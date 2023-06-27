Американское издание рассказало о плохом состоянии орудий и дефиците боеприпасов у артиллерии ВСУ

В условиях контрнаступления ВСУ из строя вышла значительная часть ранее поставленных Украине Западом артиллерийских систем. Об этом пишет американское издание Foreign Policy, ссылаясь на собственные источники.Одна из главных причин выхода из строя артиллерийских орудий – общий износ. Интенсивность огня в процессе боевых действий такова, что орудия очень быстро приходят в негодность. Кроме того, у ВСУ наблюдается и очевидный дефицит боеприпасов для артиллерийских систем, а страны Запада уже с трудом справляются с поставками снарядов.Именно по причине общего дефицита боеприпасов, американские конгрессмены и сенаторы и обратились к президенту США Джо Байдену с просьбой разрешить поставку кассетных боеприпасов на Украину. Ведь запасы обычных снарядов в арсеналах США и стран Западной Европы практически истощились.Бывший советник главкома ВСУ генерала Валерия Залужного Дэн Райс утверждает, к примеру, что кассетные боеприпасы позволят значительно повысить эффективность обстрелов российских войск, так как для поражения определенного количества солдат потребуется куда меньше снарядов, чем сейчас. Разумеется, советник не обмолвился о том, что такие снаряды таят в себе многочисленные риски для мирного населения, причем даже спустя много времени после завершения конфликта.Известно, что вплоть до последнего времени США отказывались поставлять Украине кассетные боеприпасы, но в связи с неудачами ВСУ на Запорожском и Южно-Донецком направлениях могут пересмотреть свою позицию по данному вопросу. В конце концов, ранее Байден обещал, что самолеты Украине тоже никогда поставлять не будут, а сейчас Запад уже обсуждает вопрос с поставками истребителей F-16.