Поход ЧВК «Вагнер» на Москву как прививка от государственного переворота

У китайцев есть старинная пословица – «Не дай тебе бог жить в эпоху перемен», которая, будучи перефразированной, может звучать как проклятие. Вопрос в том, а были ли хоть когда-либо в истории человечества периоды «без перемен»? Взять хотя бы последние 40 лет – война в Афганистане, развал СССР, путч и расстрел Белого дома, две войны в Чечне, теракты по всей планете, войны в Югославии, Ираке, Ливии, большая африканская война, о которой вообще мало кто слышал, восьмидневная война в Грузии, эпидемия коронавируса и её предвестники в виде птичьего и свиного гриппа, и наконец, война между Россией и Украиной со странами Запада, с бурлением внутриполитических процессов в нашей стране и мечтами коллективного Запада о новом государственном перевороте.
Ах, как они ликовали, когда колонны ЧВК «Вагнер» пошли в сторону Москвы. Можно только представить, какая атмосфера праздника царила в штабах нашего противника – вот она, гражданская война, всё то, о чём они так долго мечтали, ветераны разведывательных структур США периода 90-х годов смахнули со щеки скупую мужскую слезу.
Вот только кончилось всё далеко не так, как они ожидали.
Всё-таки есть разница между революцией 1917 года, когда большевики пришли к власти, пользуясь слабостью обветшалой монархии, когда была разрушена великая империя, и тем, что происходит сейчас.
24.06.2023 – очередная трагическая дата новейшей российской истории
Эта дата запомнится нам надолго. По крайней мере, хочется на это надеяться, поскольку иногда кажется, что у многих людей память – как у аквариумных рыбок...
Когда вечером 23.06.2023 появились первые сообщения о движении колонн ЧВК «Вагнер» в сторону Москвы, всё это казалось каким-то дурным фейком, пропагандой украинского Центра информационно-психологических операций (ЦИПСО). Какой-то абсурд – идёт война, вооружённые силы Украины (ВСУ) активно наносят удары по нашим позициям, и в этот момент появляется информация о каких-то ударах Вооружённых Сил Российской Федерации (ВС РФ) по ЧВК «Вагнер», которые Минобороны России отрицает, затем появляется информация о движении ЧВК «Вагнер» в сторону Москвы с целью проведения «разборок» с руководством Министерства обороны РФ.
Со временем какая-то информация стала подтверждаться – колонны ЧВК «Вагнер» действительно начали движение в сторону Москвы. Появились сведения о сбитых вертолётах и самолёте ВС РФ, сообщения об уничтоженных авиаударами боевых машинах ЧВК «Вагнер».
Кадры с места падения боевого вертолёта Ка-52 ВС РФ
Мгновенно активизировался украинский ЦИПСО, среди истинных сообщений стали появляться и ложные, стали очевидны попытки Украины и стран Запада раскачать ситуацию, беглые белорусские нацисты призвали своих сторонников готовиться к осуществлению государственного переворота в Белоруссии, СМИ стран Запада резво переименовали бойцов ЧВК «Вагнер» из террористов в «борцов за свободу» (а потом обратно в террористов).
Застопорилось движение по автострадам М-2 и М-4, стали организовываться блокпосты. Автору довелось ехать по одной из автострад следом за военным кунгом с вооружёнными солдатами – лица у них были весьма и весьма напряжённые. Маловероятно, что бойцы ВС РФ не понимали, к чему может привести прямое столкновение с закалёнными в боях бойцами ЧВК. Маловероятно, что бойцы ЧВК не понимали, что вход в Москву повлечёт за собой бойню.
Кадры падения горящего самолёта Ил-22М
В таких ситуациях у власти всегда возникает инстинктивное желание закрыть все каналы обмена информацией, кроме официальных, однако, к счастью, в этот раз сделано это не было. Можно не сомневаться, что и бойцы ЧВК «Вагнер», и бойцы ВС РФ имеют средства связи и используют их для чтения популярных «Телеграм»-каналов и других независимых интернет-СМИ. И есть высокая вероятность, что то, что увидели бойцы ЧВК «Вагнер» в этих «Телеграм»-каналах о себе, им не понравилось – одно дело быть народным героем, другое – государственным изменником.
Представим на секунду, что Интернет отключили по всей стране, что замолчали «Телеграм»-каналы и независимые интернет-СМИ, что распространяется только официальная информация о мятеже – смогли бы бойцы ЧВК «Вагнер» ясно понять, что население их не поддерживает? Что армия их не поддерживает? Или они в полной уверенности в том, что всё, что говорят официальные СМИ, является пропагандой, шли бы до блокпостов, до Москвы, пока не началась бы кровавая баня?
Возможно, что именно в тот момент, когда Пригожин и его бойцы стали понимать, что их поход не вызывает поддержки у большей части населения России, они морально стали готовы к достижению договорённостей и пойти на компромисс.
