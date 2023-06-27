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Представитель «Высокоточных комплексов»: Решение по включению в НАЗ военных лётчиков пистолета-пулемёта ПП-2000 пока не принято

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Представитель «Высокоточных комплексов»: Решение по включению в НАЗ военных лётчиков пистолета-пулемёта ПП-2000 пока не принято

Пистолет-пулемет ПП-2000, рассматриваемый в качестве оружия военных летчиков, способен создавать высокую плотность огня и вести стрельбу бронебойными пулями. Об этом заявил представитель холдинга "Высокоточные комплексы" Илья Сидоров.


Решение о включении ПП-2000 в носимый аварийный запас военных летчиков пока не принято, оружие продолжает проходить опытную эксплуатацию в ВКС, в том числе и в зоне спецоперации. В пользу пистолета-пулемета говорят его компактность, способность создавать высокую плотность огня на большой дистанции и возможность применять патроны с бронебойной пулей, в частности, 7Н31 калибра 9Х19 мм. Сроки испытаний не раскрываются, но окончательное решение будет принято только по их итогам.

ПП-2000 проходит опытную эксплуатацию в Воздушно-космических силах РФ, по результатам которой будет принято решение о включении его в носимый аварийный запас военных летчиков. Изделие предназначено для поражения живых целей и создания высокой плотности огня на дальностях до 200 м

- приводит ТАСС слова Сидорова.

О том, что ПП-2000 хотят включить в НАЗ военных летчиков вместо АКС-74У, стало известно в 2019 году. На сегодняшний день в НАЗ вкладывается АКСУ калибра 5,45Х39 мм, патроны к нему и гранаты. Масса автомата без патронов составляет 2,7 кг, длина со сложенным прикладом - 430 мм, с разложенным - 730 мм. ПП-2000 использует патроны 9Х19 мм, в том числе и бронебойные, имеет массу без магазина - 1,4 кг, магазин на 20 патронов. Длина со сложенным прикладом 350 мм, с разложенным - 582 мм, прицельная дальность до 100 метров. Удобен для использования как правшами, так и левшами, поскольку рукоятка затвора и кнопка защелки магазина могут быть переустановлены на любую сторону.
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30 комментариев
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  1. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 07:20
    +2
    Неразбериха.... Ранее здесь писали что ПП-2000 включат в НАЗ, потом была статья что ППК включат в НАЗ, теперь опять пишут что решение по включению в НАЗ ПП-2000 не принято ещё... Бардак, однако. Я не про сайт, я про то тех кто там наверху решает о комплектации НАЗ.
    1. Тима
      Тима Сегодня, 07:28
      +1
      Возможно военнослужащих ВКС России не устраивает ПП-2000!
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 07:29
        0
        А разве военнослужащих ВКС спрашивают что им включить в НАЗ ?
        Типа вам кофе с молоком или без в НАЗ положить? laughing
        А "пушку" какую желаете - калибром побольше или поскорострельнее?? wink
        1. Zoldat_A
          Zoldat_A Сегодня, 07:49
          +2
          Цитата: Nexcom
          Типа вам кофе с молоком или без в НАЗ положить?

