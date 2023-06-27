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Американское издание рассказало о плохом состоянии орудий и дефиците боеприпасов у артиллерии ВСУ

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Американское издание рассказало о плохом состоянии орудий и дефиците боеприпасов у артиллерии ВСУ

В условиях контрнаступления ВСУ из строя вышла значительная часть ранее поставленных Украине Западом артиллерийских систем. Об этом пишет американское издание Foreign Policy, ссылаясь на собственные источники.


Одна из главных причин выхода из строя артиллерийских орудий – общий износ. Интенсивность огня в процессе боевых действий такова, что орудия очень быстро приходят в негодность. Кроме того, у ВСУ наблюдается и очевидный дефицит боеприпасов для артиллерийских систем, а страны Запада уже с трудом справляются с поставками снарядов.

Именно по причине общего дефицита боеприпасов, американские конгрессмены и сенаторы и обратились к президенту США Джо Байдену с просьбой разрешить поставку кассетных боеприпасов на Украину. Ведь запасы обычных снарядов в арсеналах США и стран Западной Европы практически истощились.

Бывший советник главкома ВСУ генерала Валерия Залужного Дэн Райс утверждает, к примеру, что кассетные боеприпасы позволят значительно повысить эффективность обстрелов российских войск, так как для поражения определенного количества солдат потребуется куда меньше снарядов, чем сейчас. Разумеется, советник не обмолвился о том, что такие снаряды таят в себе многочисленные риски для мирного населения, причем даже спустя много времени после завершения конфликта.

Известно, что вплоть до последнего времени США отказывались поставлять Украине кассетные боеприпасы, но в связи с неудачами ВСУ на Запорожском и Южно-Донецком направлениях могут пересмотреть свою позицию по данному вопросу. В конце концов, ранее Байден обещал, что самолеты Украине тоже никогда поставлять не будут, а сейчас Запад уже обсуждает вопрос с поставками истребителей F-16.
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9 комментариев
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  1. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 07:48
    +2
    Какое прям несчастье у ВСУшников. crying
    Нечем по гражданским в ЛДНР и приграничным районам России шмалять....
    (это едкий сарказм)
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 07:54
      0
      Сейчас они наращивают свой ВПК,так что с ремонтом,поставкой вооружения у всук,точнее как они сейчас-обсосы или еще,проблем не будет
  2. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 07:52
    +1
    из строя вышла значительная часть ранее поставленных Украине Западом артиллерийских систем.
    Западные "стратеги" не рассчитывали на то, что ВСУ будут палить день и ночь только подноси боеприпасы. В итоге изношенность стволов, другие дефекты орудий и конечно нехватка боеприпасов. Не желают в ВСУ выполнять установленный для западной техники и орудий регламент. Поэтому ремонтные мастерские в Польше и др. странах загружены под завязку, а европейский ВПК трудится не разгибая спины вытачивая для Киева снаряды.
  3. moneron
    moneron Сегодня, 07:56
    +1
    не нужно выдавать желаемое за жействительное...
  4. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 07:57
    -2
    Ну, тогда можно констатировать, что значит очень неплохо они воюют "изношенным" оружием. Или это очередная уловка Запада? Мол, даже сражаясь "изношеным" оружием не дают России переломить ход сражения.
  5. Hellcos
    Hellcos Сегодня, 07:57
    0
    а страны Запада уже с трудом справляются с поставками снарядов.


    Уже полтора года про это читаю. А если заменить поставки снарядов на любую другую неприятность вроде инфляции или цены на газ, то еще дольше. Вот-вот, еще чуть-чуть, и не выдержат.
  6. rocket757
    rocket757 Сегодня, 08:19
    0
    Это как предложение... сделайте им так больно, что б нам можно было б забыть о них окончательно!
  7. Николай Дягелев
    Николай Дягелев Сегодня, 08:22
    0
    А это обратная сторона дальнобойности. Хочешь далеко стрелять-готовся часто менять ствол
  8. RED_ICE
    RED_ICE Сегодня, 09:05
    0
    Лапша на уши. Вчера друг звонил. Они ЮЗ Артемовска стоят. Говорит ад. Арта укров работает беспощадно.