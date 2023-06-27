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Глава ЛДПР Леонид Слуцкий предложил создать в России контрактную армию большой численности, запретив «ЧВК и их аналоги»

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Глава ЛДПР Леонид Слуцкий предложил создать в России контрактную армию большой численности, запретив «ЧВК и их аналоги»

России необходима контрактная армия общей численностью не менее 7 млн. человек, при этом деятельность частных военных компаний должна быть запрещена. С таким заявлением выступил глава ЛДПР Леонид Слуцкий, комментируя вечернее обращение российского президента.


По мнению политика, прошедшие события показали, что России необходимо создавать мощную контрактную армию общей численностью не менее 7 млн. человек. При этом частные военные компании и их аналоги в России должны быть запрещены, они не могут обеспечить безопасность страны, последние события это показали.

Мы избежали большой крови. Но ЛДПР продолжает настаивать: для обеспечения безопасности нам необходима контрактная армия численностью не менее 7 млн. военнослужащих и гражданского персонала. Никакие ЧВК и их аналоги стране не нужны

- заявил Слуцкий.

Глава ЛДПР признал, что на сегодняшний день в российской армии существуют проблемы, но решать их будут не "командиры ЧВК". В то же время замалчивать их нельзя, руководство страны должно реагировать на обращения граждан и совместно с Минобороны заниматься их решением. Также он призвал привлечь к ответственности тех, кто отдал приказы на уничтожение вертолетов и самолетов ВКС РФ.

Ранее Владимир Путин в своем обращении заявил, что отряды ЧВК "Вагнер" использовали "втемную", тогда как основная часть бойцов и командиров является патриотами России. Он подтвердил свое слово не преследовать сотрудников компании, предоставив им возможность сделать выбор. На данный момент они могут заключить контракт с Минобороны или другой силовой структурой, отправиться в Белоруссию или вернуться домой.
Использованы фотографии:
https://t.me/zhirinovskylive
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59 комментариев
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  1. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 06:48
    +10
    России необходима контрактная армия общей численностью не менее 7 млн. человек

    У Слуцкого появилась возможность решить задачу, которую не успел решить Жириновский. Но только в том случае, если он не будет нести подобные глупости.
    1. midivan
      midivan Сегодня, 06:58
      +11
      [/quote]У Слуцкого появилась возможность решить задачу, которую[quote]
      - обычно выполняют он и его коллеги, морочить голову народу и быть громоотводами. При всех своих заявлениях он напроч забыл, что ЧВК пригласили, они не сами на войну припёрлись, а почему их пригласили и оторвали от той работы для которой они создавались молчит совсем... Тогда и СВР разогнать и другие спецслужбы.
    2. Doccor18
      Doccor18 Сегодня, 07:21
      +2
      Цитата: Дилетант
      если он не будет нести подобные глупости.

      Только благодаря им многих замечают...
    3. carpenter
      carpenter Сегодня, 08:02
      -1
      Цитата: Дилетант
      У Слуцкого появилась возможность решить задачу, которую не успел решить Жириновский.

      Жириновский был тигром, а Слуцкий сиамский кот. Не дотягивает от до Владимира Вольфовича.
  2. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 06:52
    +13
    Ага создали уже, только когда С. В. О. началось сколько разорванных контрактов появилось?! И почему если мы с 2008 года строили и реформировали В. С. России на основе профессиональной армии через полгода понадобилась мобилизация.
    1. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 06:58
      -3
      Контрактников было около трёхсот тысяч и столько же призывников
    2. Оби Ван Кеноби
      Оби Ван Кеноби Сегодня, 07:10
      +8
      Точно. Наш гарант очень мудрый правитель.
      Украина 8 лет к войне готовилась полным ходом, с помощью запада, НАТЫ и т.д.
      А наш гарант-дегенерат расформировал 67 военных училищ. И погранвойска в 2003 году. Уничтожил ВПК, космонавтику, науку и т.д.
      Вот и нет теперь ни армии, ни командиров, ни флота, ни хрена у нас нет.
      1. Fangaro
        Fangaro Сегодня, 07:12
        +2
        Вот и нет теперь ни армии, ни командиров, ни флота, ни хрена у нас нет.

