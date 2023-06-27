Военное обозрение
Войти Регистрация

В Госдепартаменте США надеются, что ЧВК «Вагнер» прекратит свою деятельность и будет распущена

17
В Госдепартаменте США надеются, что ЧВК «Вагнер» прекратит свою деятельность и будет распущена

Частная военная компания "Вагнер" должна прекратить свою деятельность по всему миру и быть распущена, США выступают именно за такое развитие ситуации. Об этом заявил официальный представитель Госдепа Мэттью Миллер.


Американцы надеются, что деятельности ЧВК "Вагнер" будет прекращена и компанию ликвидируют. На прошедшем в госдепартаменте США брифинге об этом прямо заявил представитель Госдепа, отвечая на вопросы журналистов о произошедшем в России. По его словам, это было бы лучшим вариантом, для США, конечно. По-видимому, "Вагнер" доставил проблемы Вашингтону не только на Украине, но и в других регионах мира, в частности, в Африке.

Мы хотели бы видеть, что "Вагнер" перестал существовать. Разумеется, мы хотим, чтобы "Вагнер" распустился

- заявил Миллер.

В настоящее время "Оркестр" находиться под американскими санкциями, США предпринимают все меры, чтобы выдавить группу из Африки, но у них это не получается. Остается прибегать к уже испытанному способу - пытаться задавить экономически, перекрыв различные поставки.

Мы понимаем, что "Вагнер" все еще сохраняет присутствие в Африке. Я думаю, вы знаете, что мы работали над привлечением "Вагнера" к ответу. Мы продолжим применять меры, чтобы ограничить их способность сеять хаос

- заявил координатор стратегических коммуникаций в совете национальной безопасности Джон Кирби.

Ранее стало известно, глава Госдепа США Энтони Блинкен запретил сотрудникам госдепартамента комментировать происходящее в России, а также затрагивать тему ЧВК "Вагнер". Все заявления делают только официальные представители.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
17 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. svp67
    svp67 Сегодня, 06:20
    +3
    Вот еще так же проблема, кто сейчас будет "рулить" африканским и южно-американским бизнесом этой компании. Так то там очень прибыльный бизнес.
  2. Konnick
    Konnick Сегодня, 06:32
    +7
    Американцы надеются, что деятельности ЧВК "Вагнер" будет прекращена и компанию ликвидируют.

    Ваш агент Фанерный тоже надеется laughing
  3. Владимир М
    Владимир М Сегодня, 06:37
    +2
    Если ЧВК Вагнер будет распущена, то основная часть бойцов, особенно старые вряд-ли подпишет контракт с МО. Скорее уйдут в иностранные ЧВК. Ну не смогут они служить в ВС России. С другой стороны, ЧВК нужна России для выполнения задач за границей, где не надо прямо "светиться" государству.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 06:42
      +2
      Вполне возможно,что теперь вагнеровцы продолжат работать в Африке.Только будут действовать от имени Лукашенко.
    2. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 06:44
      +1
      Владимир М hi, вопрос про импортные ЧВК интересен, сможет к примеру боец Вагнера перейти к Моцарту аль к Блэк Вотер(или как они теперь называются) тут вопрос к совести наверное и морали.
      1. Владимир М
        Владимир М Сегодня, 06:49
        +1
        Вопрос про совесть и мораль очень сложный, но такой же вопрос можно поставить перед Абрамовичем, Шойгу (перечислять можно до бесконечности)... и у кого больше совести тот ещё вопрос.
      2. Storm1978
        Storm1978 Сегодня, 08:10
        0
        Black wather в 2010 году переименовали в Academi. По поводу Аля Моцарт, та ещё шарашкина контора. Ни один уважающий себя наемник не пойдет туда. С Академией сложнее. Но думаю, что хороших специалистов Вагнера они с радостью бы взяли. В контексте ваш вопрос является также ответом. Будет ли Вагнер работать на откровенно вражескую оганизацию работающую под колпаком ЦРУ? Всех не просеишь, наверное всегда найдется паршивая овца.
  4. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 06:40
    +2
    Вот это ситуация, если менять руководство и оставлять компанию а будет ли она также эффективна под новыми коммандирами, захотят ли остаться те бойцы, а разогнать и ликвидировать? Пойти на поводу у ГосДепа и лишится влияния в Африке и Южной Америке (если не ошибаюсь), дилемма.
  5. sagitovich
    sagitovich Сегодня, 06:45
    -1
    На планете появилась реальная сила, что признают даже в США. И уж совсем неожиданно что она частная.
  6. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 06:46
    +1
    ВВП не склонен принимать скоропалительные решения. Очевидно Вагнер нужен на случай агрессии против РБ или освобождения Киева.
  7. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 06:54
    0
    Играют от обратного, какие хитрые.
    Надеюсь наши не попадутся на их хитрость.
    1. Aleksandr21
      Aleksandr21 Сегодня, 07:13
      0
      Цитата: 75Сергей
      Играют от обратного, какие хитрые.


      ЧВК Вагнер, столько крови Запада в Африки попили, что это практически кровная вражда.... т.к. много африканских государств, вышло из под влияния США и других Западных стран, и всё благодаря Пригожину и его команде.

      Американцы давно хотят дотянуться до Вагнеров и их ликвидировать полностью, но не получалось, а сейчас в связи с прошедшими событиями.... у США праздник.
  8. Алексей Алексеев_5
    Алексей Алексеев_5 Сегодня, 07:12
    +1
    Не бздите амеры.Вагнер ещё попьёт у вас кровушки.Услышим ещё полёт валькирий над вашингтоном soldier
  9. YanniKounnar
    YanniKounnar Сегодня, 07:47
    0
    Si demain Wagner (à Dieu ne plaise !)Wagner travaillait pour les USA les mêmes Américains trouveraient Wagner une magnifique organisation combattant pour la démocratie...Un peu comme BlackWater...
  10. rocket757
    rocket757 Сегодня, 08:25
    0
    В Госдепартаменте США надеются, что ЧВК «Вагнер» прекратит свою деятельность и будет распущена
    . Хорошо подготовлена я штурмовая пехота!!! В теперешней виде подчинения/командования сохранить её нельзя, но могут быть предложены и другие варианты. Если личный состав будет готов работать по другому варианту, то.... увидим, короче.
  11. Велобосс
    Велобосс Сегодня, 08:26
    0
    Как бы "спорно" бы не относились к Вагнер в России. Но это самое поеспособное подразлеление в России, ну а может и в мире. Понятно, что основная её цель зарабатывать деньги её "акционерам". Но Вагнер заставляет всему "Цивилизационному" Западу подрывать свои " П@каны" от страха. И думаю роспуск Вагнера плохая идея.
  12. Романенко
    Романенко Сегодня, 08:44
    0
    В Госдепартаменте США надеются, что ЧВК «Вагнер» прекратит свою деятельность и будет распущена

    Ну сменят вывеску на крайняк, можно подумать пин-до-сам от этого полегчает.