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На совещании при президенте глава Росгвардии был в камуфляже, а министр обороны - в гражданском костюме

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На совещании при президенте глава Росгвардии был в камуфляже, а министр обороны - в гражданском костюме

После оглашения своего послания россиянам, которое вышло в эфир накануне в 22:10 мск, президент России провёл совещание с силовиками и членами администрации главы государства. На кадрах, которые впоследствии были опубликованы президентской пресс-службой, можно видеть директора ФСБ Александра Бортникова, главу ФСО Виктора Кочнева, министра внутренних дел Владимира Колокольцева, начальника войск Росгвардии Виктора Золотова, главу СКР Александра Бастрыкина, главу администрации президента Антона Вайно, генпрокурора Игоря Краснова, а также министра обороны Сергея Шойгу.


Можно констатировать, что это первое появление Сергея Шойгу вместе с президентом после известных событий, произошедших в стране 24 июня.

Именно событиям, которые развернулись в минувшую субботу, совещание российских силовиков при президенте Владимире Путине и было посвящено.

Я собрал вас для того, чтобы поблагодарить за проделанную работу в течение этих нескольких суток, и для того, чтобы обсудить ситуацию, которая сложилась на данный момент времени, а также поговорить о задачах, которые перед нами стоят, в результате анализа тех событий, которые произошли в стране.

Дальнейшие заявления в ходе заседания, по понятным причинам, пресс-службой Кремля не публикуются.

Обратило на себя внимание то, что глава Минобороны Шойгу на совещании был в гражданском (деловом костюме), а главы Росгвардии и Генпрокуратуры - в форме. Причём начальник Росгвардии - в камуфляже.



Перед вчерашним вечерним телеобращением главы государства каких только прогнозов ни строили всевозможные эксперты и те, кто себя таковыми считает. При этом мало кто прогнозировал, что глава государства попросту поблагодарит российский народ за проявленное единство, нацеленное на то, чтобы не допускать потрясений в виде военного мятежа, госпереворота в России.

Напомним, что во вчерашнем обращении Владимир Путин обратился и конкретно к бойцам ЧВК «Вагнер», отметив их вклад в дело освобождения территорий Донбасса. По словам главы государства, есть выбор: подписать контракты с Минобороны или другими силовыми ведомствами страны, вернуться к своим семьями или отбыть в Белоруссию.

Ранее сообщалось, что своё обращение к народу РБ накануне сделает президент Александр Лукашенко. Однако потом пресс-служба сообщила о переносе обращения на другой срок.
Использованы фотографии:
Пресс-служба президента России
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60 комментариев
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  1. Донна_Роза_дАльвадорес
    Донна_Роза_дАльвадорес Сегодня, 06:49
    -13
    Только при уходе в Белоруссию пусть вернут министерству обороны танки и другое тяжёлое вооружение, ведь по словам Пригожина они прибыли из Африки " в шортах и шлепанцах".
    1. Ilya-spb
      Ilya-spb Сегодня, 07:01
      +21
      Я скажу только одно: мне надоела показуха, и все эти мантры.

      История учит, что кадровый вопрос нужно решать, и кадры - обновлять.

      Извините за эзопов язык.
      1. Таймень
        Таймень Сегодня, 09:00
        0
        Надо бы журналюгам из пресслужбы рассмотреть вопрос ,а при походе в туалет какой рукой кто держался за сами знаете что? Ведь это так важно и показывает кто за кого стоит и патриот лил вражина.Дошло до ......слов нет,одни эмоции.
    2. mag nit
      mag nit Сегодня, 07:08
      +6
      Ты из гарема тувинского султана? Музыканты если и будут уходить в Африку, то через Европу.
      1. carpenter
        carpenter Сегодня, 07:56
        0
        Цитата: mag nit
        Музыканты если и будут уходить в Африку, то через Европу.

