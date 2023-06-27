Военное обозрение
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ВС РФ с использованием ТОС «Солнцепёк» и РСЗО нанесли удары по пытавшейся создать плацдарм в районе Антоновского моста группе противника

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ВС РФ с использованием ТОС «Солнцепёк» и РСЗО нанесли удары по пытавшейся создать плацдарм в районе Антоновского моста группе противника

Российские войска накануне атаковали позиции переправившейся на левый берег Днепра рейдовой группы противника.


Как уже сообщало «Военное обозрение», украинская рейдовая группа, численностью от 50 до 100 человек, высадилась в районе Антоновского моста на днепровском левобережье Херсонской области. Для переправы противник использовал быстроходные лодки, прикрываясь оставшимися частями моста. Причём высадку десанта прикрывала украинская артиллерия и миномётные расчёты.

Сначала российская военная разведка установила места, где противник попытался занять позиции. Эти места расположены в районе «Дачи». Потом было осуществлено дистанционное минирование правобережной части Антоновского моста и прибрежной зоны, где активизировались ВСУ.
Вслед за этим по пытающемуся укрываться на левом берегу Днепра противнику, была нанесена серия ударов с использованием различного вооружения. Это и тяжёлые огнемётные системы «Солнцепёк», и РСЗО «Град» с термитными боеприпасами.


Противник потерял большую часть высадившегося с целью создания плацдарма личного состава.

После интенсивного огневого воздействия в дело вступили десантные подразделения ВС РФ. По некоторым данным, в ходе боя удалось взять в плен несколько украинских военнослужащих. У них были зафиксированы ранения. Пленных эвакуировали в российский тыл.

Зачистка территории «Дач» продолжалась в течение нескольких последних часов.
Использованы фотографии:
скрин военкоров "Русской весны"
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21 комментарий
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  1. Turbuta Dave
    Turbuta Dave Сегодня, 07:13
    -3
    Пленных не брать !!??!!!!!!!!!!!!!! ¡!!!!!!!!!!!!!!
    1. Сабуров_Александр53
      Сабуров_Александр53 Сегодня, 07:28
      +4
      Ух, какой вы воинственный и даже злой... Вашу бы ярость, да в полезное русло. До автомата допускать ещё рановато, но лопату в руки и на рытьё окопов, вполне... laughing
      1. Вадим С
        Вадим С Сегодня, 07:38
        -1
        А что лучше набрать толпу, потом объявить жест добрый воли и опять потом их отлавливать? Война идёт алё
        1. Сабуров_Александр53
          Сабуров_Александр53 Сегодня, 08:54
          +1
          Можно вспомнить и про обменный фонд, где даже есть смысл менять не "даш на даш". Пример Израиля, когда меняют даже тело убитого солдата на десяток живых боевиков, конечно не для нас. У нас ещё не изжиты атавизмы прошлого в отношении своих, попавших в плен, как слабаков и даже предателей. Хотя бывают и такие.
    2. Овсиговец
      Овсиговец Сегодня, 07:46
      +4
      То есть раненых добить? В плен то по разному попадают
    3. Хорон
      Хорон Сегодня, 08:18
      +1
      Цитата: Turbuta Dave
      Пленных не брать !!??!!!!!!!!!!!!!! ¡!!!!!!!!!!!!!!

      Да нет, надо же хлопчиков научить калинку-малинку петь. Да и к российскому гимну приучить, не всё ж им щенэвмерлу петь.
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 07:17
    -4
    Я понимаю,что проблемы после разрушения плотины,затопления и все такое..Но с момента высадки всук на левый берег прошло трое суток..Команда не проходила?
    1. Egeny
      Egeny Сегодня, 07:28
      -2
      Курьер с пакетом из штаба в кабаке завис...

