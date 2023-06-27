Военное обозрение
Войти Регистрация

Спецслужбы США не оставляют попыток вербовки российских дипломатов, работающих в ООН

7
Спецслужбы США не оставляют попыток вербовки российских дипломатов, работающих в ООН

Американские спецслужбы не оставляют попыток осуществлять вербовочную деятельность в отношении российских дипломатов. Касается такого рода деятельность со стороны США даже тех дипломатов, которые работают в постоянном представительстве при ООН.


Об этом говорит заместитель постпреда РФ при Организации Объединённых Нацией Мария Заболоцкая.

По её словам, по отношению к российским дипломатическим работникам американская сторона продолжает осуществлять применение комплекса мер, а также ограничений, которые бы вели к снижению эффективности работы в ООН.

Мария Заболоцкая отмечает, что идут попытки оказать психологическое давление, а вербовочные подходы становятся всё более навязчивыми. С российскими дипломатами агентура спецслужб США пытается завязать контакты фактически повсюду, даже на улице и в зданиях аэропортов.

Применяется методика трансляции контекстной рекламы, призывающая к сотрудничеству с Федеральным бюро расследований (ФБР) США.
Распространяются агитки, которые расклеиваются при входе в постоянное представительство РФ, в районе жилого комплекса российской дипмиссии и даже по тем маршрутам, по которым российские дипломаты ходят на работу.

Такая деятельность спецслужб США лишний раз подчёркивает тот факт, что США откровенно в своих целях используют такой фактор, как размещение основной площадки ООН на своей территории.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
7 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. svp67
    svp67 Сегодня, 06:12
    +1
    Спецслужбы США не оставляют попыток вербовки российских дипломатов, работающих в ООН
    Если наша СВР так же этим не занимается, то люди там работающие зря едят казенный хлеб...
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 06:21
      +2
      Наши должны тоньше работать в этом направлении, а не тупо рекламу и объявления на вербовку расклеивать. ИМХО.
      На такие объявления поведутся совсем уж отмороженные, ибо американский подход совсем уж примитивный. Прям как на работу нанимают в открытую.
      1. Zoldat_A
        Zoldat_A Сегодня, 07:01
        +1
        Цитата: Nexcom
        На такие объявления поведутся совсем уж отмороженные, ибо американский подход совсем уж примитивный. Прям как на работу нанимают в открытую.

        Почему-то вспомнились бумажки "Сдавайтесь! В плену вас ждёт хорошее обращение и горячая еда!" Методы какие-то... Как расклейка воззваний Временного правительства в 1917-м. Ну нельзя же в век интернетов работать так, как будто у нас до сих пор все безоговорочно верят - "Так в газете же написано!"

        Не раз слышал, что американцы сегодня НИЧЕГО про нас не понимают. Куда у них делись "эксперты по России", которые были в 50-60-е? Где тонкая вербовка Эдитой Пьехой "молодого учёного Баркова"? Где обаятельнейший в исполнении Р.Плятта негодяй Казин? Прут как бешеный слон в джунглях, напролом.
        Что это? Результат их образовательной "упрощёнки"? Память не далее вчерашнего похода в супермаркет, ЕГЭ их американское, которое наши [здесь за такие слова банят навечно] у них бездумно сдули - постоянное понижение баллов, потому что слишком многие даже английский и на 23 балла сдать не могут? Тупое следование методичкам и мозга не хватает на творческий подход?

        Я не переживаю за американские спецслужбы. Чем они топорнее работают, тем нам легче. Просто смотреть на них - возникает ощущение, что на ринге бьёшься со студентом-второразрядником.
  2. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 06:32
    0
    Раньше, во времена "холодной войны" американцы работали тоньше, профессиональнее. Сегодня пытаются добиться своих целей наглостью и давлением. И такая методика работает против них.
  3. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 06:40
    +1
    Никогда американцы: ни во время Холодной войны, ни сейчас не заморачивались с попыками вербовать наших дипломатов. Их стиль вербовки всегда был агрессивно наглый.
  4. Million
    Million Сегодня, 07:39
    0
    На Небензю,наверное,сильно давят.На своих выступлениях языком еле ворочает.
  5. Azim77
    Azim77 Сегодня, 07:51
    +1
    Время онлайн конференций, особенно после пандемии, давно пришло уже. Зачем ООН собираться в Нью-Йорке? Можно каждый у себя в стране. Да, есть страны с нестабильным доступом, тогда представителям можно ехать туда. Хотя можно и им тоже организовать канал связи.