        Через Вильнюс и Варшаву.
      2. svarog77
        svarog77 Сегодня, 08:12
        -2
        А ты из гарема зека, под шконкой у него чалился?
      3. Велобосс
        Велобосс Сегодня, 08:19
        0
        Хорошее предложение, через Киев и в Польшу..
    3. carpenter
      carpenter Сегодня, 07:46
      +4
      Цитата: Донна_Роза_дАльвадорес
      Только при уходе в Белоруссию пусть вернут министерству обороны танки и другое тяжёлое вооружение,

      Молодой человек, пора знать, что "Вагнер" коммерческая организация и она работает по контракту. И в контракте оговорено, что получать и отдавать. "Вагнер" никогда не нарушал контракты как в Африке так и в России.
      1. parabyd
        parabyd Сегодня, 08:16
        -2
        Интересно, что у них в контракте по поводу нападения на тыл Заказчика в сложный для него период. Оплачивается? Считается основанием для расторжения контракта?

        Можете, конечно, их обелять, но как по мне, так они - Иуды. Все до единого, кто участвовал в мятеже. А вы для них точно такое же мясо, как наши лётчики и пограничники. И они бы это вам показали, если бы дорвались до Москвы. Хорошо, что у них это сорвалось
      2. Донна_Роза_дАльвадорес
        Донна_Роза_дАльвадорес Сегодня, 08:21
        0
        Во первых, я не молодой человек. Если Вы помните кино, настоящая донна Роза было женщиной. Во вторых, с кем был заключён контракт? С нашим министерством обороны? Так почему же Пригожин об этом умалчивает? Именно поэтому я так и написала. Он изображает из себя борца за справедливость, вот только методы у него негодные: умолчание и ложь.
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 06:50
    +16
    За что благодарил?За провал?Той же разведки,ФСБ,которые прокакали ситуацию?Про МО уже молчим
    1. Uncle Lee
      Uncle Lee Сегодня, 07:43
      +7
      Шойгу на совещании был в гражданском
      Хорошо, хоть не в пижаме !
      А где Зам по безопасности гр. Медведев Д.А. ? feel
      1. Лоцман
        Лоцман Сегодня, 07:52
        +2
        Цитата: Uncle Lee
        Хорошо, хоть не в пижаме !
        А где Зам по безопасности гр. Медведев Д.А. ? feel

        В полосатой пижаме? А Дам еще видимо не отошел от пережитого стресса, снимает.. laughing
      2. Konnick
        Konnick Сегодня, 08:02
        -1
        А где Зам по безопасности гр. Медведев Д.А. ?

        На капельнике или проспал laughing
    2. krops777
      krops777 Сегодня, 08:46
      +2
      За что благодарил?За провал?


      До них еще не дошло что они потеряли, амбиции, гордыня, мы же власть. А по факту не решив проблему конфликта, а конфликт не вчера начался и верховный просто был обязан его решить еще месяца два назад, в конечном итоге поимели далеко идущие проблемы, во первых потеряли фактически одни из самых боеспособных частей, второе, это удар по репутации власти кто бы что не говорил, как бы там ВВП не напрягался, что общество не поддержало Пригожина и объединилась вокруг его, а по сути раскололось на два лагеря, Пригожин вскрыл гнойник застоя в МО и в целом власти не способной решать оперативно проблемы как общества так и хода СВО. Но что то мне подсказывает что все останется так как есть ведь власть и олигархат текущее положение дел устраивает а народ кто его вообще когда спрашивал.
  3. 1 z1
    1 z1 Сегодня, 06:53
    +12
    А знаете почему он нас не забодал? Потому что мы банда laughing
  4. igorbrsv
    igorbrsv Сегодня, 06:54
    +3
    Опять всё не так. Министр обороны в гражданском. Точнее сказать вообще все в гражданском кроме росгвардейца
    1. Сабуров_Александр53
      Сабуров_Александр53 Сегодня, 07:10
      +7
      Напомнило описание звёзд на красной дорожке кинофестиваля, кто в чём одет и кто кого перещеголял.
      С Му-му более-менее понятно, отправили на передержку к Батьке, а где Герасим и как графиня отблагодарила его? feel
      1. Zoldat_A
        Zoldat_A Сегодня, 07:24
        +2
        Цитата: Сабуров_Александр53
        Напомнило описание звёзд на красной дорожке кинофестиваля, кто в чём одет и кто кого перещеголял.

