просто задать вопрос, а что вообще происходит. Мы живем в одной реальности, в какой-то параллельной живет правительство, у которого все хорошо, праздники, развлечения, шоу. По телевизору одни шоу и развлекательные передачи, как будто и войны нет, как будто каждый день на фронте не погибают наши люди. Есть армия, тоже со своей реальностью, которая отчитывается о сотнях уничтоженных целей, о тысячах убитых боевиков нацистов. Есть приграничные регионы в которых каждый день гибнут наши мирные жители от обстрелов и терактов, очевидно эти люди тоже в какой-то другой реальности живут. И вот произошло событие. Но самое интересное, чем оно закончилось. Прошла параллельная армия маршем половину европейской части страны и ушла в другую. Вы мне назовите хоть одну страну мира, где такое вообще возможно. Даже на сегодняшней Украине такое вряд ли могло произойти. А у нас запросто. И после этого кто-нибудь ответит на вопрос, а что же будет дальше?
    1. Million
      Million Вчера, 23:14
      +2
      Правильные рассуждения.Нынешнее государство напоминает мультфильм Замок лгунов.
    2. AC130 Ganship
      AC130 Ganship Вчера, 23:21
      0
      Вы совершенно четко ответили на все свои вопросы. Параллельные реальности не пересекаются
  35. Николай310
    Николай310 Вчера, 23:14
    +4
    Выводов сделано не было...Россия продолжает катиться к катастрофе...причем не РФия,а именно многовековая Россия...

    Зато на планете розовых пони все хорошо...а чего горевать? В случае чего Ксюша со Столяриком и на Бали проживут...какая разница,где про жирную котлеты рассказывать
    1. Void
      Void Вчера, 23:29
      0
      спасибо, про "планету розовых пони" записал )) ржачно, так и есть - это НАША страна
  36. AC130 Ganship
    AC130 Ganship Вчера, 23:19
    +1
    Менты привыкли ловить активистов с Площади Пушкина, ну либо какую-нибудь тетку-драматурга, которая написала сценарий про Чипполино и его друга Тыкву.
  37. Radikal
    Radikal Вчера, 23:19
    +1
    резидент Владимир Путин выступил с обращением к россиянам. Лейтмотивом обращения главы государства стала высказанная благодарность в адрес народа, который в минувшую субботу явно продемонстрировал своё нежелание поддержать вооружённый мятеж.

    Народ поддержал? Ясен пень, телу сообщили что народ "За" .Что ж, пусть пребывает в этом заблуждении, если оно ему когда-нибудь поможет. Ожидать чего-то другого от этого..., я даже не хочу как-то его обозначать, тем не менее скажу словами маршала Жукова - горе ждёт ту страну, которая не сможет отразить удар с воздуха! Дополняя - горе нашу страну уже давно ожидает! Этот говорун ещё раз подтвердил. sad
  38. Avsch
    Avsch Вчера, 23:21
    +5
    За три дня Владимир Владимирович делает вторую фатальную ошибку. Ему не грозить нужно, а искать компромисс.
    Не мое, но со многим ниже я соглашусь.

    Что мог бы сказать Путин:

    — Дорогие друзья, сегодня я впервые обращаюсь к вам с важной речью. Считаю недопустимым вооруженный мятеж во время активной фазы боевых действий и обязательно сделаю всё для того, чтобы привлечь его организаторов к ответственности перед законом нашей страны. Но я внимательно слежу за обстановкой на фронте и не имею сомнений в том, что мятеж является следствием многих процессов, которые заставили тысячи военнослужащих, героически сражавшихся за наш народ, стать под знамёна мятежника.

    СВО показало острую необходимость в проведении экстренных кадровых решений и реформ в вооруженных силах Российской Федерации. Несмотря на тревожные события минувших дней, я могу с гордостью сказать, что в нашей армии есть достойнейшие офицеры-управленцы, успевшие показать себя героями, уничтожая врага и сохраняя жизни наших солдат. К моему великому сожалению и стыду, эти офицеры до настоящего момента не занимали руководящие должности в наших вооруженных силах. И я могу признать, что это явилось следствием ряда моих административных ошибок.