Да, многие скажут, что эти договорённости отвратительны – погибли пилоты военно-космических сил (ВКС) РФ, что виновные должны быть наказаны, но, к сожалению, в этом и есть суть компромиссных решений – принять жертву десятков для того, чтобы сохранить десятки тысяч жизней. А может, и больше, учитывая, что потенциально вооружённое столкновение между ЧВК «Вагнер» и ВС РФ могло бы привести к полноценной гражданской войне.
Произошедшее позволяет сделать один важный вывод – независимые СМИ жизненно необходимы для обеспечения стабильности государства. Именно независимые СМИ внесли весомый вклад в спасение страны от кровавой бойни.
Соблазн закрыть их или ограничить сферу деятельности независимых СМИ будет у властей всегда, но тогда государство станет политически неустойчиво и нестабильно, поскольку государственные СМИ неизбежно будут давать «правильную» информацию, ибо они зависимы и управляемы. Население постепенно перестанет доверять государственным СМИ, у большинства полностью атрофируется критическое мышление и способность отличать правду от лжи, что сделает население уязвимым для сладких речей «зарубежных голосов», как это было в период позднего СССР.
Когда летательный аппарат начинает крениться, его система управления через механизм отрицательной обратной связи восстанавливает его равновесие. Независимые СМИ – это своего рода «отрицательная обратная связь» между государством и обществом, которая не позволяет им кувырнуться в бездну.
Есть ли у ЧВК будущее в России?
А ведь как хорошо всё начиналось – из никому не известной организации ЧВК «Вагнер» быстро превратилась в крупнейшую частную военную компанию, оснащённую современным вооружением.
Уровень доверия населения к ЧВК «Вагнер» и к Пригожину был крайне высок, их хвалили свои и проклинали чужие. Разговоры о ЧВК «Вагнер» велись лидерами стран Запада – конечно, они почувствовали, что скоро вполне могут лишиться своих африканских владений. Разумеется, нельзя не упомянуть и ту роль, которую ЧВК «Вагнер» сыграла в ходе проведения СВО на Украине – тяжёлые штурмы Бахмута, ставшего теперь Артёмовском, героизм бойцов.
И вот – в мгновение ока всё рухнуло. Теперь уже мало кто будет рассказывать о том, как он служил в ЧВК «Вагнер», чтобы не нарваться на вопрос – а не ты ли это наш самолёт сбил?
Вот только являлась ли ЧВК «Вагнер» именно частной военной компанией?
Сам Пригожин говорил, что это не более чем устоявшееся название, что цель ЧВК «Вагнер» – это не заработок денег, как это должно быть у частной военной компании, а служение государству.
Юридический статус ЧВК «Вагнер» неясен. До тех пор, пока ЧВК «Вагнер» действовала в странах Африки, направление их деятельности вполне соответствовало деятельности ЧВК, если же говорить об участии ЧВК «Вагнер» в СВО, то здесь их статус определить сложнее – добровольческие подразделения? Наёмники? Нечто среднее?
Конечно, сейчас на волне эмоций у многих существует желание полностью свернуть деятельность ЧВК в России и забыть эту тему навсегда, оставив монополию на насилие в руках государства. Безусловно, наших врагов это весьма порадует, пожалуй, сам президент Франции пропустит по этому поводу бокальчик шампанского, но правильный ли это путь для нас?
Мнение автора по поводу ЧВК не изменилось – структуры такого типа были и останутся одним из наиболее гибких и эффективных инструментов внешней политики государства, и у этого инструмента большое будущее.
А вот формат ЧВК однозначно должен измениться.
В первую очередь ЧВК должны получить юридический статус, регламентирующий порядок их работы, порядок их взаимодействия с ВС РФ, порядок приобретения и применения оружия и вооружений. Деятельность ЧВК должна быть разрешена только за пределами территории Российской Федерации – ЧВК должны работать там, где присутствие ВС РФ, по крайней мере, открытое, нецелесообразно. Мощные, эффективные и управляемые частные военные компании не только позволят действенно отстаивать политические и экономические интересы России за рубежом, но и обеспечат работой ту категорию людей, которая плохо приспособлена для жизни «на гражданке», вследствие врождённой повышенной агрессивности.
Такие ЧВК не будут представлять угрозу для своей страны, поскольку оружие они будут получать только за пределами территории России, а их тренировки будут проводиться на удалённых полигонах и военных базах под контролем МО РФ.
Нет сомнений в том, что произошедшее нанесло значительный урон нашей стране в целом, а также конкретным лицам в частности – гражданским, военным, бойцам ЧВК «Вагнер». Однако закончиться всё могло куда хуже. Необходимо осторожно и взвешенно разобраться в природе этого конфликта, в причинах, его породивших, для того, чтобы впредь эта трагедия больше не повторилась.