        Представил ВВП в этом кресле небритого и в требующем стирки зелёном вшивнике... laughing
        А глава Администрации А.Вайно в камуфляже и каске - это вобще песня!
        1. Сабуров_Александр53
          Сабуров_Александр53 Сегодня, 08:26
          0
          Игорь, я почему-то вспомнил рыжего военкора Пегова (WarGonzo) на встрече у Путина, где он сидел в бейсболке за столом. Интересно, почему или что он прикрывает этой кепкой? Я знаю, что у мусульман принято находиться в головном уборе даже в зале кинотеатра. Но вроде Рамзан снимает шапку в кабинете у Путина...
  5. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 06:55
    +2
    Неужели понял, что на Генерала армии он не тянет?
    1. Лоцман
      Лоцман Сегодня, 08:06
      0
      Да чего он поймет если сам на должность не тянет. Тухло все.
    2. Кот Александрович
      Кот Александрович Сегодня, 08:11
      +4
      Зато Герой России! Какая современная Россия, такие у неё и Герои...
  6. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 06:55
    +7
    После обращения президента к народу я понял что все наши эксперты такие ЭКСПЕРТЫ.
  7. mag nit
    mag nit Сегодня, 06:56
    +8
    Министр обороны голифе постирал. Музыка оркестра виновата.
  8. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 06:56
    +8
    глава Минобороны Шойгу на совещании был в гражданском (деловом костюме), а главы Росгвардии и Генпрокуратуры - в форме. Причём начальник Росгвардии - в камуфляже.
    Автор и что из этого следует и какие выводы мы должны сделать ориентируясь на то кто в чем был одет? А если узнать, что кто-то из присутствующих не завтракал в связи с потерей аппетита, то можно еще много чего предположить.
  9. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 06:56
    +2
    Глава Росгвардейцев с передовой, Генпрокурор с рабочего места, а остальные из ложи Большого театра?
    Или есть иное объяснение? Может каждый выбрал тот костюм, в котором эффектнее выглядит? Хотя Шойгу очень подходило обмундирование МЧС.
  10. Вождь_Бармалеев
    Вождь_Бармалеев Сегодня, 06:56
    +8
    Вот только тайных знаков в том кто и как одет искать не надо - это не просто команда менеджеров-управленцев самого высокого ранга, но это и банда в которой все друг с другом повязаны накрепко. Так что если какие перемены и будут, то на два-три этажа ниже - стрелочники уже назначены. По другому не бывает. И кстати - не только у нас.
    1. midivan
      midivan Сегодня, 07:09
      +1
      [/quote]Вот только тайных знаков в том кто и как одет искать не надо -[quote]
      А знаков и не надо искать, больше "тени" (пусть конспирологи разомнутся) меньше внимания на суть..., да и народу меньше поводов поизголяться... winked
  11. Оби Ван Кеноби
    Оби Ван Кеноби Сегодня, 07:03
    +9
    Обратило на себя внимание то, что глава Минобороны Шойгу на совещании был в гражданском (деловом костюме), а главы Росгвардии и Генпрокуратуры - в форме. Причём начальник Росгвардии - в камуфляже.

    Ну так после известных событий портки постирали, видимо не высохли еще.
    Вот и оделись в сухое и чистое.
    глава государства попросту поблагодарит российский народ за проявленное единство, нацеленное на то, чтобы не допускать потрясений в виде военного мятежа, госпереворота в России

