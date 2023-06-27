Глава ЛДПР Леонид Слуцкий предложил создать в России контрактную армию большой численности, запретив «ЧВК и их аналоги»

Мы избежали большой крови. Но ЛДПР продолжает настаивать: для обеспечения безопасности нам необходима контрактная армия численностью не менее 7 млн. военнослужащих и гражданского персонала. Никакие ЧВК и их аналоги стране не нужны

России необходима контрактная армия общей численностью не менее 7 млн. человек, при этом деятельность частных военных компаний должна быть запрещена. С таким заявлением выступил глава ЛДПР Леонид Слуцкий, комментируя вечернее обращение российского президента.По мнению политика, прошедшие события показали, что России необходимо создавать мощную контрактную армию общей численностью не менее 7 млн. человек. При этом частные военные компании и их аналоги в России должны быть запрещены, они не могут обеспечить безопасность страны, последние события это показали.- заявил Слуцкий.Глава ЛДПР признал, что на сегодняшний день в российской армии существуют проблемы, но решать их будут не "командиры ЧВК". В то же время замалчивать их нельзя, руководство страны должно реагировать на обращения граждан и совместно с Минобороны заниматься их решением. Также он призвал привлечь к ответственности тех, кто отдал приказы на уничтожение вертолетов и самолетов ВКС РФ.Ранее Владимир Путин в своем обращении заявил, что отряды ЧВК "Вагнер" использовали "втемную", тогда как основная часть бойцов и командиров является патриотами России. Он подтвердил свое слово не преследовать сотрудников компании, предоставив им возможность сделать выбор. На данный момент они могут заключить контракт с Минобороны или другой силовой структурой, отправиться в Белоруссию или вернуться домой.