    Но я понимаю, что народу России нужны от меня не оправдания и извинения, но шаги, направленные на стремительное приближение победы над врагами нашей великой Родины! В связи с этим, как Верховный главнокомандующий, я приказываю незамедлительно снять с должностей [длинное перечисление должностей и фамилий] и назначит на должности [длинное перечисление должностей и фамилий].
    1. Николай310
      Николай310 Вчера, 23:30
      +1
      Вы правы...

      Но у него в героях один генерал с пистиком,который легенда форсирования Донца у Белогоровки...так что можно с уверенностью сказать,что фамилии эти будут прежними...ахмедовы,мурадовы,лапины...
  39. sasha_cho
    sasha_cho Вчера, 23:23
    +3
    В Ростове мы видели все кого народ поддерживает и думаю это точно не МО.
    1. Николай310
      Николай310 Вчера, 23:28
      0
      Не надо обобщать солдат МО и руководство. Думаю,к солдатам было бы такое же уважение...
      1. NAF-NAF
        NAF-NAF Вчера, 23:54
        0
        МО - министерство, а не солдаты (солдаты - это ВС РФ). В течение года люди убедились, что МО занималось очковтирательством - в сравнении с эффективностью действий вагнеровцев. (Хотя солдаты из одного теста, один народ-то). Именно от высвеченной (на фоне ЧВК) проф.импотентности генерал-полковников из МО, и возник весь конфликт и ненависть проф-непригодных генералов к Пригожину. Он им весь душевный комфорт обломал эффективностью своей ЧВК!!!
  40. chudo3213
    chudo3213 Вчера, 23:24
    +1
    Путин начал совещание с силовыми министрами. В том числе и с Шойгу. Возможно по итогам совещания, будут приняты какие-то решения. Хотя.... но он очень нервничает. Это заметно.
    1. alystan
      alystan Вчера, 23:35
      0
      Не получилось бы как в марте 2001 года, когда Путин заявил, что намерен демилитаризовать общественную жизнь страны и назначил на ключевые посты гражданских лиц.

      В тот раз Путин снял с должности министра обороны Игоря Сергеева и назначил на его место Сергея Иванова. Заместителем министра обороны тогда впервые стала женщина - Любовь Куделина, ранее являвшаяся замглавы Минфина.
  41. beybender
    beybender Вчера, 23:25
    -2
    А что у нас в Беларуси своих отмороженных мало ?!? Только с БЧБ разобрались и то не до конца !!! Ждём от этих вояк похода на Минск ?!? Они свою страну предали , у нас что отстойник для предателей ?!?
  42. Николай310
    Николай310 Вчера, 23:26
    -1
    Ну можно хотя бы песконавку уволить что ли? Ой,я такого не говорил...есть же запись с Россия 24...или они фейкометы? laughing

    "От него все ждали кровопролитиев,а он чижика съел"...все больше и больше желания изучить творчество Салтыкова-Щедрина...
  43. Евгений С.
    Евгений С. Вчера, 23:27
    -1
    "Президент России поблагодарил российских военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов и специальных служб, которые противостояли вооружённому мятежу." Перекапывали дороги....))
  44. Govorun
    Govorun Вчера, 23:28
    +1
    "...по моему прямому поручению, предпринимались шаги, что бы избежать большой крови..." В.В.Путин...
    И ничего умнее не придумал как отправить на подавление мятежа " Ахмат", что бы там такую мясорубку устроили, а это повлекло бы непредсказуемые последствия ( но слава Богу все обошлось)... чем по личному указанию (как я ранее уже писал) спустить с небес на землю Герасимова ( который как "№;"!^$# сбежал из Ростова) , что бы поговорить лично с Пригожиным и разрешить ситуацию на месте.
  45. 1erWahrheitsMinister_1984
    1erWahrheitsMinister_1984 Вчера, 23:39
    0
    Ist DAS wirklich alles...?!?