    Ну да, конечно, у нас такое единение народа с ворами-олигархами, что Пригожина чуть ли не с цветами в Ростове встречали. И по стране ехали 4 колонны, никто и не думал им сопротивление оказывать.
  12. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 07:08
    -7
    Читаю критику в отношении Шойгу и удивляюсь. Любят у нас грязью поливать, бывших .. А когда человек при власти, так ,, без мыла,, готовы.. Ну вы поняли…
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 07:25
      +2
      Да неужто???Шойгу?Уже бывший?И иже с ним?Я так понимаю,скоро в Георгиевском будет награждение."За оборону Москвы"
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 07:34
        +3
        "За оборону Ростова" забыли. Стопудово тоже будет.
        1. lis-ik
          lis-ik Сегодня, 07:53
          0
          Сразу две звезды героя получит.
          Цитата: Nexcom
          "За оборону Ростова" забыли. Стопудово тоже будет.
    2. Вадим С
      Вадим С Сегодня, 07:44
      +1
      Это "психология раба", пока можно получить по хребту, сидят молча, как объект травли не при исполнении, значит уже можно вылить на него всё накопленное, на ненавистного барина. А на кого неважно, все барины вызывают раздражение у челяди.
  13. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 07:10
    -3
    Цитата: Донна_Роза_дАльвадорес
    Только при уходе в Белоруссию пусть вернут министерству обороны танки и другое тяжёлое вооружение, ведь по словам Пригожина они прибыли из Африки " в шортах и шлепанцах".

    Всё будет хорошо: вернут в Киеве, не волнуйтесь.
    1. Донна_Роза_дАльвадорес
      Донна_Роза_дАльвадорес Сегодня, 07:24
      -1
      Если будет так, то это замечательно. Вот только Пригожинау я не доверяю. Он отличный организатор и манипулятор. И ещё, я снова задам вопрос, который все стараются обходить: зачем он лгал о прорыве фронта в Запорожье? Не у всех здоровое сердце, чтобы воспринять это как шутку без приема здоровой дозы как мнимум корвалола.
      1. Void
        Void Сегодня, 08:52
        0
        Хз почему он так сказал. Только наше МО лжет постоянно и каждый день о тысячах убитых и сотнях подбитых танках леопард и ни слова о наших потерял.
    2. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 07:27
      -1
      Да,вот это был бы замечательный результат.Вернули,и прямо из Борисполя в Прованс.....нет,конечно в Африку.
  14. Glock-17
    Glock-17 Сегодня, 07:16
    +2
    Видать Шойгу получил премию в 50 целковых, костюм справил.
    1. Кот Александрович
      Кот Александрович Сегодня, 08:13
      -1
      Дык поэтому его и не было видно? Примерки сплошные?
  15. Doccor18
    Doccor18 Сегодня, 07:24
    -3
    был в камуфляже ...в гражданском костюме

    Да хоть в пижаме, какая разница, дело всем нужно делать.
  16. АА17
    АА17 Сегодня, 07:26
    +1
    президент России провёл совещание с силовиками и членами администрации главы государства.