        У нас есть Слуцкий!
      2. Uncle Lee
        Uncle Lee Сегодня, 07:54
        0
        Цитата: Оби Ван Кеноби
        теперь ни армии, ни командиров, ни флота, ни хрена у нас нет.

        А где наша Первая танковая армия, созданная накануне ?
        https://moshiach.ru/view/actualia/21073.html - поинтересуйтесь !
        1. ASAD
          ASAD Сегодня, 08:01
          +4
          Интересно, депутаты в думе вообще слушают что коллеги говорят? Хоть какая-то реакция была на эту ахиннею?
          1. Комментарий был удален.
          2. carpenter
            carpenter Сегодня, 08:26
            +2
            Цитата: ASAD
            Интересно, депутаты в думе вообще слушают что коллеги говорят?


            Они говорят в один голос - "Одобрям действия Верховного, мы с ним (хотя думаю врут) !!
      3. carpenter
        carpenter Сегодня, 08:17
        +1
        Цитата: Оби Ван Кеноби
        Вот и нет теперь ни армии, ни командиров, ни флота, ни хрена у нас нет.

        Всё что было действенное боевое, так это "Вагнер" и тот "лепшие кореша" угробили, а остатки у батьки ума хватило прибрать. Сердюков гробил армию, все молчали, после него тоже гробили и опять молчали, прошло 1 год 4 месяца и все молчали. Но вот жареный петух в задницу клюнул, но реальной мысли никто не высказал, только бред, вроде Слуцкого, а что в СМИ идет, уши вянут. Может все таки встряхнул "Вагнер" тех, у кого поводья в руках.
    3. Велобосс
      Велобосс Сегодня, 08:15
      +1
      Ну это вопрос деятельности воинских подразделений в мирное время. Полагаю, служа ранее, наблюдая и даже учавствовая в этом процессе.. А это будни несение нарядов, ради нарядов.. Заполнение различных журналов.. Мне один товарищ рассказал, чио у них на боевом посту по 60 журналов.. Один из которых "учёт нападения клещей на военослужещего" (И это не шутка) .. Вообщем складывается такое впечатление, что вся деятельность в мирное время складывалась из самого вида деятельности, чтобы был штат, чтобы были руководящие должности.. Желательно генеральские..
  3. Владимир М
    Владимир М Сегодня, 06:52
    +14
    Это человек хоть понимает, какую глупость несёт? 7 миллионов, ну-ну
    1. Андрей из Челябинска
      Андрей из Челябинска Сегодня, 06:57
      +12
      Разумеется, не понимает. Он вообще бесконечно далек от понимания нюансов ЧВК и ВС
    2. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 07:19
      +4
      Это большая проблема для всех нас.Точнее уровень тех,кто занимается законодательством и управлением страной.И этот Слуцкий не один,замечу.
    3. cast iron
      cast iron Сегодня, 07:37
      +3
      Для 140 млн государства, 7 млн здоровых оторванных от производства мужиков - это путь к экономической деградации.
      1. carpenter
        carpenter Сегодня, 08:35
        +1
        Цитата: cast iron
        7 млн здоровых оторванных от производства мужиков - это путь к экономической деградации.

