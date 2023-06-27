ВС РФ с использованием ТОС «Солнцепёк» и РСЗО нанесли удары по пытавшейся создать плацдарм в районе Антоновского моста группе противника

Российские войска накануне атаковали позиции переправившейся на левый берег Днепра рейдовой группы противника.Как уже сообщало «Военное обозрение», украинская рейдовая группа, численностью от 50 до 100 человек, высадилась в районе Антоновского моста на днепровском левобережье Херсонской области. Для переправы противник использовал быстроходные лодки, прикрываясь оставшимися частями моста. Причём высадку десанта прикрывала украинская артиллерия и миномётные расчёты.Сначала российская военная разведка установила места, где противник попытался занять позиции. Эти места расположены в районе «Дачи». Потом было осуществлено дистанционное минирование правобережной части Антоновского моста и прибрежной зоны, где активизировались ВСУ.Вслед за этим по пытающемуся укрываться на левом берегу Днепра противнику, была нанесена серия ударов с использованием различного вооружения. Это и тяжёлые огнемётные системы «Солнцепёк», и РСЗО «Град» с термитными боеприпасами.Противник потерял большую часть высадившегося с целью создания плацдарма личного состава.После интенсивного огневого воздействия в дело вступили десантные подразделения ВС РФ. По некоторым данным, в ходе боя удалось взять в плен несколько украинских военнослужащих. У них были зафиксированы ранения. Пленных эвакуировали в российский тыл.Зачистка территории «Дач» продолжалась в течение нескольких последних часов.