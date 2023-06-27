Представитель «Высокоточных комплексов»: Решение по включению в НАЗ военных лётчиков пистолета-пулемёта ПП-2000 пока не принято

ПП-2000 проходит опытную эксплуатацию в Воздушно-космических силах РФ, по результатам которой будет принято решение о включении его в носимый аварийный запас военных летчиков. Изделие предназначено для поражения живых целей и создания высокой плотности огня на дальностях до 200 м

Пистолет-пулемет ПП-2000, рассматриваемый в качестве оружия военных летчиков, способен создавать высокую плотность огня и вести стрельбу бронебойными пулями. Об этом заявил представитель холдинга "Высокоточные комплексы" Илья Сидоров.Решение о включении ПП-2000 в носимый аварийный запас военных летчиков пока не принято, оружие продолжает проходить опытную эксплуатацию в ВКС, в том числе и в зоне спецоперации. В пользу пистолета-пулемета говорят его компактность, способность создавать высокую плотность огня на большой дистанции и возможность применять патроны с бронебойной пулей, в частности, 7Н31 калибра 9Х19 мм. Сроки испытаний не раскрываются, но окончательное решение будет принято только по их итогам.- приводит ТАСС слова Сидорова.О том, что ПП-2000 хотят включить в НАЗ военных летчиков вместо АКС-74У, стало известно в 2019 году. На сегодняшний день в НАЗ вкладывается АКСУ калибра 5,45Х39 мм, патроны к нему и гранаты. Масса автомата без патронов составляет 2,7 кг, длина со сложенным прикладом - 430 мм, с разложенным - 730 мм. ПП-2000 использует патроны 9Х19 мм, в том числе и бронебойные, имеет массу без магазина - 1,4 кг, магазин на 20 патронов. Длина со сложенным прикладом 350 мм, с разложенным - 582 мм, прицельная дальность до 100 метров. Удобен для использования как правшами, так и левшами, поскольку рукоятка затвора и кнопка защелки магазина могут быть переустановлены на любую сторону.