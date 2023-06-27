На совещании при президенте глава Росгвардии был в камуфляже, а министр обороны - в гражданском костюме

Я собрал вас для того, чтобы поблагодарить за проделанную работу в течение этих нескольких суток, и для того, чтобы обсудить ситуацию, которая сложилась на данный момент времени, а также поговорить о задачах, которые перед нами стоят, в результате анализа тех событий, которые произошли в стране.

После оглашения своего послания россиянам, которое вышло в эфир накануне в 22:10 мск, президент России провёл совещание с силовиками и членами администрации главы государства. На кадрах, которые впоследствии были опубликованы президентской пресс-службой, можно видеть директора ФСБ Александра Бортникова, главу ФСО Виктора Кочнева, министра внутренних дел Владимира Колокольцева, начальника войск Росгвардии Виктора Золотова, главу СКР Александра Бастрыкина, главу администрации президента Антона Вайно, генпрокурора Игоря Краснова, а также министра обороны Сергея Шойгу.Можно констатировать, что это первое появление Сергея Шойгу вместе с президентом после известных событий, произошедших в стране 24 июня.Именно событиям, которые развернулись в минувшую субботу, совещание российских силовиков при президенте Владимире Путине и было посвящено.Дальнейшие заявления в ходе заседания, по понятным причинам, пресс-службой Кремля не публикуются.Обратило на себя внимание то, что глава Минобороны Шойгу на совещании был в гражданском (деловом костюме), а главы Росгвардии и Генпрокуратуры - в форме. Причём начальник Росгвардии - в камуфляже.Перед вчерашним вечерним телеобращением главы государства каких только прогнозов ни строили всевозможные эксперты и те, кто себя таковыми считает. При этом мало кто прогнозировал, что глава государства попросту поблагодарит российский народ за проявленное единство, нацеленное на то, чтобы не допускать потрясений в виде военного мятежа, госпереворота в России.Напомним, что во вчерашнем обращении Владимир Путин обратился и конкретно к бойцам ЧВК «Вагнер», отметив их вклад в дело освобождения территорий Донбасса. По словам главы государства, есть выбор: подписать контракты с Минобороны или другими силовыми ведомствами страны, вернуться к своим семьями или отбыть в Белоруссию.Ранее сообщалось, что своё обращение к народу РБ накануне сделает президент Александр Лукашенко. Однако потом пресс-служба сообщила о переносе обращения на другой срок.