          Немного не в тему. Зато про кофе. lol
          Про НАЗ не знаю, а в лётно-технической столовой спрашивали. Красивые девушки. Не в наколках (татуировках), как сейчас, а в белых наколочках... Случалось захаживать. feel Душа после питания в дукане и солдатской столовой оттаивала...
          1. Nexcom
            Nexcom Сегодня, 07:51
            0
            Что за белые наколочки? what Просветите, а то я сухопутный - не в курсе.
            1. Ропот 55
              Ропот 55 Сегодня, 08:01
              0
              Nexcom hi, извините что вклиниваюсь, если мне память не изменяет то так называли головные уборы у официанток ну такие в кружавчиках))) прикалывали на неведимки.
              1. Nexcom
                Nexcom Сегодня, 08:05
                0
                Понятно. Спасибо за разъяснение. Ропот 55 hi
                зы Я думал что это что-то специфическое. Только для летунов. А это оказалось - разновидность женского головного убора. laughing
  2. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 07:26
    +7
    Летчику, катапультировавшемуся в тылу врага, в первую очередь нужна радиостанция, по которой он сможет ГАРАНТИРОВАННО связаться со спасателями и которую не смогут быстро запеленговать враги. Ну а если летчика все же обнаружат раньше, чем его эвакуируют спасатели, то ему не поможет даже карманная атомная бомба.
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 07:32
      +3
      Дилетант hi, как раз карманная АТОМНАЯ поможет, кто захочет сдохнуть вместе с пилотом таких смертников ещё поискать, а вот со связью у нас проблемы еще с 1-ой мировой.
      1. JcVai
        JcVai Сегодня, 09:21
        0
        Было б желание - и со связью решили б: импульсные передатчики не вчера придуманы.
        Но средство личной защиты, легкое, тихое и с высоким останавливающим действием необходимо сильнее: ибо с чужой территории к точке эвакуации в условиях неподавленного вражеского пво выбираться лучше с шансами противостоять хотя бы "аборигенам с вилами"
    2. midivan
      midivan Сегодня, 07:33
      +2
      Цитата: Дилетант
      Летчику, катапультировавшемуся в тылу врага, в первую очередь нужна радиостанция, по которой он сможет ГАРАНТИРОВАННО связаться со спасателями и которую не смогут быстро запеленговать враги. Ну а если летчика все же обнаружат раньше, чем его эвакуируют спасатели, то ему не поможет даже карманная атомная бомба.

      А вот летуны пишут обратное, Ксюха (АКС) им нравится, потому как дальше стреляет, а ПП только с бронебойным патроном 7Н31 и то нос воротят, вот и не принимают наверное... Вычитал в ТГ у ФБ (флай бомбер).
  3. Вадим С
    Вадим С Сегодня, 07:34
    0
    Весной была статья что уже приняли в комплект, теперь передумали, отнять что то не стыкуется в кабинетах эффективных! А лётчики без оружия!
    1. Копчёный
      Копчёный Сегодня, 07:38
      -2
      Отсутствие у лётчиков личного оружия отличного от ещё советского варианта, это малая из проблем тамошней епархии.
    2. СВД68
      СВД68 Сегодня, 07:41
      0
      Почему без оружия? АКСУ у них отобрали?
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 07:44
        0
        АКСУ отберут когда окончательно решат что взамен дадут. А так - получается что до сих пор ещё не решили чем летунов вооружать заместо АКСУ.
    3. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 07:57
      +5
      Цитата: Вадим С
      Весной была статья что уже приняли в комплект, теперь передумали, отнять что то не стыкуется в кабинетах эффективных!

      А у лётчиков спросить не пробовали? Не референдум, конечно, проводить, а так... Неофициальный сбор мнений. Думаю, что делу от этого лучше было.

      Я при покупке, допустим, нового экскаватора, разговариваю не только с начальником отдела снабжения и начальником транспортного цеха, но и с экскаваторщиками на объектах - им же работать. А от их производительности общий результат зависит. Конечно, мнение экскаваторщиков не решающее, но учитывается очень и очень.
    4. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 07:58
      0
      Вадим С hi, как летали с "Ксюхами" так и летают, споры идут за НОВЫЙ Н. А. З., видимо с ППК что то не очень раз даже Калашников продавить не может.
  4. Menshoff_D_V
    Menshoff_D_V Сегодня, 07:36
    -2
    Так-то зареленоноватъ можно, а так щаоишбся по лесоякам кусиоччком и на душе спокойно
  5. Андрей Москвин
    Андрей Москвин Сегодня, 07:47
    -2
    С 20ю патронами в магазине высокая плотность огня? На две очереди. Плотность огня до 200м, прицельная дальность до 100. belay Это как?
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 08:04
      0
      Андрей Москвин hi, а что предложите, АК-12 в Н. А. З. засунуть и 600 патронов? Летчик это не пехотинец штурмовик тут на первом месте другие интересы.
  6. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 07:48
    -3
    Цитата: midivan
    Цитата: Дилетант
    Летчику, катапультировавшемуся в тылу врага, в первую очередь нужна радиостанция, по которой он сможет ГАРАНТИРОВАННО связаться со спасателями и которую не смогут быстро запеленговать враги. Ну а если летчика все же обнаружат раньше, чем его эвакуируют спасатели, то ему не поможет даже карманная атомная бомба.