    Ich bin maßlos enttäuscht!

    Entweder es stimmt was Prigochin sagt und Shoigu hat
    irgendetwas gegen Putin in der Hand, so dass er nicht
    wirklich angemessen reagieren kann, oder ich habe bisher
    ein völlig falsches Bild von diesem Präsidenten gehabt...!!

    Kein Wort zu den Ursachen und den Überfall des russischen
    Verteidigungsministeriums auf die Gruppe Wagner, die den
    ganzen Aufstand überhaupt erst ausgelöst hat und dann
    diese bisher schwächste Rede die ich jemals von Putin
    gehört bzw. gelesen habe...!!!

    Für mich nach Jahren der Solidarität und der Anerkennung
    eines großen Staatsmanns eine überaus herbe Enttäuschung
    und Ernüchterung...!!
    Offenbar wird im Kreml auch nur mit den gleichen Wasser
    gekocht", wie im deutschen Bundestag...!?!" Eine Schande!!

    Sehr Schade...!!!
  46. oppozite28
    oppozite28 Вчера, 23:40
    +2
    Глава России:

    Вооружённый мятеж в любом случае был бы подавлен. Организаторы мятежа, несмотря на утерю адекватности, не могли этого не понимать. Всё они понимали, в том числе то, что пошли на преступные действия, на раскол и ослабление страны, которая сейчас противостоит колоссальной внешней угрозе, беспрецедентному давлению извне. Когда на фронте со словами «ни шагу назад!» гибнут наши товарищи.
    Шойгу и Герасимов внимательно смотрели обращение президента, уверен...
    Они хотели, чтобы в конечном счёте Россия проиграла.
    Те кто обстрелял колонну ЧВК "Вагнер" да, хотели спровацировать нечто большее. Сперва ответную реакцию с последующем увеличением динамики так сказать
  47. Морской Кот
    Морской Кот Вчера, 23:41
    +1
    По словам президента, враги России (и неонацисты в Киеве, и их западные покровители, и национал-предатели в РФ) хотели братоубийства.

    Братоубийство идёт уже давно.
    благодарность в адрес народа, который в минувшую субботу явно продемонстрировал своё нежелание поддержать вооружённый мятеж и выразил фактическую поддержку президенту и государству в целом.

    Ни поддержки, ни одобрения правительства ни разу не слышал.
    Самолёты и вертолёты сбивались в небе над Воронежской областью.

    Кто отдал приказ обстреливать и бомбить колонны "Вагнера"? Опять пробка в ж о пе?

    Муть, одна сплошная муть, и пока приемники борьки ельцына стоят у власти по-другому не будет
  48. Корона без вируса
    Корона без вируса Вчера, 23:42
    +1
    Прочитал комменты за час после выхода статьи - краткое резюме good

    Это кто же писал текст речи для выступления, если даже здесь, в комментах, ни о какой консолидации общества речи нет от слова сАвсЭм? ))))))))))))))
  49. Radikal
    Radikal Вчера, 23:45
    0
    Читает телетекст, правильные, жгущие слова говорит, и все готовы на амбразуру... однако помню слова театрала Станиславского - не верю! Не верю, потому что знаю.... sad
  50. NAF-NAF
    NAF-NAF Вчера, 23:46
    +1
    Наивный взгляд со стороны: Путин пытается мразей-чиновников заставить работать на интересы России (и думает что у него получается - поэтому категорически против любых беззаконий), а Пригожин считает, что мразей надо карать, раз Путин этого сделать не может.
    Оба по-своему правы. Слава Богу, по большому счёту, Россию пронесло в этот раз.
    И кстати, слово "мятеж" в данном случае - не корректное. Никто гос.власть захватывать не планировал. Была чисто карательная экспедиция с конкретными локальными целями. И то что кровопролитие не началось - уже говорит об адекватности командиров-вагнеровцев.