        Из этих 7 мил. общего числа, 5 мил. будут едоки, а 2 мил. "штыков", из которых 300 000 будут воевать. Ни одно государство мира не выдержит такую нагрузку.
        Да и вместо этих 7 миллионов рабочих рук, наймут 7 млн. "гастеров" из Средней Азии ......
    4. Стирбьорн
      Стирбьорн Сегодня, 08:17
      +1
      Цитата: Владимир М
      Это человек хоть понимает, какую глупость несёт? 7 миллионов, ну-ну

      Ага, Красная Армия на момент ВОВ составляла 5 млн (не контрактников). При том что население СССР было намного больше нынешней РФ. Человек с другой планеты
    5. народник
      народник Сегодня, 08:19
      +2
      Кого набрали в Думу?
      Похоже, что туда набирают не только по преданности гаранту, но ещё и худших из худших по принципу отрицательного отбора.
  4. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 06:52
    +8
    Не получится: СССР имел армию в 4258 000 чел. на 1990 год, при населении 286 миллионов человек, по данным переписи на год 1989: у нас нет на это мобилизационного потенциала. А ЧВК нужны для выполнения деликатных задач за пределами РФ.
    1. abrakadabre
      abrakadabre Сегодня, 07:07
      +5
      Не получится: СССР имел армию в 4258 000 чел. на 1990 год, при населении 286 миллионов человек, по данным переписи на год 1989: у нас нет на это мобилизационного потенциала.
      Почему же? Получится. Но только при объявлении полноценной войны и ВСЕОБЩЕЙ мобилизации. Скорее даже тотальной мобилизации.
      А вот экономика такого не потянет. Ибо всю эту прорву народа надо еще кормить и снабжать всем необходимым. Для такого трудового подвига надо социализм, идеологию соответствующую и поголовно работать на заводах по 14-16 часов в сутки. Заводов, кстати тоже столько нет. На стратегическом резерве такую армию Россия потянет максимум полгода. А потом экономический крах. Который приведет к схлопыванию фронта. Это без учета идеологии и сомнений в трудовом порыве развращенного общества в тылу.
      1. carpenter
        carpenter Сегодня, 09:08
        0
        Цитата: abrakadabre
        Получится. Но только при объявлении полноценной войны и ВСЕОБЩЕЙ мобилизации.

        Набрать можно, только все центры подготовки, которые был в СССР, для подготовки миллионных армий, давно уничтожены и как готовить набранных миллионов новобранцев. Это будет армия едоков.
  5. invisible_man
    invisible_man Сегодня, 06:55
    +10
    В мирное время государство не может позволить себе вооруженные силы общей численностью свыше 1% от населения. Для России это приблизительно 1,5 млн человек. 7 миллионов контрактников - безумная цифра, которая будет означать чудовищную нагрузку на бюджет и дефицит рабочих рук в других отраслях.
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 06:59
      0
      invisible man hi, с нагрузкой оно понятно, будет. А вот с дефицит рабочих рук, перекроют Таджикистан и Узбекистан, Киргизия судя по темпам завоза в Россию скоро будет совсем "весело".
      1. invisible_man
        invisible_man Сегодня, 07:01
        +6
        Не перекроют, т.к. армия неизбежно высосет из экономики уйму технарей с образованием и большим опытом.
        1. freddyk
          freddyk Сегодня, 07:13
          +1
          Цитата: invisible_man
          Не перекроют, т.к. армия неизбежно высосет из экономики уйму технарей с образованием и большим опытом.

