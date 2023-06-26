Президент выступил с обращением к народу России и конкретно - к бойцам ЧВК «Вагнер»

Вооружённый мятеж в любом случае был бы подавлен. Организаторы мятежа, несмотря на утерю адекватности, не могли этого не понимать. Всё они понимали, в том числе то, что пошли на преступные действия, на раскол и ослабление страны, которая сейчас противостоит колоссальной внешней угрозе, беспрецедентному давлению извне. Когда на фронте со словами «ни шагу назад!» гибнут наши товарищи.

Они хотели, чтобы в конечном счёте Россия проиграла.

Президент России Владимир Путин выступил с обращением к россиянам. Лейтмотивом обращения главы государства стала высказанная благодарность в адрес народа, который в минувшую субботу явно продемонстрировал своё нежелание поддержать вооружённый мятеж и выразил фактическую поддержку президенту и государству в целом.Президент России поблагодарил российских военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов и специальных служб, которые противостояли вооружённому мятежу.По словам главы государства, всё это и позволило предотвратить непоправимые для России события.Слова благодарности президент РФ высказал и в адрес своего белорусского коллеги Александра Лукашенко, выступившего 24 июня в качестве фактически главного переговорщика с куратором ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным. Тогда пресс-служба президента Белоруссии сообщила, что именно после разговора с Лукашенко Пригожин и принял решение остановить колонны, идущие в сторону Москвы.Глава России:Отдельно президент напомнил о том, что 24 июня пролилась кровь российских военных. Речь идёт о лётчиках, которые погибли в ходе вооружённого мятежа. Самолёты и вертолёты сбивались в небе над Воронежской областью.По словам президента, враги России (и неонацисты в Киеве, и их западные покровители, и национал-предатели в РФ) хотели братоубийства.Президент указал на то, что многих бойцов ЧВК «Вагнер», героически освобождавших города Донбасса, пытались использовать против России в тёмную. Глава государства подчеркнул, что у бойцов ЧВК есть выбор: они могут подписать контракты и влиться в ряды подразделений Минобороны или других силовых структур, либо убыть на территорию Белоруссии, либо вернуться к своим семьям.