    А вот летуны пишут обратное, Ксюха (АКС) им нравится, потому как дальше стреляет, а ПП только с бронебойным патроном 7Н31 и то нос воротят, вот и не принимают наверное... Вычитал в ТГ у ФБ (флай бомбер).

    Ксюха морально устарела, да и не без недостатков он. Что толку; да он может стрелять на более длинные дистанции, но практика применения его в Афганистане,Чечне показывает: он оружие для зачистки. Бросил гранату в дом, зашел полил, как из лейки, перезарядился, еще одну гранату и снова, как из лейки. Эффективная точностьность стрельбы 30-50 метров. Вместо него старались брать АК-74.
  7. AlexWar
    AlexWar Сегодня, 08:03
    -1
    А по моему вместе с летчиком должна выбрасываться снайперская винтовка, небольшая и компактная, та чтобы стрелала на километр прицельно. Чтобы летчик мог занять на какое то время оборону. Ну например, чтобы она могла складываться и занимать как можно меньше места
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 08:08
      +2
      Да чего уж мелочится - миномет компактный кладите в НАЗ и ящик мин. Вот ужо супостатам то капец будет. belay Пилотам само собой - экспресс-курсы минометчиков.
      Ни в жисть пилота не захватят с таким НАЗом.
      1. Ропот 55
        Ропот 55 Сегодня, 08:18
        0
        Nexcom, ага и компактный пулемет Хайрема Стивенса Максима с двумя нет с тремя коробами, тут уж ворог точно пару дивизий потеряет.
        1. Nexcom
          Nexcom Сегодня, 08:22
          +1
          Ропот 55, так может вообще, таких пилотов с таким НАЗом специально в тыл ворогам забрасывать?
          Он там им кузькину мать то покажет. lol
          А то пехтура месяцами на ЛБС возякается, а тут такой могучий пилот в одного всех как положит за один заход....
          1. Ропот 55
            Ропот 55 Сегодня, 08:30
            +1
            Nexcom, только загвоздка есть, надо научить таких чудо богатырей ЛЕТАТЬ и чтоб они в тылу противника спецом самолеты разбивали.
    2. Cympak
      Cympak Сегодня, 09:08
      0
      СР-3МП нужно в НАЗ положить:
      - компактность, возможность отсоединить ПБС, скрытно носить под одеждой
      - высокое останавливающее действие, что важно если встретишь, например, медведя или другого крупного хищника
      - бесшумность
      - высокая плотность огня
      Сбитому пилоту нужно действовать скрытно, если его обнаружили, то даже дай ему хоть какое оружие, ему уже не отбиться от поисковой группы противника.
  8. AlexWar
    AlexWar Сегодня, 08:21
    0

    Есть же компактные винтовки. Как раз пилот заляжет до прибытия спасательной группы
    Глушитель в тылу врага тоже бы не помешал для скрытного перемещения.
    1. Cympak
      Cympak Сегодня, 09:14
      0
      Американцы, кстати, по своему боевому опыту разработали для НАЗ пилотов специальную разборную штурмовую винтовку GAU-5A
  9. AlexWar
    AlexWar Сегодня, 08:57
    0
    Одежду пилотов надо выдавать как у бойцов, чтобы их отличить нельзя было. И может документы что он не пилот а повар. Если в тыл врага попал, скажет повар и убежал чтобы его хотя бы не били.

    Зачем их в синее одевают?
    Вот американские пилоты

    Он же туда не на парад вылетает его могут сбить, ему надо где то прятаться отстреливаться.
    Я считаю что одежду пилотам надо давать такую же как обычным солдатам. Ну ясмотрел в Сша это накидки на эту одежду пилотов

    А вот нашего пилота увидят за ним начнут охоту, хотя если бы у него была военная одеждам ог бы измазаться, сказать потерялся
    Нашим пилотам все кости переломают потому что они в синей своей летной одежде.
    Им бы можно было документы давать что это не пилот
    Мог бы сказать нас десант скинули я потерялся.