          А зачем им в армию идти? Контракт не обязаловка же.
          1. invisible_man
            invisible_man Сегодня, 07:24
            +3
            Что значит "зачем"? Современная армия предполагает высокий уровень технического оснащения. А техника сама себя эксплуатировать и обслуживать не может. Пока роботов не наклепали, как в "Звездных войнах", придется заманивать специалистов с гражданки.
      2. kaufman
        kaufman Сегодня, 07:14
        -4
        Может быть ассимилируются и во втором третьем поколении появятся уже квалифицированные и образованные кадры из мигрантов. А сейчас натуральный кадровый голод. Пойдите найдите сейчас сварщика или токаря . Это просто беда. Буквально за год сильно провалились . И естественные процессы убыли населения и пандемия и СВО. Кто то разъехался . Оборонка нарастила производство - и там нужны рабочие и специалисты.
        1. Ропот 55
          Ропот 55 Сегодня, 07:20
          -1
          kaufman hi, есть ТАКАЯ проблема, пристиж работяги похоронен в МОДЕ свелый офис и кофебрейк, родители всеми правдами и не правдами отмазывают от армии и отговаривают от заводов и прочих производств(если только опять не работа в офисе) поэтому Средняя Азия заменит скоро и токарей и сварщиков и кузнецов и на станки с ЧПУ пойдут.
  6. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 06:55
    +3
    Численность Советской Армии была чуть больше 4 миллионов,при том,что подавляющее число-срочники с зп от 3,8 руб(начинал еще при такой служить)до7 руб.в месяц.Это на весь СССР и не только.А этот депутат предлагает 7 миллионов на контракте?Я не говоию про нагрузку на бюджет,а хотя бы на то,что для нас и 300 килоштыков мобилизовать,обучить и вооружить является определенной проблемой.
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 07:01
      +3
      dmi.pris 1 hi, да ладно вам, сейчас на ЭТОЙ теме только ленивый "прославиться" не захочет.
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 07:09
        0
        Нет,реально.Численность бойцов(не управленцев и аутсосин...не выговорю)надо увеличивать.Мы-большая страна и воюющая.Но не до такой же степени
        1. Ропот 55
          Ропот 55 Сегодня, 07:25
          -1
          dmi.pris 1, где брать ЛЮДЕЙ, вот вопрос- вопросов, абы кого не возьмешь набрали раз, а они и разбежались воевать не захотели а плюшки от государства хотели, а рождаемость среди русских и так не очень а теперь убыль и того больше, причём гибнут мужики в расцвете сил. Песков заявил о провале демографической программы и что дальше делать явно не знают. Так что вилы вырисовываются.
      2. Egeny
        Egeny Сегодня, 07:16
        +1
        только ленивый...