      Дима, там сотня хoхлов сгорела заживо...
      "Пройдет немного времени, и этот темный период просто станет куском прошлого. А сами вы будете находиться в другом месте, в другом состоянии. Из своего персонального Ада вы доберётесь в свой Рай." (Уинстон Черчилль)
    2. monetam
      monetam Сегодня, 07:28
      +6
      Э, то есть сразу, когда пару лодок с людьми в камуфляже увидим, начинаем стягивать туда все тяжелые средства поражения?
      Рейды на левый берег Днепра идут постоянно. Определить через час, где отвлекающая высадка, а где реальная, и сразу туда перенаправить тяжёлую технику- невозможно.
      1. JcVai
        JcVai Сегодня, 09:10
        0
        В телеге часто писали, что плацдарм там далеко не первый день организовался, что нашим сильно досталось, что своей артиллерии не хватало из-за прикрывающего моста, что многократно просили авиацию для сноса опор... много текста и видео было.
        А теперь по пунктам в ответ на сарказм
        "пару лодок с людьми в камуфляже увидим" - были ежедневные вражеские переброски, прикрываемые артиллерией.
        "стягивать туда все тяжелые средства поражения" - утрирование не в тему, достаточно точно положить несколько фабов или ракет, а дальше уже местные артиллеристы и минометчики отработают.
        "Определить через час, где отвлекающая высадка, а где реальная" - теперь любой знакомый с математикой может взять первые "крики о необходимости поддержки" от антоновского моста с прошлой недели и вычислить размер "часа".

        Понятно, что со стороны карты со стрелочками это красивый тактический ход: дождаться скопления живой силы противника и заТОСить. И с точки зрения стратегической экономии техресурсов объяснимо. Вот только все это основывается на огромном героизме пехоты, которая в ожидании поддержки все эти дни с потерями сдерживала натиск вражеской спецуры.
    3. Сабуров_Александр53
      Сабуров_Александр53 Сегодня, 07:36
      0
      Но с момента высадки всук на левый берег прошло трое суток..Команда не проходила?
      Дмитрий, с вашим то опытом (звездой на погоне), можно было допустить, что дали собраться в более-менее существенную кучку всук. И когда они легли спать....наши распалили мангал. Ждём следующую партию мяса... lol
    4. Комментарий был удален.
  3. monetam
    monetam Сегодня, 07:17
    +7
    Ну вот и славно! Хороший урок тем,кто решил что может "успешно" создавать плацдармы без серьезных переправ, на одних катерах, без прикрытия авиации, и без переправки тяжелой техники и сапёрных частей.
  4. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 07:18
    -5
    украинская рейдовая группа, численностью от 50 до 100 человек,

    С сотней солдат, имеющих за спиной Днепр (т.е. логистические проблемы со всем, начиная от еды и кончая боеприпасами) воюем уже 4 суток. Не зря Шойгу пришел на совещание в штацком.
    1. Быков.
      Быков. Сегодня, 07:48
      +1
      Они сидят под берегом, с нашей стороны их даже не видно впрямую. При подходе к ним, арта с правого берега накрывает.
      1. Дилетант
        Дилетант Сегодня, 08:04
        0
        При подходе к ним, арта с правого берега накрывает.

        А на левом берегу почему "арты" для контрбатарейной борьбы нет?
        Ну а для сидящих в укрытиях, которых " на прямую не видно", давно придумали минометы.
  5. Ирек
    Ирек Сегодня, 07:23
    +1
    После ТОЗ хоронить уже некого , вот поэтому хахлы и не знают сколько их сгинуло.
  6. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 07:42
    +3
    И этих познакомили с "Солнцепеком", те кто остался жив запомнят это знакомство на всю оставшуюся жизнь. Большую часть высадившихся уничтожили, территорию зачистили. Что и предполагалось, т.к. это изначально провальная операция. А то вчера в некоторых комментариях уже звучало "Аларм" - противник занял плацдарм, подтягиваются подкрепления, куда смотрят генералы и далее по накатанному сценарию.
    1. убей фашиста
      убей фашиста Сегодня, 07:54
      +2
      У алармистов работа такая, надо на каждой ветке истерить - все пропало, шеф, гипс снимают... им за это деньги платят.
  7. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 07:51
    0
    Цитата: Овсиговец
    То есть раненых добить? В плен то по разному попадают

    Почему добить? Но приоритетом должны быть жизни наших солдат.
  8. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 08:29
    0
    Когда я злой с утра ,не надо мои коментарии выполнять буквально,можно заплыв ВСУкам устроить "батерфляем" для разнообразия.Большое спасибо за оперативность.
  9. nellyjuri
    nellyjuri Сегодня, 09:00
    0
    Отличная работа. Дождались более или менее серьёзной концентрации сил и средств и устроили барбекю из свинины. А то все требовали - сбросьте их в Днепр, ликвидируйте плацдарм, он несёт оперативную и тактическую опасность. Зачем торопиться? Пусть соберутся побольше и покучнее. И устроить показательное аутодафе христопродавцам. Браво Суровикин и К.