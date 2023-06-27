Спецслужбы США не оставляют попыток вербовки российских дипломатов, работающих в ООН

Американские спецслужбы не оставляют попыток осуществлять вербовочную деятельность в отношении российских дипломатов. Касается такого рода деятельность со стороны США даже тех дипломатов, которые работают в постоянном представительстве при ООН.Об этом говорит заместитель постпреда РФ при Организации Объединённых Нацией Мария Заболоцкая.По её словам, по отношению к российским дипломатическим работникам американская сторона продолжает осуществлять применение комплекса мер, а также ограничений, которые бы вели к снижению эффективности работы в ООН.Мария Заболоцкая отмечает, что идут попытки оказать психологическое давление, а вербовочные подходы становятся всё более навязчивыми. С российскими дипломатами агентура спецслужб США пытается завязать контакты фактически повсюду, даже на улице и в зданиях аэропортов.Применяется методика трансляции контекстной рекламы, призывающая к сотрудничеству с Федеральным бюро расследований (ФБР) США.Распространяются агитки, которые расклеиваются при входе в постоянное представительство РФ, в районе жилого комплекса российской дипмиссии и даже по тем маршрутам, по которым российские дипломаты ходят на работу.Такая деятельность спецслужб США лишний раз подчёркивает тот факт, что США откровенно в своих целях используют такой фактор, как размещение основной площадки ООН на своей территории.