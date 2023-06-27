В Госдепартаменте США надеются, что ЧВК «Вагнер» прекратит свою деятельность и будет распущена

Мы хотели бы видеть, что "Вагнер" перестал существовать. Разумеется, мы хотим, чтобы "Вагнер" распустился

Мы понимаем, что "Вагнер" все еще сохраняет присутствие в Африке. Я думаю, вы знаете, что мы работали над привлечением "Вагнера" к ответу. Мы продолжим применять меры, чтобы ограничить их способность сеять хаос

Частная военная компания "Вагнер" должна прекратить свою деятельность по всему миру и быть распущена, США выступают именно за такое развитие ситуации. Об этом заявил официальный представитель Госдепа Мэттью Миллер.Американцы надеются, что деятельности ЧВК "Вагнер" будет прекращена и компанию ликвидируют. На прошедшем в госдепартаменте США брифинге об этом прямо заявил представитель Госдепа, отвечая на вопросы журналистов о произошедшем в России. По его словам, это было бы лучшим вариантом, для США, конечно. По-видимому, "Вагнер" доставил проблемы Вашингтону не только на Украине, но и в других регионах мира, в частности, в Африке.- заявил Миллер.В настоящее время "Оркестр" находиться под американскими санкциями, США предпринимают все меры, чтобы выдавить группу из Африки, но у них это не получается. Остается прибегать к уже испытанному способу - пытаться задавить экономически, перекрыв различные поставки.- заявил координатор стратегических коммуникаций в совете национальной безопасности Джон Кирби.Ранее стало известно, глава Госдепа США Энтони Блинкен запретил сотрудникам госдепартамента комментировать происходящее в России, а также затрагивать тему ЧВК "Вагнер". Все заявления делают только официальные представители.