    Посмотрел первые кадры совещания. В глаза бросилось - хмурые лица, особенно у Шойгу.
    Почему то вспомнилось:
    «Я пригласил вас, господа, с тем, чтобы сообщить вам пренеприятнейшее известие: к нам едет ревизор.» Николай Гоголь,«Ревизор»
  17. Alex242
    Alex242 Сегодня, 07:30
    -1
    сколько еще будут народу уши тереть - полный провал, называть победой? на украине почти по всем фронтам тактическое отступление......
  18. oppozite28
    oppozite28 Сегодня, 07:32
    0
    Обратило на себя внимание то, что глава Минобороны Шойгу на совещании был в гражданском (деловом костюме), а главы Росгвардии и Генпрокуратуры - в форме. Причём начальник Росгвардии - в камуфляже.
    Шойгу себя видит следующим президентом РФ, Золотов министром обороны...
  19. Knizhnik
    Knizhnik Сегодня, 07:35
    0
    А где на фотке Шойгу? Не могу найти, зрение подводит, а память не подсказывает. Всё пиджаки, пиджаки
  20. Комментарий был удален.
  21. LeutnantTom
    LeutnantTom Сегодня, 07:37
    0
    Это почти как в других странах.Министр обороны, который никогда не служил. В основном приводит к пренебрежению армией и моральным духом. Патриотизм или нет, Молодые люди не хотят идти в армию.
    Разные люди, разные времена.
    Важно, чтобы страна была и оставалась единой. несмотря на все трудности.
    А главная военная цель - победоносно завершить украинский конфликт а если не военным путем то путем переговоров.
    Так что 100% концентрация с умной тактикой, стратегией и эффективностью, потери минимальны или остаются.
  22. Антон Ю
    Антон Ю Сегодня, 07:38
    +7
    Вчера включил телевизор пропаг.ндоны всех мастей говорят что все за Путина. А вот соцсети это отрицают.
  23. Вадим С
    Вадим С Сегодня, 07:40
    -1
    Похоже грядут кадровые перестановки!
  24. Million
    Million Сегодня, 07:41
    0
    Зачем искать какой то смысл в одежде там присутствующих?Кто в чем был-в том и приехал.Еще бы цвет носков проанализировали...
  25. Hellcos
    Hellcos Сегодня, 07:44
    +2
    не верю, что Шойгу могут отправить в отставку. Это будет означать, что Верховный ошибся с назначением (а ошибиться он не может), а также что пошел на поводу у манипулятора Пригожина. Скорее Шойгу попросят самого "непростое решение" принять и перейти на другую должность. Никакого авторитета уже не осталось, решение перезрело. Неужели боятся, что может стать хуже?
  26. Злой Перец
    Злой Перец Сегодня, 07:45
    0
    от слова "Шойгу" рвотный инстинкт
  27. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 07:45
    0
    Это называется "Хорошая мина, при плохой игре". Лично мне уже даже не стыдно за них. Все совершенно ясно. Кто есть "ху".
  28. Валерий Балакин
    Валерий Балакин Сегодня, 08:04
    +1
    Реальных действий правоохранительных органов и Министерства обороны по пресечению мятежа я и другие граждане не увидели.Кроме того,в Ростове полиция просто сбежала,о чем и писали граждане.Вагнеровцы шли маршем практически без сопротивления,за исключением в Воронеже что- то хотели противопоставить малыми силами,200 км не дошли ,очем это говорит? Делайте выводы ,но очень печально,что в это опасное время произошло,враг потирал уже руки. Главнокомандующий должен был в зародыше пресечь этот конфликт,этого не было сделано. При этом , следует не забывать,что он сам создал это беззаконное соединение ,которое хорошо вооружил.Народ эти события очень сильно сопереживал,его сила и дух поможет одержать окончательную Победу над темными силами и нацистами, Победа будет за нами!!!
    1. svarog77
      svarog77 Сегодня, 08:15
      -1
      Я тоже считаю, что надо было сразу было отработать ТЯО по колоннам, тогда реальные действия были бы заметны...
  29. Андрей1966
    Андрей1966 Сегодня, 08:19
    0
    Министр обороны входит в состав правительства- чиновник. Может и по "гражданке" присутствовать. А "силовики", если их приглашают- по форме. Это только кастрюлеголовые дЭбилы скакуны в потнявых футболках на официальных мероприятиях смердят. Как-то так.
  30. nellyjuri
    nellyjuri Сегодня, 08:38
    0
    А я сегодня встал и смотрю что по ошибке одел трусы в горошек, чёрные. Пусть автор мне объяснит, почему я одел в горошек вместо белых. Мне что жена отставку дала?
  31. FRoman1984
    FRoman1984 Сегодня, 08:40
    0
    Нафталиновая компания в сборе. Разложились сами и разложили Армию, которая ничего теперь не может.
  32. Романенко
    Романенко Сегодня, 08:41
    0
    Причём начальник Росгвардии - в камуфляже.

    Пытался слиться с окружающим пейзажем, наверное.
    Не понимаю, что тут необычного, если генерал появился в полевой форме, а министр обороны в костюме?
    Догадки в виде версий, надо было еще в кофейные чашечки заглянуть - на гуще погадать.
  33. сергей_вакк
    сергей_вакк Сегодня, 08:45
    0
    Судя по речи,должен был всех присутствующих лично наградить,за подавление мятежа.Причем этот мятеж сами силовики проспали.