        ...и не только.)
        Алекс, привет. Дмитрий прав насчёт "килоштыков" - много мороки и низкий КПД, мобилизация взрослых мужиков со своим мнением дело такое...
        Сколько проблем было, вспомните; обмундировать, накормить, переобучить... мозги вправить.)
        1. Ропот 55
          Ропот 55 Сегодня, 08:37
          0
          Egeny hi, а всё почему??? Отсутствие идеологии, нет идеи объединения народа вокруг правительства. Закон джунглей-"Каждый сам за себя". (С) Вот и получили.
  7. Б-15
    Б-15 Сегодня, 07:00
    +6
    Очередная глупость от Слуцкого.
    Если рассмотреть поглубже, то он льёт воду на мельницу наших врагов.
    7 млн. где взять? Сам он не записался добровольцем.
    На гуманитарку не следует кивать. Этим сейчас все занимаются. Иначе будешь белой вороной.
    А по поводу ЧВК, то они безусловно нужны. Есть огромное количество задач, которые могут решить только ЧВК. А если их не будет, а будут регулярные войска или спецподразделения, то тогда будут международные скандалы. Оно нам надо?
    Одним словом, можно сказать, кажется голубь не из нашей голубятни.
  8. Alex66
    Alex66 Сегодня, 07:01
    +1
    Надо создать армию из детишек и внуков чиновников, олигархов, депутатов как при дворянах, кто владеет страной тот пусть и воюет за нее.
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 07:29
      0
      Alex 66 hi, эк вы хватили, у нас на Руси АРМИЯ именно армия всегда была рабоче-крестьянская офицерский корпус да было время состоял из детей и мужчин руководящего сословия а солдат всегда был с народа, да и мода на служение Отчизне дааавно прошла.
  9. Вождь_Бармалеев
    Вождь_Бармалеев Сегодня, 07:06
    +4
    С русского на понятный слова этого фантазёра переводятся так - каждый гражданин России (гражданки тоже) в возрасте от восемнадцати до шестидесяти лет, добровольно и с песнями приходят в военкомат и подписывают контракт, по которому им на руки выдаётся автомат, бронежилет, каска, боекомплект и сухпаёк длительного хранения. По условиям контракта всё это добро хранится дома в шкафу, а в случае какого шухера используется по назначению. Старший по дому в случае шухера становится комроты, начальник ЖЭКа - комбатом. Я ничего не перепутал? Ведь по другому его бредни не реализовать. lol
  10. kaufman
    kaufman Сегодня, 07:09
    +1
    Генераторы идей. Одну не успевают реализовать в полной мере и скачек к другой идее.
    1. Копчёный
      Копчёный Сегодня, 07:40
      +3
      А вы попробуйте просто так ходить на работу без хоть какого то ощущения пользы от своего существования.
  11. Skela
    Skela Сегодня, 07:09
    +2
    Слуцкий главное не сказал, служить по контракту - это одна история, а воевать и умирать за интересы государства , которое тебя кормит, одевает, обувает - это совсем другая история.
  12. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 07:10
    +5
    7 млн контрактников. А чем завлечь на контракт? Денежным довольствием? Откуда взять деньги? Напечатать? А инфляция вдруг не появится? Или контрактник - это тот, у кого есть паспорт гражданина РФ?
    Популист всея Руси!!!
    Лучше б про приток трудовых мигрантов С семьями разорялся. Что от такой дешёвой рабочей силы (с семьями из нескольких человек) получается очень дорогая нагрузка на русских. Вернее на всех, кто в России уже давно живёт, а большинство и родились здесь.
    Прям не Слуцкий, а какой то склизкий.
    1. cast iron
      cast iron Сегодня, 08:23
      0
      Этот странный человек не понимает, что вырванные из производства 7 млн взрослых мужиков ничего хорошего для экономики страны не сделают. Армия только потребляем, но не производит. Все эти 7 млн военных будут сидеть камнем на шее всех граждан трудоспособного возраста. Должен быть баланс между производственными силами и армией.
  13. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 07:12
    +3
    Политики так и не поняли, что сила ,, Вагнера,, была именно в том, что у них нет бюрократизма, как в МО. ,, Вагнер,,- не расформировывать. Руководство пусть выберут, сами.
  14. Алексей Алексеев_5
    Алексей Алексеев_5 Сегодня, 07:16
    0
    Болван.Опустил ЛДПР ниже плинтуса..Как нам сейчас не хватает Вольфыча
  15. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 07:17
    +2
    Ну в ломании дров и дискридитации работающих вещей нам равных нет. Проблемма в амбициях лампасников и чвк прекрасно работают, но чвк разогнать, лампасников наградить и вообще каска солдату неположена лихой вид на плацу портит...
  16. dnestr74
    dnestr74 Сегодня, 07:27
    0
    При Союзе было около 5.5 млн по призыву, откуда у России такие деньги...Сплошной популизм
  17. mag nit
    mag nit Сегодня, 07:30
    0
    А может лучше запретить финансирование из бюджета всех никчемных партий, а направить эти средства на обеспечение армии? А то народ собирает деньги на покупку бронников, тепловизоров и пр.
    1. cast iron
      cast iron Сегодня, 08:21
      +3
      Вы покушаетесь на святое! На паёк самых главных и нужных людей в стране! Это недопустимо! Лучше продолжайте дальше собирать деньги на бронежилеты, квадрокоптеры и на лечение тяжело больных российских детей. Депутаты собрать не могут. А вы сможете.
  18. Cannon
    Cannon Сегодня, 07:34
    0
    Никакие ЧВК и их аналоги стране не нужны++++ ЧВК создавалась не для работы внутри страны, а для решения определённых задач в интересах нашей страны за её пределами.И обязательным условием при создании ЧВК являлось полное отсутствие юридической связи с нашей страной. Возникает тогда вопрос:" Для чего тайная организация ЧВК должна заключать контракт с МО т.е " засветиться, рассекретиться" и юридически обозначить связь с РФ ? Господа! Вы сами себе противоречите. Используйте ЧВК по их прямому предназначению и не делайте из них затычку во все дырки внутри страны..А почему МО не в состоянии делать то, что делает ЧВК , таки спросите у министра обороны,качество подготовки бойцов это его тема.
  19. Олег Апушкин
    Олег Апушкин Сегодня, 07:39
    0
    Слуцкому страшно, , ему есть что терять, один автопарк вызывает интерес, человек не имеет бизнеса..А если по существу, слава Богу что такие люди не принимают решения.
  20. Правдодел
    Правдодел Сегодня, 07:46
    0
    Глава ЛДПР Леонид Слуцкий

    Вот различие между В.В. Жириновским, который, полагаю, никогда не стал бы вносить подобное предложение, и его последователями.
    1. То, что численность армии нужно увеличивать, - бесспорно. Война на Украине показала, что малочисленная армия мало на что способна и, вряд ли, защитит Россию от очередного нападения просвещенного запада 22 июня 20NN года.
    2. ЧВК не должны действовать внутри России, а должны работать за ее границами, где применение наших вооруженных сил либо невозможно, либо не рационально, как это, например, имеет место в Сирии, Африке. Поэтому ЧВК должны существовать и развиваться, но как часть вооруженных сил России, ориентированная за границы России. ЧВК должны быть длинной рукой России, направленной вовне России туда, куда Россия не может дотянуться своими вооруженными силами.
  21. moneron
    moneron Сегодня, 07:55
    +4
    очередной ....с бетонной головой.
  22. Правдодел
    Правдодел Сегодня, 08:03
    +1
    ...за сутки подразделения компании совершили марш, равный расстоянию от места старта российских войск 24 февраля до Киева, и от этой же точки до Ужгорода.

    Это - выдержка из комментария Пригожина на сайте
    https://topwar.ru/220234-evgenij-prigozhin-nazval-prichiny-marsha-spravedlivosti-chvk-vagner-na-moskvu.html
    Если судить по публикациям в сети, то в марше принимали участие несколько полков ЧВК "музыкантов" , которые почти дошли до Москвы.
    В связи с этим вопрос: численность нашей армии, воюющей против бандерлогов на Украине, значительно превышает численность ЧВК. Если ЧВК сумели почти дойти до Москвы, то почему наша доблестная армия уже 2-ой год топчется на месте и не может дойти хотя бы до Днепра, не говоря уже о Киеве и Ужгороде.
    Тут сейчас могут написать, что музыкантам никто не противостоял на их марше. Так и за линией на фронта на Донбассе тоже нет войск, и нашей армии, если бы вдруг она организовала такой марш бросок на Киев, Украина тоже не смогла бы ничего противопоставить.
    Как показал марш музыкантов, а также опыт ВОВ, вот, и получается, что постоянная война от обороны не выигрывается. Война выигрывается только в наступлении и в разгроме армии противника, уничтожении его тыловых подразделений, штабов, складов, дезорганизации тыла и созданием паники в тылу, когда обрушивается сам фронт и противник бежит до Карпат и до польской границы, перелезая через ограждающую решетку на границе и избивая поляков, препятствующих бегству.
  23. Konnick
    Konnick Сегодня, 08:18
    0
    А что у него за шнурки на левой руке. Поклонник садо-мазо? lol
  24. Дедок
    Дедок Сегодня, 08:34
    +1
    Глава ЛДПР Леонид Слуцкий - а это кто?
    нам совсем не о чем говорить - только обсуждать чьи то высеры?
  25. Nikolaevich I
    Nikolaevich I Сегодня, 08:51
    0
    Ну, Слуцкий уже отмечался своими неадекватными заявлениями ! Мдааа...! Со смертью Жириновского "кончается " и сама ЛДПР ! Разве что в интересах кремля окажется сохранение "трупа" ЛДПР на виду"обчественности" и в борьбе супротив КПРФ в Гос.думе !